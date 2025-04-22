21.04.2025, 10:23 22521
Назначен зампредседателя правления КМГ
Фото: КМГ
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Астана. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казбек Кусаинов назначен заместителем председателя правления АО "НК "КазМунайГаз", сообщили в пресс-службе компании.
В связи с изменением организационной структуры АО НК "КазМунайГаз", расширением деятельности Центра компетенций в ТОО "КМГ Инжиниринг", перераспределены функции некоторых блоков. В частности, усилен блок по корпоративному развитию, а управление газовыми проектами возвращено в блок добычи нефти и газа. Кусаинов Казбек Кайнарбекович будет курировать стратегическое и корпоративное развитие КМГ, устойчивое развитие и ESG, повышение эффективности управления проектами, а также вопросы декарбонизации и экологии", - проинформировали в пресс-службе.
Кусаинов трудовую деятельность начал в 2000 году специалистом административного департамента АО "КазТрансОйл". В разные годы занимал руководящие должности в АО "КазТрансГаз", трудился главным специалистом департамента управления активами АО НК "КазМунайГаз". Работал заместителем генерального директора ТОО "M&SE". С августа 2023 года был членом Совета директоров - независимым директором АО "КазТрансОйл".
Отмечается, что Казбек Кусаинов сменил в должности заместителя председателя правления АО НК "КазМунайГаз" Сериккали Брекешева, покинувшего компанию по собственному желанию.
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21.04.2025, 16:22 14391
$4 млрд за год: приток российских инвестиций в экономику Казахстана достиг исторического показателя
Фото: Depositphotos
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Москва. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в Москве встретился со свои российским коллегой Михаилом Мишустиным, сообщили в пресс-службе правительства Российской Федерации.
В ходе встречи премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов выразил надежду, что текущая встреча станет еще одним шагом к дальнейшему углублению союзнических отношений России и Казахстана.
Перед правительствами двух стран стоит задача наращивать промышленную кооперацию, полноценно реализовать все договоренности, которые были достигнуты между главами государств, довести товарооборот до 30 млрд долларов", - отметили в правительстве РФ.
Глава казахстанского кабмина подчеркнул, что Россия является одним из главных торгово-экономических партнеров Казахстана. В прошлом году товарооборот вырос на 3% - до 28 млрд долларов. Бектенов отметил важность сохранения и наращивания этой динамики.
Также в ходе встречи было отмечено последовательное увеличение объемов взаимных инвестиций. Российскими инвесторами за последние 20 лет в казахстанскую экономику вложено более 26 млрд долларов прямых инвестиций. Казахстанские компании за этот же период вложили в российскую экономику порядка 9 млрд долларов. За прошлый год приток российских инвестиций вырос на 32% и достиг исторического показателя, превысив 4 млрд долларов за один год.
По информации ведомства, в Казахстане успешно работают более 23 тыс. компаний с российским участием. Это почти 40% от всех компаний с иностранным участием, которые работают в стране. Также страны активно сотрудничают в сфере промышленной кооперации. Сейчас реализуется 171 совместный проект на сумму 48 млрд долларов. В рамках этой работы создано почти 45 тыс. рабочих мест.
Казахстан - важный партнер России в Евразийском регионе. Мы искренне дорожим нашими братскими и союзническими отношениями. По линии правительств обеспечиваем четкое и оперативное исполнение решений, принятых на высшем уровне", - заявил Михаил Мишустин.
Около 70% взаимного товарооборота обеспечивается за счет прямой кооперации регионов России и Казахстана.
Вместе с тем, отметили в правительстве РФ, успешно реализуются крупные совместные проекты в энергетике, включая мирный атом, а также в промышленности, высоких технологиях и цифровой экономике. Идет системная работа над развитием инфраструктуры и логистики, прежде всего по международному транспортному коридору "Север - Юг".
Михаил Мишустин пригласил представителей Казахстана принять участие в международном музыкальном конкурсе "Интервидение", который пройдет в Москве.
Глава российского правительства также напомнил, что в мае будет отмечаться 80-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.
Это общий священный праздник для наших братских народов. Мы бережно храним память о подвиге фронтовиков и тружеников тыла и передадим ее будущим поколениям граждан России и Казахстана", - напомнил Мишустин.
В свою очередь глава правительства РК отметил, что 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне - "это особенное и важное событие, которое глубоко и неразрывно связывает народы, является символом единства, сплоченности и мира".
По поручению глав государств разработан и реализуется план совместных культурных мероприятий по празднованию Дня Победы. Уверен, что они будут способствовать дальнейшему углублению взаимопонимания, сохранению общей исторической памяти", - подчеркнул Олжас Бектенов.
Ранее сообщалось, что приток иностранных вложений в Казахстан уменьшился почти на 29%.
21.04.2025, 12:13 19871
Промышленное производство Казахстана выросло почти на 7%
Фото: kmg.kz
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Астана. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Промышленное производство Казахстана выросло на 6,7% г/г в январе-марте 2025 года после 5,9% г/г в январе-феврале, сообщает Евразийский банк развития.
Машиностроительная отрасль продолжает уверенно выполнять роль ключевого драйвера, обеспечив вклад в 1,5 п.п. в рост промышленности. Улучшение динамики индустриального сектора также объясняется повышением темпов роста добычи сырой нефти до 7,4% г/г в январе-марте с 3,7% г/г в январе-феврале, на фоне тестового запуска производства на месторождении Тенгиз", - говорится в еженедельном макрообзоре.
Между тем Беларусь сохраняет устойчивые темпы роста экономики.
ВВП увеличился на 3,1% г/г в январе-марте 2025 года. Рост поддерживается секторами, ориентированными на внутреннее потребление: розничный товарооборот вырос на 10,8% г/г, товарооборот общественного питания на 5,5% г/г. В промышленности темпы сохраняются ниже роста ВВП на фоне увеличения запасов, что может быть связано с реализацией готовой продукции", - заявили в банке.
Отмечается, что инвестиционная активность повысилась: объем инвестиций вырос на 18,3% г/г за январь-март 2025 года.
Также, по данным банка, рост ВВП Кыргызстана повысился до 13,1% г/г в январе-марте 2025 года, после 10,7% г/г в январе-феврале 2025 года.
Ключевую роль в расширении экономической активности сыграл рост выпуска в строительном секторе. По нашим оценкам, его вклад в динамику ВВП вырос в 10 раз до 3,0 п.п в январе-марте по сравнению с январем-февралем 2025 года. Дополнительное влияние оказало ускорение роста объемов производства в обрабатывающих секторах, что преимущественно связано с увеличением выпуска нефтепродуктов и пищевых продуктов. Также отмечено повышение темпов роста инвестиций в основной капитал до 90,6% г/г в январе-марте 2025 года", - сообщается в макрообзоре.
В России наблюдается умеренный рост экономической активности на фоне замедления инфляции, заявили в банке.
Индекс бизнес-климата в апреле составил 4,8 п., сохранившись на уровне предыдущего месяца. Ценовые ожидания предприятий снизились, вернувшись к минимальным значениям 2024 года. Инфляционные ожидания населения на год вперед незначительно повысились - до 13,1% в апреле по сравнению с 12,9% в марте. Темпы роста потребительских цен продолжают замедляться третий месяц подряд. С учетом сезонной корректировки инфляция в марте составила 0,57% м/м по сравнению с 0,6% м/м в феврале, снизившись почти вдвое по сравнению с показателями конца 2024 года. Мы полагаем, что к середине года накопится достаточное количество подтверждающих сигналов как со стороны ценовой динамики, так и со стороны деловой активности, чтобы Банк России мог принять первое в этом году решение о снижении ключевой процентной ставки", - сообщили аналитики ЕАБР.
По их данным, в Таджикистане инфляция составила 3,4% г/г по итогам марта 2025 года по сравнению с 3,7% г/г в феврале.
Рост цен остается сдержанным благодаря стабильности национальной валюты и отсутствию инфляционного давления со стороны импорта. Мы ожидаем, что высокий внутренний спрос приведет к повышению инфляции к концу 2025 года, однако ее значение останется в пределах целевого диапазона, установленного Национальным банком", - добавили в ЕАБР.
Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
19.04.2025, 09:50 61011
В Казахстане снизились цены на ряд продуктов
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Астана. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - По данным Бюро национальной статистики РК, по состоянию на 15 апреля в целом по республике сохраняется контролируемый уровень изменения цен на СЗПТ с начала года, при этом по нескольким товарным категориям зафиксировано устойчивое снижение стоимости, сообщает пресс-служба комитета торговли.
С начала 2025 года цены на яйцо снизились на 3,0%. Этот товар является одним из основных в рационе населения, и его стабильная ценовая динамика - результат скоординирированных усилий государства и бизнеса", - говорится в сообщении ведомства.
Напомним, в феврале подписан меморандум между Министерством торговли и интеграции, отраслевыми ассоциациями и представителями торговых сетей, согласно которому была зафиксирована максимальная отпускная цена на яйцо категории С1 - не более 55 тенге за штуку с учетом НДС. В рамках соглашения также обеспечивается соблюдение предельной торговой надбавки и исключение дополнительных наценок.
Благодаря этим мерам, на протяжении апреля индекс цен на яйцо оставался стабильным, а по итогам последней недели (с 8 по 15 апреля) изменений не зафиксировано. Например, в январе текущего года средняя цена за 10 штук яиц категории С1 составляла 548 тенге, в феврале - 546 тенге, в марте - 536 тенге, а в апреле - 531 тенге", - сообщили в комитете.
Кроме того, в числе подешевевших товаров отмечены:
Рис - снижение на 4,7% с начала года,
Мука - на 1,8%,
Гречневая крупа - на 0,3%.
Наблюдается стабильные цены на такие важные продукты, как творог, подсолнечное масло и рожки - по итогам последней недели ценовые индексы остались на прежнем уровне или продемонстрировали незначительное колебание в пределах 0,1%. В то же время отмечается умеренный рост цен на отдельные овощи: капусту - на 3,5%, морковь - на 1,6%, лук - на 1,8% и картофель - на 1,7%", - отметили в комитете торговли.
В ведомстве добавили, что повышение цен в овощной группе носит сезонный характер и, как правило, связано с увеличением затрат на хранение и логистику в межсезонный период.
18.04.2025, 18:30 76696
Приток иностранных вложений в Казахстан уменьшился почти на 29%
В 11 из 16 отраслей экономики РК по итогам прошлого года была отмечена отрицательная динамика валового притока ПИИ
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан в 2024 году уменьшился на 28,5%, сообщает ranking.kz.
Вклад зарубежных инвесторов в экономику страны составил всего $17,2 млрд, против $24 млрд в 2023. Это второй случай за последние несколько лет, когда в статистике ПИИ случился такой серьезный спад. Впервые подобная ситуация была зафиксирована в 2020 году, когда валовой приток ПИИ сократился на 29,8%. Однако тогда это произошло в условиях пандемии и экономической неопределенности. В 2024 году ни в Казахстане, ни в мире таких шок-факторов не наблюдалось", - заявили аналитики.
Также они рассказали, какие факторы повлияли на такое резкое сокращение ПИИ в Казахстане.
С чистым притоком ПИИ в Казахстане дела обстоят откровенно плохо. Впервые за последние несколько лет этот показатель в РК стал отрицательным, что говорит о том, что деньги в страну не приходят, а, наоборот, выводятся. Согласно отчетам Нацбанка РК, чистый приток ПИИ в 2024 году составил минус $2,6 млрд, то есть превратился в отток, в то время как в 2023 этот показатель выглядел куда более оптимистично: $3,7 млрд. Причины такого резкого сокращения мы обнаружили, рассмотрев чистый приток ПИИ в разрезе направлений вложений. Судя по отчетам Нацбанка РК, существенное изменение претерпела только одна категория - реинвестированные доходы. Если в 2023 году существующие иностранные инвесторы вновь вложили доходы от работы в казахстанских проектах в их развитие в объеме $6,8 млрд, то в 2024 они решили этого не делать и вывели свои доходы из экономики Казахстана", - пояснили они.
Сообщается, что в 11 из 16 отраслей экономики РК по итогам прошлого года была отмечена отрицательная динамика валового притока ПИИ. По данным аналитиков, наибольшее влияние на ситуацию оказали две из них - добыча сырой нефти и природного газа, где валовой приток ПИИ составил всего $6,5 млрд и металлургическая промышленность, где ПИИ за год сократились на $2 млрд, или в 3,5 раза.
Помимо сырьевых отраслей, уменьшение валового притока ПИИ наблюдается и в других важных секторах экономики - строительстве, логистике, финансовой и страховой деятельности, недвижимости", - добавили они.
Ранее Токаев высказался о нестабильной ситуации на мировых рынках.
18.04.2025, 13:16 84791
Запрет на вывоз из Казахстана лома и отходов черных и цветных металлов продлили еще на полгода
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр промышленности и строительства РК подписал приказ о запрете на полгода вывоза лома и отходов черных и цветных металлов.
Как следует из приказа, с территории Республики Казахстан запретят 6 месяцев вывозить всеми видами транспорта следующие виды лома:
- отходы и лом медные;
- отходы и лом алюминиевые;
- отходы и лом свинцовые;
- отходы и лом свинцовых аккумуляторов, отработавшие свинцовые аккумуляторы;
- прочие, содержащие свинец, кадмий или ртуть;
- отсортированные по химическому типу и не содержащие свинец, кадмий или ртуть;
- несортированные и не содержащие свинец, кадмий или ртуть, и т.д.
Также будет запрещено вывозить:
- отходы и лом черных металлов;
- слитки черных металлов для переплавки (шихтовые слитки), бывших в употреблении труб, рельсов, элементов железнодорожного полотна и подвижного состава;
- изделия из черных металлов, используемые для железнодорожных или трамвайных путей;
- трубы, трубки и профили полые, из чугунного литья;
- трубы, трубки и профили полые, бесшовные, из черных металлов;
- части железнодорожных локомотивов или моторных вагонов трамвая или подвижного состава, за исключением бывших в употреблении и ввозимых на территорию РК для ремонта и вывозимых обратно и т.д.
Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Ранее запрет на вывоз лома и отходов металлов продлевали в январе этого года, в целях обеспечения и загрузки отечественных металлургических предприятий сырьем.
17.04.2025, 20:00 103921
На товарной бирже "Каспий" состоялись первые организованные торги АО "НК "КазМунайГаз"
Фото: kmg.kz
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Астана. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 17 апреля на товарной бирже "Каспий" состоялись первые организованные торги АО "НК "КазМунайГаз". В соответствии с утвержденными планами поставок нефтепродуктов на апрель 2025 года, крупнейшая нефтегазовая компания Казахстана впервые вышла на торги через площадку "Каспий", сообщает пресс-служба биржи.
Торги проходят по трем базисам поставок: станция Текесу, станция Тендыки станция Павлодар-порт, на условиях поставки FCA.
Факт выхода "КазМунайГаз" на площадку "Каспий" - это наглядный сигнал того, что архитектура нашей биржи готова к обслуживанию самых масштабных и системных поставщиков. Мы готовы и способны обеспечить прозрачные, конкурентные и технологически устойчивые условия для реализации ГСМ в любых объемах. Таким образом, это событие - не просто шаг вперед, а важный ориентир для дальнейшего развития организованного и зрелого топливного рынка в Казахстане", - сообщил председатель совета директоров АО "Товарная биржа "Каспий" Елнар Надыргалиев.
Торги с участием национального оператора будут проводиться в формате двойного встречного аукциона.
Ранее приказом министра торговли и интеграции утвержден перечень социально значимых биржевых товаров, куда вошли уголь, битум, бензин автомобильный,топливо для реактивных двигателей, дизельное топливо и сахар.
17.04.2025, 10:55 117696
Соглашение о свободной торговле услугами со странами СНГ ратифицировал сенат
Фото: Depositphotos
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Астана. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сенат парламента ратифицировал соглашение о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций, передает корреспондент агентства.
Соглашение создает благоприятные условия для дальнейшего роста экономики государств - участников СНГ, предусматривающие:
- установление, предоставление и обеспечение более выгодных условий для поставщиков услуг из стран-участниц СНГ на партнерских рынках;
- создание правовых гарантий для инвесторов, включая защиту
- от экспроприации и гарантии свободного перевода капитала;
- предоставление инвестициям инвесторов другой стороны полную безопасность и защиту на ее территории.
Ожидается, что ратификация соглашения благоприятно повлияет на бизнес-климат государств-участников, а также даст возможность развивать существующие двусторонние соглашения о защите и поощрении инвестиций.
В сенате отметили, что в 2023 году экспорт казахстанских услуг в страны СНГ составил 1,96 миллиарда долларов США. Основные направления - транспорт, строительство, IT и деловые услуги. В то же время импорт услуг из СНГ в Казахстан составил 1,97 миллиарда долларов США.
В 2023 году из стран СНГ в экономику Казахстана вложено 3,2 миллиарда долларов США. В то же время казахстанские компании инвестировали в страны СНГ 3,4 миллиарда долларов США.
17.04.2025, 09:47 110521
Казахстан отменит пошлины на вывоз шкур и шерсти
Фото: Depositphotos
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Астана. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Решением межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях от 16 апреля 2025 года одобрена отмена экспортных таможенных пошлин на вывоз шкур и шерсти сельскохозяйственных животных сроком на три года с возможностью дальнейшего пересмотра. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза РК.
Основной причиной данного решения является низкая востребованность значительной части производимого сырья на внутреннем рынке. В частности, переработка и экспорт шкур и шерсти сельскохозяйственных животных остаются на низком уровне", - отметили в ведомстве.
По данным МСХ, в целях стимулирования сельхозпроизводителей и обеспечения загрузки перерабатывающих предприятий прорабатывается государственная поддержка в виде субсидирования сданного сырья на переработку.
Отмена экспортных таможенных пошлин на шкуры и шерсть будет способствовать, в первую очередь, снижению потерь и утилизационных расходов животноводов, занимающихся разведением крупного и мелкого рогатого скота, развитию полноценных производственно-сбытовых цепочек, расширению рынков сбыта, созданию дополнительных конкурентных преимуществ для отечественных производителей и экспортеров сельхозсырья", - уточнили в министерстве.
На сегодня, в соответствии приказом МНЭ РК от 27 февраля 2016 года, действующие экспортные пошлины составляют:
- на вывоз шкур крупного и мелкого рогатого скота, прочих необработанных шкур - 200 евро за тонну;
- на вывоз шерсти - 10%, но не менее 50 евро за тонну.
Отмечается, что в целях обеспечения баланса между потребностями внутреннего рынка и экспортом шкур и шерсти Министерство сельского хозяйства будет осуществлять регулярный мониторинг ситуации и при необходимости оперативно принимать соответствующие меры, в том числе с учетом потенциальной реализации инвестиционных проектов в сфере переработки.
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Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?