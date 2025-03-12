Вклад научных проектов в экономику Казахстана составил 118,4 млрд тенге

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Астана. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 11 марта, состоялись публичные слушания, посвященные обсуждению проекта изменений тарифов и тарифных смет на регулируемые услуги АО "KEGOC" до истечения их сроков действия, сообщает пресс-служба - Во вторник, 11 марта, состоялись публичные слушания, посвященные обсуждению проекта изменений тарифов и тарифных смет на регулируемые услуги АО "KEGOC" до истечения их сроков действия, сообщает пресс-служба компании





Заявка на изменение утвержденных тарифов была направлена в соответствии с положениями пункта 601 правил формирования тарифов. Основными факторами, повлиявшими на необходимость пересмотра тарифов, являются:





изменение стоимости стратегических товаров;

корректировка утвержденной инвестиционной программы в рамках государственных программ и национальных проектов;

изменение среднемесячной номинальной заработной платы работников по данным статистики.





Основной причиной изменения тарифов является рост предельных тарифов на электрическую энергию с 1 февраля 2025 года, утвержденный Министерством энергетики РК. В частности, стоимость электроэнергии для Единого Закупщика возросла с 13,1 тенге/кВтч до 24,68 тенге/кВтч. Это привело к увеличению затрат на возмещение технологических потерь электроэнергии и росту тарифов АО "KEGOC", - говорится в сообщении.





Совместным приказом КРЕМ и Министерства энергетики РК утверждена корректировка инвестиционной программы АО "KEGOC" на 4-й и 5-й базовые годы. В рамках программы предусмотрено финансирование крупного инфраструктурного проекта "Объединение энергосистемы Западного Казахстана с ЕЭС Казахстана". Этот проект реализуется в соответствии с поручением президента РК и направлен на усиление транзитных связей между регионами и их интеграцию в единую энергосистему страны, а также на обеспечение надежности функционирования энергетической системы Казахстана.





В компании подчеркнули, что в структуре тарифа на электроэнергию для конечных потребителей тарифы АО "KEGOC" занимают незначительную часть - 7-8%. В связи с чем изменение тарифов АО "KEGOC" приведет к несущественному влиянию на конечные тарифы потребителей - 1,5-2%.



