17.04.2025, 20:00 10371
На товарной бирже "Каспий" состоялись первые организованные торги АО "НК "КазМунайГаз"
Фото: kmg.kz
Рассказать друзьям
Астана. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 17 апреля на товарной бирже "Каспий" состоялись первые организованные торги АО "НК "КазМунайГаз". В соответствии с утвержденными планами поставок нефтепродуктов на апрель 2025 года, крупнейшая нефтегазовая компания Казахстана впервые вышла на торги через площадку "Каспий", сообщает пресс-служба биржи.
Торги проходят по трем базисам поставок: станция Текесу,станция Тендыки станция Павлодар-порт, на условиях поставки FCA.
Факт выхода "КазМунайГаз" на площадку "Каспий" - это наглядный сигнал того, что архитектура нашей биржи готова к обслуживанию самых масштабных и системных поставщиков. Мы готовы и способны обеспечить прозрачные, конкурентные и технологически устойчивые условия для реализации ГСМ в любых объемах. Таким образом, это событие - не просто шаг вперед, а важный ориентир для дальнейшего развития организованного и зрелого топливного рынка в Казахстане",- сообщил председатель Совета директоров АО "Товарная Биржа "Каспий" Елнар Надыргалиев.
Торги с участием национального оператора будут проводиться в формате двойного встречного аукциона.
Ранее приказом министра торговли и интеграции утвержден перечень социально значимых биржевых товаров, куда вошли уголь, битум, бензин автомобильный,топливо для реактивных двигателей, дизельное топливо и сахар.
новости по теме
17.04.2025, 10:55 24136
Соглашение о свободной торговле услугами со странами СНГ ратифицировал сенат
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сенат парламента ратифицировал соглашение о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций, передает корреспондент агентства.
Соглашение создает благоприятные условия для дальнейшего роста экономики государств-участников СНГ, предусматривающие:
- установление, предоставление и обеспечение более выгодных условий для поставщиков услуг из стран-участниц СНГ на партнерских рынках;
- создание правовых гарантий для инвесторов, включая защиту
- от экспроприации и гарантии свободного перевода капитала;
- предоставление инвестициям инвесторов другой стороны полную безопасность и защиту на ее территории.
Ожидается, что ратификация соглашения благоприятно повлияет на бизнес-климат государств-участников, а также даст возможность развивать существующие двусторонние соглашения о защите и поощрении инвестиций.
В сенате отметили, что в 2023 году экспорт казахстанских услуг в страны СНГ составил 1,96 миллиарда долларов США. Основные направления - транспорт, строительство, IT и деловые услуги. В то же время импорт услуг из СНГ в Казахстан составил 1,97 миллиарда долларов США.
В 2023 году из стран СНГ в экономику Казахстана вложено 3,2 миллиарда долларов США. В то же время казахстанские компании инвестировали в страны СНГ 3,4 миллиарда долларов США.
17.04.2025, 09:47 26401
Казахстан отменит пошлины на вывоз шкур и шерсти
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Решением Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях от 16 апреля 2025 года одобрена отмена экспортных таможенных пошлин на вывоз шкур и шерсти сельскохозяйственных животных сроком на три года с возможностью дальнейшего пересмотра. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза РК.
Основной причиной данного решения является низкая востребованность значительной части производимого сырья на внутреннем рынке. В частности, переработка и экспорт шкур и шерсти сельскохозяйственных животных остаются на низком уровне", - отметили в ведомстве.
По данным МСХ, в целях стимулирования сельхозпроизводителей и обеспечения загрузки перерабатывающих предприятий прорабатывается государственная поддержка, в виде субсидирования сданного сырья на переработку.
Отмена экспортных таможенных пошлин на шкуры и шерсть будет способствовать, в первую очередь, снижению потерь и утилизационных расходов животноводов, занимающихся разведением крупного и мелкого рогатого скота, развитию полноценных производственно-сбытовых цепочек, расширению рынков сбыта, созданию дополнительных конкурентных преимуществ для отечественных производителей и экспортеров сельхозсырья", - уточнили в министерстве.
На сегодня, в соответствии приказом МНЭ РК от 27 февраля 2016 года, действующие экспортные пошлины составляют:
- на вывоз шкур крупного и мелкого рогатого скота, прочих необработанных шкур - 200 евро за тонну;
- на вывоз шерсти - 10%, но не менее 50 евро за тонну.
Отмечается, что в целях обеспечения баланса между потребностями внутреннего рынка и экспортом шкур и шерсти Министерство сельского хозяйства будет осуществлять регулярный мониторинг ситуации и при необходимости оперативно принимать соответствующие меры, в том числе с учетом потенциальной реализации инвестиционных проектов в сфере переработки.
16.04.2025, 19:46 43051
В Казахстане ускорилась инфляция
Рассказать друзьям
Астана. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Инфляция по стране ускорилась. В марте годовая инфляция составила 10% (в феврале - 9,4%). Рост зафиксирован в 16 регионах, замедление - в 4, сообщает пресс-служба Нацбанка РК.
Лидер по инфляции - Астана. В столице годовая инфляция достигла 13,3% - это максимальное значение по стране.
Самый высокий рост цен на продукты - в Акмолинской, а самый низкий - в Жамбылской, Костанайской и Туркестанской областях.
Высокий рост на непродовольственные товары в Туркестанской, наименьший - в Алматинской области.
Самые высокие цены на платные услуги в Западно-Казахстанской области. Минимальный рост отмечен в Павлодарской области.
Ранее директор департамента монетарных операций Национального банка Казахстана Нуржан Турсунханов разъяснил, почему в первом квартале текущего года вкладчики пенсионного фонда наблюдали снижение инвестиционного дохода на своих счетах.
16.04.2025, 16:37 48261
В рамках ОПЕК+ Казахстан должен до июня 2026 года компенсировать 1,3 млн баррелей нефти в сутки
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - ОПЕК получила обновленные планы компенсации перепроизводства нефти от семи стран ОПЕК+, участвующих в добровольных сокращениях. Речь идет о России, Саудовской Аравии, Ираке, ОАЭ, Кувейте, Казахстане и Омане, сообщает ТАСС.
В целом эти страны должны будут с апреля 2025 года по июнь 2026 года компенсировать сверхдобычу нефти в объеме 4,572 млн б/с. По сравнению с предыдущим графиком суммарный объем компенсаций сверхдобычи с апреля 2025 года по июнь 2026 года увеличился на 568 тыс. б/с, сообщает издание.
Объем плана компенсации сверхдобычи для Казахстана на апрель составляет 63 тыс. б/с, на май - 116 тыс. б/с, а всего с апреля по июнь 2026 года - 1,299 млн б/с.
На Россию приходится 691 тыс. б/с компенсации, из них 6 тыс. б/с - в апреле и 85 тыс. б/с - в мае.
На Саудовскую Аравию придется 15 тыс. б/с компенсаций в апреле и в целом до июня 2026 года, следует из материалов ОПЕК. Общий объем компенсаций для Ирака составит 1,934 млн б/с, Кувейта - 150 тыс. б/с, ОАЭ - 386 тыс. б/с, Омана - 97 тыс. б/с.
Напомним, 3 апреля восемь стран ОПЕК+ приняли решение о корректировке ранее согласованного графика постепенного возвращения объемов на рынок с учетом складывающейся конъюнктуры и в интересах стабильности.
16.04.2025, 16:22 49611
Проект по обмену опытом между энергетиками из стран Центральной Азии запускают в Казахстане
Проект реализуется при финансовой поддержке ЭСКАТО ООН и фонда технического содействия ЕАБР
Рассказать друзьям
Алматы. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития (ЕАБР) в партнерстве с Экономической и социальной комиссией ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО ООН) запускают проект по обмену опытом между энергетиками Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, сообщили в пресс-службе банка.
Проект "Поддержка устойчивого развития энергетики Центральной Азии путем расширения субрегионального и межстранового сотрудничества посредством обмена компетенциями и знаниями" реализуется при финансовой поддержке ЭСКАТО ООН и фонда технического содействия ЕАБР.
Как рассказали в пресс-службе ЕАБР, данный проект посвящен обмену опытом в области современных методов оперативно-диспетчерского управления энергосистемами. В нем примут участие 170 специалистов из Центральной Азии. Проект направлен на повышение квалификации диспетчерского персонала, эффективности управления энергосистемами и укрепление межстрановых связей в регионе.
При стабильном росте экономик Центральной Азии на 6% в год, странам региона нужны не только большие объемы электроэнергии, но и стабильность поставок. Энергетические системы, работающие в параллельном режиме, повышают свою эффективность на национальном уровне и справляются со скачками спроса, обеспечивая тем самым стабильное снабжение электроэнергией. Кроме того, сотрудничество в этой индустрии приводит к снижению выбросов углекислого газа как одного из основных побочных продуктов. Наш проект не только способствует профессиональному росту экспертов, но и закладывает основы для долгосрочного сотрудничества между странами региона", - рассказал заместитель председателя правления и главный экономист ЕАБР Евгений Винокуров
По словам директора субрегионального офиса ЭСКАТО ООН для Северной и Центральной Азии Николая Помощникова, совместный проект притворит в реальность обновленный меморандум о взаимопонимании между организациями.
Для ЭСКАТО ООН регион Центральной Азии является одним из приоритетных, объединяющим 5 развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. Мы будем продолжать реализацию проектов, нацеленных на укрепление сотрудничества и достижение устойчивого развития в этом регионе, с участием таких надежных партнеров, как ЕАБР", - подчеркнул Помощников.
Отмечается, что проект входит в состав ключевого инвестиционного мегапроекта ЕАБР "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", который направлен на развитие энергетического сотрудничества в регионе и содействует реализации цели устойчивого развития ООН № 7 ""Обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех".
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 18 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей, и всестороннему развитию стран-участниц. К 2025 году в накопленном портфеле ЕАБР 305 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 16,5 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
16.04.2025, 15:58 51386
О важности сохранения культурной идентичности в условиях развития ИИ заявил Токаев
Касым-Жомарт Токаев и гендиректор "Яндекс Global" обсудили направления деятельности компании в Казахстане
Рассказать друзьям
Астана. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил с генеральным директором "Яндекс Global" Даниилом Шулейко ключевые направления деятельности и перспективные планы компании Yandex Qazaqstan.
В ходе встречи стороны уделили особое внимание инициативам в сфере платформенной занятости и развитию технологий искусственного интеллекта.
Касым-Жомарт Токаев отметил важный вклад Yandex Qazaqstan в цифровую трансформацию, поддержку малого и среднего бизнеса, а также в повышение качества жизни граждан.
Кроме того, были рассмотрены вопросы интеграции культурного наследия с передовыми технологиями. Президент подчеркнул, что в условиях стремительного развития искусственного интеллекта особое значение приобретает сохранение культурной идентичности, а также продвижение казахского языка и культуры в цифровом пространстве.
В свою очередь Даниил Шулейко сообщил, что благодаря пилотному проекту по платформенной занятости более 65 тысяч водителей-партнеров "Яндекс. Такси" получили социальную защиту. В 2024 году налоговые отчисления в экономику Казахстана составили 29,5 млрд тенге, а совокупные инвестиции компании с 2016 года превысили 225 млрд тенге. Глава "Яндекс Global" рассказал о планах по запуску пилотных инновационных проектов в Астане и подтвердил участие компании в программе AI-Sana.
16.04.2025, 15:48 50601
В Казахстане появится закон о фондах целевого капитала
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис парламента одобрили в первом чтении законопроект "О фондах целевого капитала (эндаумент-фондах)", передает корреспондент агентства.
Создается правовая основа для прозрачного формирования и функционирования фондов целевого капитала и эндаумент-фондов. Законопроект четко определяет сферы финансирования эндаумент-фондов: образование, наука и инновационная деятельность, массовый спорт, лекарственное обеспечение и оказание медицинских услуг, социальная защита населения", - сообщает пресс-служба мажилиса.
Отмечается, что в состав активов эндаумент-фонда могут входить денежные средства, ценные бумаги, недвижимость и интеллектуальная собственность. Передать имущество в эндаумент возможно на неограниченный срок, но не менее 10 лет. При этом стоимость переданного имущества должна быть сохранена, расходовать разрешается только инвестиционный доход от его управления.
При превышении активов установленного проектом закона порога они в обязательном порядке подлежат передаче в доверительное управление профессиональной управляющей компании. По предложению депутатов порог установлен в размере 10 тысяч МРП, а срок на передачу активов - 3 месяца. До тех пор они могут размещаться на депозитах банков второго уровня.
Как уточнили в мажилисе, закон не будет распространяться на деятельность эндаумент-фондов автономных организаций образования.
Для управления эндаумент-фондом предусматривается создание фонда целевого капитала, представляющего собой некоммерческую организацию. Он будет действовать на основании типового устава, утверждаемого уполномоченным органом в сфере благотворительности, и может создавать несколько эндаумент-фондов, если это предусмотрено договорами целевого вклада или пожертвования", - отметили в пресс-службе нижней палат парламента.
Лимиты на административно-управленческие расходы фонда целевого капитала определены в пределах 15% от инвестиционного дохода, а в случае его отсутствия - не более 0,5% от средней стоимости чистых активов эндаумент-фонда за отчетный год.
16.04.2025, 13:08 52246
Нестабильная экономическая ситуация: Токаев призвал готовиться к любым сценариям
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел рабочее совещание по экономическим вопросам, сообщает Акорда.
Участники заседания обсудили алгоритм действий по изменению ситуации на мировых рынках вследствие тарифных конфликтов.
Президент отметил, что текущая глобальная экономическая ситуация носит нестабильный характер и требует готовности к любым сценариям ее развития.
Задача правительства - не допустить снижения благосостояния населения, темпов экономического роста и объема привлекаемых инвестиций", - заявил глава государства.
По его словам, кризисные ситуации в мире всегда несут как вызовы, так и создают новые возможности для развития.
Президент обозначил конкретные стратегические направления работы, способные укрепить экономический, транспортно-логистический и человеческий потенциал страны.
В частности, планы по крупным инфраструктурным проектам и цифровизации должны оставаться одними из ключевых направлений экономической политики Казахстана.
Мы должны выполнить основные социальные обязательства перед населением и продолжить реализацию важных инфраструктурных проектов", - сказал президент.
Отдельное внимание было уделено совершенствованию подходов в реализации денежно-кредитной политики и обеспечению финансовой стабильности государства.
По итогам совещания Токаев дал госорганам ряд конкретных поручений.
Напомним, ранее, на встрече с общественностью Шымкента, президент заявил, что последствия глобальной торговой войны затронут все страны. По мнению главы государства, мир находится на пороге одного из самых тяжелых кризисов за последние десятилетия.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
17.04.2025, 12:30Роботизированную ферму и теплицу для выращивания лимонов посетил аким ВКО 17.04.2025, 13:0146296Казахстанских авиаперевозчиков будут штрафовать за овербукинг 17.04.2025, 13:3444836Токаев назначил нового посла на Украине и принял верительные грамоты послов ряда государств 17.04.2025, 14:3040336Водоохранные зоны и полосы на всех водных объектах страны определят к 2027 году 17.04.2025, 15:0939151Токаев вручил орден "Достык" митрополиту Астанайскому и Казахстанскому Александру 11.04.2025, 19:19150121Глава Нацбанка заявил, что рыночная ипотека - это неподъемное бремя 11.04.2025, 15:21138186Не ужесточаем, а упорядочиваем - Токаев о новой налоговой политике 11.04.2025, 15:51133416Фейковые инвестиции: как вычислить мошенников 11.04.2025, 20:19132161Президент отреагировал на письмо родителей юных хоккеистов 11.04.2025, 09:21129796На автодорогах в двух регионах Казахстана ограничили движение автотранспорта 20.03.2025, 15:37284286"Казатомпром" произвел более 23 тысяч тонн урана в 2024 году 20.03.2025, 15:30281661Kaspi.kz успешно разместил еврооблигации на $650 млн 21.03.2025, 10:53264941В Казахстане построят завод по производству аммиака и карбамида стоимостью $1,35 млрд 20.03.2025, 15:13262056"Казахмыс" приостанавливает работу на рудниках после чреды несчастных случаев 20.03.2025, 12:39254596Товарооборот между Казахстаном и США превысил отметку в $4 млрд
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?