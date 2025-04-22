21.04.2025, 10:23 22521

Назначен зампредседателя правления КМГ

Назначен зампредседателя правления КМГ
Фото: КМГ
Астана. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казбек Кусаинов назначен заместителем председателя правления АО "НК "КазМунайГаз", сообщили в пресс-службе компании.

В связи с изменением организационной структуры АО НК "КазМунайГаз", расширением деятельности Центра компетенций в ТОО "КМГ Инжиниринг", перераспределены функции некоторых блоков. В частности, усилен блок по корпоративному развитию, а управление газовыми проектами возвращено в блок добычи нефти и газа. Кусаинов Казбек Кайнарбекович будет курировать стратегическое и корпоративное развитие КМГ, устойчивое развитие и ESG, повышение эффективности управления проектами, а также вопросы декарбонизации и экологии", - проинформировали в пресс-службе.


Кусаинов трудовую деятельность начал в 2000 году специалистом административного департамента АО "КазТрансОйл". В разные годы занимал руководящие должности в АО "КазТрансГаз", трудился главным специалистом департамента управления активами АО НК "КазМунайГаз". Работал заместителем генерального директора ТОО "M&SE". С августа 2023 года был членом Совета директоров - независимым директором АО "КазТрансОйл".

Отмечается, что Казбек Кусаинов сменил в должности заместителя председателя правления АО НК "КазМунайГаз" Сериккали Брекешева, покинувшего компанию по собственному желанию.
 
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Теги:КМГЗампредНазначение

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21.04.2025, 16:22 14391

$4 млрд за год: приток российских инвестиций в экономику Казахстана достиг исторического показателя

В Москве состоялась встреча Олжаса Бектенова и Михаила Мишустина
$4 млрд за год: приток российских инвестиций в экономику Казахстана достиг исторического показателя
Фото: Depositphotos
Москва. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в Москве встретился со свои российским коллегой Михаилом Мишустиным, сообщили в пресс-службе правительства Российской Федерации.

В ходе встречи премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов выразил надежду, что текущая встреча станет еще одним шагом к дальнейшему углублению союзнических отношений России и Казахстана.

Перед правительствами двух стран стоит задача наращивать промышленную кооперацию, полноценно реализовать все договоренности, которые были достигнуты между главами государств, довести товарооборот до 30 млрд долларов", - отметили в правительстве РФ.


Глава казахстанского кабмина подчеркнул, что Россия является одним из главных торгово-экономических партнеров Казахстана. В прошлом году товарооборот вырос на 3% - до 28 млрд долларов. Бектенов отметил важность сохранения и наращивания этой динамики.

Также в ходе встречи было отмечено последовательное увеличение объемов взаимных инвестиций. Российскими инвесторами за последние 20 лет в казахстанскую экономику вложено более 26 млрд долларов прямых инвестиций. Казахстанские компании за этот же период вложили в российскую экономику порядка 9 млрд долларов. За прошлый год приток российских инвестиций вырос на 32% и достиг исторического показателя, превысив 4 млрд долларов за один год.

По информации ведомства, в Казахстане успешно работают более 23 тыс. компаний с российским участием. Это почти 40% от всех компаний с иностранным участием, которые работают в стране. Также страны активно сотрудничают в сфере промышленной кооперации. Сейчас реализуется 171 совместный проект на сумму 48 млрд долларов. В рамках этой работы создано почти 45 тыс. рабочих мест.

Казахстан - важный партнер России в Евразийском регионе. Мы искренне дорожим нашими братскими и союзническими отношениями. По линии правительств обеспечиваем четкое и оперативное исполнение решений, принятых на высшем уровне", - заявил Михаил Мишустин.


Около 70% взаимного товарооборота обеспечивается за счет прямой кооперации регионов России и Казахстана.

Вместе с тем, отметили в правительстве РФ, успешно реализуются крупные совместные проекты в энергетике, включая мирный атом, а также в промышленности, высоких технологиях и цифровой экономике. Идет системная работа над развитием инфраструктуры и логистики, прежде всего по международному транспортному коридору "Север - Юг".

Михаил Мишустин пригласил представителей Казахстана принять участие в международном музыкальном конкурсе "Интервидение", который пройдет в Москве.

Глава российского правительства также напомнил, что в мае будет отмечаться 80-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.

Это общий священный праздник для наших братских народов. Мы бережно храним память о подвиге фронтовиков и тружеников тыла и передадим ее будущим поколениям граждан России и Казахстана", - напомнил Мишустин.


В свою очередь глава правительства РК отметил, что 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне - "это особенное и важное событие, которое глубоко и неразрывно связывает народы, является символом единства, сплоченности и мира".

По поручению глав государств разработан и реализуется план совместных культурных мероприятий по празднованию Дня Победы. Уверен, что они будут способствовать дальнейшему углублению взаимопонимания, сохранению общей исторической памяти", - подчеркнул Олжас Бектенов.


Ранее сообщалось, что приток иностранных вложений в Казахстан уменьшился почти на 29%.
 
21.04.2025, 12:13 19871

Промышленное производство Казахстана выросло почти на 7%

Машиностроительная отрасль продолжает уверенно выполнять роль ключевого драйвера
Промышленное производство Казахстана выросло почти на 7%
Фото: kmg.kz
Астана. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Промышленное производство Казахстана выросло на 6,7% г/г в январе-марте 2025 года после 5,9% г/г в январе-феврале, сообщает Евразийский банк развития.

Машиностроительная отрасль продолжает уверенно выполнять роль ключевого драйвера, обеспечив вклад в 1,5 п.п. в рост промышленности. Улучшение динамики индустриального сектора также объясняется повышением темпов роста добычи сырой нефти до 7,4% г/г в январе-марте с 3,7% г/г в январе-феврале, на фоне тестового запуска производства на месторождении Тенгиз", - говорится в еженедельном макрообзоре.


Между тем Беларусь сохраняет устойчивые темпы роста экономики.

ВВП увеличился на 3,1% г/г в январе-марте 2025 года. Рост поддерживается секторами, ориентированными на внутреннее потребление: розничный товарооборот вырос на 10,8% г/г, товарооборот общественного питания на 5,5% г/г. В промышленности темпы сохраняются ниже роста ВВП на фоне увеличения запасов, что может быть связано с реализацией готовой продукции", - заявили в банке.


Отмечается, что инвестиционная активность повысилась: объем инвестиций вырос на 18,3% г/г за январь-март 2025 года.

Также, по данным банка, рост ВВП Кыргызстана повысился до 13,1% г/г в январе-марте 2025 года, после 10,7% г/г в январе-феврале 2025 года.

Ключевую роль в расширении экономической активности сыграл рост выпуска в строительном секторе. По нашим оценкам, его вклад в динамику ВВП вырос в 10 раз до 3,0 п.п в январе-марте по сравнению с январем-февралем 2025 года. Дополнительное влияние оказало ускорение роста объемов производства в обрабатывающих секторах, что преимущественно связано с увеличением выпуска нефтепродуктов и пищевых продуктов. Также отмечено повышение темпов роста инвестиций в основной капитал до 90,6% г/г в январе-марте 2025 года", - сообщается в макрообзоре.


В России наблюдается умеренный рост экономической активности на фоне замедления инфляции, заявили в банке.

Индекс бизнес-климата в апреле составил 4,8 п., сохранившись на уровне предыдущего месяца. Ценовые ожидания предприятий снизились, вернувшись к минимальным значениям 2024 года. Инфляционные ожидания населения на год вперед незначительно повысились - до 13,1% в апреле по сравнению с 12,9% в марте. Темпы роста потребительских цен продолжают замедляться третий месяц подряд. С учетом сезонной корректировки инфляция в марте составила 0,57% м/м по сравнению с 0,6% м/м в феврале, снизившись почти вдвое по сравнению с показателями конца 2024 года. Мы полагаем, что к середине года накопится достаточное количество подтверждающих сигналов как со стороны ценовой динамики, так и со стороны деловой активности, чтобы Банк России мог принять первое в этом году решение о снижении ключевой процентной ставки", - сообщили аналитики ЕАБР.


По их данным, в Таджикистане инфляция составила 3,4% г/г по итогам марта 2025 года по сравнению с 3,7% г/г в феврале.

Рост цен остается сдержанным благодаря стабильности национальной валюты и отсутствию инфляционного давления со стороны импорта. Мы ожидаем, что высокий внутренний спрос приведет к повышению инфляции к концу 2025 года, однако ее значение останется в пределах целевого диапазона, установленного Национальным банком", - добавили в ЕАБР.


Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
 
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Теги:РКПромышленностьРост
19.04.2025, 09:50 61011

В Казахстане снизились цены на ряд продуктов

Повышение цен на овощи носит сезонный характер
В Казахстане снизились цены на ряд продуктов
Астана. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - По данным Бюро национальной статистики РК, по состоянию на 15 апреля в целом по республике сохраняется контролируемый уровень изменения цен на СЗПТ с начала года, при этом по нескольким товарным категориям зафиксировано устойчивое снижение стоимости, сообщает пресс-служба комитета торговли.

С начала 2025 года цены на яйцо снизились на 3,0%. Этот товар является одним из основных в рационе населения, и его стабильная ценовая динамика - результат скоординирированных усилий государства и бизнеса", - говорится в сообщении ведомства.


Напомним, в феврале подписан меморандум между Министерством торговли и интеграции, отраслевыми ассоциациями и представителями торговых сетей, согласно которому была зафиксирована максимальная отпускная цена на яйцо категории С1 - не более 55 тенге за штуку с учетом НДС. В рамках соглашения также обеспечивается соблюдение предельной торговой надбавки и исключение дополнительных наценок.

Благодаря этим мерам, на протяжении апреля индекс цен на яйцо оставался стабильным, а по итогам последней недели (с 8 по 15 апреля) изменений не зафиксировано. Например, в январе текущего года средняя цена за 10 штук яиц категории С1 составляла 548 тенге, в феврале - 546 тенге, в марте - 536 тенге, а в апреле - 531 тенге", - сообщили в комитете.


Кроме того, в числе подешевевших товаров отмечены:

Рис - снижение на 4,7% с начала года,

Мука - на 1,8%,

Гречневая крупа - на 0,3%.

Наблюдается стабильные цены на такие важные продукты, как творог, подсолнечное масло и рожки - по итогам последней недели ценовые индексы остались на прежнем уровне или продемонстрировали незначительное колебание в пределах 0,1%. В то же время отмечается умеренный рост цен на отдельные овощи: капусту - на 3,5%, морковь - на 1,6%, лук - на 1,8% и картофель - на 1,7%", - отметили в комитете торговли.


В ведомстве добавили, что повышение цен в овощной группе носит сезонный характер и, как правило, связано с увеличением затрат на хранение и логистику в межсезонный период.
 
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Теги:СнижениеПродуктыцены
18.04.2025, 18:30 76696

Приток иностранных вложений в Казахстан уменьшился почти на 29%   

В 11 из 16 отраслей экономики РК по итогам прошлого года была отмечена отрицательная динамика валового притока ПИИ
Приток иностранных вложений в Казахстан уменьшился почти на 29%
Фото: Depositphotos
Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан в 2024 году уменьшился на 28,5%, сообщает ranking.kz.

Вклад зарубежных инвесторов в экономику страны составил всего $17,2 млрд, против $24 млрд в 2023. Это второй случай за последние несколько лет, когда в статистике ПИИ случился такой серьезный спад. Впервые подобная ситуация была зафиксирована в 2020 году, когда валовой приток ПИИ сократился на 29,8%. Однако тогда это произошло в условиях пандемии и экономической неопределенности. В 2024 году ни в Казахстане, ни в мире таких шок-факторов не наблюдалось", - заявили аналитики.


Фото: ranking.kz

Также они рассказали, какие факторы повлияли на такое резкое сокращение ПИИ в Казахстане.

С чистым притоком ПИИ в Казахстане дела обстоят откровенно плохо. Впервые за последние несколько лет этот показатель в РК стал отрицательным, что говорит о том, что деньги в страну не приходят, а, наоборот, выводятся. Согласно отчетам Нацбанка РК, чистый приток ПИИ в 2024 году составил минус $2,6 млрд, то есть превратился в отток, в то время как в 2023 этот показатель выглядел куда более оптимистично: $3,7 млрд. Причины такого резкого сокращения мы обнаружили, рассмотрев чистый приток ПИИ в разрезе направлений вложений. Судя по отчетам Нацбанка РК, существенное изменение претерпела только одна категория - реинвестированные доходы. Если в 2023 году существующие иностранные инвесторы вновь вложили доходы от работы в казахстанских проектах в их развитие в объеме $6,8 млрд, то в 2024 они решили этого не делать и вывели свои доходы из экономики Казахстана", - пояснили они.


Фото: ranking.kz

Сообщается, что в 11 из 16 отраслей экономики РК по итогам прошлого года была отмечена отрицательная динамика валового притока ПИИ. По данным аналитиков, наибольшее влияние на ситуацию оказали две из них - добыча сырой нефти и природного газа, где валовой приток ПИИ составил всего $6,5 млрд и металлургическая промышленность, где ПИИ за год сократились на $2 млрд, или в 3,5 раза.

Помимо сырьевых отраслей, уменьшение валового притока ПИИ наблюдается и в других важных секторах экономики - строительстве, логистике, финансовой и страховой деятельности, недвижимости", - добавили они.


Ранее Токаев высказался о нестабильной ситуации на мировых рынках.
 
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Теги:СокращениеРКвложения
18.04.2025, 13:16 84791

Запрет на вывоз из Казахстана лома и отходов черных и цветных металлов продлили еще на полгода

Лом запретят вывозить всеми видами транспорта
Запрет на вывоз из Казахстана лома и отходов черных и цветных металлов продлили еще на полгода
Фото: Depositphotos
Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр промышленности и строительства РК подписал приказ о запрете на полгода вывоза лома и отходов черных и цветных металлов.

Как следует из приказа, с территории Республики Казахстан запретят 6 месяцев вывозить всеми видами транспорта следующие виды лома:

  • отходы и лом медные;
  • отходы и лом алюминиевые;
  • отходы и лом свинцовые;
  • отходы и лом свинцовых аккумуляторов, отработавшие свинцовые аккумуляторы;
  • прочие, содержащие свинец, кадмий или ртуть;
  • отсортированные по химическому типу и не содержащие свинец, кадмий или ртуть;
  • несортированные и не содержащие свинец, кадмий или ртуть, и т.д.

Также будет запрещено вывозить:

  • отходы и лом черных металлов;
  • слитки черных металлов для переплавки (шихтовые слитки), бывших в употреблении труб, рельсов, элементов железнодорожного полотна и подвижного состава;
  • изделия из черных металлов, используемые для железнодорожных или трамвайных путей;
  • трубы, трубки и профили полые, из чугунного литья;
  • трубы, трубки и профили полые, бесшовные, из черных металлов;
  • части железнодорожных локомотивов или моторных вагонов трамвая или подвижного состава, за исключением бывших в употреблении и ввозимых на территорию РК для ремонта и вывозимых обратно и т.д.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Ранее запрет на вывоз лома и отходов металлов продлевали в январе этого года, в целях обеспечения и загрузки отечественных металлургических предприятий сырьем.
 
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Теги:цветметвывоззапретломприказ
17.04.2025, 20:00 103921

На товарной бирже "Каспий" состоялись первые организованные торги АО "НК "КазМунайГаз"

На бирже стартовала реализация ГСМ крупнейшего производителя
На товарной бирже "Каспий" состоялись первые организованные торги АО "НК "КазМунайГаз"
Фото: kmg.kz
Астана. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 17 апреля на товарной бирже "Каспий" состоялись первые организованные торги АО "НК "КазМунайГаз". В соответствии с утвержденными планами поставок нефтепродуктов на апрель 2025 года, крупнейшая нефтегазовая компания Казахстана впервые вышла на торги через площадку "Каспий", сообщает пресс-служба биржи.

Торги проходят по трем базисам поставок: станция Текесу, станция Тендыки станция Павлодар-порт, на условиях поставки FCA.

Факт выхода "КазМунайГаз" на площадку "Каспий" - это наглядный сигнал того, что архитектура нашей биржи готова к обслуживанию самых масштабных и системных поставщиков. Мы готовы и способны обеспечить прозрачные, конкурентные и технологически устойчивые условия для реализации ГСМ в любых объемах. Таким образом, это событие - не просто шаг вперед, а важный ориентир для дальнейшего развития организованного и зрелого топливного рынка в Казахстане", - сообщил председатель совета директоров АО "Товарная биржа "Каспий" Елнар Надыргалиев.


Торги с участием национального оператора будут проводиться в формате двойного встречного аукциона.

Ранее приказом министра торговли и интеграции утвержден перечень социально значимых биржевых товаров, куда вошли уголь, битум, бензин автомобильный,топливо для реактивных двигателей, дизельное топливо и сахар.
 
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Теги:КаспийбиржареализацияГСМ
17.04.2025, 10:55 117696

Соглашение о свободной торговле услугами со странами СНГ ратифицировал сенат

Ратификация соглашения благоприятно повлияет на бизнес-климат СНГ
Соглашение о свободной торговле услугами со странами СНГ ратифицировал сенат
Фото: Depositphotos
Астана. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сенат парламента ратифицировал соглашение о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций, передает корреспондент агентства.

Соглашение создает благоприятные условия для дальнейшего роста экономики государств - участников СНГ, предусматривающие:

- установление, предоставление и обеспечение более выгодных условий для поставщиков услуг из стран-участниц СНГ на партнерских рынках;

- создание правовых гарантий для инвесторов, включая защиту

- от экспроприации и гарантии свободного перевода капитала;

- предоставление инвестициям инвесторов другой стороны полную безопасность и защиту на ее территории.

Ожидается, что ратификация соглашения благоприятно повлияет на бизнес-климат государств-участников, а также даст возможность развивать существующие двусторонние соглашения о защите и поощрении инвестиций.

В сенате отметили, что в 2023 году экспорт казахстанских услуг в страны СНГ составил 1,96 миллиарда долларов США. Основные направления - транспорт, строительство, IT и деловые услуги. В то же время импорт услуг из СНГ в Казахстан составил 1,97 миллиарда долларов США.

В 2023 году из стран СНГ в экономику Казахстана вложено 3,2 миллиарда долларов США. В то же время казахстанские компании инвестировали в страны СНГ 3,4 миллиарда долларов США.
 
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Теги:ИнвестицииТорговляСНГ
17.04.2025, 09:47 110521

Казахстан отменит пошлины на вывоз шкур и шерсти

Пошлины будут отменены сроком на 3 года
Казахстан отменит пошлины на вывоз шкур и шерсти
Фото: Depositphotos
Астана. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Решением межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях от 16 апреля 2025 года одобрена отмена экспортных таможенных пошлин на вывоз шкур и шерсти сельскохозяйственных животных сроком на три года с возможностью дальнейшего пересмотра. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза РК.

Основной причиной данного решения является низкая востребованность значительной части производимого сырья на внутреннем рынке. В частности, переработка и экспорт шкур и шерсти сельскохозяйственных животных остаются на низком уровне", - отметили в ведомстве.


По данным МСХ, в целях стимулирования сельхозпроизводителей и обеспечения загрузки перерабатывающих предприятий прорабатывается государственная поддержка в виде субсидирования сданного сырья на переработку.

Отмена экспортных таможенных пошлин на шкуры и шерсть будет способствовать, в первую очередь, снижению потерь и утилизационных расходов животноводов, занимающихся разведением крупного и мелкого рогатого скота, развитию полноценных производственно-сбытовых цепочек, расширению рынков сбыта, созданию дополнительных конкурентных преимуществ для отечественных производителей и экспортеров сельхозсырья", - уточнили в министерстве.


На сегодня, в соответствии приказом МНЭ РК от 27 февраля 2016 года, действующие экспортные пошлины составляют:

- на вывоз шкур крупного и мелкого рогатого скота, прочих необработанных шкур - 200 евро за тонну;

- на вывоз шерсти - 10%, но не менее 50 евро за тонну.

Отмечается, что в целях обеспечения баланса между потребностями внутреннего рынка и экспортом шкур и шерсти Министерство сельского хозяйства будет осуществлять регулярный мониторинг ситуации и при необходимости оперативно принимать соответствующие меры, в том числе с учетом потенциальной реализации инвестиционных проектов в сфере переработки.
 
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Теги:ЭкспортпошлинаМинсельхозшкура

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