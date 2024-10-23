Налог на Google принес в бюджет Казахстана 58 млрд тенге за 3 года

За 9 месяцев этого года в бюджет перечислено уже 23 млрд тенге налогов

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Астана. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 58 миллиардов тенге за 3 года принес в бюджет Казахстана так называемый налог на Google.





Его платят такие международные компании, как iHerb, Apple, YouTube, Instagram и другие за то, что казахстанцы пользуются их цифровыми услугами в нашей стране. Таким образом, в 2022 году общая сумма поступлений составила 10 млрд тенге, в 2023-м - 24 млрд. А за 9 месяцев этого года в бюджет перечислили уже 23 млрд тенге налогов", - сообщает официальный канал Комитета госдоходов Минфина РК.





Больше всего налогов поступает от маркетплейса по продаже товаров для здоровья iHerb, за все время они заплатили 11 млрд тенге. От Apple поступило более 9 млрд, чуть меньше от компании Google, еще один популярный маркетплейс, недавно пришедший на рынок Казахстана, перечислил 760 млн.





Поступления продолжат расти, заверяют чиновники, а чтобы никто не ушел от обязательных выплат, в Комитете госдоходов предложили ввести меру наказания.





На рассмотрении новый законопроект. Он касается тех налогоплательщиков, которые не исполняют налоговое законодательство. Будет производиться ограничение интернет-ресурсов, т.е. наши физлица не смогут заходить на сайты к тем налогоплательщикам, которые не будут платить налоги", - пояснил руководитель управления цифровых активов КГД Талгат Адилов.





В комитете подчеркнули, что Казахстан стал первой страной в ЦА, которая ввела налог на Google 3 года назад. В Минфине считают, что благодаря справедливому налогообложению международных компаний наши маркетплейсы на их фоне будут в более выгодном положении. Нововведение уже практикуют и в других странах СНГ.