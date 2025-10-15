Объем онлайн-продаж в Казахстане вырос на 14%

Фото: Depositphotos

Астана. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Объем торговли в РК достиг 52,8 трлн тенге, что на 14,5% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, - Объем торговли в РК достиг 52,8 трлн тенге, что на 14,5% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщил на заседании правительства министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев.





Он представил основные показатели в сфере торговли за 9 месяцев текущего года.





По словам министра, индекс физического объема торговой отрасли за отчетный период составил 108,8%.





Рост наблюдается во всех регионах страны. Наибольший вклад внесли города Алматы, Астана, Шымкент, а также Атырауская и Карагандинская области. На долю этих пяти регионов приходится 71,3% от общего объема торговли, или 37,6 трлн тенге", - отметил глава Минторговли.





В структуре отрасли 66,4% занимает оптовая торговля. Ее объем превысил 35 трлн тенге, увеличившись на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основной рост обеспечили несырьевые потребительские товары и товары производственно-технического назначения, на долю которых приходится около 82%.





Розничная торговля также демонстрирует устойчивый рост. Индекс физического объема розничной торговли составил 107,1%, а ее оборот 17,5 трлн тенге, что на 2,6 трлн тенге больше, чем годом ранее. Существенный вклад внесли продажи непродовольственных товаров (+1,7 трлн тенге) и продовольственных товаров (+900 млрд тенге).





Продажи через торговые предприятия выросли на 6,7%, а через индивидуальных предпринимателей, в том числе работающих на рынках, составили более 8,1% от общего объема. В тройку лидеров по розничному обороту вошли Алматы (32,8%), Астана (14%) и Карагандинская область (7,3%)", - сообщил Шаккалиев.





Одним из ключевых драйверов розничного оборота остается электронная торговля. По оперативным данным, за 9 месяцев текущего года объем онлайн-продаж составил порядка 2,7 трлн тенге, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



