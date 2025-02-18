Новые авиарейсы запустят из Алматы в Китай

Фото: МТИ РК

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Тегеран. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В минувшие выходные в Тегеране прошел бизнес-форум Казахстана и Ирана, который собрал более 50 казахстанских предпринимателей и 230 иранских контрпартнеров, сообщает пресс-служба МТИ РК.





В ходе торгово-экономической миссии Казахстана было подписано 10 коммерческих документов на общую сумму 92,8 млн долларов, что стало важным шагом в укреплении торговых отношений между Ираном и Казахстаном. В свою очередь Казахстан выразил готовность поставлять на иранский рынок 75 видов продукции на сумму 250 млн долларов.





В рамках рабочего визита министра торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев также провел переговоры с представителями центральных государственных органов Ирана, включая министров сельского хозяйства, промышленности, рудников и торговли, а также министра дорог и градостроительства.





Казахстан продолжает придавать большое значение развитию двустороннего сотрудничества в области сельского хозяйства, а также увеличению поставок сельскохозяйственной продукции в Иран. По итогам 2024 года товарооборот между двумя странами составил 340 млн долларов, что на 12,3% больше по сравнению с 2023 годом. Особое внимание было уделено сельскому хозяйству, которое является одним из приоритетных направлений двустороннего сотрудничества. За 12 месяцев 2024 года товарооборот сельскохозяйственной продукции между Казахстаном и Ираном составил 219,8 млн долларов, что на 33,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Казахстан активно заинтересован в увеличении поставок пшеницы, ячменя, муки и растительных масел. Иран традиционно является одним из ключевых партнеров Казахстана по экспорту зерна, и в ближайшие годы Казахстан намерен увеличить экспорт зерна.





Кроме того, в ходе визита министр торговли Казахстана также встретился с советом предпринимателей "Корафарин", который включает 100 крупнейших предпринимателей Ирана. На встрече обсуждались перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества, а также вопросы, касающиеся производства и спроса на товары в различных отраслях - от химической промышленности до текстиля и лесной отрасли.