Налог на Google: иностранные интернет-компании уплатили в бюджет Казахстана 70 млрд тенге налогов

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Астана. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Иностранные компании, которые осуществляют торговлю и предоставляют услуги в электронном формате на территории Казахстана, уплатили в бюджет страны 70 млрд тенге налогов, сообщили в Комитете государственных доходов РК.





С 2022 года в Республике Казахстан был введен налог на добавленную стоимость (НДС) для иностранных интернет-компаний, известный как "налог на Google". Это нововведение направлено на урегулирование налогообложения иностранных организаций, которые осуществляют электронную торговлю и предоставляют услуги в электронной форме физическим лицам на территории Казахстана, напомнили в КГД.





На сегодняшний день, по данным ведомства, зарегистрировались 98 иностранных компаний, среди которых такие крупные международные игроки, как Alibaba, Aliexpress, Apple Google, Huawei, Netflix, Pinduoduo, Temu и другие. Сумма уплаченных налогов составила 70,0 млрд тенге.





Для повышения эффективности контроля за деятельностью иностранных интернет-компаний в Налоговый кодекс Казахстана были внесены дополнительные изменения. В случае неисполнения обязательств по регистрации иностранных организаций предусмотрены меры, включая возможность блокировки их деятельности на территории Казахстана.





Введение и дальнейшее развитие "налога на Google" направлено на защиту интересов национальной экономики и создание справедливых условий для всех участников рынка. Эти меры способствуют укреплению налоговой дисциплины и формированию прочной базы для устойчивого роста электронной торговли в Казахстане, создавая благоприятные условия для отечественных компаний и пользователей", - пояснили налоговики.