Объем инвестиций в экономику Астаны достиг 678,5 миллиарда тенге

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Астана. 6 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Астаны Женис Касымбек отчитался перед главой государства о социально-экономическом и инфраструктурном развитии столицы, сообщает - Аким Астаны Женис Касымбек отчитался перед главой государства о социально-экономическом и инфраструктурном развитии столицы, сообщает Акорда





Касымбек проинформировал президента, что по всем ключевым экономическим показателям отмечается положительная динамика:





за 7 месяцев 2023 года объем инвестиций увеличился на 9,2%, достигнув 678,5 миллиарда тенге;

до конца года планируется ввести в эксплуатацию 25 инвестиционных проектов на общую сумму 87 миллиардов тенге, включая 15 проектов в сфере обрабатывающей промышленности.





Аким также доложил о ходе строительства объектов систем жизнеобеспечения города.





По его словам, газовые тепловые станции и ТЭЦ-3 планируется поэтапно ввести в эксплуатацию уже в предстоящем отопительном сезоне. Они дадут 1100 Гкал/ч тепла, что позволит обеспечить профицит тепловой энергии в столице.





Кроме того, глава столицы рассказал о строительстве социальных объектов (школ, доступного льготного жилья, медцентров), завершении долгостроев, сносе аварийного и ветхого жилья, развитии жилых массивов, благоустройстве и озеленении города.





В текущем учебном году в Астане будет построено 11 школ, 4 из них уже работают. Еще 24 школы почти на 90 тысяч ученических мест будут построены в период с 2024 по 2025 год. 15 из них будут расположены в активно развивающихся районах Есиль и Нура.





Президент Касым-Жомарт Токаев дал Касымбеку ряд поручений по дальнейшему развитию социальной и инженерной инфраструктуры, подготовке к отопительному сезону и благоустройству столицы.