14.04.2025, 13:54 49716
Объемы железнодорожных перевозок за первый квартал 2025 года выросли на 4,4% - КТЖ
Из этого объема 41 млн тонн пришелся на внутренние перевозки, экспорт вырос на 12% и составил 23,2 млн тонн
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Астана. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Объем погрузки на сети КТЖ по итогам января-марта 2025 года составил 64,2 млн тонн, что на 4,4% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщили в пресс-службе компании.
Из этого объема 41 млн тонн пришелся на внутренние перевозки. Экспорт вырос на 12% и составил 23,2 млн тонн.
Среди ключевых позиций - каменный уголь, которого за квартал было погружено 26,7 млн тонн, что на 1,4% выше аналогичного периода прошлого года. Внутренние потребности в твердом топливе полностью удовлетворены. Экспорт угля вырос на 16,2%, до 7,5 млн тонн", - сообщили в компании.
Значительный прирост зафиксирован и по зерну: погрузка увеличилась на 48,7% по сравнению с прошлым годом и достигла 3,6 млн тонн. Из них 2,8 млн тонн - экспорт, что на 52% выше показателя 2024 года.
Также увеличилась погрузка нефтяных грузов - на 3,4% (до 5 млн тонн), черных металлов - на 11,4% (до 1,1 млн тонн), химических удобрений - на 19,6% (до 1,2 млн тонн) и строительных материалов - на 4,6% (до 2,8 млн тонн)", - говорится в релизе.
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15.04.2025, 12:47 13016
"Казатомпром" будет поставлять урановый концентрат в Чехию
Сделка является логическим продолжением стратегического партнерства, которое "Казатомпром" развивает по всему миру, стремясь к диверсификации каналов сбыта
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Прага. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" и чешская компания ČEZ a. s. подписали контракт на поставку казахстанского концентрата природного урана для атомных электростанций Чехии, сообщает пресс-служба компании.
С подписанием данного соглашения "Казатомпром" продолжает расширять свое присутствие в Европе и укреплять свою стратегию диверсификации портфеля продаж. Это еще одна важная веха на нашем пути к тому, чтобы стать предпочтительным партнером для мировой атомной энергетики. Партнерство с ČEZ a. s. будет способствовать обеспечению энергетической безопасности в регионе и достижению наших общих целей по декарбонизации и устойчивому развитию", - отметил главный директор по коммерции "Казатомпрома" Владислав Байгужин.
Сделка является логическим продолжением стратегического партнерства, которое "Казатомпром" развивает по всему миру, стремясь к диверсификации каналов сбыта.
В течение следующих семи лет поставки казахстанского урана смогут покрыть около трети потребностей в уране для изготовления тепловыделяющих сборок Westinghouse, используемых на АЭС Темелин. Это укрепит энергетическую безопасность Чешской Республики и усилит роль АЭС в обеспечении страны чистой и устойчивой электроэнергией", - говорится в релизе.
Для справки
ČEZ, a. s. - ведущая энергетическая компания Центральной Европы, играющая ключевую роль в сфере атомной энергетики. Компания эксплуатирует шесть ядерных реакторов на двух площадках - Дукованы и Темелин, которые обеспечивают около 36% потребностей Чешской Республики в электроэнергии. Вместе с неядерными источниками ČEZ поставляет значительную часть электроэнергии страны, обеспечивая стабильное и надежное энергоснабжение региона.
Напомним, в минувшем году "Казатомпром" произвел более 23 тысяч тонн урана.
С 2022 года Казахстан поставляет урановое топливо для АЭС Китая, также в декабре была осуществлена поставка урана через Транскаспийский международный транспортный маршрут в Канаду.
В феврале этого года Казахстан договорился о сотрудничестве в урановой отрасли с Иорданией и о поставках урана в Швейцарию.
15.04.2025, 12:01 13761
Энергетика, промышленность и цифровые технологии: ЕАБР намерен направить свыше $1 млрд инвестиций в Казахстан
В 2025 году ЕАБР продолжит оказывать содействие развитию финансового рынка Казахстана
Фото: Акорда
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Астана. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития намерен направить свыше $1 млрд инвестиций в Республику Казахстан, сообщает Акорда.
Как пояснил глава ЕАБР Николай Подгузов в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, инвестиции планируется направить на модернизацию инфраструктурных и энергетических объектов, развитие возобновляемых источников энергии, транспорта и логистики, включая реконструкцию дорог республиканского значения, а также в промышленность и цифровые технологии.
По словам Николая Подгузова, в 2025 году ЕАБР продолжит оказывать содействие развитию финансового рынка Казахстана и привлечению инвестиций, тесно взаимодействуя с партнерами и многосторонними организациями, в том числе посредством проведения собственных международных мероприятий.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о том, что с начала реализации страновой стратегии по Республике Казахстан на 2022-2026 годы ЕАБР досрочно выполнил инвестиционный план в объеме $3,8 млрд. В 2025 году на рассмотрении находятся проекты на сумму свыше $4,5 млрд.
Подчеркивается, что глава государства положительно оценил вклад Евразийского банка в развитие экономики Казахстана и подтвердил готовность к дальнейшему углублению сотрудничества.
Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
14.04.2025, 17:04 40811
Фонд цифровых инициатив ЕАБР предоставил финансирование для создания информсистемы водных ресурсов Казахстана
Проект на 311 млн тенге будет реализован до 31 июля 2026 года
Фото: ЕАБР
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Астана. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Фонд цифровых инициатив Евразийского банка развития предоставил грантовое финансирование для создания национальной информационной системы водных ресурсов Казахстана QazSu, сообщает пресс-служба банка.
Соответствующее соглашение подписано между Евразийским банком развития и НАО "Информационно-аналитический центр водных ресурсов" Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан", - заявили в пресс-службе.
По данным банка, в рамках проекта будет создана информационная система из 10 модулей, таких как "Водопотребление", "Водопользование", "Космомониторинг", "Подземные и трансграничные воды", "Система раннего оповещения", "Картография" и др. Помимо этого, запланированы интеграции системы QazSu с информационными системами государственных органов и организаций, что позволит получать необходимые данные в онлайн-режиме.
Проект на сумму 311 млн тенге будет реализован до 31 июля 2026 года", - отметили в ЕАБР.
Реализация проекта позволит:
- эффективно управлять водными ресурсами на всех уровнях, от государственного управления до регионального и местных исполнителей;
- эффективно проводить государственный контроль и охрану водного фонда Республики Казахстан и мониторинг надлежащего санитарно-гигиенического, экологического состояния водных объектов и гидротехнических сооружений за счет оцифровки процедур сбора информации и ее анализа;
- поддерживать информационно-аналитическое обеспечение функций по реализации государственной политики в области использования и охраны водного фонда, программ развития водного сектора экономики и мелиорации земель, а также экологически безопасный и экономически оптимальный уровень водопользования.
Фонд цифровых инициатив ЕАБР (ФЦИ ЕАБР) создан в июне 2020 года. Цель фонда - оказание содействия в формировании инструментов и практик цифровой трансформации государств - участников ЕАБР, в том числе путем интеграции информационных ресурсов и участия в разработке и финансировании проектов.
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 18 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей, и всестороннему развитию стран-участниц. К 2025 году в накопленном портфеле ЕАБР 305 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 16,5 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
14.04.2025, 15:58 44626
Токаев поздравил главу Chevron с завершением расширения Тенгизского месторождения
Фото: Акорда
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Астана. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Состояние и перспективы стратегического сотрудничества обсудили в ходе встречи президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель совета директоров корпорации Chevron Майкл Уирт, сообщает Акорда.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул ключевую роль Chevron в устойчивом развитии энергетического сектора страны и поздравил Майкла Уирта с успешным завершением проекта по расширению Тенгизского месторождения.
Особое внимание было уделено дальнейшей реализации крупных инвестиционных проектов, включая производство газа и нефтехимической продукции.
Президент отметил важность повышения участия отечественных компаний в нефтегазовой отрасли и выразил готовность к углублению сотрудничества с Chevron на взаимовыгодной и долгосрочной основе.
По словам Майкла Уирта, Казахстан остается стратегическим и надежным партнером для корпорации Chevron. Он подчеркнул, что с 1993 по 2024 годы совместное предприятие "Тенгизшевройл" осуществило значительные инвестиции в экономику страны.
Напомним, Министерство энергетики Республики Казахстан и ТОО "Тенгизшевройл" подписали соглашение о продлении ежегодного меморандума, который обеспечит стабильные поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок страны.
14.04.2025, 14:55 46766
Новый вид банковской лицензии появится в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане появится новый вид банковской лицензии - "базовая". Новелла внесена в проект нового закона о банках и банковской деятельности, сообщили в Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.
По информации ведомства, введение базовой лицензии упростит условия входа на рынок новых банков и повысит конкуренцию, а также положительно повлияет на кредитование экономики. Базовая лицензия будет отличаться от универсальной ограничениями на определенные операции. Будет также ограничен масштаб операций, кредитование связанных сторон будет запрещено.
Вместе с тем наряду с ограничением операций будут снижены некоторые пруденциальные требования. В частности, требования по капиталу, ликвидности и другим показателям, планируется также снижение количества отчетности. У банков с базовой лицензией будет ограничение на размер активов. Если банк достигнет установленного порога, то ему необходимо будет получить универсальную лицензию. Например, в различных странах работа с базовой банковской лицензией считается адаптационным периодом перед получением универсальной лицензии", - рассказали в пресс-службе АРРФР.
При этом отмечается, что, несмотря на упрощение регулирования, предлагаемый подход в части надзора будет достаточным для обеспечения финансовой стабильности и защиты прав потребителей. Основной надзорной моделью с учетом послаблений к системам управления рисками будет SREP (Supervisory Review and Evaluation Process), инспекторские проверки и др.
Ожидается, что введение базовой лицензии позволит усилить конкуренцию в банковском секторе и придаст дополнительный стимул для развития финансового рынка.
Напомним, депутаты мажилиса приняли во втором чтении закон с изменениями и дополнениями по вопросам развития финансового рынка и защиты прав потребителей финансовых услуг.
Нормы закона включают в себя либерализацию требований по открытию дочерних иностранных банков и их филиалов в Казахстане. К примеру, требование по минимальной сумме совокупных активов иностранного банка снижается с 20 до 10 млрд долларов США. Также сокращается перечень документов, подлежащих представлению банком-нерезидентом в уполномоченный орган. А перечень видов банковской деятельности для филиалов иностранных банков, наоборот, расширяется. Теперь им разрешат оказывать также услуги по привлечению депозитов физических лиц, выпуску платежных карточек, обменным операциям с иностранной валютой, синдицированному финансированию и другие.
14.04.2025, 14:34 48181
Назначен новый гендиректор "Майкаинзолота"
Им стал Даниал Набиев
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Астана. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Даниал Набиев назначен новым генеральным директором АО "Мйкаинзолото".
Руководство "Майкаинзолото" возглавил Даниал Набиев, обладающий значительным опытом управленческой деятельности на производственных предприятиях, сообщили в АО "АК Алтыналмас".
Его представил председатель правления АО "АК Алтыналмас" Баламир Маханов, который с рабочим визитом посетил предприятие и провел встречу с трудовым коллективом.
Назначение нового руководителя и озвученные планы по развитию свидетельствуют о твердом намерении АО "АК Алтыналмас" обеспечить устойчивое и динамичное развитие "Майкаинзолото", способствуя укреплению позиций компании в отрасли и социально-экономическому росту региона", - рассказали в пресс-службе компании.
Ранее сообщалось, что АО "Майкаинзолото", принадлежавшее Rense Enterprises Limited, перешло в собственность АО "АК Алтыналмас".
Напомним, 4 января 2024 года в ходе движения по технологической дороге к месту предполагаемого пожара на территории АО "Майкаинзолото" произошло падение автобуса с тремя спасателями и водителем в провал. Погибшие являлись сотрудниками Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб. Тела двоих были извлечены в тот же день. Поиск еще двух человек велся более полутора месяцев. Спасательные работы прерывали из-за риска обвала грунта. 21 февраля 2024 года международные эксперты заявили о риске продолжения спасательных работ на "Майкаинзолото" из-за нестабильного состояния почвы. Тело последнего рабочего было извлечено лишь в июле. Суд признал полную вину в случившейся трагедии АО "Майкаинзолото".
11.04.2025, 19:19 131686
Глава Нацбанка заявил, что рыночная ипотека - это неподъемное бремя
Фото: depositphotos.com
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Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В пятницу, 11 апреля, во время брифинга председатель Нацбанка Казахстана Тимур Сулейменов озвучил прогноз, что будет с ипотеками в случае одобрения нового корпоративного подоходного налога (КПН).
Напомним, по проекту Налогового кодекса доходы от выдачи ипотеки будут облагаться 25-процентным корпоративным подоходным налогом, что в свою очередь приведет к росту ставок.
В условиях высокой ставки мы вынужденно находимся в умеренно жестких денежно-кредитных историях. Когда ставка 16,5% базовая, естественно, ипотечная ставка будет выше - 20% и выше. И рыночная ипотека при таких ставках, на мой взгляд, большой вызов. До тех пор пока базовые ставки не снизятся, нужно полагаться на ипотечные программы государственных институтов развития. Рыночная ипотека под 20% с учетом ее длины в 15-20 лет - это колоссальная переплата и, на мой взгляд, может вызвать определенную нестабильность и в личных финансах", - сказал Тимур Сулейменов.
Он добавил, что если какие-то банки этим активно будут заниматься, это может вызвать вопросы к их финансовой стабильности. Сулейменов подчеркнул, что регулятор за развитие конкуренции в любых сегментах финансового рынка, включая ипотеку.
Но нужно быть объективными и честными: при нынешней ставке рыночная ипотека - это неподъемное бремя. Нужно пользоваться государственными программами", - сказал глава Нацбанка.
Ранее Министерство промышленности и строительства Казахстана внесло поправки в правила финансирования строительства и приобретения жилья за счет республиканского бюджета или выпуска государственных ценных бумаг, мониторинга и реализации жилья гражданам Республики Казахстан, нуждающихся в жилище.
Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 16,5% годовых с коридором +/- 1 п.п.
11.04.2025, 15:21 131231
Не ужесточаем, а упорядочиваем - Токаев о новой налоговой политике
Фото: Depositphotos
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Шымкент. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе встречи с общественностью Шымкента президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался по налоговой реформе.
Поручая разработать новый Налоговый кодекс, я поставил задачу перейти к более понятной, стабильной и справедливой налоговой политике. На самом деле мы не ужесточаем налоговую политику, а упорядочиваем ее. Действующий кодекс перегружен многочисленными изменениями, подзаконными актами и исключениями. Кодекс превратился в документ, практическая польза которого, из-за сложности чтения и понимания, справедливо оспаривается и предпринимателями, и государственными служащими", - высказался президент.
По его словам, большое количество льгот и налоговых режимов создает преимущества для одних предпринимателей и вызывает обоснованное недовольство у других.
Изначально налоговые послабления были рассчитаны на поддержку определенных отраслей экономики и категорий бизнеса. Но на практике это привело к злоупотреблениям со стороны недобросовестных предпринимателей, уклонению от уплаты налогов, дроблению бизнеса. Такую ситуацию мы терпеть не можем, и Казахстан не может превращаться в сплошную офшорную зону. Все это усложнило налоговое администрирование, привело к несправедливому распределению налоговой нагрузки", - сказал Токаев.
Он отметил, что сейчас парламентом рассматривается принципиально новый Налоговый кодекс. Документ должен обеспечить баланс между интересами бизнеса и государства, стимулировать предпринимателей к добросовестной уплате налогов.
Дополнительные налоговые поступления позволят увеличить бюджет развития, построить новые школы, больницы и другие социальные объекты. Прозрачная и стабильная налоговая система укрепит инвестиционный потенциал страны. Она будет способствовать улучшению благосостояния граждан, росту экономики и развитию бизнеса", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Напомним, мажилис парламента РК принял в первом чтении проект нового Налогового кодекса. Документ предусматривает повышение НДС до 16%, снижение порога для постановки на учет по НДС до 40 млн тенге, введение налога на роскошь и другие новшества.
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