28.05.2025, 13:18 72931
Объем железнодорожных перевозок между Казахстаном и Китаем за год вырос на 13%
Всего за последние 5 лет объем перевезенных грузов между странами вырос на 48%, достигнув 32 млн тонн
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Астана. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - О дальнейшем росте железнодорожных перевозок между Казахстаном и Китаем сообщает АО "НК "Қазақстан темір жолы".
За январь - апрель 2025 года объем железнодорожных перевозок между Казахстаном и Китаем увеличился на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 11,4 млн тонн. Через пограничный переход Достык перевезено 6,2 млн тонн (рост на 5%), через Алтынколь - 5,2 млн тонн, что на 24% больше, чем в 2024 году", - уточнили в КТЖ.
Всего за последние 5 лет объем перевезенных грузов между странами вырос на 48%, достигнув 32 млн тонн.
С 2020 года экспорт составил 13,7 млн тонн (рост на 25%), при этом экспорт зерна увеличился более чем в два раза - с 700 тыс. тонн до 1,8 млн тонн. В 2024 году было экспортировано свыше 3,3 млн тонн зерновых грузов, в том числе 1,8 млн тонн зерна и 1,5 млн тонн продуктов переработки, из которых 600 тыс. тонн составляют мука и другие продукты перемола (+30% к 2023 году), а 900 тыс. тонн - комбикорма (рост в 5 раз по сравнению с 2023 годом)", - отметили в нацкомпании.
Там напомнили, что АО "НК "КТЖ" активно реализует масштабные инфраструктурные проекты для повышения пропускной способности железнодорожной сети.
Особое внимание уделяется развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).
В 2024 году в сухом порту города Сиань заработал казахстанско-китайский терминал, благодаря которому объемы транзита по ТМТМ выросли в 30 раз. КТЖ также работает над расширением инфраструктуры на границе с Китаем. Ведется строительство третьего пограничного перехода, который позволит разгрузить действующие переходы и обеспечит устойчивый рост объемов перевозок", - добавили в компании.
Напомним, сегодня стала известна дата запуска туристского поезда по маршруту Сиань - Алматы.
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29.05.2025, 15:16 9316
Объем взаимной торговли Казахстана и Франции достиг $5,5 млрд
Президент Касым-Жомарт Токаев принял министра-делегата по внешней торговле Франции Лорана Сен-Мартена
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Астана. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам 2024 года объем взаимной торговли Казахстана и Франции достиг 5,5 млрд долларов, увеличившись на 31%. С 2005 года по 2024 год объем французских прямых инвестиций в нашу экономику составил 20 млрд долларов. Об этом сообщили в пресс-службе Акорды по итогам встречи главы государства Касым-Жомарта Токаева с министром-делегатом по внешней торговле Франции Лораном Сен-Мартеном, президентом комиссии по иностранным делам Национальной ассамблеи Франции Бруно Фуксом и руководителями компаний EDF, SUEZ и Sanofi.
Встреча состоялась на полях Международного форума Астана.
Президент отметил, что Франция является основным торговым и инвестиционным партнером Казахстана в Европейском союзе. По его словам, в последние годы двусторонняя торговля и французские инвестиции в нашу страну продолжают неуклонно расти, что отражает общее стремление к укреплению экономических связей. Глава государства отметил необходимость сохранения такой позитивной динамики.
Касым-Жомарт Токаев положительно оценил итоги состоявшегося накануне казахско-французского бизнес-форума, на котором было подписано 17 соглашений. Он подчеркнул важность своевременной реализации достигнутых договоренностей.
В ходе беседы были обсуждены вопросы взаимодействия в сферах энергетики, атомной промышленности, здравоохранения и фармацевтики, управления водными ресурсами и других секторах.
Пользуясь случаем, глава государства передал слова приветствия президенту Франции Эмманюэлю Макрону.
Лоран Сен-Мартен сообщил, что вместе с ним в Астану прибыло более 40 руководителей французских компаний, представляющих различные отрасли, которые намерены расширять деловое сотрудничество с нашей страной.
29.05.2025, 13:27 15051
В июле между Астаной и Карагандой запустят электропоезд
Осенью электропоезд начнет курсировать по маршруту Астана - Боровое
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Астана. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В июле планируется запуск электропоезда между Астаной и Карагандой, сообщил председатель Комитета железнодорожного и водного транспорта МТ РК Жанибек Тайжанов.
С июля 2025 года между Карагандой и Астаной будет курсировать новый скоростной электропоезд вместимостью порядка 567 мест. А с осени этого еще один новый электропоезд будет курсировать по маршруту Астана - Боровое (время в пути 2,5 ч.) вместимостью 360 пассажиров", - проинформировал Тайжанов.
По данным Минтранса РК, в этом году ожидается закупка 226 новых вагонов.
Если раньше ежегодно закупалось в районе 150-180 вагонов, то начиная с этого года и до 2029 парк будет пополняться на более чем 200 единиц вагонов ежегодно. Это позволит практически полностью обновить парк вагонов уже к 2029 году. Также с этого года к сборке вагонов приступил и завод Stadler Kazakhstan", - рассказали в пресс-службе ведомства.
29.05.2025, 12:43 17301
В Казахстане засеяно 72,4% сельхозугодий
Фото: Depositphotos
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Астана. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На сегодняшний день в Казахстане засеяно свыше 15,1 млн га сельскохозяйственных угодий. По структуре посевов наибольшую долю занимают зерновые культуры - 10,9 млн га, сообщили в пресс-службе МСХ РК.
Наибольшие площади засеяны в Акмолинской области - 3706 тыс. га, Костанайской - 3292 тыс. га, Северо-Казахстанской - 2566 тыс. га, Павлодарской - 1081 тыс. га, Карагандинской областях - 1032 тыс. га.
Под кормовые засеяно 782,7 тыс. га, овощные - 116,2 тыс. га, картофель - 108,1 тыс. га, бахчевые - 84,1 тыс. га, масличные - 2 747 тыс. га, хлопчатник - 141,6 тыс. га, кукурузу на зерно - 153,9 тыс. га, сахарную свеклу - 17,8 тыс. га, рис - 87 тыс. га", - уточнили в МСХ.
Заключены договоры на приобретение 1119,8 тыс. тонн минеральных удобрений, из которых 976,9 тыс. тонн уже отгружено. Сельхозпроизводителям выделено 368,8 тыс. тонн дизельного топлива, из которых 290,1 тыс. тонн уже доставлено в регионы.
29.05.2025, 11:03 19641
Пилотная зона для покупки товаров и услуг за криптовалюту появится в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане планируют создать пилотную зону CryptoCity для покупки товаров и услуг за криптовалюту, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе открытия Международного форума "Астана".
Говоря о прогрессе Казахстана в цифровой трансформации, Касым-Жомарт Токаев сообщил о запуске самого мощного суперкомпьютера, который уже доставлен в страну.
Также мы планируем создать новаторскую пилотную зону CryptoCity, в которой криптовалюты можно будет использовать для покупки товаров, услуг и для других целей", - анонсировал президент.
Глава государства также подчеркнул, что в стране уделяется особое внимание развитию искусственного интеллекта.
Наша цель - стать академическим и инновационным хабом, в котором будет действовать ряд филиалов иностранных университетов и налажено партнерство в области исследований и разработок", - сказал Токаев.
Напомним, порядка 15 млрд долларов нелегально потратили казахстанцы на криптовалюту.
28.05.2025, 16:16 67676
В Казахстане появится самостоятельный закон об эндаумент-фондах
Передать имущество в эндаумент возможно на неограниченный срок, но не менее 10 лет
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Астана. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис принял во втором чтении закон "О фондах целевого капитала и эндаумент-фондах (целевых капиталах)", передает корреспондент агентства.
Основным законом создается правовая основа для прозрачного формирования и функционирования фондов целевого капитала и эндаумент-фондов. В состав активов эндаумент-фонда могут входить денежные средства, ценные бумаги, недвижимость и интеллектуальная собственность. Передать имущество в эндаумент возможно на неограниченный срок, но не менее 10 лет. При этом стоимость переданного имущества должна быть сохранена, расходовать разрешается только инвестиционный доход от его управления", - сообщили в мажилисе.
Согласно закону, направления благотворительных программ включают: образование, науку и инновационную деятельность, массовый спорт, лекарственное обеспечение и оказание медицинских услуг, социальную защиту населения.
При превышении активов установленного законом порога они в обязательном порядке подлежат передаче в доверительное управление профессиональной управляющей компании. По предложению депутатов порог установлен в размере 10 тысяч МРП, а срок на передачу активов - 3 месяца. Лимиты на административно-управленческие расходы фонда целевого капитала определены в пределах 15% от инвестиционного дохода, а в случае его отсутствия - не более 0,5% от средней стоимости чистых активов эндаумент-фонда за отчетный год", - проинформировали в пресс-службе мажилиса.
28.05.2025, 16:00 68541
Эксперты пересмотрели прогнозы по инфляции и базовой ставке в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана опубликовал результаты очередного макроэкономического опроса среди экспертного сообщества. Параметрами опроса являются цена на нефть марки Brent, рост экономики Казахстана, инфляция, базовая ставка, экспорт и импорт товаров и услуг, а также курс тенге, передает корреспондент агентства.
В мае текущего года участники опроса пересмотрели сценарные условия по цене нефти. На 2025 год медианная оценка стоимости нефти марки Brent снижена с 75 до 69,3 долларов США за баррель. На 2026 и 2027 годы ожидания стабилизировались на уровне 66 и 66,2 доллара США за баррель соответственно.
Прогнозы по темпам экономического роста Казахстана на 2025 год были пересмотрены в сторону повышения - с 4,7 до 5%. Ожидания на 2026 и 2027 годы остались неизменными - 4,5 и 4,3%, соответственно.
Инфляционные ожидания участников опроса продолжили смещаться вверх. На 2025 год ожидания повышены с 10,6 до 10,7%, на 2026 год - с 9 до 9,4%, на 2027 год - с 6,1 до 6,8%.
Вслед за изменением прогнозов по инфляции ожидания по базовой ставке также были пересмотрены. Медианные значения прогнозов на конец 2025 года повышены с 15,9 до 16,3%, на 2026 год - с 14,3 до 14,5%, на 2027 год - с 11,5 до 12,0%.
В опросе приняли участие 14 организаций, которые занимаются анализом и прогнозированием макроэкономических показателей по Казахстану. В число респондентов входят профессиональные участники рынка, исследовательские институты, международные организации, а также рейтинговые агентства.
Макроэкономический опрос не содержит прогнозов Национального банка. Он представляет собой обзор независимого мнения, оценок и ожиданий профессиональных участников рынка по развитию ситуации на казахстанском и мировом рынках", - отметили в Нацбанке.
28.05.2025, 15:08 71676
Более половины расходов в казахстанских семьях приходится на продукты
Доля расходов домохозяйств на продовольствие в пределах 40-50% говорит о низком уровне жизни в стране
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Астана. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В 2004 году удельный вес расходов на еду составлял 45,7% от общих потребительских расходов домохозяйств, а в прошлом году он был уже почти на 10 процентных пунктов больше: 55,4%. При этом показатель рос постепенно, достигнув максимума в 2020 году (58%). С 2021 года наблюдается небольшое уменьшение, сообщает finprom.kz.
По информации аналитиков, в экономически более развитой Астане в прошлом году казахстанцы тратили на продукты чуть меньше 49,4% от всех своих потребительских расходов, а в самой густонаселенной Туркестанской области со слабой экономикой - сразу 62,6%. На этот показатель, по их словам, влияют несколько факторов. Помимо размера заработной платы, имеют значение рост ее покупательной способности, цены на продукты, число членов домохозяйств и т. д.
Можно предположить, что на рост доли расходов на продовольствие, в числе прочего, повлияло то, что казахстанцы стали есть в 2 раза больше мяса (82,6 кг на человека в год), на 79,5% больше рыбы и морепродуктов (14,2 кг), на 51,4% больше сладостей (сразу 43,1 кг). Уменьшение объема потребления отмечено только по двум категориям - фруктам (минус 41%) и картофелю (минус 8,5%)", - информируют обозреватели.
Эксперты обратили внимание, что согласно основанным на коэффициенте Энгеля международным стандартам ООН, которыми пользуются для оценки благосостояния страны, доля расходов домохозяйств на продовольствие в пределах 40%-50% говорит о низком уровне жизни в стране, когда удовлетворяются только основные потребности. Если граждане тратят на еду от 50% до 60% своего семейного бюджета, значит, уровень жизни в стране крайне низок, основные потребности едва удовлетворены.
В рейтинге, составленном международной компанией Euromonitor International в 2023 году, Казахстан попал в десятку аутсайдеров. С показателем в 49,4% РК расположилась на 99-й строчке из 105. Ниже оказались только беднейшие страны Африки. У всех ближайших соседей Казахстана дела обстояли лучше: в Узбекистане доля расходов на продукты составила 46,5%, в Туркменистане - 36,9%, в России - 29%. Наиболее благополучной была ситуация в развитых странах. В США, судя по данным источника, граждане тратили на продовольствие лишь 6,7% от всех своих потребительских расходов, в Сингапуре - 8,4%, в Великобритании - 8,7%", -привели данные аналитики.
28.05.2025, 13:39 78551
Казахстан и Италия подписали меморандумы на 180 млн евро
Объем двусторонней торговли между странами в прошлом году увеличился на 25% и достиг почти $20 млрд
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Астана. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Олжас Бектенов выступил на казахстанско-итальянском бизнес-форуме по вопросам развития двустороннего сотрудничества в области торговли и логистики, сообщает пресс-служба премьер-министра.
По его словам, выстроено успешное сотрудничество в сферах энергетики, машиностроения, химической промышленности, фармацевтики, АПК и др.
Объем двусторонней торговли в прошлом году увеличился на 25% и достиг почти $20 млрд, из них экспорт отечественных товаров превысил $18 млрд. По итогам первого квартала текущего года товарооборот составил $4,4 млрд. Также Италия входит в пятерку крупнейших инвесторов Казахстана из стран ЕС. Всего за 20 лет в казахстанскую экономику вложено $7,6 млрд итальянских инвестиций, направленных на реализацию проектов в области нефтегазовой отрасли, "зеленой" энергетики, машиностроения и АПК", - говорится в информации
По словам Бектенова, Казахстан инвестирует в развитие транспортно-логистической инфраструктуры для усиления своих позиций на глобальном рынке. В этой связи отмечен потенциал казахстанско-итальянского сотрудничества по обеспечению устойчивости и диверсификации цепочек поставок. Отдельное внимание уделено трансформации экономики РК с упором на создание технологичных производств с высокой добавленной стоимостью. Премьер-министр подчеркнул, что правительство готово оказать полное содействие итальянским инвесторам в реализации совместных проектов.
Правительство Казахстана проводит системную работу по повышению инвестиционной привлекательности страны. Наше законодательство предлагает ряд стимулов для инвесторов, включая налоговые и таможенные льготы, натуральные гранты и поддержку развития инфраструктуры. В то же время мы стремимся постоянно совершенствовать меры поддержки на основе отзывов инвесторов для обеспечения долгосрочного партнерства. Приглашаем итальянский бизнес расширять свое присутствие в Казахстане и активно участвовать в совместных проектах в приоритетных секторах экономики", - отметил Бектенов.
По итогам форума подписаны 10 меморандумов на 180 млн евро.
Напомним.сегодня Бектенов также выступил на открытии казахстанско-французского инвестиционного форума, где заявил, что товарооборот между Казахстаном и Францией за 2024 год вырос на 31%, достигнув рекордных $5,5 млрд.
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В законодательстве Казахстана отсутствуют нормы, согласно которым артисты цирка, исполняющие трюки на высоте, "подлежат обязательной страховке". При этом во время представлений они нередко получают серьезные травмы. Считаете ли вы необходимым внести в законодательство изменения, предусматривающие обязательное наличие страховки при выполнении опасных элементов?