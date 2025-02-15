14.02.2025, 13:47 38001
О стабильных поставках сжиженного газа на внутренний рынок договорились Минэнерго РК и "Тенгизшевройл"
В этом году ТШО обеспечит поставки 240 тыс. тонн сжиженного газа на внутренний рынок страны
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Астана. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство энергетики Республики Казахстан и ТОО "Тенгизшевройл" (ТШО) подписали соглашение о продлении ежегодного меморандума, который обеспечит стабильные поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок страны.
Документ подписан по итогам конструктивных переговоров между ведомством и компанией. ТШО будет поставлять 240 тыс. тонн сжиженного газа на внутренний рынок страны в 2025 году, сообщили в пресс-служба Минэнерго.
Сжиженный нефтяной газ - это ценное углеводородное сырье, которое используется во всем мире не только как топливо для автомобилей, но и как богатая основа для развития нефтегазохимии. Заключение данного соглашения - важный шаг в обеспечении внутренних потребностей республики в сжиженном нефтяном газе. Гарантированные поставки газа от нашего партнера, компании ТШО, как от одного из производителей сжиженного нефтяного газа на территории РК, позволят снижению уровня дефицита на рынке газа и создать благоприятные условия для потребителей этого продукта", - отметил вице-министр энергетики Алибек Жамауов.
В свою очередь генеральный директор ТШО Кевин Лайон отметил, что "Тенгизшевройл" остается одним из ключевых поставщиков товарного газа на внутренний рынок и продолжает сотрудничество с Казахстаном для изучения потенциальных возможностей в этой стратегически важной области для страны.
Мы будем и впредь оказывать поддержку целям Министерства энергетики и стремиться внести свой вклад в промышленное и экономическое развитие страны", - отметил он.
ТШО также содействует развитию нефтехимической промышленности в Республике Казахстан. В течение последних нескольких лет "Тенгизшевройл" согласовал и подписал документы на поставку пропанового сырья для KPI, бутана для проекта "Бутадиен" и этана для проекта "Полиэтилен".
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14.02.2025, 20:09 14711
"ВТБ Казахстан" возобновил выпуск карт для нерезидентов
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Астана. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - "ВТБ Казахстан" возобновил выпуск карт "Мир" нерезидентам страны, сообщили в пресс-службе банка.
Банк полностью настроил свои системы и готов работать по новым требованиям законодательства республики - срок действия карт составит теперь 12 месяцев. При этом для дипломатических работников и инвесторов-нерезидентов срок действия карт может быть продлен до 3 лет.
Для оформления карты физическому лицу - нерезиденту Республики Казахстан необходимо посетить любое отделение банка и предоставить документы:
- загранпаспорт;
- бланк ИИН РК;
- документ, подтверждающий налоговое резидентство клиента (для граждан РФ - ИНН).
Ранее Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка принято постановление "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты РК по вопросам регулирования деятельности финансовых организаций", сообщает пресс-служба агентства. В частности, установлены ограничения по сроку действия платежных карточек для нерезидентов Республики Казахстан - 12 месяцев. Также сокращено количество платежных карт на одного клиента.
14.02.2025, 17:20 22681
Миннацэкономики: Нацфонд при текущей динамике использования к 2035-2036 годам будет истощен до минимума
Фото: Depositphotos
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Астана. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По данным Министерства национальной экономики Казахстана, представленным на встрече премьер-министра Олжаса Бектенова с экспертами и представителями бизнеса, при отсутствии реформ Национальный фонд при текущей динамике его использования к 2035-2036 годам будет истощен до минимума, информирует пресс-служба правительства.
Дифференцированный НДС и снижение порога для постановки на учет позволит сократить зависимость от Национального фонда и направить дополнительные средства на развитие инфраструктуры. Кроме того, предлагается сократить количество специальных налоговых режимов с 364 видов деятельности до 40. Отмечено, что на сегодня уровень поступлений в Казахстане составляет порядка 20%, это доля в ВВП по поступлениям. Если сравнивать с другими странами, то в России данный показатель на уровне 42%, в развитых странах - больше 50%", - сообщили в пресс-службе.
Таким образом, заявили в правительстве, отмечается недополучение значительных бюджетных ресурсов для финансирования государственных программ.
Возникает много вопросов по администрированию. Здесь мы тоже не стоим, работаем. Есть определенные успехи. По доходной части бюджета также активно работаем. В январе мы вышли на 150% от плана по доходам. Это все результаты работы и цифровизации в сфере госдоходов", - подчеркнул Олжас Бектенов.
Подчеркивается, что правительство работает над созданием единой цифровой экосистемы, которая позволит повысить эффективность работы и упростит взаимодействие бизнеса с государством. Внедряется искусственный интеллект и автоматизированный анализ данных, что позволит снизить административную нагрузку и повысить прозрачность. Активно внедряются технологии обработки больших данных для повышения эффективности налогового администрирования.
Кроме того, руководство Министерства финансов ознакомило с конкретными проектами по линии Комитета госдоходов с акцентом на внедряемые цифровые решения и их эффективность. В частности, ведется работа по биометрической идентификации в системе электронных счетов-фактур высокорисковых налогоплательщиков.
В рамках налоговой реформы предлагается усилить контроль за регистрацией ТОО и ИП, чтобы исключить фиктивные сделки. Рассматриваются меры по идентификации предпринимателей через Face ID. Дополнительно будут проверяться сведения, чтобы минимизировать риски регистрации на подставных лиц. В 2024 году уже выявлено более 1 тысячи таких компаний. Еще одна инициатива - запрет на регистрацию новых компаний в случаях, если учредитель уже имеет неактивное предприятие, имеет налоговую задолженность или допускал серьезные налоговые нарушения", - сообщили в правительстве.
Подводя итоги обсуждения, Олжас Бектенов подчеркнул важность справедливого распределения налоговой нагрузки. Сейчас бизнес, который уклоняется от уплаты налогов, получает нечестные конкурентные преимущества, что требует наведения порядка.
Большинство спикеров говорили о принципах справедливости и том, что все должны платить налоги. Тот, кто не платит налоги, он просто недобросовестно конкурирует. Это понятно. Он ставит себя в более привилегированную позицию по сравнению с законопослушными компаниями. И мы должны ориентироваться на добросовестный бизнес, на тех, кто платит налоги. Мы сегодня их видим. Мы их поддерживаем", - добавил Олжас Бектенов.
Ранее президент Казахстана высказался о частом заимствовании денег из Нацфонда.
14.02.2025, 16:01 28776
Болат Акчулаков назначен председателем Kazenergy
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Астана. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Бывший советник президента Республики Казахстан Болат Акчулаков избран председателем ассоциации Kazenergy.
Магзум Мирзагалиев на внеочередном собрании Kazenergy сообщил о прекращении своих полномочий на посту председателя ассоциации и предложил кандидатуру Болата Акчулакова на эту должность.
Болат Уралович обладает огромным опытом работы на руководящих постах в крупных национальных компаниях, включая АО "НК "КазМунайГаз", АО "НАК "Казатомпром", АО "ФНБ "Самрук-Қазына". Он также занимал высокие государственные должности, в том числе министра энергетики РК и советника главы государства. Помимо этого, Болат Уралович дважды возглавлял нашу ассоциацию в качестве генерального директора", - отметил Магзум Мирзагалиев.
Кандидатура Болата Акчулакова была единогласно поддержана всеми компаниями - членами ассоциации.
Напомним, 13 февраля Болат Акчулаков был освобожден от должности советника президента.
14.02.2025, 11:40 42311
Доля безналичных платежей в Казахстане в прошлом году выросла до 87%
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Астана. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В 2024 году доля безналичных операций в общем объеме совершенных населением платежных транзакций составила 87%, сообщает пресс-служба Национального банка РК.
Положительная тенденция в росте безналичных операций населения сохраняется. По итогам 2024 года, рост количества безналичных операций составил 13,4% (общее количество - 12,8 млрд операций), объема - 17% (общий объем - 166,1 трлн тенге). Так, в 2024 году в среднем населением ежедневно проводилось 35,1 млн безналичных операций на сумму 453,6 млрд тенге", - сообщили в пресс-службе.
Из всех совершенных населением транзакций в 2024 году 98% от количества и 87% от объема - безналичные операции, что предполагает высокое доверие населения к финансовым технологиям с учетом удобства и скорости проведения транзакций безналичным способом.
Основная доля безналичных транзакций в 2024 году была проведена через онлайн-сервисы банков (90% от объема безналичных транзакций).
При этом количество пользователей онлайн-сервисов банков увеличилось на 13% (до 25,9 млн). За год объем онлайн-транзакций на одного пользователя интернет- и мобильного банкинга в среднем вырос на 7% (до 6,1 млн тенге)", - отметили в Нацбанке.
Ранее Минфин пообещал поднять минимальный порог для проверки мобильных переводов до миллиона тенге.
13.02.2025, 19:35 61346
Первооткрыватели крупнейших месторождений мира начинают геологоразведку в Казахстане
Этот проект является одним из самых масштабных в истории разведки меди в страны
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Астана. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Согласно официальному сообщению, опубликованному на Торонтоской фондовой бирже (TSX), Ivanhoe Mines, одна из ведущих мировых горнодобывающих компаний и первооткрыватель крупнейших медных месторождений XXI века, объявляет о начале геологоразведочных работ в Чу-Сарысуйском медном бассейне в Казахстане - третьем по величине осадочном медном бассейне в мире, сообщает пресс-служба МПС РК.
Компания Ivanhoe Mines в партнерстве с британской Pallas Resources создала совместное предприятие для изучения крупнейшего лицензионного пакета в регионе площадью 16 000 квадратных километров. Этот проект является одним из самых масштабных в истории разведки меди в Казахстане и открывает новые перспективы для мирового горнодобывающего сектора.
В рамках партнерства Ivanhoe Mines берет на себя обязательства по финансированию проекта в размере 18,7 млн долларов в течение первых двух лет, а также обладает правом увеличения своей доли до 80%, в случае успешных открытий.
По данным Геологической службы США (USGS), в Чу-Сарысуйском бассейне может находиться до 25 миллионов тонн меди, что делает этот регион одним из самых перспективных в мире. Впервые за последние 40 лет здесь начнутся масштабные геологоразведочные работы с применением передовых аэрогеофизических технологий и цифрового анализа данных.
Напомним, в декабре 2024 года В Пекине председатель правления АО НК "КазМунайГаз" (КМГ) Асхат Хасенов и председатель совета директоров China National Offshore Oil Corporation International Limited (CNOOC) Ван Дунцзинь обсудили ключевые аспекты двустороннего сотрудничества, в том числе совместную реализацию проекта "Жылыой".
12.02.2025, 17:10 102516
Почти на пять тенге: доллар подешевел на торгах
Фото: pexels.com
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Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже KASE доллар подешевел почти на пять тенге, передает корреспондент агентства.
В частности, средневзвешенный курс доллара составил 501,31 тенге, снизившись еще на 4,94 тенге.
Согласно данным сайта Kurs.kz, в ряде обменных пунктов в Алматы доллар США продается по курсу 507,5 - 508 тенге. Курс покупки составляет 503,5 - 505,5 тенге за доллар.
Напомним, третьего декабря 2024 года курс тенге значительно ослаб. Курс доллара в казахстанских обменниках вырос до 530 тенге. Позже глава Нацбанка Тимур Сулейменов и экс-министр национальной экономики Нурлан Байбазаров рассказали, какие меры примут в Казахстане, чтобы не допустить резкого ослабления тенге. Тимур Сулейменов отметил, что Нацбанк будет работать над тем, чтобы предложение валюты на рынке было достаточно большим без интервенций. Также он сообщил, что компенсации по тенговым депозитам казахстанцев из-за скачка курса доллара не предусмотрены.
Шестого декабря доллар резко подешевел. Средневзвешенный курс доллара составлял 514,65 тенге, снизившись на 9,31 тенге. Через несколько дней Нацбанк пересмотрел прогноз инфляции в сторону повышения.
21 декабря Токаев освободил Байбазарова от должности министра нацэкономики, а новым главой ведомства был назначен Серик Жумангарин.
12.02.2025, 15:59 105436
Предлагаемый правительством Налоговый кодекс усложнит действующую налоговую политику - депутат
Налоговая система Казахстана фактически создает условия для ухода от налогов и отмывания денег
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Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Адиль Жубанов в своем депутатском запросе заявил, что налоговая система Казахстана фактически создает условия для ухода от налогов и отмывания денег.
По словам мажилисмена, с 2017 по 2021 годы в стране было обналичено более 10 триллионов тенге, а ежегодный вывод капиталов из Казахстана достигает 16 миллиардов долларов США.
Новый Налоговый кодекс, предлагаемый правительством, еще более усложняет и регламентирует действующую налоговую политику. В Казахстане существует множество налоговых режимов, которые создают условия для уклонения от уплаты налогов, таких как дробление бизнеса, нелегальное обналичивание денежных средств, выписка фиктивных счетов-фактур и создание схем", - сказал Жубанов.
По его информации, доля теневой экономики в Казахстане составляет 30% от ВВП, а в мировом рейтинге по борьбе с отмыванием денег страна занимает 141-е место из 245.
Учитывая вышеизложенное, депутат предложил внедрить в стране налог с оборота, который объединит все ключевые налоги и сократит административную нагрузку на бизнес.
Также он считает необходимым усилить контроль за уплатой налогов. Ввести механизм, при котором банки второго уровня должны удерживать налог от каждой сделки сразу при оплате.
Вместе с тем спикер предложил отменить все льготы и преференций, кроме отдельных исключений.
Нам нет необходимости вести налоговую политику на основе англосаксонской модели налоговой системы. Нам необходимо проводить ее с учетом нашей казахстанской реальности", - добавил Жубанов.
Напомним, в правительстве РК предложили увеличить действующую ставку НДС и снизить порог для постановки на учет по данному налогу. Однако президент Токаев заявил, что предложенная правительством ставка НДС была завышена и поручил кабмину дополнительно проработать вопрос по ставке.
Позже стало известно, что предложение об увеличении ставки НДС до 16% внесутв парламент.
Участники финансового сектора ожидают ускорения инфляции на фоне налоговых реформ
12.02.2025, 14:10 100631
KASE приостановит торги международными облигациями Минфина США
14 мая 2025 года будет осуществлена фиксация реестра для выплаты купонного вознаграждения по указанным облигациям
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Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская фондовая биржа (KASE) с 14 февраля приостановит торги международными облигациями Министерства финансов США четырех выпусков.
С 14 февраля 2025 года на KASE будут приостановлены торги следующими международными облигациями Министерства финансов США по операциям репо в режимах торгов с участием центрального контрагента, дата расчетов которых приходится на 14 мая 2025 года и последующие даты: 1) US91282CAV37 (сектор "государственные ценные бумаги", US_06_3011); 2) US912810RJ97 (сектор "государственные ценные бумаги", US_07_4411); 3) US912810SY55 (сектор "государственные ценные бумаги", US_08_4105); 4) US91282CKQ32 (сектор "государственные ценные бумаги", US143_3405)", - сообщает пресс-служба KASE.
Торги приостановлены в связи с наличием у KASE информации о том, что 14 мая 2025 года будет осуществлена фиксация реестра для выплаты купонного вознаграждения по указанным облигациям.
@Торги указанными облигациями на KASE будут возобновлены с 16 мая 2025 года", - уточнили на бирже.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?