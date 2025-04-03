Налог на Google: иностранные интернет-платформы заплатили в бюджет Казахстана более 83 млрд тенге

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Астана. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе в казахско-словенского бизнес-форума заявил, что благодаря своему стратегическому расположению Казахстан стремится занять позицию ведущего торгового и логистического хаба Евразии, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе в казахско-словенского бизнес-форума заявил, что благодаря своему стратегическому расположению Казахстан стремится занять позицию ведущего торгового и логистического хаба Евразии, сообщает Акорда.





Наша страна может предоставить прямой доступ к рынку с более чем 1,5 млрд потребителей в рамках Евразийского экономического союза, Центральной Азии и Китая. Объем грузоперевозок через Казахстан в прошлом году достиг рекордных 514 млрд тонно-километров. В настоящее время наша страна обеспечивает 90% сухопутной торговли между Европой и Китаем. Мы активно развиваем крупные международные транзитные артерии, такие как Средний коридор и Север - Юг. Наши порты Актау и Курык играют важную роль в транзите через Каспийское море. Объем перевозимых через них грузов достиг рекордных показателей в 4,5 млн тонн в прошлом году. Для укрепления транспортных связей и расширения торговли мы нацелены на обмен опытом и углубление партнерства с портом Копер (крупнейшим портом Словении)", - заявил глава Казахстана.





Перспективным направлением двусторонних отношений Токаев назвал промышленное и энергетическое сотрудничество. По словам президента, почти 70% казахстанской нефти экспортируется в страны Европейского союза. Разведанные запасы природного газа достигают 3 трлн кубометров, а по залежам угля, составляющим 34 млрд тонн, наша страна входит в десятку мировых лидеров.





Сегодня Казахстан добывает 19 из 34 редкоземельных элементов, критически важных для экономики ЕС, и активно сотрудничает с ведущими мировыми компаниями, чтобы раскрыть потенциал сектора по прагматичной формуле: инвестиции и технологии в обмен на сырье. Все больше крупных международных компаний инвестируют в "зеленую" энергетику Казахстана, среди них французская Total, итальянская Eni, эмиратская Masdar и немецко-шведская Svevind Energy Group. Ведущие словенские компании, такие как Iskra и Gorenje, уже успешно работают на нашем рынке", - подчеркнул он.





Глава государства отметил, что Казахстан уделяет приоритетное внимание развитию сельского хозяйства, рассматривая его как ключевой инструмент решения глобальных проблем продовольственной безопасности. Сегодня отечественная сельскохозяйственная продукция поставляется более чем в 70 стран мира.





Также Касым-Жомарт Токаев заявил о планах преобразовать отечественный агропромышленный комплекс в высокотехнологичный сектор и призвал словенских партнеров к реализации совместных инвестиционных проектов.





По мнению президента, взаимодействие Казахстана с ведущими словенскими компаниями, такими как Krka и Lek, могло бы способствовать наращиванию внутреннего производства и технологического потенциала страны в сфере фармацевтики.





Касым-Жомарт Токаев также призвал динамичный и инновационный IT-сектор Словении к сотрудничеству в сферах научных исследований, стартапов и технологического образования.





Отдельное внимание глава государства уделил контактам в области финансовых услуг и инвестиций. Он призвал деловые круги Словении изучить потенциал Международного финансового центра "Астана" и присоединиться к его экосистеме.



