Недостаточная эффективность и потери бюджета - ВАП озвучила итоги аудита налогового и таможенного администрирования

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Санкт-Петербург. 8 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Главный исполнительный директор ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин представил ключевой доклад "Энергопереход и фантомные баррели: Оставь надежду, всяк сюда входящий. В светлое будущее мировой энергетики возьмут не всех!" на Энергетической панели в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума.





В ходе своего выступления Игорь Сечин подчеркнул, что альтернативные источники энергии пока не могут обеспечить надежность поставок. "Зеленый" переход не обеспечен рентабельными источниками, и его реализация является иллюзией, что приводит к изъятиям инвестиций из традиционной энергетики. То есть не будет ни того, ни другого", - подытожил глава "Роснефти". При этом сам энергопереход явно недофинансирован.





По словам главы "Роснефти", несмотря на то, что за последние два десятилетия по всему миру в энергетический переход было инвестировано около 10 трлн долларов, альтернативные источники энергии так и не смогли вытеснить углеводородное топливо. Сегодня ветровая и солнечная энергетика обеспечивают менее 5% мировой выработки энергии, а доля электромобилей составляет около 3%.





За этот же период потребление нефти, газа и угля суммарно выросло на 35%, а их совокупная доля в мировом энергобалансе не изменилась. Более того, отметил Сечин, потребление нефти и угля, а также использование газа в электрогенерации вышли на новый рекордный уровень в 2023 году.





Мировой спрос на нефть продолжит расти, несмотря на ожидания его пика, следует из выступления Главного исполнительного директора "Роснефти". При этом развивающиеся страны будут основными драйверами потребления нефти в ближайшие десятилетия.





Игорь Сечин отметил, что климатическая повестка потребует создания инфраструктуры нового типа, как уже неоднократно было до этого. В XIX веке для увеличения добычи угля понадобились огромные инвестиции в шахты, каналы и железные дороги; для развития нефтяной отрасли в 20-м веке были необходимы скважины, трубопроводы и нефтеперерабатывающие заводы; а генерация электроэнергии потребовала строительства электростанций и развития сложной системы сетей электропередачи.





Формирование резервов западными и ближневосточными компаниями, в том числе наращивание мощностей по добыче, могут быть ожиданием серьезных изменений мирового рынка нефти, заявил Игорь Сечин в своем докладе. Он подчеркнул, что идея энергетического перехода заключается в укреплении однополярной структуры миропорядка. Он отметил, что "концепция энергоперехода основана на дискриминации всего мира", где партнеры в любой момент могут принести в жертву интересы друг друга. "Это особенно явно проявилось при реализации проекта по "спасению" Европы от мнимой зависимости от российских энергоносителей. По сути, принеся в жертву свою энергобезопасность, Евросоюз также отказался и от своего суверенитета", - заметил Игорь Сечин.





По словам Сечина, Россия сохраняет за собой роль одного из лидеров глобальной энергетики и продолжает укреплять свои позиции на мировом энергорынке.





В Энергетической панели приняли участие вице-президент Венесуэлы по отраслевой экономике Хосе Феликс Ривас, вице-президент CNPC Чжан Даовэй, председатель Совета директоров "Адвантидж энерджи" Мартин Вайвировски, директор АО "Технологии ОФС" Давид Гаджимирзаев, председатель Наблюдательного совета некоммерческой инициативы правительства Японии по разработке низкоуглеродных технологий Нобуо Танака, а также представители органов власти, крупнейших российских и зарубежных компаний различных отраслей, ученые, академики, эксперты и аналитики.





Модератором Энергетической панели стал академик Российской академии наук и Президент Института мировой экономики и международных отношений РАН Александр Дынкин.