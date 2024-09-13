12.09.2024, 13:19 26756
Новый торговый центр для стран ЦА открылся в китайском Нанкине
Многоэтажный центр представляет собой многофункциональную платформу для размещения и работы компаний стран Центральной Азии
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Нанкин. 12 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В китайском Нанкине открылся торговый центр "Центральная Азия - Цзянсу". В открытии приняли участие представители казахстанского бизнеса и квазигосударственного сектора, а также глава провинции и Нанкина, сообщает Министерство торговли и интеграции РК.
Многоэтажный центр представляет собой многофункциональную платформу для размещения и работы компаний стран Центральной Азии.
На церемонии открытия гостям презентовали выставочный павильон с экспортной продукцией Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана.
Сегодня на этой площадке свою продукцию представили около 50 казахстанских компаний. Это позволит покупателям лично ознакомиться с казахстанской продукцией. Конечно, будет возможность увеличить товарооборот с Китаем, представляя свою продукцию на этой площадке", - сказал глава Минторговли Арман Шаккалиев, выступая с речью на открытии центра.
За час на площадке центра казахстанская пищевая продукция на e-com платформе Douying в режиме реального времени была продана на сумму $15 тыс.
Национальный институт в области развития и продвижения несырьевого экспорта QazTrade и компания SOHO подписали договор о совместном кураторстве центра, по которому согласованы условия размещения представителей национальных компаний и финансовых институтов, бизнес-сообществ.
Функционирование центра в регионе Цзянсу за счет развитой инфраструктуры облегчит доступ на рынок Китая и в свою очередь будет способствовать обеспечению потребностей пяти стран Центральной Азии, расположенных вдоль "Пояса и пути", - говорится в информации ведомства.
Аналогичный мультифункциональный центр планируется запустить в Астане. Комплексный проект будет выступать не только витриной для китайских и казахстанских товаров, здесь представители бизнеса смогут заключать контракты с международными партнерами, проводить деловые переговоры, получать финансовые и консалтинговые услуги, оформлять торговые сделки.
По итогам 7 месяцев взаимная торговля межу Казахстаном и КНР выросла на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $16,8 млрд. За 7 месяцев текущего года товарооборот между Казахстаном и провинцией Цзянсу вырос в 2,4 раза, с $723,3 до $1758,1 млн", - сообщается в информации.
В среднем Цзянсу ежегодно импортирует продукцию на сумму более $266,8 млрд, в основном это промышленные и сельскохозяйственные товары. Казахстан готов обеспечить качественные поставки по многим позициям критического импорта провинции.
Губернатор Сюй Куньлинь отметил, что полностью поддерживает стратегическое сотрудничество с Казахстаном, и для этого в Нанкине выстроена инфраструктура, которая будет содействовать усилению развития торговли и инвестиций с Казахстаном.
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13.09.2024, 11:25 3016
Moody’s повысило рейтинги Kaspi до инвестиционного уровня
Международное рейтинговое агентство Moody’s вновь подтвердило высокую надежность Kaspi
Фото: Kaspi.kz
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Астана. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Международное рейтинговое агентство Moody’s повысило долгосрочные рейтинги Kaspi Bank в национальной и иностранной валюте до инвестиционного уровня "Вaa3" с "Вa1". Прогноз - "Стабильный". Долгосрочный рейтинг банковских депозитов по национальной шкале подтвержден на уровне А2.kz. Также повышена базовая оценка кредитоспособности Kaspi Bank до ba2 c ba3.
Повышая свою оценку, аналитики ведущего международного агентства Moody’s отметили сильные операционные и финансовые показатели компании.
Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz, прокомментировал:
Международное рейтинговое агентство Moody’s вновь подтвердило высокую надежность Kaspi, нашу способность быть устойчивыми и развиваться даже в периоды мировой экономической турбулентности. Наша команда продолжит дальше развивать в Казахстане инновационные онлайн сервисы, которые улучшают жизнь людей, помогают росту малого и среднего бизнеса, и продвигают страну на мировой карте инноваций. Мы благодарим каждого нашего любимого клиента и партнера, что вы с нами!".
О Kaspi.kz
Миссия Kaspi.kz - создавать инновационные продукты и сервисы, которые улучшают жизнь любимым клиентам и партнерам. В центре инноваций находится самое популярное в стране мобильное суперприложение Kaspi.kz, которым пользуются более 14 миллионов казахстанцев и которое включает в себя ведущие в стране сервисы электронной коммерции, платежей и финансовых услуг.
С помощью суперприложения Kaspi.kz казахстанцы совершают выгодные покупки онлайн c бесплатной доставкой, делают платежи и переводы без комиссий, управляют личными финансами, покупают авиа и жд билеты, приобретают туры и пользуются самыми популярными государственными услугами.
Для бизнеса Kaspi.kz также создал суперприложение Kaspi Pay, которым пользуются почти 700 тысяч казахстанских предпринимателей. Через приложение Kaspi Pay казахстанские предприниматели получают финансирование на развитие бизнеса, принимают оплату, запускают рекламные кампании, оплачивают налоги, подключаются к платформе электронной коммерции и доставке, с помощью которых продают свои товары по всей стране.
12.09.2024, 16:20 22671
Выявленные в бюджетном планировании миллиардные недочеты озвучили в ВАП
По итогам проведенного анализа с охватом 4,6 трлн тенге предлагается: 117 млрд тенге - перераспределить, 12,2 млрд тенге - предусмотреть дополнительно, 3 млрд тенге - оптимизировать
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Астана. 12 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Член Высшей аудиторской палаты Ардак Тенгебаев озвучил в мажилисе недочеты при планировании расходов бюджета на 2025-2027 годы.
В рамках тщательно проведенного анализа было рассмотрено несколько направлений: охрана здоровья населения; нацпроекты "Комфортная школа" и "Доступный интернет"; строительство и реконструкция республиканских автодорог; предотвращение и ликвидация ЧС.
По словам представителя ВАП, при формировании потребности в лекарствах и медизделиях по линии ГОБМП не учитываются имеющиеся остатки. Это привело к завышенному планированию по ряду наименований на сумму порядка 2 млрд тенге. В целом нет единой методики расчета потребности.
По нацпроекту "Комфортная школа" ВАП выявила недостатки и проблемы в реализации 152 школ, которые планируется сдать в 2025 году. Фактически их строительство еще не началось, так как не до конца утверждены проектно-сметные документы, завершены не все конкурсные процедуры, не по всем объектам выделена земля. Аналогичные проблемы есть и по школам первого этапа.
Также отсутствует анализ актуальности и целесообразности исполнения некоторых пунктов нацпроекта "Доступный интернет". По бюджетной программе Минцифры предусматривается реализация проектов ГЧП со скоростью интернета на уровне не менее 20 Мбит/с. При этом по нацпроекту планируется обеспечивать граждан подключением со скоростью не менее 100 Мбит/с. Такое несоответствие несет риски недостижения запланированных показателей.
Согласно оценке ВАП, определение приоритетности проектов по строительству и реконструкцию республиканских автодорог за счет займов под госгарантию должно осуществляться с учетом оценки прямого и косвенного социально-экономического эффекта. Однако на сегодня такая информация не представляется. Наряду с этим отмечается затягивание сроков реализации уже утвержденных проектов: при средней нормативной продолжительности в 3 года фактически строительство длится по 5-6 лет.
В сфере предотвращения и ликвидации ЧС одной из основных проблем является низкое материально-техническое оснащение лесных учреждений и других профильных организаций. В проекте бюджета на 2025-2027 годы предлагается решить вопрос через механизм финансового лизинга. Однако он прямо не урегулирован бюджетным законодательством, что создает риски неправомерного использования бюджетных средств.
В целом по итогам проведенного анализа с охватом 4,6 трлн тенге предлагается: 117 млрд тенге - перераспределить, 12,2 млрд тенге - предусмотреть дополнительно, 3 млрд тенге - оптимизировать", - заключили в ВАП.
12.09.2024, 15:20 24451
Облигации на $200 млн выпустит акимат Алматы для финансирования строительства LRT и BRT
Выпуск "зеленых" облигаций планируется в 2025 году после проведения IFC оценки проектов
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Алматы. 12 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Акимат Алматы и IFC подписали соглашение о выпуске "зеленых" облигаций на сумму до 200 млн долларов США, сообщили в пресс-службе акима Алматы.
В соответствии с мандатным письмом IFC готова участвовать в покупке "зеленых" облигаций акимата Алматы на сумму до 200 млн долларов США для строительства первой линии LRT, BRT, модернизации 10 троллейбусных подстанций, закупа 100 электробусов и других социально значимых проектов", - рассказали в акимате.
Выпуск "зеленых" облигаций планируется в 2025 году после проведения IFC оценки проектов.
В ведомстве обратили внимание, что Алматы является единственным регионом в Казахстане, которому предоставлено право на внешнее заимствование у международных финансовых организаций в национальной валюте для финансирования "зеленых" проектов.
Напомним, в Алматы планируют открыть новую станцию метро "Калкаман" и начать строительство третьей очереди метрополитена до рынка "Барлык", а также приступить к реализации проектов по развитию метро в северном и восточном направлениях. Также намечен запуск первой линии LRT, которая пройдет по улице Толе би и соединит запад и восток Алматы.
12.09.2024, 12:01 29471
Генеральный инвестор "Казцинка" рассказал Токаеву о планах компании
Фото: Акорда
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Астана. 12 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял генерального директора компании Glencore Гэри Нейгла.
Нейгл проинформировал президента о результатах деятельности Glencore и планах на предстоящий период, а также обсудил с ним ключевые аспекты работы компании в горно-металлургической и энергетической сферах, сообщает Акорда.
Президент Казахстана подчеркнул необходимость строгого соблюдения экологических стандартов и внедрения инновационных технологий в производственные процессы.
Для справки:
Glencore International - генеральный инвестор компании "Казцинк" - казахстанской металлургической компании, крупного производителя цинка, свинца, меди и драгоценных металлов. Головной офис находится в Усть-Каменогорске. Подразделения компании расположены в трех областях Казахстана - Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Акмолинской.
11.09.2024, 08:05 47951
Цены на нефть упали ниже $70 за баррель
Биржевая стоимость нефти продолжает снижаться на фоне опасений из-за падения мирового спроса на сырье
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Астана. 11 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE упала на 2,95% - до $69,72 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 17.15 мск. Нефть Brent торгуется ниже уровня $70 впервые с 20 декабря 2021 года, сообщает РБК.
На прошлой неделе нефтяные котировки потеряли около 10%. На этой неделе цены продолжили падение на фоне признаков ослабления мирового спроса и опасений переизбытка предложения нефти, пишет Reuters. Влияние на цены оказывают вышедшая ранее макростатистика по обрабатывающей промышленности, согласно которой две ведущие мировые экономики - США и Китай - продолжают замедляться, рассказал портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов. Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) в США составил 47,2 пункта, а в Китае - 49,1 пункта. Значение индекса PMI ниже 50 указывает на сокращение в производственном секторе.
Кроме того, негативно на рынок повлияли ожидания восстановления добычи нефти в Ливии, добавил Федосов.
Снижение мировых цен привело к тому, что страны - члены ОПЕК+, включая Россию, решили отложить до декабря смягчение ограничений на добычу, которые планировалось начать в октябре. Участники решили продлить дополнительные добровольные сокращения добычи на 2,2 млн баррелей в день до конца ноября 2024 года. Ожидается, что начиная с 1 декабря 2024 года эти ограничения будут постепенно сниматься. При этом участники альянса предупредили о возможности приостановки или отмены корректировок в случае необходимости.
Решение ОПЕК+ отложить старт наращивания добычи на два месяца не остановило падение на рынке. Эксперты проекта "Мои Инвестиции " отметили, что, судя по историческим данным, рынок далеко не сразу реагирует на решения ОПЕК+. Аналитики полагают, что сначала цена нефти провалится в район $68-70 за баррель и только затем сможет стабилизироваться. А пока рынок больше обращает внимание на сезонное сокращение спроса в Азии, добавили эксперты.
ОПЕК во вторник, 10 сентября, в своем ежемесячном обзоре снизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 году с учетом данных, полученных в этом году, а также снизила ожидания на следующий год. Мировой спрос на нефть вырастет на 2,03 млн баррелей в сутки в 2024 году, что ниже ожидаемого в прошлом месяце прироста на 2,11 млн баррелей в сутки. Прогноз на 2025 год снижен с 1,78 млн баррелей в сутки до 1,74 млн баррелей в сутки.
Теперь в ОПЕК ожидают, что в 2024 году мировое потребление нефти составит в среднем 104,24 млн баррелей в день, а в 2025 году оно увеличится до 106 млн баррелей в сутки. Для сравнения: в 2023 году в мире потреблялось 102,2 млн баррелей нефти в день.
10.09.2024, 17:00 62621
"Казатомпром" получил право на разведку урана на новом участке месторождения Буденовское
Фото: Казатомпром
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Туркестан. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Акционерное общество "Национальная атомная компания "Казатомпром" получило на шесть лет права недропользования на проведение разведки урана на участке № 5 месторождения Буденовское в Туркестанской области, сообщает пресс-служба компании.
Новый участок месторождения Буденовское представляет собой перспективный объект для дальнейшей разработки и имеет ключевое значение для стратегии Компании по наращиванию минерально-сырьевой базы урана. Наличие значительных урановых ресурсов, благоприятные геологические условия и развитая инфраструктура создают уникальные возможности для долгосрочной эксплуатации. Я уверен, что данный проект будет способствовать укреплению позиции Казатомпрома как глобального лидера", - отметил председатель правления "Казатомпрома" Меиржан Юсупов.
По данным компании, месторождение Буденовское является частью Мынкудукского рудного района в Кенце-Буденновской металлогенической зоне и представляет собой продолжение месторождения Инкай в южном направлении.
Участок № 5, расположенный на северо-востоке Южного фланга месторождения, обладает значительным потенциалом для дальнейшего освоения. Ресурсы урана на данном участке оцениваются в более чем 18 000 тонн, и указывают на значительные перспективы для проведения детальных разведочных работ. По их завершении ресурсы и запасы будут уточнены, и вероятен существенный прирост выявленных ресурсов. Следует отметить, что руды южной части месторождения характеризуются высокой площадной продуктивностью. Дальнейшие работы на участке будут сосредоточены на уточнении ресурсов и разработке плана добычи, что позволит эффективно использовать его потенциал", - добавили в пресс-службе.
Напомним, чистая прибыль "Казатомпрома" выросла на 27% с начала года.
10.09.2024, 15:41 63906
Износ сельхозтехники в Казахстане достигает 80%
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Костанай. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Износ сельхозтехники в Казахстане достигает 80%, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей поездки в Костанайскую область.
В ходе рабочей поездки в Костанайскую область президент посетил локализационный центр АО "АгромашХолдинг KZ".
Президента ознакомили с деятельностью предприятия, которое было создано с целью производства колесной самоходной сельскохозяйственной техники и комплектующих для машиностроительной отрасли в целом.
В беседе с рабочими центра глава государства подчеркнул необходимость повышения локализации производства, подготовки квалифицированных кадров и обновления сельскохозяйственной техники.
Износ техники по всей стране очень большой. Некоторые специалисты считают, что доходит до 80%. Настало время обновлять весь парк за счет техники, произведенной на территории Казахстана, на высоком уровне локализации. Мы рады тому, что сейчас на производство приходят молодые люди, обучающиеся в колледжах этим профессиям", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Напомним, три завода по производству сельхозтехники построят в Казахстане при участии Беларуси.
09.09.2024, 13:08 83466
Конрад Альбрехт представил стратегию ЕАБР в области устойчивого развития на Astana Finance Days
Устойчивое развитие и переход к зеленой экономике - это не только обязательство перед будущими поколениями, но и стратегическое преимущество, которое позволит странам Центральной Азии выйти на новый уровень развития
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Астана. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Конрад Альбрехт, управляющий директор - руководитель Дирекции устойчивого развития Евразийского банка развития (ЕАБР) выступил с презентацией на ежегодной конференции Astana Finance Days в рамках сессии "Диалог о состоянии устойчивого развития в Центральной Азии".
Он осветил важные достижения и вызовы, связанные с продвижением устойчивого развития в регионе, и подчеркнул вклад ЕАБР в решение этих задач.
По словам Альбрехта, ЕАБР активно поддерживает проекты по снижению углеродного следа и адаптации экономики региона к изменению климата.
Устойчивое развитие и переход к зеленой экономике - это не только обязательство перед будущими поколениями, но и стратегическое преимущество, которое позволит странам Центральной Азии выйти на новый уровень развития", - заявил представитель банка.
С момента основания в 2006 году накопленный ЕАБР портфель проектов в области возобновляемых источников энергии и энергоэффективности составил более 1,7 млрд долларов США. Банк и дальше планирует развивать направление ВИЭ, на сегодняшний день 33% текущего портфеля реального сектора можно считать полностью соответствующими Парижскому соглашению", - отметил Альбрехт.
По его словам, банк активно участвует в международных ассоциациях и соглашениях по устойчивому развитию и изменению климата, таких как "Принципы ответственной банковской деятельности ООН" и др. Банк также внедряет ESG-принципы в свою операционную деятельность и имеет международные ESG-рейтинги.
Альбрехт выразил уверенность в том, что усилия, прилагаемые ЕАБР и другими многосторонними банками развития, откроют новые возможности для устойчивого развития и зеленой экономики в Центральной Азии. Он отметил важность своевременной реализации климатического финансирования и интеграции принципов устойчивого развития на всех уровнях экономической деятельности в регионе.
Конференция Astana Finance Days, организованная Международным финансовым центром "Астана", является крупнейшим ежегодным мероприятием, которое посвящено вопросам экономики, финансов и устойчивого развития в регионе. В 2024 году ключевое внимание уделено устойчивому развитию, климатическому финансированию и переходу к "зеленой" экономике. В рамках мероприятия были обсуждены актуальные вопросы взаимодействия международных финансовых институтов и компаний, правительств и бизнеса для достижения целей устойчивого развития ООН.
Ранее сообщалось, что ЕАБР профинансировал в Казахстане инвестпроекты на $900 млн.
Для справки
Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
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