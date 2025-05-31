МВФ прогнозирует инфляцию в Казахстане на уровне 10,5% в 2025 году

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - С 15 по 23 мая Казахстан принял миссию Международного валютного фонда (МВФ). По итогам визита опубликовано заключительное заявление, которое содержит обзор текущей экономической ситуации, перспективы развития экономики, а также основные рекомендации, сообщили в Нацбанке.





По мнению МВФ, в Казахстане сохраняется высокий экономический рост на фоне высокой активности в секторах услуг, транспорта, строительства, обрабатывающей и добывающей промышленности. Также отмечается рост государственных инфраструктурных инвестиций и реализация инвестиционных проектов в сфере цифровых технологий, ИИ, агропромышленного комплекса и логистики.





В числе факторов риска для экономики отмечаются возможное замедление роста из-за задержек в реализации крупных инфраструктурных проектов, усиление инфляционного давления и неопределенность на фоне усиления торгового протекционизма. К дополнительным рискам относятся снижение цен на нефть и замедление роста в странах - торговых партнерах Казахстана.





Кроме того, эксперты МВФ отметили ускорение инфляции в апреле текущего года и прогнозируют ее сохранение на уровне 10,5% в 2025 году. МВФ подчеркивает важность сдерживающей денежно-кредитной политики в целях снижения инфляции до целевого показателя Национального банка.





Миссия МВФ положительно оценила планы по ужесточению макропруденциальной политики, что должно способствовать снижению рисков для финансовой стабильности на фоне роста потребительского кредитования.





Визит миссии МВФ по статье IV состоится в сентябре этого года.