25.05.2023, 14:44 30791
Планы Китая по упрощению процедур торговли с Центральной Азией принесут дивиденды всему региону - экономист
Обновление двусторонних инвестиционных соглашений свидетельствует о готовности Китая укреплять экономические связи
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Пекин. 25 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Планы Китая по упрощению процедур торговли с Центральной Азией принесут дивиденды всему региону, заявил директор Центра развития бизнес-инноваций PEAK Bishkek, экономист из Кыргызстана Искендер Шаршеев.
По его словам, эта инициатива демонстрирует приверженность Китая укреплению торгово-экономического сотрудничества с соседними странами, включая Кыргызстан, сообщает информационное агентство "Синьхуа".
Экономист считает, что внедрение мер по упрощению процедур торговли, таких как оптимизация таможенных процедур и снижение торговых барьеров, может значительно повысить эффективность и скорость трансграничной торговли.
Это принесет пользу как китайскому, так и центральноазиатскому бизнесу, поскольку обеспечит более плавные транзакции, снизит затраты и увеличит общий объем торговли. Концепция "зеленого коридора", ориентированная на сельскохозяйственную и смежную продукцию, еще больше подчеркивает потенциал сельскохозяйственной кооперации и развития агробизнеса в регионе", - сообщил он.
Обновление двусторонних инвестиционных соглашений, как подчеркнул эксперт, свидетельствует о готовности Китая укреплять экономические связи и привлекать больше прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Центральную Азию.
При этом он отметил, что увеличение ПИИ может способствовать экономическому росту, создавать возможности для трудоустройства и способствовать передаче технологий и обмену знаниями. Местные органы власти и предприятия должны активно изучать возможности для сотрудничества, используя благоприятный инвестиционный климат, создаваемый этими соглашениями.
Создание центра оптовой торговли может служить региональным центром торговли и коммерции, облегчая трансграничный поток товаров и услуг. Это может способствовать развитию цепочек поставок, рыночной интеграции и продвижению региональной торговли. Кроме того, сосредоточение внимания на совокупных облачных продуктах в Центральной Азии отражает растущее значение цифровых технологий и электронной коммерции в стимулировании экономического роста и расширении доступа к рынкам", - подчеркнул экономист.
При этом он подчеркнул, что крайне важно, чтобы местные эксперты, ученые и представители промышленности внимательно следили за реализацией этих инициатив и активно участвовали в диалоге с Китаем.
Сотрудничество должно основываться на взаимовыгодных условиях, обеспечивая справедливое распределение выгод от расширения экономического сотрудничества между всеми заинтересованными сторонами. Также крайне важно уделять приоритетное внимание устойчивому развитию, защите окружающей среды и социальной интеграции при использовании экономических возможностей", - добавил эксперт.
По его словам, инициатива Китая по укреплению экономического сотрудничества с Центральной Азией, включая Кыргызстан, посредством различных мер, таких как содействие торговле, инвестиционные соглашения и развитие инфраструктуры, обладает многообещающим потенциалом для получения экономических дивидендов в регионе.
Местные органы власти и предприятия должны использовать возможности, предоставляемые этой инициативой, обеспечивая при этом сбалансированный и устойчивый подход, чтобы максимизировать выгоды для всех вовлеченных сторон", - подчеркнул он.
Ранее министр иностранных дел КНР Цинь Ган заявил, что саммит "Китай - Центральная Азия" является новой вехой в китайско-центральноазиатских отношениях.
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26.05.2023, 20:49 666
Казахстанские компании способны нарастить производство в обрабатывающей промышленности еще на 46 млрд долларов
Казахстан обладает потенциалом дополнительно поставлять продукцию на рынок макрорегиона почти на 300 млрд долларов
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Астана. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов продолжил серию встреч с представителями среднего бизнеса, на которых обсуждаются актуальные проблемные вопросы и меры господдержки, сообщает пресс-служба главы правительства.
Во встрече 26 мая приняли участие предприниматели Акмолинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей.
Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Ильяс Оспанов доложил, что за счет внутренних резервов есть возможность нарастить производство в обрабатывающей промышленности на 46 млрд долларов. При этом Казахстан обладает потенциалом дополнительно поставлять продукцию на рынок макрорегиона почти на 300 млрд долларов.
Среди основных направлений, по которым есть возможность развития отечественного производства: нефтегазовое машиностроение, выпуск строительных материалов, продуктов питания и удобрений, производство стальной продукции, товаров алюминиевой и медной отраслей, переработка железной руды, хлопкового волокна, шерсти, кожи и т.д.
В качестве прямой меры государственного стимулирования в текущем году планируется финансирование проектов обрабатывающей промышленности на сумму более 500 млрд тенге, в том числе по линии Фонда развития промышленности и Банка развития Казахстана.
Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев отметил, что в настоящее время агропромышленный комплекс республики имеет положительную динамику развития. При этом государство продолжает работать над расширением доступности финансирования и открытием новых рынков сбыта произведенной продукции.
В части реформирования субсидирования с учетом предложений бизнес-сообщества разработан компромиссный вариант, предусматривающий точечные изменения, направленные на снижение коррупционных рисков, но с сохранением основных контуров действующей системы.
Кроме того, для повышения доступности субсидий сельхозпроизводителям в рамках внедрения Единой информсистемы запущены "листы ожидания", которые гарантируют удовлетворение поданных заявок в порядке очереди. В целом на субсидирование сельского хозяйства в текущем году будет направлено не менее 425 млрд тенге.
Посредством АО "Аграрная кредитная корпорация" для проведения весенне-полевых и уборочных работ в текущем году выделено 140 млрд тенге, из которых 70 млрд являются среднесрочными и возвращаются в следующем году до апреля месяца.
Что касается кредитования, будет продолжена программа форвардного закупа через АО "НК "Продкорпорация" более чем на 71 млрд тенге и выделено 20 млрд тенге на увеличение уставного капитала АО "КазАгроФинанс" для приобретения сельскохозяйственной и кормозаготовительной техники. Вместе с тем во всех регионах начнется реализация программы кредитования инвестпроектов АПК по опыту Северо-Казахстанской области. В текущем году по ней будет направлено 100 млрд тенге на строительство 65 молочно-товарных ферм. Кредиты планируется выдавать под 2,5% до 10 лет с максимальной суммой до 5 млрд тенге.
По части расширения рынков сбыта отечественной животноводческой продукции ведется работа по включению казахстанских предприятий в зарубежные реестры экспортеров. На сегодня 3 282 предприятия имеют право поставлять свою продукцию за рубеж.
Что касается растениеводческой продукции, то за последние два года в реестр главного таможенного управления Китая включено 901 казахстанское предприятие.
Участники встречи обсудили вопросы предоставления льготного финансирования, обеспечения стабильности субсидирования, модернизации и автоматизации производства, подключения к инженерной инфраструктуре, доступности земельных ресурсов, развития малых промышленных зон, повышения локализации, поддержки экспорта, борьбы с недобросовестной конкуренцией и ряд других.
Среди выступающих были руководители компаний "Енбек", "Тепличные технологии Казахстана", "СНН", "Turkey PVL", "Радуга", "Asyl Farms", "Адал-Агро", "Asyl Farms", "TEHNOPARK KZ" и др.
Руководители центральных государственных и местных исполнительных органов дали подробные комментарии по поднимаемым темам. В частности, в ходе встречи были определены пути решения нескольких проблемных вопросов, по остальным Премьер-Министр поручил уполномоченным ведомствам провести соответствующую проработку.
Алихан Смаилов подчеркнул, что правительство будет активно поддерживать инициативы среднего бизнеса по созданию и расширению новых производств. Среди главных приоритетов здесь локализация, внедрение новых технологий, цифровая трансформация предприятий, создание конкурентоспособной продукции средних и верхних переделов, развитие современной инфраструктуры.
Для этого обеспечивается поддержка на всех этапах жизненного цикла производства - от сырьевой базы до продвижения готовой продукции на внутреннем и внешних рынках", - сказал премьер-министр.
Он добавил, что в текущем году по линии индустриализации планируется реализовать 170 проектов на сумму более 1 трлн тенге, по линии АПК - 300 проектов на 540 млрд тенге. Параллельно расширяется перечень налоговых и таможенных преференций, в том числе для экспортеров готовой продукции. На местном уровне оказывается поддержка по выделению земельных участков, подведению инфраструктуры и другим вопросам, входящим в компетенцию акиматов.
Алихан Смаилов указал, что немаловажным направлением является и повышение эффективности мер государственной поддержки.
Бизнес, получивший господдержку, должен расширять свое производство, обеспечивать рост выпуска несырьевой продукции. Приоритет здесь нужно отдавать насыщению внутреннего рынка. От каждого проекта мы должны получить наибольший экономический эффект, что позволит внести вклад в дальнейшую диверсификацию экономики и создание постоянных рабочих мест", - сказал он.
26.05.2023, 12:04 9371
Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,75%
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Астана. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,75% с коридором +/- 1 п.п., сообщает пресс-служба главного финрегулятора страны.
Решение принято на основе обновленных прогнозов Национального Банка, анализа данных и оценки баланса рисков инфляции. Проинфляционное давление со стороны внешней среды ослабевает. Инфляция в мире, в частности, в странах-торговых партнерах демонстрирует ожидаемое замедление в результате снижения мировых цен на энергоносители и продовольствие. Более медленный рост внешних цен на фоне стабильного реального обменного курса создает благоприятные условия для замедления инфляции в стране", - говорится в сообщении Нацбанка.
В Казахстане сохраняется проинфляционное давление со стороны продолжающегося фискального стимулирования, устойчивого внутреннего спроса, высоких и нестабильных инфляционных ожиданий, а также роста цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ) и ожидаемого повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).
На текущий момент совокупный баланс рисков за счет ослабления давления со стороны внешней инфляции незначительно сместился в сторону дезинфляционных факторов. Вкупе с наблюдаемым с сентября 2022 года замедлением показателей устойчивой части инфляции может возникнуть пространство для постепенного и медленного снижения базовой ставки во втором полугодии текущего года", - сообщили в пресс-службе.
Годовая инфляция в апреле 2023 года продолжила замедляться и составила 16,8%. В структуре инфляции более быстрыми темпами замедляется продовольственная компонента. При этом снижение годовой инфляции сдерживалось ростом цен на непродовольственные товары, который незначительно ускорился вследствие роста стоимости ГСМ.
Месячная инфляция сохранилась на уровне 0,9%, продолжая формироваться выше среднеисторических значений. Однако с сентября 2022 года показатели базовой и сезонно-очищенной инфляции снижаются, что демонстрирует постепенное ослабление устойчивой части инфляции и проинфляционного давления.
Инфляционные ожидания остаются волатильными и чувствительными к кратковременным шокам. В апреле ожидаемая инфляция на год вперед составила 16,7% (в марте - 16,5%). При этом респонденты факторами роста цен отмечают подорожание ЖКУ, повышение цен на ГСМ и лекарства. Планируемое повышение тарифов на ЖКУ и фактическое повышение цен на ГСМ уже частично отразились на ожиданиях населения.
Глобальная инфляция продолжает ожидаемое замедление, но все еще оценивается как устойчиво высокая. На этом фоне регуляторы продолжили ужесточать монетарные условия. Замедление роста мировых цен на продовольствие и инфляции в странах-торговых партнерах создают благоприятные условия для дальнейшего замедления потребительских цен в стране. Рост цен на зерновые замедляется более быстрыми темпами, чем ожидалось. На фоне реализации зерновой сделки и высокого уровня предложения ожидается дальнейшее снижение цен на зерновые, что поспособствует дальнейшему замедлению продовольственной инфляции в мире", - отметили в Нацбанке.
Рынок нефти по ожиданиям будет развиваться умеренно на фоне более медленного восстановления экономики Китая, высокой мировой инфляции и сдерживающей политики центральных банков. С учетом данных факторов в базовом сценарии средняя цена на нефть пересмотрена в сторону понижения в 2023 и 2024 годах до 82 и 80 долларов за баррель, соответственно.
В базовом сценарии в текущем году годовая инфляция прогнозируется в пределах 11-14%, в 2024 году - 9-11%, в 2025 году - 5,5-7,5%.
Этому будут способствовать снижение мировых цен на продовольствие и денежно-кредитные условия, которые по мере снижения годовой инфляции начинают приобретать сдерживающий характер. Также ожидается продолжение замедления внешней инфляции и инфляционных ожиданий, при планируемой консолидации бюджета и возвращении к соблюдению бюджетных правил в 2024-2025 гг.", - пояснили в Нацбанке.
Прогноз по росту экономики Казахстана на 2023 год улучшен. В текущем году рост ВВП ожидается на уровне 4,2-5,2%, прогнозы на 2024-2025 гг. сохраняются на уровне 3,5-4,5%.
Повышению прогноза на текущий год способствовали увеличение государственных расходов и ожидания более высокого внешнего и внутреннего спроса. При этом положительная динамика импорта на фоне фискального стимулирования, а также сдерживающие денежно-кредитные условия будут стабилизировать рост ВВП. Риски прогноза ВВП связаны с более низким спросом на экспортируемую казахстанскую продукцию на фоне риска мировой рецессии, давлением на рынке нефти и возможными проблемами доступа казахстанского экспорта к международным рынкам", - говорится в информации.
К рискам прогноза инфляции можно отнести усиление фискального стимулирования, более сильные вторичные эффекты от повышения цен на ГСМ и ЖКУ, продолжительное влияние перестройки логистических и производственных цепочек на ценообразование, а также вероятность закрепления инфляционных ожиданий на высоких значениях.
При дальнейшем снижении годовой инфляции в соответствии с прогнозом, Нацбанк будет оценивать целесообразность осмотрительного и плавного снижения базовой ставки во втором полугодии 2023 года.
Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике Нацбанка по базовой ставке будет объявлено 5 июля 2023 года в 12.00 по времени Астаны.
Напомним, по итогам апреля Нацбанк тоже сохранил базовую ставку на уровне 16,75%.
26.05.2023, 09:59 12036
Отменить мобильный роуминг в странах ЕАЭС планируют до конца 2024 года
Фото: Depositphotos
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Москва. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Все препятствия для отмены мобильного роуминга в странах ЕАЭС Евразийская экономическая комиссия планирует устранить до конца 2024 года.
Мы считаем, что приближение тарифов в роуминге к домашним в масштабах всего Евразийского экономического союза приведет к кратному росту в 5-10 раз, росту голосового и интернет-трафика. Поэтому говорить о снижении выручки нереалистично и неправильно. Остаются технические проблемы, для решения которых комиссией утвержден план до 1 января 2025 года", - цитирует Kazinform директора департамента антимонопольного регулирования ЕЭК Алексея Сушкевича.
В пример он привел отмену в апреле 2023 года повышенных платежей в роуминге между Россией и Беларусью.
Мы изучили этот двусторонний опыт, и этот опыт можно масштабировать", - пояснил Сушкевич.
По его словам, статистика показывает, что после отмены роуминга стоимость международных тарифов снизилась до уровня домашних, то есть в 5-10 раз. Однако произошла компенсация выручки операторов мобильной связи за счет возросшего количества разговоров и увеличения объемов интернет-трафика.
Основная задача - сделать так, чтобы отсутствующие для экономического взаимодействия границы между государствами не были восстановлены частными усилиями со стороны крупнейших игроков рынка, которые могут быть заинтересованы в сегментации общего рынка и, по сути, его дезинтеграции", - добавил глава департамента ЕЭК.
В свою очередь член коллегии по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Бахыт Султанов рассказал, что участники II Евразийского экономического форума уделили большое внимание вопросам антимонопольного регулирования на примере цифровых рынков.
В рамках договора о ЕАЭС ключевым направлением является сохранение условий конкуренции на наших рынках, особенно на трансграничных рынках. Чем больше будет взаимопроникновение наших экономик, тем быстрее должно развиваться наднациональное регулирование и взаимодействие ЕЭК с национальным антимонопольным органом", - отметил Султанов.
II Евразийский экономический форум проходил в Москве 24-25 мая. Мероприятие приурочено к заседанию Высшего Евразийского экономического совета с участием лидеров государств - членов ЕАЭС.
На повестке дня стояли вопросы обеспечения энергетической и продовольственной безопасности, технологической и финансовой независимости, ускорение цифровой трансформации, устранение регуляторных и торговых барьеров, развитие транспортной инфраструктуры и другие.
На заседании совета выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. По его словам, ключевым направлением работы правительств и Евразийской экономической комиссии должно стать формирование единого, действительно безбарьерного рынка и обеспечение беспрепятственного транзита товаров в третьи страны.
По итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета подписан ряд документов.
Напомним, ранее казахстанские операторы выступили против отмены роуминга в странах ЕАЭС. Свою позицию они объяснили тем, что введение справедливого тарифа в роуминге повлияет на снижение их доходов.
26.05.2023, 08:37 13571
По итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета подписан ряд документов
Фото: Depositphotos
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Москва. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета подписан ряд документов. Об этом сообщила Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК).
Напомним, вчера главы государств ЕАЭС приняли пакет поправок в Договор о ЕАЭС - III Большой протокол. Его основная цель - устранение пробелов в правовом регулировании, выявленных в ходе правоприменительной практики, уточнение используемой в Договоре о Союзе терминологии, наделение органов Союза рядом полномочий в части технического регулирования, фитосанитарных мер, статуса государства-наблюдателя при Союзе, госзакупок.
Главам государств представили результаты реализации Стратегии-2025 в 2022 году.
Принят протокол о внесении изменений в Договор о ЕАЭС в части финансового содействия при реализации совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности. Финансовое содействие совместным промышленным кооперационным проектам будет осуществляется за счет субсидирования процентных ставок по кредитам и займам, выдаваемым международными и национальными финансовыми организациями, их перечень определит Совет ЕЭК.
Главам государств представлен доклад о реализации основных направлений международной деятельности Евразийского экономического союза в 2022 году. На фоне замедления мировой торговли и инвестиций значимость для государств ЕАЭС торгово-экономических партнеров из азиатско-тихоокеанского и ближневосточного регионов существенно выросла: во внешнеторговом обороте Союза увеличился удельный вес Китая, Индии, Объединенных Арабских Эмиратов, Ирана и других стран.
Высшим советом одобрен обязательный для применения доклад по реализации планов либерализации в сфере туризма, метеорологии, маркшейдерства, оценки имущества, стройки и кинематографии. В нем приведены проблемы либерализации, включая критерии содержательной эквивалентности регулирования, административного сотрудничества и пути их решения.
ЕАЭС готовится к выдаче лицензий и разрешений на экспорт и импорт товаров в электронном виде.
Перечень итоговых актов, подписанных на заседании ВЕЭС:
1. Решение "О внесении изменений в некоторые решения Высшего Евразийского экономического совета".
2. Протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части оказания финансового содействия при реализации государствами - членами Евразийского экономического союза совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности.
3. Решение "Об оказании финансового содействия при реализации государствами - членами Евразийского экономического союза совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности".
4. Протокол о внесении изменения в Протокол об условиях и переходных положениях по применению Кыргызской Республикой Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, отдельных международных договоров, входящих в право Евразийского экономического союза, и актов органов Евразийского экономического союза в связи с присоединением Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, подписанный 8 мая 2015 года.
5. Протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года ("III Большой Протокол").
6. Распоряжение "О представлении информации в соответствии с подпунктом 5 пункта 20 Протокола о единых принципах и правилах регулирования деятельности субъектов естественных монополий (приложение № 20 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года)".
7. Решение "О внесении изменения в приложение № 1 к Регламенту работы Евразийской экономической комиссии" (утверждение правил выдачи лицензий и разрешений на экспорт и (или) импорт товаров).
8. Решение "О внесении изменения в приложение № 1 к Регламенту работы Евразийской экономической комиссии" (таможенные операции).
9. Распоряжение "О реализации планов либерализации по отдельным секторам услуг в рамках Евразийского экономического союза".
10. Решение "О внесении изменения в Решение Высшего Евразийского экономического совета от 23 декабря 2014 г. № 112".
11. Распоряжение "О результатах мониторинга исполнения в 2021-2022 годах государствами - членами Евразийского экономического союза положений, предусмотренных Правилами регулирования торговли услугами, учреждения и деятельности".
12. Распоряжение "О внесении изменений в распоряжение Высшего Евразийского экономического совета от 26 декабря 2016 г. № 7".
13. Распоряжение "О времени и месте проведения заседания Высшего Евразийского экономического совета".
Как сообщалось ранее, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
25.05.2023, 17:22 26826
Порт Актау стал участником специальной экономической зоны
Специальный правовой режим установлен до 2028 года
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Актау. 25 мая. KAZAKHSTAN TODAY - АО "Национальная компания "Актауский морской торговый порт" и обособленное подразделение порта - грузовой район Баутино"вошли в состав специальной экономической зоны "Морпорт Актау", сообщает пресс-служба компании "Қазақстан темір жолы".
Специальный правовой режим установлен до 2028 года.
Предоставляемые преференции в рамках СЭЗ будут способствовать полноценной реализации инвестиционных проектов развития порта.
Среди них - строительство контейнерного хаба на базе порта и дооснащение гавани современной перегрузочной техникой.
Напомним, во время госвизита президента Касым-Жомарта Токаева в Китай был достигнут ряд договоренностей, в числе которых - развитие мультимодальных транзитно-транспортных перевозок по транскаспийским маршрутам с использованием морских портов Актау, Курык и Туркменбаши, а также транзитно-транспортных возможностей города Термеза.
Выступая на саммите "Китай - Центральная Азия" в Сиане, президент особо подчеркнул, что одни из ключевых участков маршрута Китай - Центральная Азия - Европа является Транскаспийский международный транспортный маршрут.
На текущем этапе эта артерия приобрела стратегическое значение. Мы намерены планомерно увеличивать его пропускную способность путем внедрения цифровых решений и модернизации инфраструктуры. Учитывая, что Китай является основным грузоотправителем, считаем необходимым активизировать совместные усилия по обеспечению максимальной и бесперебойной загрузки указанного маршрута. Приглашаем китайских партнеров к взаимовыгодному сотрудничеству по расширению возможностей портов Каспийского моря, цифровизации их деятельности, а также совместному производству транспортных судов", - заявил президент.
25.05.2023, 15:38 29181
Токаев прибыл в Кремль для участия в заседаниях Высшего Евразийского экономического совета Дополнено
Фото: Акорда
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Москва. 25 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Большой Кремлевский дворец для участия в заседаниях Высшего Евразийского экономического совета в узком и расширенном составах, сообщает Акорда.
Заседание уже началось, информирует RT. Его открыл президент России Владимир Путин. Глава государства рассказал о планах работы органа, сообщает Vesti.ru.
Сотрудничество продвигается успешно. Мы высоко ценим тесное партнерство со всеми членами объедения. Самый высокий темп роста экономики сейчас наблюдается в Армении. Показатель в прошлом году достиг 12,6%", - отметил президент России.
В расширенном заседании совета наряду с президентом Казахстана примут участие глава Российской Федерации - председатель ВЕЭС Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, а также президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
По видеосвязи в совете также примут участие от государств-наблюдателей при ЕАЭС президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, глава Кубы Мигель Марио Диас-Канель Бермудес, а также приглашенный гость - президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
Дополнено, 25.05.2023, 17.13
Президент Казахстана принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе.
В ходе заседания главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам деятельности и перспективам развития Евразийского экономического союза.
Ранее сообщалось, что на повестке дня Высшего Евразийского экономического совета - вопросы обеспечения энергетической и продовольственной безопасности, технологической и финансовой независимости, ускорение цифровой трансформации, устранение регуляторных и торговых барьеров, развитие транспортной инфраструктуры и другие.
25.05.2023, 15:16 29796
В МИД РФ рассказали о проработке проекта "тройственного газового союза"
Стабильные и долговременные поставки голубого топлива будут способствовать энергетической безопасности и устойчивому развитию всего региона Центральной Азии
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Москва. 25 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Параметры проекта газового союза РФ, Казахстана и Узбекистана прорабатываются, уточняются объемы капиталовложений, заявил замглавы Министерства иностранных дел Российской Федерации Михаил Галузин.
В настоящее время параметры возможного проекта прорабатываются на экспертном уровне. Необходимо уточнить реальные потребности партнеров, объемы предстоящих капиталовложений", - цитирует РИА Новости дипломата.
Он выразил уверенность в том, что стабильные и долговременные поставки голубого топлива будут способствовать энергетической безопасности и устойчивому развитию всего региона Центральной Азии.
Видим хорошие перспективы по наращиванию трехстороннего взаимодействия в газовой сфере", - подчеркнул Михаил Галузин.
Напомним, президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин на встрече в Кремле в конце ноября 2022 года обсуждали создание "тройственного газового союза" с участием Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана. В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев заявил, что готов рассмотреть вопрос трехстороннего союза с Россией и Узбекистаном, но ему надо "вникнуть в тему".
25.05.2023, 13:35 31381
Что обсудят главы государств ЕАЭС в ходе Высшего Евразийского экономического совета
Фото: ЕЭК
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Москва. 25 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня, 25 мая, в Москве главы государств ЕАЭС примут участие в ежегодном заседании Высшего Евразийского экономического совета.
В повестке дня вопросы обеспечения энергетической и продовольственной безопасности, технологической и финансовой независимости, ускорение цифровой трансформации, устранение регуляторных и торговых барьеров, развитие транспортной инфраструктуры и другие, сообщила пресс-служба президента РФ.
Кроме того, имеется в виду обсуждение вопросов международной деятельности Союза и расширения торгово-экономических связей с третьими странами и региональными объединениями.
Также запланирован ряд отдельных встреч между лидерами стран ЕАЭС.
Напомним, вчера президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил в ходе пленарного заседания Евразийского экономического форума.
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