31.05.2024, 16:32 14916
Нарушения на 87,7 млрд тенге выявлены в финотчетности республиканского бюджета
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Астана. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Высшая аудиторская палата огласила результаты аудита консолидированной финансовой отчетности республиканского бюджета за 2023 год.
Согласно представленным данным, совокупный размер активов республиканского бюджета по состоянию на 1 января 2024 года составил 25,5 трлн тенге с ростом на 7%. В течение последних 5 лет наблюдается ежегодное превышение расходов над доходами республиканского бюджета, что закономерно приводит к снижению накопленного финансового результата", - проинформировали аудиторы.
Вместе с тем по результатам аудиторского мероприятия установлены финансовые нарушения на сумму 87,7 млрд тенге, неэффективное использование активов на 26,3 млн тенге, а также 25 процедурных нарушений и 17 системных недостатков.
Кроме того, по итогам 2023 года чистые активы составили минус 4,2 трлн тенге. Это в первую очередь обусловлено необъективным (по себестоимости) отражением ряда финансовых показателей.
В случае объективного отражения показателей чистые активы по состоянию на 1 января 2024 года имели бы не отрицательное (минус 4,2 трлн тенге), а положительное значение и оценочно составляли бы 12,7 трлн тенге", - отметили эксперты.
Кроме того, в КФО РБ за 2023 год продолжают находить отражение активы, не соответствующие критериям признания, такие как:
- налоговая задолженность налогоплательщиков, объявленных банкротами;
- задолженность, в отношении которой органами госдоходов приняты все меры принудительного взыскания;
- задолженность получателей государственных гарантий, не исполнивших свои обязательства в рамках договоров займа.
Наряду с этим результаты аудита показали, что множество пригодных к эксплуатации и используемых основных средств учитываются по нулевой стоимости, что не соответствует требованиям международных стандартов финансовой отчетности для общественного сектора (МСФООС). В частности, в КФО РБ по нулевой стоимости отражаются:
- 105 участков автомобильных дорог республиканского значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии;
- порядка 14 тысяч зданий, используемых в деятельности государственных учреждений.
В ВАП подытожили, что всего с учетом рекомендаций палаты за все годы Министерством финансов обеспечено признание и достоверное отражение активов на сумму 5,7 трлн тенге, обязательств - на 297 млрд тенге.
Напомним, финансовые нарушения на 16,7 млрд тенге выявил госаудит в Алматинской области.
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31.05.2024, 17:20 12751
Казахстана может столкнуться со значительным дефицитом электроэнергии - президент
Фото: pixabay.com
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Алматы. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступая на встрече с учеными в Алматы заявил, что в обозримом будущем страна может столкнуться со значительным дефицитом электроэнергии, сообщает пресс-служба главы государства.
По некоторым прогнозам, без принятия решительных мер нехватка энергомощностей достигнет шести гигаватт уже к 2030 году. Это может привести к значительному замедлению темпов роста нашей экономики и системному кризису в жилищно-коммунальной сфере, что негативным образом отразится на жизни людей", - заявил глава государства.
Он подчеркнул, что одним из решений проблемы может стать атомная энергетика, за создание которой активно выступают представители энергетического сектора.
Наша страна занимает первое место в мире по объему добываемого природного урана и имеет собственное производство компонентов ядерного топлива. Это наше существенное конкурентное преимущество, которое следует использовать. Однако данный вопрос требует широких общественных дискуссий и детальных обсуждений в профессиональной среде, без популизма и шумихи. Надеюсь, научное сообщество примет в них самое деятельное участие и скажет свое веское слово, базируясь на принципах объективности и прагматичности. Итоговое решение по поводу создания ядерной энергетики примет народ на общенациональном референдуме", - заверил президент.
Ранее в Минэнерго заявили, что окончательное решение о строительстве АЭС будет принято по итогам народного референдума. Глава ведомства выразил надежду на то, что казахстанцы понимают всю важность атомной энергетики.
Информационное агентство Kazakhstan Today решило провести опрос среди населения на тему строительства АЭС.
Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как вы относитесь к данной инициативе?"
46% участников опроса ответили: "Этот вопрос не подлежит обсуждению, нужно строить АЭС для выхода из критической ситуации"; 23% выбрали ответ: "Положительно, АЭС позволит решить проблему энергодефицита"; 11% считают, что нужно искать альтернативные пути решения проблемы, и 20% участников опроса выбрали ответ: "Отрицательно, считаю, что АЭС небезопасны".
31.05.2024, 12:00 21901
Нацбанк Казахстана снизил базовую ставку до 14,50%
Фото: instagram/national_bank_of_kazakhstan
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Астана. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение снизить базовую ставку на 25 б.п., до 14,50% годовых с коридором +/- 1 п.п., сообщили в пресс-службе Нацбанка.
Инфляция в апреле снизилась в соответствии с прогнозами. Наметилось замедление устойчивой части инфляции. Инфляционные ожидания населения, вопреки общей динамике цен, продемонстрировали рост на фоне паводков и продолжающейся реформы ЖКУ", - проинформировали в пресс-службе.
Сообщается, что внешний инфляционный фон оценивается как нейтральный, отражая влияние сдерживающей политики центральных банков и динамику цен на мировых продовольственных рынках.
Проинфляционное давление внутри экономики поддерживается за счет продолжающегося фискального стимулирования, реформы ЖКУ, устойчивого внутреннего спроса. Достижение цели по инфляции в 5% в среднесрочной перспективе требует продолжения умеренно жесткой денежно-кредитной политики в течение длительного времени", - заявили в Нацбанке.
В пресс-службе отметили, что стабильное замедление устойчивой части инфляции будет формировать пространство для дальнейшего осмотрительного снижения базовой ставки.
Текущие денежно-кредитные условия призваны закрепить имеющийся прогресс в замедлении инфляционных процессов и направлены на стабилизацию инфляционных ожиданий", - добавили в Нацбанке.
Ранее сообщалось, что темпы замедления годовой инфляции снижаются.
30.05.2024, 14:49 48236
В СЭЗ города Алатау планируется реализация 11 крупных инвестпроектов на 383 млрд тенге
Фото: primeminister.kz
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Конаев. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в ходе рабочей поездки в Алматинскую область ознакомился с ключевыми задачами на текущий год и долгосрочными планами по развитию города Конаева, а также заслушал акима Алатау по вопросу реализации "якорных" проектов на территории одноименной специальной экономической зоны, сообщили в пресс-службе правительства РК.
Глава правительства ознакомился с проектом города Алатау. На территории СЭЗ города в 96,6 тыс. га планируется реализация 11 крупных инвестиционных проектов на общую сумму 383 млрд тенге, что позволит создать 7 тыс. рабочих мест.
Олжас Бектенов подчеркнул высокую степень ответственности администрации города за качественную реализацию социальных, инженерных и жилых проектов. Постановлением правительства был утвержден генеральный план города Алатау, согласно которому в рамках проектирования предусмотрен принцип высотности застройки - снижения этажности от центра к границе.
В результате мы должны обеспечить создание вблизи Алматы крупного мегаполиса, который станет промышленным, образовательным и логистическим центром с активным наращиванием туристического потенциала. Нужно держать на контроле реализацию каждого пункта генплана, а также ускорить разработку проектов детальных планировок территорий города для обеспечения разрешительной документацией первоочередных "якорных" проектов", - подчеркнул Бектенов.
В текущем году в Конаеве, как доложил аким Алматинской области Марат Султангазиев, с учетом растущих потребностей населения запланированы масштабные работы по благоустройству. В частности разработка технико-экономического обоснования для строительства трассы Алматы - Усть-Каменогорск, формирование улично-дорожной сети в новом микрорайоне "Жаңа Іле", подведение коммуникаций к новым жилым массивам. Кроме того, в ближайшие 5 лет в городе намерены решить проблемы дефицита ученических мест, современных медицинских учреждений, культурных и спортивных объектов.
Ранее мнением о создании нового города между Алматы и Конаевым поделился политолог.
29.05.2024, 16:24 80631
Казахстанские производители будут поставлять товар в китайскую провинцию Цзянсу
Провинция импортирует товары на сумму, превышающую $552 млн: ферросплавы, медь и катоды из меди, полимеры пропилена, а также различные виды растительных масел, семена льна, бобовые культуры и ячмень
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Пекин. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В течение двух дней, с 28 по 29 мая, бизнес-делегация во главе с министром торговли и интеграции Арманом Шаккалиевым принимала участие в переговорах и встречах с потенциальными партнерами, представителями госсектора провинции Цзянсу и крупнейших компаний Китая.
Сегодня в городе Нанкине состоялся деловой форум "Казахстан - Цзянсу", на котором бизнес-круги двух стран презентовали свои торговые, производственные и инвестиционные возможности.
Главы наших государств уделяют особое внимание дальнейшему развитию всестороннего сотрудничества. Благодаря поддержке руководства провинции Цзянсу мы расширяем направления взаимодействия и реализуем совместные проекты. Вся эта работа направлена на выполнение задач, поставленных руководством наших стран, по увеличению товарооборота и переходу на качественно новый уровень торгово-экономических отношений", - сказал глава МТИ РК Арман Шаккалиев.
По его словам, министерство развивает сотрудничество с каждой из провинций КНР по принципу регионализации в зависимости от запросов регионов. Сейчас активная работа по укреплению взаимодействия проводится с руководством и бизнесом провинции Цзянсу.
По данным статистики, провинция Китая импортирует товары на сумму, превышающую 552 млн долларов. В основном это ферросплавы, медь и катоды из меди, полимеры пропилена, а также различные виды растительных масел, семена льна, бобовые культуры и ячмень. Казахстанские компании обладают потенциалом для успешного экспорта в Цзянсу практически всей указанной товарной линейки.
Способствовать выходу отечественной продукции на китайский рынок будет работа казахстанских торговых представительств.
Мы открываем торговое представительство QazTrade совместно с китайскими партнерами в провинции Сычуань (город Чэнду) и в СУАР (город Урумчи). Экспортный оператор QazTrade станет консолидатором отечественной продукции и будет выступать проводником между казахстанскими товаропроизводителями и крупными китайскими компаниями, что облегчит нашим экспортерам выход на этот емкий рынок", - сообщил Шаккалиев.
Казахстанский бизнес в Нанкине представляют порядка 20 предприятий, выпускающих сельхозпродукцию, макаронные и кондитерские изделия, корма для животных, а также поставщики услуг. В рамках торговой миссии предприниматели провели деловые переговоры с крупными компаниями провинции Цзянсу. По итогам бизнес-встреч ожидается подписание экспортных контрактов.
Напомним, Казахстан и Китай реализуют масштабный проект по расширению взаимной торговли.
29.05.2024, 14:24 83926
Хасенов официально возглавил "КазМунайГаз"
Фото: КМГ
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Астана. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам состоявшегося 28 мая годового общего собрания акционеров АО "НК "КазМунайГаз" Хасенов Асхат назначен председателем правления национальной компании, сообщили в пресс-службе КМГ.
Помимо правления Хасенов избран в состав совета директоров "КазМунайГаза".
Также решением ГОСА КМГ досрочно прекращены полномочия бывшего главы нацкомпании Магзума Мирзагалиева.
В 2011-2019 годах Хасенов работал в Министерстве нефти и газа РК, где возглавлял управление государственной инспекции и выдачи разрешений Комитета государственной инспекции в нефтегазовом комплексе, а затем департамент нефтехимии и технического регулирования.
С 2019 по 2022 год занимал должность заместителя председателя правления ТОО "KLPE".
До назначения в "КазМунайГаз" в 2022-2024 годах занимал пост вице-министра энергетики РК. В этой должности курировал вопросы недропользования и развития нефтегазохимии, также возглавлял центральную комиссию по разведке и разработке месторождений углеводородов.
29.05.2024, 11:29 89096
Казахстан сможет отправлять больше грузов в тюркские страны
Фото: Depositphotos
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Астана. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис ратифицировал соглашение о международных комбинированных грузовых перевозках между правительствами стран Организации тюркских государств, сообщает пресс-служба нижней палаты.
Оно направлено на дальнейшее развитие транзитно-транспортного потенциала и торгово-экономических отношений между Казахстаном, Азербайджаном, Кыргызстаном, Турцией и Узбекистаном. В рамках оглашения будут увеличены объемы грузоперевозок, выполняемых железнодорожным, водным и автомобильным транспортом между членами - государствами ОТГ", - проинформировали в пресс-службе.
Также стороны будут сотрудничать и оказывать взаимную помощь в продвижении комбинированных грузоперевозок.
Для этого создается совместный комитет из представителей заинтересованных государственных органов и организаций, который будет отвечать за обсуждение и решение соответствующих вопросов", - пояснили в мажилисе.
Отмечается, что после ратификации соглашения стороны смогут принимать меры по внедрению цифровых технологий в отношении транзитных перевозок и обеспечения "бесшовной" мультимодальной транспортировки грузов.
В целях перехода на электронные товарно-транспортные накладные и путевые листы в автомобильных перевозках разработана единая система управления транспортными документами. Она послужит для Казахстана инструментом для перехода на электронные международные еCMR после присоединения к Конвенции о договоре международной перевозки грузов", - добавили в пресс-службе.
Ранее мажилис ратифицировал соглашение с Китаем о международных автомобильных перевозках.
29.05.2024, 11:16 91211
В Казахстане энергоснабжающие организации исключат из структуры рынка электроэнергии
Фото: pixabay.com
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Астана. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис Казахстана принял во втором чтении закон "О теплоэнергетике" с сопутствующими ему поправками, сообщает пресс-служба нижней палаты.
В целях исключения непродуктивных посредников в сфере энергоснабжения предложено исключить энергоснабжающие организаций из структуры рынка электрической энергии и передать их функции региональным электросетевым компаниям", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что возврат к регулируемым ценам позволит обеспечить прозрачность тарифооброзования энергоснабжающих организаций, искоренить спекуляции на рынке электроэнергетики, провести планомерный отказ от дифференцированных тарифов и не допустить социального напряжения.
Для решения вопроса с дефицитом электрической мощности в пиковые часы нагрузки приняты предложения, направленные на усовершенствование порядка проведения тендерной процедуры на строительство базовой мощности, которые позволят обеспечить достаточную инвестиционную привлекательность рынка электроэнергетики государства", - сообщили в мажилисе.
Также внесены поправки, направленные на усовершенствование процедуры проведения тендеров по отбору потенциальных инвесторов, на внедрение механизма гибридной группы для развития зеленой энергетики.
Кроме того, устанавливаются принципы законодательного и государственного регулирования отрасли теплоэнергетики, один из которых - обеспечение опережающего и устойчивого развития теплоэнергетики на основе плановых и программных документов.
За субъектами теплоснабжения закрепляется обязанность по своевременному информированию собственников имущества теплопроизводящего и теплотранспортирующего субъекта и иных заинтересованных лиц о необходимости его ремонта, реконструкции, модернизации или замены", - добавили в пресс-службе.
Ранее генеральный директор Союза инженеров-энергетиков Казахстана Марат Дулкаиров заявил, что юг Казахстана на 55% в дефиците по электроэнергетической мощности.
28.05.2024, 19:00 114891
В 2023 году в Казахстане зафиксировано 33 операции суверенного финансирования
Среди международных организаций наибольший объем финансирования предоставил АБР
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Астана. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Центральная Азия и Кавказ - быстрорастущий регион, в котором роль и значение международных финансовых институтов значительно. Они финансируют широкую повестку реформ, модернизацию инфраструктуры и развитие человеческого капитала. Тем не менее сводная информация о динамике такого финансирования в регионе практически отсутствует.
Для решения этой проблемы в 2022 году Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) начал работу по созданию базы данных суверенного финансирования. Она представляет собой уникальный аналитический продукт, в котором собраны находящиеся в публичном доступе данные по суверенному финансированию в Евразийском регионе. Мы с 2008 года собираем данные о финансировании 36 доноров в 11 странах региона", - сообщил начальник отдела социально-экономического анализа и международных финансовых организаций Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) Артем Левенков.
Он добавил, что буквально сегодня вышел первый ежегодный доклад "Суверенное финансирование в Евразийском регионе: тенденции и направления".
По нашим оценкам, 6,2 млрд долларов составил объем одобренного в 2023 году суверенного финансирования со стороны международных финансовых организаций и агентств по развитию в Евразийском регионе - в Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Монголии, России, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. Это говорит о существенной роли этих институтов в предоставлении средств странам", - сказал Артем Левенков.
На государства - участники ЕФСР приходится 1,9 млрд долларов, или 30,6% от общего объема одобренного суверенного финансирования. Среди них максимальный объем финансирования одобрили Казахстану - 838,7 млн долларов, следом идут Армения с 348,9 млн долларов, Таджикистан с 347,2 млн долларов и Кыргызстан с 320,9 млн долларов соответственно.
По словам Левенкова, в 2023 году в Казахстане зафиксировано 33 операции суверенного финансирования на сумму 838,7 млн долларов. Среди международных организаций наибольший объем финансирования предоставил АБР - 352,6 млн долларов. В секторальном разрезе превалируют проекты в сфере государственного управления.
Наибольшее количество проектов реализовано в сфере технического содействия. Почти половина таких проектов пришлась на МВФ, и эти проекты были реализованы на базе центра технического содействия регионального центра развития потенциала для региона Кавказа, Центральной Азии и Монголии (ЦТП-КЦАМ).
При этом крупнейшей одобренной программой в Казахстане в 2023 году стало совместное финансирование АБР и АБИИ на сумму 700 млн долларов для поддержки государственных финансов страны. Всего же с 2008 года мы зафиксировали одобренное финансирование в Казахстане на сумму порядка 16,5 млрд долларов, что является вторым результатом в регионе вслед за Узбекистаном", - отметил начальник отдела социально-экономического анализа и международных финансовых организаций ЕФСР.
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