17.02.2025, 15:42 30296
Новые авиарейсы запустят из Алматы в Китай
Будут открыты новые авиарейсы, включая дополнительный Алматы - Пекин и новый Алматы - Чэнду
Фото: Depositphotos
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Алматы. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Меморандум об оказании содействия в открытии рейсов подписан между акиматом Алматы и национальным авиаперевозчиком КНР Air China, сообщили в пресс-службе акима мегаполиса.
Предполагается, что будут открыты новые авиарейсы, включая дополнительный Алматы - Пекин и новый Алматы - Чэнду.
В ведомстве отметили, что в текущем году ожидается рост туристического потока из Китая, что важно для развития Алматы как культурного и делового центра. Запуск новых маршрутов намечен на июнь этого года.
Алматы продолжает модернизировать свою транспортную инфраструктуру, ожидая в этом году 2,3 млн туристов, в том числе 700 тыс. иностранных гостей. В прошлом году Алматы посетило более 95,3 тыс. туристов из Китая с ростом на 54%", - добавили в акимате.
Ранее сообщалось, что в 2024 году свыше 600 тысяч китайских туристов посетило Казахстан.
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18.02.2025, 12:42 3391
Еще две дороги станут платными в Казахстане
Фото: КазАвтоЖол
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Астана. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - С 22 февраля 2025 года еще два участка дорог в Казахстане станут платными, сообщает пресс-служба КазАвтоЖол.
По ее данным, платными для автобусов и грузового автотранспорта станут следующие участки автодорог:
- Костанай - граница РФ (на Троицк), с 539-го по 376-й километр (М-36);
- Актобе - граница РФ (на Оренбург), с 17-го по 99+692-й километр автомобильной дороги общего пользования республиканского значения II категории Актобе - Мартук - граница РФ.
Система взимания платы на данных участках начнет функционировать уже с 22 февраля 2025 года.
На участке Костанай - граница РФ водителям предоставляется альтернативный маршрут через автомобильную дорогу районного значения Костанай - Рудный - Айет - граница РФ и автомобильную дорогу республиканского значения граница РФ (на Екатеринбург) - Алматы.
Протяженность платного участка составляет 163 километра, дорога классифицируется как II и III категории. Ширина полосы проезда - не менее 3,5 метра, количество полос движения - две, с одной полосой в каждом направлении", - добавили в "КазАвтоЖол".
Стоимость проезда в одном направлении составит:
- автобусы до 16 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 т: по предоплате - 1010 тенге, по постоплате - 1190 тенге;
- автобусы до 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 т: по предоплате - 2055 тенге, по постоплате - 2415 тенге;
- автобусы свыше 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью автопоезда до 10 т: по предоплате - 3065 тенге, по постоплате - 3610 тенге;
- грузовые автомобили грузоподъемностью от 10 т до 15 т: по предоплате - 4100 тенге, по постоплате - 4825 тенге;
- грузовые автомобили грузоподъемностью свыше 15 т, в том числе с прицепами, седельные тягачи: по предоплате - 5120 тенге, по постоплате - 6030 тенге.
На участке Актобе - граница РФ (на Оренбург) альтернативный маршрут проходит по автодороге республиканского значения Актобе - граница Российской Федерации (на Орск).
Протяженность платного участка составляет 82 километра 692 метра. Дорога классифицируется как II категории, ширина полосы проезда - не менее 3,75 метра, количество полос движения - одна в обоих направлениях", - уточнили в нацкомпании.
Стоимость проезда в одном направлении составит:
- автобусы до 16 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 т: по предоплате - 515 тенге, по постоплате - 600 тенге;
- автобусы до 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 т: по предоплате - 1040 тенге, по постоплате - 1220 тенге;
- автобусы свыше 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью автопоезда до 10 т: по предоплате - 1545 тенге, по постоплате - 1820 тенге;
- грузовые автомобили грузоподъемностью от 10 т до 15 т: по предоплате - 2080 тенге, по постоплате - 2440 тенге;
- грузовые автомобили грузоподъемностью свыше 15 т, в том числе с прицепами, седельные тягачи: по предоплате - 2580 тенге, по постоплате - 3040 тенге.
Проезд автомобилей по платному участку, скорость и интенсивность их передвижения будут фиксировать высокоскоростные камеры на арках.
При этом на дороге не будет стационарных постов оплаты, так как сейчас применяется удобная открытая система взимания платы. Поскольку нет шлагбаумов, следовательно, не будет и скопления транспортных средств, что обеспечит дополнительную безопасность и сократит время поездки. Оплата за проезд будет производиться безналичным способом. Для удобства пользователей предусмотрено около 10 способов оплаты: с помощью интернет-банкинга, через платежные терминалы и электронные кошельки, через баланс телефона, оплата по топливной карте E100, а также оформление договора для юридических лиц", - пояснили в "КазАвтоЖол".
Там отметили, что выгоднее производить оплату заранее, так как стоимость предоплаты будет ниже.
18.02.2025, 12:30 4071
В Казахстане создадут новую экономическую зону
Создание специальной экономической зоны в Актюбинской области позволит привлечь инвестиции и создание дополнительных рабочих мест
Фото: gov.kz
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Астана. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство промышленности и строительства Казахстана разработало проект приказа "Об утверждении правил ведения перечня приоритетных видов деятельности, осуществляемых на территории специальных экономических зон и перечня приоритетных видов деятельности в разрезе специальных экономических зон".
В частности, в предлагаемой редакции перечень добавлена новая специальная экономическая зона "Актобе", для которой определены 39 приоритетных видов деятельности: производство вязаного и трикотажного полотна, производство прочей вязаной и трикотажной одежды, производство сборных паркетных покрытий, производство древесной массы и целлюлозы, производство обоев, производство синтетического каучука в первичных формах, производство эфирных масел, производство основных фармацевтических продуктов и так далее.
Создание СЭЗ в Актюбинской области позволит привлечь инвестиции и создание дополнительных рабочих мест, увеличить долю обрабатывающей промышленности, уменьшить импортозависимость, развитие смежных отраслей, повысить конкурентоспособность товаров", - говорится в документе.
Кроме того, конкурентное преимущество свободной экономической зоны обеспечивается выгодным географическим положением:
- близость к границе России, что позволит экономически эффективно наладить доставку компонентов, узлов и агрегатов для производства конечной продукции на территории Казахстана;
- размещение на территории крупнейшего транспортного коридора Западная Европа - Западный Китай, позволит экономически эффективно наладить сбыт продукции далее по транспортному коридору, как в западном направлении, так и в восточном.
Таким образом, выгодное месторасположение СЭЗ "Актобе" наряду с налоговыми льготами и преференциями значительно повышает конкурентоспособность продукции, произведенной на ее территории. Это положительно скажется при завоевании казахстанской продукции рынков Казахстана, стран Центральной Азии и России", - сообщается в проекте.
С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".
Напомним, в прошлом году аким Актюбинской области Асхат Шахаров доложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о социально-экономическом развитии регион.
18.02.2025, 12:04 5861
Казахстан активно диверсифицирует маршруты поставок нефти - Минэнерго
На тематической сессии в Тегеране вице-министр энергетики также поднял вопросы, связанные с падением уровня Каспийского моря
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Тегеран. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - О реализации проекта "Каламкас-Хазар" в акватории Каспийского моря, который ведется в партнерстве с ПАО "ЛУКОЙЛ" и развитии нефтяных маршрутов рассказал вице-министр энергетики РК Алибек Жамауов на тематической сессии "Энергетическое сотрудничество прикаспийских стран" в Тегеране.
Сессия состоялась в рамках 3-го Каспийского экономического форума.
По словам вице-министра, Казахстан активно диверсифицирует маршруты поставок нефти, развивая направления через Баку - Тбилиси - Джейхан.
Также Жамауов поднял вопросы, связанные с падением уровня Каспийского моря, и рассказал об инициативах Министерства энергетики РК по предупреждению и управлению экологическими рисками в регионе.
Для Казахстана и всех стран Каспийского региона крайне важно выстраивать скоординированную энергетическую политику. Это даст нам возможность нарастить собственные технологические компетенции и получить конкурентные преимущества в социально-экономическом развитии", - отметил замминистра.
Эксперты уверены, что объединенные усилия стран прикаспийского региона в энергетической сфере могут стать надежной основой для устойчивого развития экономики и экологии региона.
17.02.2025, 20:27 22956
На бизнес-форуме Казахстана и Ирана подписано 10 соглашений на 92,8 млн долларов
Казахстан выразил готовность поставлять на иранский рынок 75 видов продукции
Фото: МТИ РК
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Тегеран. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В минувшие выходные в Тегеране прошел бизнес-форум Казахстана и Ирана, который собрал более 50 казахстанских предпринимателей и 230 иранских контрпартнеров, сообщает пресс-служба МТИ РК.
В ходе торгово-экономической миссии Казахстана было подписано 10 коммерческих документов на общую сумму 92,8 млн долларов, что стало важным шагом в укреплении торговых отношений между Ираном и Казахстаном. В свою очередь Казахстан выразил готовность поставлять на иранский рынок 75 видов продукции на сумму 250 млн долларов.
В рамках рабочего визита министра торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев также провел переговоры с представителями центральных государственных органов Ирана, включая министров сельского хозяйства, промышленности, рудников и торговли, а также министра дорог и градостроительства.
Казахстан продолжает придавать большое значение развитию двустороннего сотрудничества в области сельского хозяйства, а также увеличению поставок сельскохозяйственной продукции в Иран. По итогам 2024 года товарооборот между двумя странами составил 340 млн долларов, что на 12,3% больше по сравнению с 2023 годом. Особое внимание было уделено сельскому хозяйству, которое является одним из приоритетных направлений двустороннего сотрудничества. За 12 месяцев 2024 года товарооборот сельскохозяйственной продукции между Казахстаном и Ираном составил 219,8 млн долларов, что на 33,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Казахстан активно заинтересован в увеличении поставок пшеницы, ячменя, муки и растительных масел. Иран традиционно является одним из ключевых партнеров Казахстана по экспорту зерна, и в ближайшие годы Казахстан намерен увеличить экспорт зерна.
Кроме того, в ходе визита министр торговли Казахстана также встретился с советом предпринимателей "Корафарин", который включает 100 крупнейших предпринимателей Ирана. На встрече обсуждались перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества, а также вопросы, касающиеся производства и спроса на товары в различных отраслях - от химической промышленности до текстиля и лесной отрасли.
17.02.2025, 17:28 26616
В Казахстане запасы картофеля позволяют покрыть внутреннюю потребность до поступления раннего урожая - Минсельхоз
Фото: Depositphotos
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Астана. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков в ходе совещания по стабилизации цен на социально значимые продтовары заявил, что запасы картофеля, без учета ЛПХ, в 253,5 тысячи тонн позволяют полностью покрыть внутреннюю потребность казахстанцев до поступления раннего урожая 2025 года, сообщает пресс-служба правительства.
Как отметил Ербол Тасжуреков, по данным акиматов, на конец января запасы картофеля, без учета хранения у личных подсобных хозяйств, составляли 327 тысяч тонн, при этом уровень потребления населения с 23 января по 14 февраля составил 73,5 тысячи тонн. Он также сообщил, что из общего объема сформированных запасов в 156,9 тысячи тонн реализовано 45,4 тысячи тонн овощей.
Кроме того, в ряде областей темпы реализации овощей отстают от заданных объемов, что приводит к росту цен. В частности, в области Абай из 2,8 тысячи тонн картофеля реализовано лишь 486 тонн, что вызвало подорожание на 24,2%. Аналогичная ситуация наблюдается с морковью, капустой и луком в отдельных регионах.
В ходе совещания первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова отметила, что за последнюю неделю индекс цен на СЗПТ увеличился на 0,3%, с начала года - на 2,2%.
Сказывается сезонное подорожание овощей, фиксируется увеличение цен на говядину и подсолнечное масло. Наибольший рост цен на социальные продукты с начала года отмечается в области Ұлытау, Актюбинском и Восточно-Казахстанском регионах", - заявили в пресс-службе.
Заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин акцентировал внимание всех участников совещания на необходимости активизации мер по стабилизации цен на продовольственные товары в стране. Необходимо ускорить разбронирование запасов из стабфондов и возобновить еженедельные ярмарки в регионах и мегаполисах страны.
Напомним, цены на картофель резко выросли в Казахстане. В стране было принято решение об ограничении вывоза картофеля в третьи страны сроком на 6 месяцев.
Как пояснили в правительстве, эта мера не распространяется на страны ЕАЭС, однако экспорт в этом направлении будет находиться под наблюдением. Вместе с тем, учитывая складывающуюся ситуацию, 16 января полностью приостановлена выдача фитосанитарных сертификатов на экспорт.
В Астане в целях предотвращения оптового выкупа перекупщиками продукции для дальнейшей продажи "магазинами у дома" в торговых точках сетей Small и Spar введено временное ограничение на продажу картофеля - не более 5 килограммов в одни руки. Позже ограничение было снято.
Между тем Минторговли выявило 49 фактов превышения торговой надбавки в 15%
Также по итогам встреч МТИ с крупными торговыми сетями, в частности Small и Magnum, на сегодняшний день средняя цена на картофель в Астане в торговых сетях Small снизилась до 280 тенге, а в сети Magnum - до 185 тенге.
По данным мониторинга Комитета торговли МТИ, средняя цена на картофель по Казахстану по состоянию на сегодня составляет 322 тенге. В социальных магазинах - партнерах СПК во всех регионах страны картофель имеется в достаточном объеме и по цене ниже рыночной.
17.02.2025, 14:09 33341
Казахстан подписал контракт на поставку урана на АЭС Швейцарии
Фото: Пресс-служба Казатомпром
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Астана. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" и швейцарская компания Axpo Power AG совместно с Kernkraftwerk Leibstadt AG (KKL AG) подписали первый контракт на поставку казахстанских природных урановых концентратов для атомных электростанций Бецнау и Лейбштадт в Швейцарии, сообщили в пресс-службе нацкомпании.
Заключение контракта с крупнейшей энергетической компанией Швейцарии открывает новую главу в сотрудничестве "Казатомпрома" с операторами атомных электростанций Европы и укрепляет его позиции на мировом рынке урана, отметили в компании.
Этот контракт является важным шагом в нашей стратегии по диверсификации каналов сбыта. Он также играет ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности и декарбонизации, что позволит укрепить наше партнерство и обеспечить долгосрочные поставки природного урана для атомной энергетики Швейцарии", - сказал главный директор по коммерции "Казатомпрома" Владислав Байгужин.
Глава отдела ядерного топлива Axpo Power AG Бруно Циммерманн отметил, что включение "Казатомпрома" в число поставщиков компании укрепляет способность обеспечивать стабильное энергоснабжение Швейцарии и вносить вклад в глобальные усилия по декарбонизации.
17.02.2025, 09:53 38436
Казахстан представит ОПЕК+ обновленный план компенсации за превышение нефтедобычи
Фото: Depositphotos
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Астана. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев провел телефонные переговоры с Его Королевским Высочеством принцем Абдулазизом бен Салманом, председателем ОПЕК+ и министром энергетики Королевства Саудовская Аравия, и Александром Новаком, заместителем премьер-министра России и сопредседателем ОПЕК+, а также с Хайтам Аль-Гаисом, генеральным секретарем ОПЕК.
Алмасадам Саткалиев предоставил техническое объяснение относительно увеличения добычи нефти в Казахстане в январе. Министр уточнил, что увеличение связано с началом добычи нефти на новом заводе третьего поколения (ЗТП) на нефтяном месторождении Тенгиз в рамках проекта будущего расширения", - сообщили в Минэнерго Казахстана.
Министр энергетики пояснил, что ранее планировалось, что начало увеличения добычи начнется в июне-июле 2025 года.
Увеличение добычи стало результатом временного разового тестирования, проведенного после технического обслуживания месторождения и ввода в эксплуатацию новой перерабатывающей установки на месторождении Тенгиз", - пояснил глава ведомства.
Саткалиев подтвердил, что Казахстан по-прежнему полностью привержен своим обязательствам в рамках соглашения ОПЕК+, включая механизм компенсации. Казахстан примет дальнейшие меры по выполнению своих обязательств, включая сокращение добычи на других нефтяных месторождениях, чтобы компенсировать январское превышение.
Министр также добавил, что Казахстан представит обновленный план компенсации, учитывающий как перепроизводство, так и невыполненные объемы компенсации в январе.
Председатель и сопредседатель подтвердили критическую важность полного выполнения обязательств и компенсации в соответствии с соглашением ОПЕК+ и подчеркнули роль добровольных сокращений и усилий, предпринимаемых несколькими странами ОПЕК+ в целях поддержания стабильности рынка.
14.02.2025, 20:09 129026
"ВТБ Казахстан" возобновил выпуск карт для нерезидентов
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Астана. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - "ВТБ Казахстан" возобновил выпуск карт "Мир" нерезидентам страны, сообщили в пресс-службе банка.
Банк полностью настроил свои системы и готов работать по новым требованиям законодательства республики - срок действия карт составит теперь 12 месяцев. При этом для дипломатических работников и инвесторов-нерезидентов срок действия карт может быть продлен до 3 лет.
Для оформления карты физическому лицу - нерезиденту Республики Казахстан необходимо посетить любое отделение банка и предоставить документы:
- загранпаспорт;
- бланк ИИН РК;
- документ, подтверждающий налоговое резидентство клиента (для граждан РФ - ИНН).
Ранее Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка принято постановление "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты РК по вопросам регулирования деятельности финансовых организаций", сообщает пресс-служба агентства. В частности, установлены ограничения по сроку действия платежных карточек для нерезидентов Республики Казахстан - 12 месяцев. Также сокращено количество платежных карт на одного клиента.
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Ваше мнение
Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?