Общий объем инвестиций в основной капитал Казахстана за 2024 год составил 19,4 трлн тенге

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Астана. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана - Национальный банк Казахстана опубликовал результаты очередного макроэкономического опроса среди экспертного сообщества. Параметрами опроса являются цена на нефть марки Brent, рост экономики Казахстана, инфляция, базовая ставка, экспорт и импорт товаров и услуг, а также курс тенге.





Прогнозы аналитиков по инфляции пересмотрены в сторону повышения на всем прогнозном горизонте. Медиана прогнозов на 2025 год повышена с 7,5% до 8,7%, на 2026 год - с 6,5% до 7%, на 2027 год - с 5,6% до 5,8%", - говорится в сообщении Нацбанка.





Отмечается, что на фоне более высоких прогнозов инфляции повысились ожидания по среднегодовой базовой ставке на 2025 и 2026 годы. Это отражает, что аналитики ожидают повышения базовой ставки или ее сохранения на высоких значениях дольше, чем прогнозировалось ранее. Ожидания на 2025 год повышены с 14,7% до 15,3%, на 2026 год - с 11,8% до 12,7% в среднем за год. Ожидания на 2027 год снизились с 10,5% до 10%.





По данным Нацбанка, в феврале cценарные условия по цене на нефть на 2025 год сохранились на уровне 75 долл. США за баррель, на 2026 и 2027 годы - пересмотрены в сторону некоторого понижения, до 72 долл. США за баррель.





Прогнозы по росту экономики Казахстана на 2025 год улучшены с 4,7% до 4,9%. В 2026 и 2027 годы рост ВВП по-прежнему ожидается на уровне 4,5%.





В опросе приняли участие 15 организаций, которые занимаются анализом и прогнозированием макроэкономических показателей по Казахстану. В число респондентов входят профессиональные участники рынка, исследовательские институты, международные организации, а также рейтинговые агентства. Состав респондентов макроэкономического опроса пополнился аналитиками из BCC Invest и Евразийского фонда стабилизации и развития. Макроэкономический опрос не содержит прогнозов Национального банка. Он представляет собой обзор независимого мнения, оценок и ожиданий профессиональных участников рынка по развитию ситуации на казахстанском и мировом рынках.