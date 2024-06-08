07.06.2024, 16:20 34706
Недостаточная эффективность и потери бюджета - ВАП озвучила итоги аудита налогового и таможенного администрирования
Допускаются факты несвоевременного формирования и направления уведомлений об устранении нарушений камерального контроля, что привело к потерям бюджета на сумму 1,9 млрд тенге
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Астана. 7 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Итоги государственного аудита налогового и таможенного администрирования за 2023 год свидетельствуют о недостижении плана по налоговым поступлениям на сумму 1,4 трлн тенге, сообщает пресс-служба Высшей аудиторской палаты Казахстана.
По информации ВАП, не исполнен прогноз по трем крупным бюджетообразующим налогам: КПН, НДС на ТВП, НДС на импорт. Это стало возможным ввиду завышения прогноза, отметили эксперты.
Согласно отчету Комитета госдоходов, республиканский бюджет обеспечен дополнительными поступлениями почти на 944 млрд тенге за счет налогового и таможенного администрирования. Однако, по оценке Высшей аудиторской палаты, эта цифра составила чуть более 709 млрд тенге, то есть меньше на 234 млрд тенге. Выявлено, что органами госдоходов допускаются факты несвоевременного формирования и направления уведомлений об устранении нарушений камерального контроля, что привело к потерям бюджета на сумму 1,9 млрд тенге", - пояснили в ВАП.
Также установлены факты необоснованного возврата НДС из бюджета на сумму свыше 240 млн тенге.
Специалисты отмечают недостаточную эффективность процедуры реабилитации и банкротства, которые сводятся к погашению социальных требований и возмещению расходов банкротных и реабилитационных управляющих. В 2023 году ликвидированным банкротам списано неуплаченных долгов на сумму свыше 3,5 трлн тенге, тогда как в 2022 году этот показатель составлял 1 трлн тенге. Вместе с тем выявлены факты назначения банкротными управляющими аффилированных лиц, что создает условия для различных злоупотреблений в ущерб интересам кредиторов.
В ВАП добавили, что, несмотря на объединение таможенных и налоговых органов, не налажено надлежащее взаимодействие и обмен сведениями из баз данных в рамках таможенного администрирования, что влечет риски потерь бюджета по уплате таможенных платежей и налогов.
Ранее сообщалось, что госаудит выявил нарушения на 87,7 млрд тенге в финотчетности республиканского бюджета.
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08.06.2024, 13:46 4121
Глава "Роснефти" Игорь Сечин выступил с ключевым докладом на Энергетической панели в рамках ПМЭФ
Фото: NMA
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Санкт-Петербург. 8 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Главный исполнительный директор ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин представил ключевой доклад "Энергопереход и фантомные баррели: Оставь надежду, всяк сюда входящий. В светлое будущее мировой энергетики возьмут не всех!" на Энергетической панели в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума.
В ходе своего выступления Игорь Сечин подчеркнул, что альтернативные источники энергии пока не могут обеспечить надежность поставок. "Зеленый" переход не обеспечен рентабельными источниками, и его реализация является иллюзией, что приводит к изъятиям инвестиций из традиционной энергетики. То есть не будет ни того, ни другого", - подытожил глава "Роснефти". При этом сам энергопереход явно недофинансирован.
По словам главы "Роснефти", несмотря на то, что за последние два десятилетия по всему миру в энергетический переход было инвестировано около 10 трлн долларов, альтернативные источники энергии так и не смогли вытеснить углеводородное топливо. Сегодня ветровая и солнечная энергетика обеспечивают менее 5% мировой выработки энергии, а доля электромобилей составляет около 3%.
За этот же период потребление нефти, газа и угля суммарно выросло на 35%, а их совокупная доля в мировом энергобалансе не изменилась. Более того, отметил Сечин, потребление нефти и угля, а также использование газа в электрогенерации вышли на новый рекордный уровень в 2023 году.
Мировой спрос на нефть продолжит расти, несмотря на ожидания его пика, следует из выступления Главного исполнительного директора "Роснефти". При этом развивающиеся страны будут основными драйверами потребления нефти в ближайшие десятилетия.
Игорь Сечин отметил, что климатическая повестка потребует создания инфраструктуры нового типа, как уже неоднократно было до этого. В XIX веке для увеличения добычи угля понадобились огромные инвестиции в шахты, каналы и железные дороги; для развития нефтяной отрасли в 20-м веке были необходимы скважины, трубопроводы и нефтеперерабатывающие заводы; а генерация электроэнергии потребовала строительства электростанций и развития сложной системы сетей электропередачи.
Формирование резервов западными и ближневосточными компаниями, в том числе наращивание мощностей по добыче, могут быть ожиданием серьезных изменений мирового рынка нефти, заявил Игорь Сечин в своем докладе. Он подчеркнул, что идея энергетического перехода заключается в укреплении однополярной структуры миропорядка. Он отметил, что "концепция энергоперехода основана на дискриминации всего мира", где партнеры в любой момент могут принести в жертву интересы друг друга. "Это особенно явно проявилось при реализации проекта по "спасению" Европы от мнимой зависимости от российских энергоносителей. По сути, принеся в жертву свою энергобезопасность, Евросоюз также отказался и от своего суверенитета", - заметил Игорь Сечин.
По словам Сечина, Россия сохраняет за собой роль одного из лидеров глобальной энергетики и продолжает укреплять свои позиции на мировом энергорынке.
В Энергетической панели приняли участие вице-президент Венесуэлы по отраслевой экономике Хосе Феликс Ривас, вице-президент CNPC Чжан Даовэй, председатель Совета директоров "Адвантидж энерджи" Мартин Вайвировски, директор АО "Технологии ОФС" Давид Гаджимирзаев, председатель Наблюдательного совета некоммерческой инициативы правительства Японии по разработке низкоуглеродных технологий Нобуо Танака, а также представители органов власти, крупнейших российских и зарубежных компаний различных отраслей, ученые, академики, эксперты и аналитики.
Модератором Энергетической панели стал академик Российской академии наук и Президент Института мировой экономики и международных отношений РАН Александр Дынкин.
08.06.2024, 11:12 8451
На какие лекарства внедрят обязательную маркировку в Казахстане
На 1 июня из 383 оптовых складов 287 оснащены необходимым оборудованием
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Астана. 8 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Обязательная маркировка лекарственных средств в Казахстане будет внедряться только на препараты, произведенные с 1 июля 2024 года. Об этом стало известно на совещании в правительстве под председательством вице-премьера Серика Жумангарина.
Соответствующие изменения сейчас вносятся в постановление правительства от 10 сентября 2020 года. Это позволит аптекам и дистрибьюторам доработать интеграцию информационных систем для учета и прослеживаемости кодов маркировки.
Как сообщил вице-министр здравоохранения Ербол Оспанов, по состоянию на 1 июня из 383 оптовых складов 287 оснащены необходимым оборудованием. Проверочные выезды в 15 регионов уже состоялись. В ближайшее время будут затронуты оставшиеся 5.
07.06.2024, 20:28 28676
QazaqGaz и Газпром заключили договоры на транзит природного газа через территорию Казахстана
Срок действия подписанных договоров составит 15 лет
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Санкт-Петербург. 7 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках Петербургского международного экономического форума председатель правления АО "НК "QazaqGaz" Санжар Жаркешов и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер подписали договоры об организации транспортировки российского природного газа в Узбекистан и Кыргызстан через территорию Казахстана, сообщает пресс-служба АО "НК "QazaqGaz".
Срок действия подписанных договоров составит 15 лет - до конца 2040 года.
Эти проекты позволят расширить транзитный потенциал газотранспортной системы Казахстана, увеличить экономическую выгоду для газовой отрасли республики, внесут вклад в укрепление региональной энергетической безопасности.
Подписание состоялось в присутствии первого заместителя премьер-министра Казахстана Романа Скляра.
Напомним, запуск поставок российского газа в Узбекистан по газопроводу Средняя Азия - Центр состоялся 7 октября 2023 года. В торжественной церемонии приняли участие президенты трех стран - Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев.
07.06.2024, 16:00 36166
Объем перевозок грузов между Казахстаном и Китаем достиг рекордных 28 млн тонн
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Пекин. 7 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Объем перевозок грузов между Китаем и Казахстаном вырос на 22% по сравнению с 2022 годом и достиг рекордного показателя - свыше 28 млн тонн. Об этом было заявлено в ходе первого казахстанско-китайского зернового форума, сообщает Министерства транспорта РК.
Как было заявлено в ходе форума, грузоотправителями Казахстана на экспорт отправлено 12,6 млн тонн, что на на 35% выше уровня 2022 года.
Кроме того, казахстанская делегация ознакомилась с работой нового терминала в бондовой зоне станции Алашанькоу по выгрузке зерновых культур и растительных масел. В ходе встречи стороны договорились о технологии перевозок и увеличении приема казахстанской агропродукции.
Стороны договорились создать рабочую группу для выявления и решения возникающих вопросов при перевозке экспорта в КНР.
На сегодняшний день одними из основных поставляемых культур Казахстана в Китай является ячмень и пшеница. Благодаря совместной работе обеих сторон в 2023 году после пандемии удалось возобновить перевозки в КНР, что позволило в 2,5 раза увеличить экспорт зерновых культур. Так, в 2021 году было экспортировано порядка 347 тыс. тонн, в 2022 году - 747 тыс. тонн, а в 2023 году - 2227 тыс. тонн, рост в 3 раза", - отметил в ходе мероприятия заместитель председателя Комитета железнодорожного и водного транспорта МТ РК Кельбуганов Нуржан.
Напомним, Казахстанские производители будут поставлять товар в китайскую провинцию Цзянсу. Провинция импортирует товары на сумму, превышающую $552 млн: ферросплавы, медь и катоды из меди, полимеры пропилена, а также различные виды растительных масел, семена льна, бобовые культуры и ячмень.
06.06.2024, 15:58 66596
Halyk стал генеральным партнером 5-х Всемирных игр кочевников
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Астана. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в Доме правительства Республики Казахстан состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Организационным комитетом по подготовке и проведению 5-х Всемирных игр кочевников и Halyk Bank.
Соглашение о сотрудничестве было подписано Первым заместителем премьер-министра Республики Казахстан, Председателем Организационного комитета по подготовке и проведению 5-х Всемирных игр кочевников Романом Скляром и председателем правления Halyk Bank Умут Шаяхметовой. На церемонии подписания также присутствовали вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев и руководитель Дирекции по подготовке и проведению 5-х Всемирных игр кочевников Наиль Нуров.
Данное соглашение не только подчеркивает статус предстоящего мероприятия, но и укрепляет партнерские отношения между государством и бизнесом. Как генеральный партнер, Halyk окажет существенную поддержку в организации и проведении Игр, которые пройдут с 8 по 13 сентября 2024 года в Астане.
В своей речи Роман Васильевич Скляр подчеркнул, что Казахстан исторически является хранителем исконно кочевой культуры: "Глава государства, Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, назвал наследие кочевой цивилизации одним из главных брендов нашего народа. Это мы и должны продемонстрировать всему миру во время проведения Игр в Астане".
По мнению Романа Васильевича Скляра, совершенно справедливо, что генеральным партнером 5-х Всемирных игр кочевников выступил лидер финансовой отрасли Казахстана - Halyk Bank. Банк является проводником не только финансовых услуг, но и активно поддерживает социальные проекты в масштабе всей республики.
Со своей стороны, глава Halyk Bank Умут Шаяхметова отметила, что для банка поддержка столь важного странового проекта является как большой честью, так и большой ответственностью.
Мы в полной мере осознаем, что проведение 5-ых Всемирных игр кочевников - это важный шаг в формировании имиджа нашей Родины в глазах мирового сообщества. Это международный проект, призванный продемонстрировать важность сохранения нашего общего наследия, общего культурного кода, проект, в котором задействованы более сотни стран. Как банк, мы всегда поддерживаем то, что направлено на развитие страны и благо народа Казахстана", - сказала глава Halyk Bank.
8-13 сентября в Астане пройдет масштабное спортивное событие - 5-е Всемирные игры кочевников, которое соберет более 2000 участников из 85 стран мира. Соревнования пройдут по 21 виду спорта.
06.06.2024, 15:33 67141
Как изменилось потребление электроэнергии после перехода на единый часовой пояс - ответ Минэнерго
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Астана. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах сената парламента вице-министр энергетики Республики Казахстан Сунгат Есимханов сообщил, на сколько возросло потребление электроэнергии из-за перехода на единый часовой пояс.
Системный оператор компания KEGOC этот вопрос рассматривала перед переводом часов. По их информации, диапазон изменения потребления электроэнергии - в районе 1-2 процентов, в том числе в пиковый период", - сказал вице-министр.
По его словам, жалоб и обращений от казахстанцев из-за повышения спроса на электроэнергию не поступало.
Кроме того, Сунгат Есимханов ответил журналистам, что сам петицию за единый часовой пояс не подписывал.
В Казахстане петиция за возврат прежнего времени в большинстве регионов Казахстана (как было до 1 марта) стремительно набирает голоса. На данный момент петицию подписали более 48 тысяч казахстанцев.
Напомним, в ночь на 1 марта 13 областей и три города республиканского значения перевели стрелки на час назад. Большинство казахстанцев были против данного перехода.
Казахстанцы жалуются, что светает очень рано, в 4 утра светло и поют птицы, сна в таких условиях уже нет. Весной и летом теперь по утрам раньше наступает жара, это особенно ощутимо в южных регионах. Кроме того, стало очень рано темнеть, вечером после работы и школы в темноте не выйти на прогулки. Также родители школьников недовольны тем, что детям приходится возвращаться со школы в темноте после уроков второй смены.
Помимо этого, увеличение продолжительности темного времени суток вынуждает население включать освещение раньше, что приводит к росту потребления электроэнергии и, соответственно, к дополнительным расходам. Счета оплаты за электроэнергию значительно выросли.
Также казахстанцы оставляют комментарии под петицией с просьбой вернуть прежнее время:
Человек испытывает естественную потребность в солнечном свете! Верните нам возможность восполнять эту потребность! Верните нам наше светлое время!" - Тасболат Ж.;
В Алматы светает рано, несмотря на то, что выхожу на работу в 6 утра, все равно уже солнце высоко, и жарко. А темнеет тоже рано. Даже сейчас дня не хватает, к 21.00 уже устаешь. А зимой вообще в 15.30 будет темно. Биоритмы не обманешь простым переводом стрелок. Верните время назад!", - Елена А.;
Поддерживаю петицию. У нас отняли вечерние светлые часы, зато зарабатывают на том, что электроэнергию жгут больше. Дачникам и огородникам вообще сократили время работ на земле. Раньше после работы можно было что-то сделать, сейчас темно", - Юлия М.;
Нужно срочно вернуть время назад, просто украли у людей солнечные часы!!! Я бы не просто на час назад вернул, но еще и на летний период, на час назад перевел! Чтобы можно было насладиться летом и солнцем!" - Юрий С.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "С 1 марта в Казахстане установят единый, пятый часовой пояс. По мнению некоторых экспертов, переход на единый часовой пояс является наиболее правильным и оптимальным вариантом. Между тем, многие казахстанцы против данной инициативы. Как вы относитесь к данному решению?" 61% участников опроса ответили: "Против перехода на единый часовой пояс"; 34% выбрали ответ: "За"; 3% считают необходимым вернуть переход на летнее время и 2% выбрали ответ: "Мне все равно".
06.06.2024, 14:05 68931
Бюджет строительства АЭС в Казахстане может составить $10-12 трлн
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Астана. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Строительство атомной электростанции в Казахстане в случае одобрения на референдуме может обойтись в $10-12 трлн, следует из консультативного документа регуляторной политики к проекту закона "Об использовании альтернативных источников энергии", разработанного Министерством энергетики РК.
Национальное законодательство для альтернативных и возобновляемых источников энергии требует изменений и актуализации (...) Закон о ВИЭ определяет правовое регулирование только в области развития возобновляемых источников энергии, объем производства электроэнергии из которых не позволяет достичь поставленных целевых показателей. Из этого следует необходимость проработки новых положений, которые смогут обеспечить благоприятное развитие иных альтернативных источников энергии (не относящихся к возобновляемым) с учетом имеющегося потенциала", - говорится в документе.
В связи с этим предлагается определить атомную энергию в качестве альтернативного безуглеродного источника энергии на законодательном уровне.
Также из документа следует, что в случае одобрения на референдуме строительство АЭС планируется завершить к 2035 году и его бюджет обойдется в 10-12 млрд долларов США. Вместе с тем на 2029-2030 годы предусмотрено строительство водородных хабов/заводов по производству водорода, что не потребует затрат из госбюджета. При этом отмечается, что в производство водорода планируется привлечь до 5 трлн тенге инвестиций.
Ранее министр энергетики назвал возможных строителей АЭС в Казахстане.
Напомним, эксперты заявили, что дефицит электроэнергии на юге Казахстана превышает 50 процентов.
06.06.2024, 13:58 67191
Развитие ВИЭ в Казахстане: в сенате приняли закон
Фото: Kazakhstan Today
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Астана. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Сенаторы одобрили поправки в законодательные акты РК по вопросам поддержки использования возобновляемых источников энергии и электроэнергетики, сообщает пресс-служба верхней палаты.
Законопроект направлен на поддержку развития отрасли энергетики, в том числе развития маломасштабных объектов по использованию возобновляемых источников энергии", - пояснил, представляя законопроект на заседании верхней палаты, сенатор Шакарим Буктугутов.
По его словам, существующие сегодня меры поддержки маломасштабных объектов ВИЭ для населения и малого, среднего бизнеса недостаточно стимулируют развитие данной отрасли.
На сегодня в стране насчитываются 12 малых гидроэлектростанций (до 10 МВт).
С принятием закона они будут вправе реализовывать электрическую энергию в приоритетном порядке энергоснабжающим организациям по предельному тарифу", - пояснил сенатор.
Энергоснабжающие организации обяжут:
- покупать электроэнергию у нетто-потребителей;
- подключать нетто-потребителей к электрическим сетям.
Закон освобождает нетто-потребителей от уплаты за передачу электрической энергии, также в нем предусмотрено увеличение мощности маломасштабного объекта по использованию ВИЭ от 100 до 200 киловатт.
Кроме того, закон дает право заключать инвестиционные соглашения на модернизацию, реконструкцию и (или) расширение со строительством генерирующих установок с использованием газа в качестве альтернативного типа топлива для ТЭЦ, находящихся в городах республиканского значения.
В нем также расширены компетенции уполномоченного органа в области поддержки использования возобновляемых источников энергии в части разработки и утверждения:
- типового договора купли-продажи электрической энергии от нетто-потребителей для унификации взаимодействия нетто-потребителей и энергосбытовых организаций;
- правил подключения к электрическим сетям и эксплуатации маломасштабных объектов.
Законопроект одобрен сенаторами во втором чтении.
Ранее министр энергетики Алмасадам Саткалиев рассказал о запуске в Казахстане 5 крупных проектов ВИЭ мощностью 5 ГВт.
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