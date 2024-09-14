Moody’s повысило рейтинги Kaspi до инвестиционного уровня

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Астана. 12 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Член Высшей аудиторской палаты Ардак Тенгебаев - Член Высшей аудиторской палаты Ардак Тенгебаев озвучил в мажилисе недочеты при планировании расходов бюджета на 2025-2027 годы.





В рамках тщательно проведенного анализа было рассмотрено несколько направлений: охрана здоровья населения; нацпроекты "Комфортная школа" и "Доступный интернет"; строительство и реконструкция республиканских автодорог; предотвращение и ликвидация ЧС.





По словам представителя ВАП, при формировании потребности в лекарствах и медизделиях по линии ГОБМП не учитываются имеющиеся остатки. Это привело к завышенному планированию по ряду наименований на сумму порядка 2 млрд тенге. В целом нет единой методики расчета потребности.





По нацпроекту "Комфортная школа" ВАП выявила недостатки и проблемы в реализации 152 школ, которые планируется сдать в 2025 году. Фактически их строительство еще не началось, так как не до конца утверждены проектно-сметные документы, завершены не все конкурсные процедуры, не по всем объектам выделена земля. Аналогичные проблемы есть и по школам первого этапа.





Также отсутствует анализ актуальности и целесообразности исполнения некоторых пунктов нацпроекта "Доступный интернет". По бюджетной программе Минцифры предусматривается реализация проектов ГЧП со скоростью интернета на уровне не менее 20 Мбит/с. При этом по нацпроекту планируется обеспечивать граждан подключением со скоростью не менее 100 Мбит/с. Такое несоответствие несет риски недостижения запланированных показателей.





Согласно оценке ВАП, определение приоритетности проектов по строительству и реконструкцию республиканских автодорог за счет займов под госгарантию должно осуществляться с учетом оценки прямого и косвенного социально-экономического эффекта. Однако на сегодня такая информация не представляется. Наряду с этим отмечается затягивание сроков реализации уже утвержденных проектов: при средней нормативной продолжительности в 3 года фактически строительство длится по 5-6 лет.





В сфере предотвращения и ликвидации ЧС одной из основных проблем является низкое материально-техническое оснащение лесных учреждений и других профильных организаций. В проекте бюджета на 2025-2027 годы предлагается решить вопрос через механизм финансового лизинга. Однако он прямо не урегулирован бюджетным законодательством, что создает риски неправомерного использования бюджетных средств.





В целом по итогам проведенного анализа с охватом 4,6 трлн тенге предлагается: 117 млрд тенге - перераспределить, 12,2 млрд тенге - предусмотреть дополнительно, 3 млрд тенге - оптимизировать", - заключили в ВАП.