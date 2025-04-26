25.04.2025, 11:17 48536
Одиннадцать медучреждений построят в Актюбинской области за счет возвращенных активов
Из специального государственного фонда выделено порядка 1,4 млрд тенге
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Актобе. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Из специального государственного фонда на строительство медицинских учреждений в Актюбинской области выделено порядка 1,4 млрд тенге, сообщили в пресс-службе правительства Казахстана.
По информации ведомства, в Актюбинской области за счет возвращенных активов построят 11 учреждений: медицинские и фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории.
Фельдшерско-акушерские пункты в 2025 году появятся в селах Нура Иргизского района и Ногайты Байганинского района.
Также будут построены медицинские пункты в селах Шокысу Шалкарского района, Сарысай Шалкарского района, Жарык Мугалжарского района, Тогыз Шалкарского района, Бегалы Кобдинского района, Жарма Иргизского района.
Врачебные амбулатории появятся в селах Кайынды Мугалжарского района, Мугалжар Мугалжарского района, Маржанбулак Алгинского района.
Все медицинские учреждения рассчитаны на 25-45 посещений в сутки, что позволит обеспечить высокую доступность качественных медицинских услуг для местного населения", - рассказали в пресс-службе кабмина.
Ранее сообщалось, в области Улытау свыше 4 млрд тенге направили на строительство 11 значимых объектов.
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26.04.2025, 12:23 4786
Дифференцированные ставки ИПН и акцизы на энергетики: второй пакет поправок в проект Налогового кодекса внесли в мажилис
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство национальной экономики Казахстана внесло в мажилис парламента второй пакет поправок в проект нового и действующий Налоговый кодекс, сообщает пресс-служба ведомства.
Одно из ключевых положений поправок касается установления дифференцированных ставок индивидуального подоходного налога в зависимости от доходов работников. Граждане с меньшими доходами будут платить ИПН по ставке ниже, чем высокооплачиваемые работники", - заявили в министерстве.
Также предлагается оптимизация вычетов, которые граждане могут делать по расходам на медицину, образование, социальныеотчисления и так далее. Помимо этого, вводится единый базовый вычет в размере 30 МРП в месяц вместо текущего в размере 14 МРП.
При этом исключаются все дополнительные вычеты, что упростит работу бухгалтеров, а физическим лицам не придется собирать лишние подтверждающие документы для налоговых служб. Кроме того, предлагается установление порядка налогообложения Экспортно-кредитного агентства и конкретизации ставки корпоративного подоходного налога для банковской деятельности, что устраняет неопределенность в этой сфере. Также планируется ввести налогообложение доходов от государственных и квазигосударственных ценных бумаг. Это дополнительный источник для государственного бюджета", - заявили в пресс-службе.
По данным ведомства, также устанавливаются акцизы на энергетические напитки для дополнительной заботы об общественном здоровье.
В рамках реформы налоговой системы в нефтяной отрасли предлагается провести так называемый налоговый маневр - перераспределить налоговую нагрузку с экспортных платежей, включая рентный налог, на налог, уплачиваемый при добыче нефти. Это должно упростить систему и стабилизировать налоговые поступления в бюджет. Отдельный блок поправок направлен на усиление налогового администрирования -предусматривается пересмотр контрольных функций налоговых органов, а также уточнение механизмов по сбору и мониторингу налоговых обязательств", - пояснили в Министерстве национальной экономики.
Кроме того, в рамках второго пакета предусмотрены изменения в ряд сопутствующих законов, включая вопросы жилищно-коммунального хозяйства, инвестиционной политики и порядка социальных платежей. Также предлагается усилить ответственность за нарушения в сфере обязательного социального и медицинского страхования и при применении специальных налоговых режимов.
В общей сложности в двух пакетах правительство предложило 71 поправку в проект нового кодекса и сопутствующие законопроекты, а также 67 поправок в действующий Налоговый кодекс", - добавили в пресс-службе.
Ранее мажилис принял в первом чтении проект нового Налогового кодекса РК.
25.04.2025, 18:06 34826
"Тенгизшевройл" подписал договоры с казахстанскими производителями на $10,5 млн
Фото: telegram/?азМ?найГаз / КазМунайГаз
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Астана. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках проходящего в Астане XII Форума машиностроителей Казахстана ТОО "Тенгизшевройл" подписало договоры с тремя отечественными компаниями на поставку оборудования на сумму более $10,5 млн, сообщает пресс-служба казахстанской национальной компании "КазМунайГаз".
Закупаемая продукция у ТОО "АтырауНефтеМаш", Sewon-Vertex HeavyIndustry и Honeywell Automation Controls System будет использоваться при капитальном ремонте завода второго поколения в 2026 году, а также в текущих работах на Тенгизском месторождении для обеспечения безопасного и надежного производства", - заявили в компании.
Подчеркивается, что подписание новых договоров будет способствовать дальнейшему увеличению внутристрановой ценности, особенно в части поставок товаров местных компаний.
Всего с 1993 года ТШО закупил товаров и услуг у казахстанских поставщиков на сумму около $50,5 млрд", - добавили в КМГ.
Ранее сообщалось, что с казахстанскими товаропроизводителями заключат договоры на 1,4 трлн тенге.
25.04.2025, 16:40 36996
Атырауский НПЗ с 1 мая снизит тариф на переработку нефти
Снижение тарифа достигнуто за счет оптимизации графика погашения кредитных обязательств АНПЗ
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Атырау. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" (ТОО "АНПЗ") сообщает о снижении тарифа на переработку нефти с 1 мая 2025 года.
Новый тариф составит 47 тыс. тенге за тонну (без учета НДС), что на 7 450 тенге ниже ранее действующего уровня в 54 450 тенге за тонну (без учета НДС)", - сообщили в Министерстве энергетики РК.
Решение о пересмотре тарифа принято для обеспечения равной доходности недропользователей, поставляющих нефть на переработку на отечественные нефтеперерабатывающие заводы. Такой подход способствует выравниванию экономических условий для всех участников нефтяного сектора и укреплению внутреннего рынка нефтепродуктов.
Снижение тарифа достигнуто за счет оптимизации графика погашения кредитных обязательств АНПЗ", - подчеркнули в ведомстве.
25.04.2025, 13:16 43391
Авиакомпания из ОАЭ запустит новые рейсы в Казахстан
Планируется запуск рейсов из Абу-Даби в Алматы с частотой 3 раза в неделю
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Астана. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Авиакомпания Air Arabia Abu Dhabi запускает рейсы в Казахстан, сообщает Комитет гражданской авиации Казахстана.
По информации комитета, с 1 июня текущего года на рынок авиаперевозок Казахстана входит новая авиакомпания из ОАЭ - Air Arabia Abu Dhabi.
Авиакомпания планирует начать выполнение прямых регулярных пассажирских рейсов по маршруту Абу-Даби - Алматы с частотой 3 рейса в неделю (вторник, пятница и воскресенье).
Открытие авиасообщения между Казахстаном и ОАЭ будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между странами", - рассказали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что FlyArystan запустит новый рейс из Алматы в китайский Инин.
24.04.2025, 16:52 81926
В Казахстане усилили контроль за качеством БАДов
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Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство здравоохранения Республики Казахстан сообщает об усилении контроля за качеством и безопасностью биологически активных добавок (БАД), находящихся в обороте на территории страны.
Новые меры контроля включают мониторинг рекламы БАДов в СМИ и социальных сетях на предмет достоверности информации и наличия государственной регистрации.
Кроме того, с 2025 года реализуется пилотный проект по маркировке БАДов средствами идентификации, который позволит обеспечить прозрачность всей цепочки поставок, прослеживаемость продукции до конечного потребителя, повышение доверия со стороны населения.
В Минздраве отметили, что реализация БАДов запрещена, если:
• отсутствует государственная регистрация;
• истек срок годности;
• нарушены условия хранения;
• упаковка не содержит обязательной информации о составе, противопоказаниях и производителе.
Покупателям БАДов рекомендуют проверять наличие регистрационного удостоверения в Казахстане; полный состав продукта (без расплывчатых формулировок вроде "натуральные компоненты"); производителя и страну производства; срок годности и условия хранения; корректную и полную маркировку (способ применения, противопоказания, меры предосторожности).
Министерство здравоохранения продолжит работу по обеспечению прозрачности и безопасности в сфере оборота биологически активных добавок с целью защиты здоровья граждан", - добавили в пресс-службе.
24.04.2025, 14:15 90781
О строительстве железной дороги Тургунди - Герат договорились Казахстан и Афганистан
Фото: КТЖ
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Кабул. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках визита казахстанской делегации во главе с вице-премьером - министром национальной экономики Сериком Жумангариным в Афганистан между Министерством торговли и интеграции Казахстана и Министерством общественных работ Афганистана подписан протокол о намерениях, закрепляющий заинтересованность в участии в строительстве железной дороги Тургунди - Герат - Кандагар - Спин-Болдак, сообщили в пресс-службе правительства Казахстана.
Продолжением достигнутых договоренностей станет заключение соглашения о сотрудничестве в области транспорта и логистики, в рамках которого будет определено начало строительства железнодорожной линии на участке Тургунди - Герат, необходимой инфраструктуры, а также транспортно-логистического центра в городе Герате.
Как отметили в правительстве, проект имеет особое значение для Казахстана с точки зрения расширения региональной транзитной взаимосвязанности, укрепления транспортно-логистических связей между Центральной и Южной Азией, обеспечения доступа к портам Индийского океана. Новая железнодорожная линия станет ключевым звеном будущего транснационального коридора, проходящего через территорию Афганистана и обеспечивающего кратчайший маршрут для грузоперевозок в южном направлении.
Подписанный протокол предусматривает проработку возможности создания совместного предприятия между железными дорогами Казахстана, Афганистана и Туркменистана в юрисдикции МФЦА.
Наряду со строительством железнодорожной линии одновременно вдоль нее предусматривается прокладка оптоволоконного кабеля. Это обеспечит развитие цифровой инфраструктуры вдоль транспортного коридора, улучшая связь, безопасность движения поездов, в том числе их управление, откроет возможности для будущего подключения населенных пунктов к высокоскоростному интернету.
Серик Жумангарин также провел встречу с министром гражданской авиации и транспорта Афганистана Хамидуллой Ахундзадой. Стороны обсудили перспективы открытия прямых авиарейсов между странами, поставок казахстанских автомобилей и автобусов на рынок Афганистана, а также обучение афганских студентов по техническим специальностям в казахстанских вузах.
Ранее сообщалось, что казахстанские геологи изучат месторождения полезных ископаемых в Афганистане. Казахстанские специалисты уже отобрали 130 кг проб руды в провинции Нуристан с потенциальных месторождений с содержанием бериллия, свинца и цинка.
24.04.2025, 12:37 95261
Значительное замедление роста мировой экономики прогнозирует МВФ
Фото: Depositphotos
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Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Происходит перезапуск глобальной экономической системы, в рамках которой большинство стран функционировали на протяжении последних 80 лет, и мир вступает в новую эпоху, говорится в докладе Мирового валютного фонда, опубликованном на сайте МВФ.
В условиях напряженности в торговле и высокой неопределенности относительно политики дальнейшее развитие ситуации будет определяться тем, как будут решаться проблемы и использоваться возможности", - говорится в прогнозе.
Существующие правила оспариваются, в то время как новые еще не появились. С конца января череда объявлений о введении тарифов со стороны США, которые сначала затронули Канаду, Китай, Мексику и критически важные секторы, достигла апогея с введением 2 апреля практически всеобщих сборов. Эффективная тарифная ставка США превысила уровни, достигнутые во время Великой депрессии, в то время как реакция основных торговых партнеров привела к значительному повышению глобальной ставки.
Возникшие в результате эпистемическая неопределенность и непредсказуемость политики являются одним из основных факторов, определяющих перспективы развития экономики. Если эти резко возросшие тарифы и связанная с ними неопределенность будут сохраняться, то они приведут к значительному замедлению роста мировой экономики", - сообщают авторы исследования.
В докладе эксперты МВФ представили ряд прогнозов в отношении мировой экономики. В частности, в нем говорится о влиянии тарифов на валютные курсы, прогнозах роста мировой торговли, инфляции и т.д.
Мы должны задаться вопросом, почему наша глобальная система нуждается в перепланировке, и признать, что десятилетия углубления торговых связей способствовали быстрому, но неравномерному экономическому росту. Во многих странах с развитой экономикой возникло обостренное чувство того, что глобализация несправедливо вытеснила множество рабочих мест в отечественной обрабатывающей промышленности. Эти претензии в некоторой степени обоснованны, несмотря на то что доля занятости в обрабатывающей промышленности в странах с развитой экономикой неуклонно снижается в странах как с профицитом торгового баланса, например Германии, так и с дефицитом, например США", - подчеркивают эксперты.
По их мнению, необходимо, чтобы разработчики политики искали решения вне узких рамок компенсационных трансфертов между "победителями" и "проигравшими", будь то от технологических революций или глобализации.
К сожалению, в этом отношении сделано недостаточно, что подтолкнуло многих к принятию антагонистического мировоззрения, в соответствии с которым выгоды одних достигаются только за счет других. Вместо этого важно улучшить понимание этих коренных причин, чтобы мы могли построить усовершенствованную торговую систему, которая предоставляет больше возможностей", - резюмируют авторы материала.
Подробнее с докладом можно ознакомиться на сайте МВФ.
24.04.2025, 11:01 96696
В Казахстане объем производства в машиностроительном секторе достиг 4,6 трлн тенге
Фото: Depositphotos
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Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Олжас Бектенов принял участие в XII Форуме машиностроителей Казахстана и зачитал приветственное слово от имени главы государства Касым-Жомарта Токаева, сообщила пресс-служба правительства.
Доля машиностроительного сектора в обрабатывающей промышленности Казахстана за последние пять лет увеличилась с 13 до 19 процентов. В прошлом году объем производства достиг 4,6 триллионов тенге. Были внедрены новые виды продукции, значительно увеличился экспорт товаров. На рынок страны вышли новые компании, производящие сельскохозяйственную технику, автобусы, легковые и грузовые автомобили. В этом году в Казахстане будут запущены высокотехнологичные предприятия крупнейших мировых компаний. Все это - результат системных мер государства по поддержке отечественного производства", - говорится в обращении.
Отмечается, что для дальнейшего развития машиностроительной отрасли необходимо увеличивать долю местного производства и массово внедрять передовые технологии, в том числе искусственный интеллект. Кроме того, важно создать комфортные и безопасные условия труда для работников, уделять должное внимание подготовке квалифицированных специалистов и их профессиональному развитию.
В условиях экономической волатильности открываются новые возможности для развития перспективных отраслей и направлений. Уверен, что машиностроительная отрасль страны сможет в полной мере реализовать свой потенциал для того, чтобы придать новый импульс процветанию всей нашей экономики", - сообщается в обращении.
По итогам 2024 года объем производства в машиностроительной отрасли увеличился на 10%. В I квартале текущего года данный показатель превысил 17%, что подтверждает высокий потенциал сектора и эффективность принимаемых мер.
На пленарном заседании обсуждены меры поддержки машиностроительных предприятий, углубления локализации, освоения новых технологических процессов, а также перспективы международного сотрудничества в машиностроительной отрасли.
Участниками пленарного заседания был поднят ряд актуальных вопросов. Генеральный директор Karlskrona LC AB Талгат Алпысбаев отметил основные аспекты, требующие изменений в отрасли - доступ к отечественному сырью и долгосрочному финансированию. Озвучены предложения по пересмотру механизмов распределения сырьевых ресурсов с приоритетом на внутреннюю переработку и расширение возможностей льготного кредитования для предприятий, реализующих современные и технологичные проекты.
Генеральный менеджер Hyundai Motor Company Ан Джунмо рассказал о планах компании по дальнейшему развитию локализации в Казахстане.
Вице-президент Комитета по машиностроению Китайского комитета содействия международной торговли Чжоу Хаймин поделился планами китайских компаний инвестировать в создание совместных производств по выпуску высокотехнологичной машиностроительной продукции с локализацией ключевых компонентов.
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