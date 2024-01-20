Новые размеры пособий многодетным семьям назвали в Минтруда

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Астана. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - В 2024 году все государственные социальные пособия семьям, имеющим детей, повышены на 7%. Сколько будут получать семьи с четырьмя и более детьми, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения.





По информации министерства, на данное государственное пособие могут претендовать семьи, имеющие 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода.





Размеры выплат дифференцированы в зависимости от количества детей и в 2024 году составляют:





с 4 детьми - 16,03 МРП, или 59 183 тенге;

с 5 детьми - 20,04 МРП, или 73 988 тенге;

с 6 детьми - 24,05 МРП, или 88 793 тенге;

с 7 детьми - 28,06 МРП, или 103 598 тенге;

с 8 и более детьми - по 4 МРП, или по 14 768 тенге на каждого ребенка.





В пресс-службе отметили, что в этом году на выплату государственного пособия многодетным семьям предусмотрено 474,8 млрд тенге.





В 2023 году выплатами государственного пособия по многодетности в среднем охвачено 543,3 тыс. семей на общую сумму 413,3 млрд тенге, в том числе за декабрь данный вид пособия получили 570,5 тыс. семей на общую сумму 36,6 млрд тенге", - подытожили в Минтруда.



