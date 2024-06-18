ПНХЗ ушел на плановый ремонт

Только за 2023 год объемы занижения подаваемой поливной воды составили более 25 млн кубометров

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Тараз. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана выявило множественные нарушения в филиале "Казводхоза" Жамбылской области, материалы будут переданы в уполномоченные органы.





Проверка филиала "Казводхоза" Жамбылской области выявила ряд нарушений, связанных с заключением договоров и управлением водными ресурсами.





В частности, обнаружено около 10 фактов незаконного использования водных ресурсов. В Жамбылском районе выявлены 2 факта использования воды без заключения договоров с филиалом путем установки насосного оборудования для полива около 70 га. В Шуском районе установлено 2 факта незаконного использования воды для полива около 90 га земель.





Также в Шуском районе выявлен факт незаконного использования воды из Тасоткелького магистрального канала путем наполнения котлована бывшего песчаного карьера. В поливной сезон объем поданной в карьер воды без разрешения может составлять не менее 15 млн кубометров, это около 13 млн тенге. На момент осмотра на котловане были установлены 5 насосов для полива.





Кроме того, в Шуском районе аудитом установлено занижение объемов подаваемой филиалом поливной воды в заключенных договорах на ее подачу. Например, в 2023 году между филиалом и крестьянским хозяйством был заключен договор на подачу по каналам 2,7 млн кубометров поливной воды для выращивания лука на площади 200 га. Однако с учетом утвержденных удельных норм для полива 200 га луковых полей требуется 3,1 млн кубометров воды. Таким образом, филиал занизил расходы воды на 0,4 млн кубометров.





В результате только за 2023 год объемы занижения подаваемой поливной воды составили более 25 млн кубометров. В свою очередь разница между поданной на каналы водой и реализованной водой учитывалась как потери.





Вместе с тем в договорах, заключенных филиалом в Жамбылском районе в прошлом году, завышены удельные нормы потребления воды.





Материалы по всем выявленным фактам незаконного использования воды будут направлены в уполномоченные органы", - отметила официальный представитель Минводных ресурсов и ирригации Молдир Абдуалиева.





Ранее по итогам проверок, проведенных Высшей аудиторской палатой и Министерством водных ресурсов и ирригации, к дисциплинарной ответственности привлечены 5 руководящих работников "Казводхоза", допустивших нарушения законодательства.





Напомним, летом 2023 года фермеры южных регионов Казахстана, особенно Жамбылской области, столкнулись с серьезным дефицитом воды. Из-за засухи в шести регионах республики объявили режим ЧС.



