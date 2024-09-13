Новый торговый центр для стран ЦА открылся в китайском Нанкине

Многоэтажный центр представляет собой многофункциональную платформу для размещения и работы компаний стран Центральной Азии

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Нанкин. 12 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В китайском Нанкине открылся торговый центр "Центральная Азия - Цзянсу". В открытии приняли участие представители казахстанского бизнеса и квазигосударственного сектора, а также глава провинции и Нанкина, сообщает Министерство торговли и интеграции РК.





Многоэтажный центр представляет собой многофункциональную платформу для размещения и работы компаний стран Центральной Азии.





На церемонии открытия гостям презентовали выставочный павильон с экспортной продукцией Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана.





Сегодня на этой площадке свою продукцию представили около 50 казахстанских компаний. Это позволит покупателям лично ознакомиться с казахстанской продукцией. Конечно, будет возможность увеличить товарооборот с Китаем, представляя свою продукцию на этой площадке", - сказал глава Минторговли Арман Шаккалиев, выступая с речью на открытии центра.





За час на площадке центра казахстанская пищевая продукция на e-com платформе Douying в режиме реального времени была продана на сумму $15 тыс.





Национальный институт в области развития и продвижения несырьевого экспорта QazTrade и компания SOHO подписали договор о совместном кураторстве центра, по которому согласованы условия размещения представителей национальных компаний и финансовых институтов, бизнес-сообществ.





Функционирование центра в регионе Цзянсу за счет развитой инфраструктуры облегчит доступ на рынок Китая и в свою очередь будет способствовать обеспечению потребностей пяти стран Центральной Азии, расположенных вдоль "Пояса и пути", - говорится в информации ведомства.





Аналогичный мультифункциональный центр планируется запустить в Астане. Комплексный проект будет выступать не только витриной для китайских и казахстанских товаров, здесь представители бизнеса смогут заключать контракты с международными партнерами, проводить деловые переговоры, получать финансовые и консалтинговые услуги, оформлять торговые сделки.





По итогам 7 месяцев взаимная торговля межу Казахстаном и КНР выросла на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $16,8 млрд. За 7 месяцев текущего года товарооборот между Казахстаном и провинцией Цзянсу вырос в 2,4 раза, с $723,3 до $1758,1 млн", - сообщается в информации.





В среднем Цзянсу ежегодно импортирует продукцию на сумму более $266,8 млрд, в основном это промышленные и сельскохозяйственные товары. Казахстан готов обеспечить качественные поставки по многим позициям критического импорта провинции.





Губернатор Сюй Куньлинь отметил, что полностью поддерживает стратегическое сотрудничество с Казахстаном, и для этого в Нанкине выстроена инфраструктура, которая будет содействовать усилению развития торговли и инвестиций с Казахстаном.