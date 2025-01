На ITS стартовали торги первым в Центральной Азии и Закавказье шариатским индексным фондом ITS Shariah

Рассказать друзьям

Астана. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - Международная торговая площадка ITS 14 января 2025 года начала торги акциями первого в Центральной Азии и Закавказье шариатского индексного ETF (exchange traded fund) ITS Shariah под тикером ITSS, сообщает пресс-служба ITS.





В ходе первичного предложения бумаг инвесторы приобрели 500.000 акций фонда по цене 10 долларов США на общую сумму 5 млн долларов. Первичный листинг ITSS ETF состоялся днем ранее на бирже МФЦА AIX. Каждая акция ITSS ETF является равноправной долей в шариатском фонде ITSS ETF, который зарегистрирован как отдельное юридическое лицо в Международном финансовом центре "Астана" (МФЦА) в соответствии с нормами Исламского финансирования.





Инвестиционная стратегия ITSS ETF состоит в максимально точном следовании составу и динамике шариатского индекса ITS Shariah. Инвестиционный портфель ITSS ETF составляют 30 крупнейших глобальных компаний, чья деятельность и финансовое состояние соответствуют критериям Международной Организации по Бухгалтерскому Учету и Аудиту в Исламских финансовых институтах AAOIFI (The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions).





Акции компаний, вошедших в фонд ITSS ETF, отбираются и проходят ежедневный независимый мониторинг сертифицированной компанией Sahih Invest . На момент начала торгов в состав фонда ITSS ETF, в частности, вошли такие мировые технологические лидеры как Apple, Microsoft, Nvidia, AMD и Tesla, нефтяные компании ExxonMobil и Сhevron, фармацевтические гиганты Merck & Co, AstraZeneca и Abbott Laboratories, популярные производители потребительских товаров Procter & Gamble и Johnson & Johnson, мировые платежные системы Visa и Mastercard, а также многие другие акции глобальных компаний.





ITSS ETF стал вторым по счету индексным фондом в Центральной Азии, созданным в юрисдикции МФЦА и обращающимся на платформе ITS и на бирже AIX.





Акции ITSS ETF позволяют получить доступ к широкому кругу глобальных халяльных акций как для инвесторов с небольшим опытом, так и профессиональных управляющих. Фонд ITSS - это ликвидный и сбалансированный инструмент, отличающийся высокой диверсификацией по отраслевому признаку с весомой долей IT компаний. Появление нового инструмента - важный этап в формировании новой архитектуры финансовой системы всего региона", - отметил CEO ITS Чингиз Канапьянов.





Управляющим фондом ITSS выступает компания IPS Capital, которая обладает статусом Islamic Window в МФЦА и Шариатском Наблюдательным Советом во главе с муфтием Мухаммадом Ибрагимом Эсса.





Запуск первого исламского индексного фонда на площадке МФЦА - важный шаг для развития исламского финансирования в Казахстане и Центральной Азии. Этот инструмент открывает новые возможности для диверсификации рынка, привлечения устойчивых инвестиций и создания доверия среди участников финансового сектора", - отметила руководитель исламских финансов в МФЦА Мадина Тукулова.





Акции ITSS ETF номинированы в долларах США. Начальная цена одной акции ITSS ETF - 10 долларов. Торговля на ITS осуществляется с 10.00 до 3.45 следующего дня по времени Астаны. С первого дня торгов ликвидность акций ITSS ETF поддерживается маркет-мейкерами на протяжение всей торговой сессии. Разница в предложении на покупку и продажу акций ITSS ETF уже на момент старта составила около 5 базисных пунктов или 0,005 доллара. Стоимость услуг по управлению ITSS ETF установлена на уровне 0,5% в год. Ребалансировка фонда ITSS ETF осуществляется на ежемесячной основе.





Состав, динамика в реальном времени, методология индекса и другие документы опубликованы на сайте ITS.





В пресс-службе обратили внимание инвесторов на то, что акции и ценные бумаги ETF являются рискованным активом. Показатели доходности в прошлом приводятся исключительно со справочными целями и не могут служить прогнозом на будущее. Стоимость акций ITS Shariah ETF может расти или снижаться, отражая динамику стоимости ценных бумаг, входящих в корзину ITS Shariah.









ITS - международный хаб ликвидности. В основе бизнес-модели ITS лежат принцип best execution и технология обеспечения ликвидности smart order routing, которые позволяют инвесторам заключать сделки с ценными бумагами по наилучшим ценам глобального финансового рынка и в любых объемах. Благодаря этой технологии ликвидность по иностранным ценным бумагам на ITS такая же, как и на ведущих международных площадках, где эти ценные бумаги торгуются.





ITS Central Securities Depository Limited - центральный депозитарий ITS - предоставляет депозитарные услуги по хранению и расчетам с ценными бумагами. Депозитарий получил статус Удерживающего квалифицированного посредника (Qualified Intermediary with primary withholding responsibility, WQI) от налоговой службы США.





Central Counterparty - центральный контрагент ITS - является стороной по всем обязательствам участников клиринга и осуществляет клиринг по сделкам, заключаемым на торговой площадке ITS.





ITS рассчитывает собственные индексы ITS World (ITSW) и ITS Shariah (ITSS).





Прямыми клиентами ITS являются профессиональные участники рынка ценных бумаг из Казахстана и других стран - финансовые посредники, как аккредитованные, так и напрямую зарегистрированные в МФЦА. Инвесторы - частные и юридические лица - получают доступ к торгам через финансовых посредников - брокеров и банки.