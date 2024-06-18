17.06.2024, 21:26 17566
ПНХЗ ушел на плановый ремонт
Фото: pnhz.kz
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Астана. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - 17 июня в соответствии с требованиями законодательства РК в области обеспечения промышленной безопасности и утвержденным графиком министерства энергетики РК, на Павлодарском нефтехимическом заводе (ПНХЗ) начались мероприятия по проведению планово-предупредительных работ, сообщает пресс-служба КМГ.
Проведение планово-предупредительных работ является ежегодной процедурой, проводимой на заводе с целью поддержания стабильного рабочего состояния оборудования и повышения эффективности производства. В период ППР запланирован комплекс мероприятий по техническому освидетельствованию, ревизии, экспертизе промышленной безопасности технологического оборудования и трубопроводов", 0 сообщили в КМГ.
Раннее на ПНХЗ были сформированы соответствующие объемы запасов ГСМ, отгрузка которых будет осуществляться в соответствии с согласованным планом МЭ РК.
Параллельно проведена работа по увеличению производства отдельных видов ГСМ на других НПЗ КМГ. Эти меры направлены прежде всего для удовлетворения нужд социально значимых секторов экономики, а также для поддержания стабильной ситуации на внутреннем рынке.
Завершение работ и выход завода на штатный режим планируется осуществить до 16 июля.
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17.06.2024, 19:35 22106
Переход российской биржи на юань не повлияет на инвестиции Казахстана - МИД
У Казахстана есть своя биржа
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Астана. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве иностранных дел Республики Казахстан сообщили, что изменение основной валюты на биржевых торгах в Российской Федерации не окажет влияния на казахстанские инвестиции, передает корреспондент агентства.
Пока это никак не отражается. У нас есть своя биржа, мы спокойно со всем миром торгуем. Казахстан не подлежит санкциям. Инвестиции не зависят от ситуации на московской бирже. Инвестиции мы прорабатываем отдельно", - проинформировал официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.
17.06.2024, 15:12 28156
Множественные нарушения в использовании поливной воды выявлены в Жамбылском филиале "Казводхоза"
Фото: Depositphotos
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Тараз. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана выявило множественные нарушения в филиале "Казводхоза" Жамбылской области, материалы будут переданы в уполномоченные органы.
Проверка филиала "Казводхоза" Жамбылской области выявила ряд нарушений, связанных с заключением договоров и управлением водными ресурсами.
В частности, обнаружено около 10 фактов незаконного использования водных ресурсов. В Жамбылском районе выявлены 2 факта использования воды без заключения договоров с филиалом путем установки насосного оборудования для полива около 70 га. В Шуском районе установлено 2 факта незаконного использования воды для полива около 90 га земель.
Также в Шуском районе выявлен факт незаконного использования воды из Тасоткелького магистрального канала путем наполнения котлована бывшего песчаного карьера. В поливной сезон объем поданной в карьер воды без разрешения может составлять не менее 15 млн кубометров, это около 13 млн тенге. На момент осмотра на котловане были установлены 5 насосов для полива.
Кроме того, в Шуском районе аудитом установлено занижение объемов подаваемой филиалом поливной воды в заключенных договорах на ее подачу. Например, в 2023 году между филиалом и крестьянским хозяйством был заключен договор на подачу по каналам 2,7 млн кубометров поливной воды для выращивания лука на площади 200 га. Однако с учетом утвержденных удельных норм для полива 200 га луковых полей требуется 3,1 млн кубометров воды. Таким образом, филиал занизил расходы воды на 0,4 млн кубометров.
В результате только за 2023 год объемы занижения подаваемой поливной воды составили более 25 млн кубометров. В свою очередь разница между поданной на каналы водой и реализованной водой учитывалась как потери.
Вместе с тем в договорах, заключенных филиалом в Жамбылском районе в прошлом году, завышены удельные нормы потребления воды.
Материалы по всем выявленным фактам незаконного использования воды будут направлены в уполномоченные органы", - отметила официальный представитель Минводных ресурсов и ирригации Молдир Абдуалиева.
Ранее по итогам проверок, проведенных Высшей аудиторской палатой и Министерством водных ресурсов и ирригации, к дисциплинарной ответственности привлечены 5 руководящих работников "Казводхоза", допустивших нарушения законодательства.
Напомним, летом 2023 года фермеры южных регионов Казахстана, особенно Жамбылской области, столкнулись с серьезным дефицитом воды. Из-за засухи в шести регионах республики объявили режим ЧС.
16.06.2024, 14:27 49231
Прямой авиарейс свяжет Астану и Сеул
Полеты будут выполняться авиакомпанией "Эйр Астана" с частотой 2 раза в неделю
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Астана. 16 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Столицы Казахстана и Южной Кореи снова связаны прямым авиасообщением, сообщает Комитет гражданской авиации РК.
Вчера, 15 июня, состоялась официальная церемония открытия авиарейса.
Полеты по направлению Астана - Сеул будут выполняться авиакомпанией "Эйр Астана" с частотой 2 раза в неделю (по средам и субботам) на воздушных судах типа "Эйрбас-А321", - говорится в информации КГА.
Запуск авиамаршрута будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового и туристического сотрудничества между Республикой Казахстан и Республикой Корея.
Возобновить прямое авиасообщение между столицами двух стран - Астаной и Сеулом договорились президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и глава Республики Корея Юн Сок Ёлем.
15.06.2024, 20:05 72926
Посевная кампания завершилась в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 15 июня. KAZAKHSTAN TODAY - На сегодняшний день работы по посеву сельскохозяйственных культур завершены на площади 23,8 млн га, что составляет 100% от запланированного объема, сообщает Министерство сельского хозяйства Казахстана.
По данным МСХ, зерновые культуры были засеяны на площади 16,6 млн га, масличные культуры - на площади 3,0 млн га, под кормовые культуры засеяно 3,4 млн га. Также овощные культуры посеяны на площади 142,5 тыс. га, а картофель - на площади 166,8 тыс. га.
Весенние полевые работы, несмотря на сложные погодные условия, завершены в оптимальные сроки. В то же время в случаях, когда сроки посева затягивались вследствие обильных осадков, фермерами использовались раннеспелые и среднеспелые сорта", - рассказали в ведомстве.
В ведомстве напомнили, что в рамках подготовки к посевной кампании был сформирован необходимый объем семян в 2,4 млн тонн. В результате предпринятых мер по увеличению объема внесения удобрений в текущем году аграриями внесено в 2,1 раза больший объем удобрений, чем на аналогичную дату 2023 года.
Объем льготного финансирования в 2024 году составил 580 млрд тенге, из которых 400 - это дополнительный объем заемных средств.
Напомним, на 2024 год приходится естественный пик распространения саранчи. В текущем году площадь, запланированная к обработке против насекомых, составляет 2,5 млн га.
15.06.2024, 17:07 76826
На шахтах в Карагандинской области устанавливают современные стволовые сигнализации
Системы нужны для контроля работы подъемных машин при транспортировке людей и грузов
Фото: пресс-служба Qarmet
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Караганда. 15 июня. KAZAKHSTAN TODAY - На предприятиях угольного департамента компании Qarmet идет установка современных стволовых сигнализаций на клетьевых и угольных подъемах, информирует пресс-служба компании.
Эти системы нужны для контроля работы подъемных машин при транспортировке людей и грузов. Система следит за натяжением канатов, предотвращая зависание клети, и обеспечивает связь между клетью и машинистом, что помогает избежать аварии и упрощает управление подъемом", - рассказали в пресс-службе Qarmet.
Ранее стволовая сигнализация была на шахте имени Т.Кузембаева, теперь монтаж завершен на пяти шахтах. В ближайшее время будет проведена установка на шахтах Тентекская и Казахстанская.
Прошлые используемые системы не контролировали натяжение канатов и не обеспечивали надежной связи с машинистом. Новые сигнализации соответствуют актуальным требованиям промышленной безопасности Республики Казахстан", - рассказал главный энергетик угольного департамента Юрий Барковский.
В компании добавили, что общий охват модернизации - 53 подъемные установки.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил председателю совета директоров АО "Qarmet" Андрею Лаврентьеву обеспечить безопасность сотрудников предприятия, провести модернизацию оборудования и материальной-технической базы в целях предотвращения аварийных ситуаций.
8 декабря 2023 года правительство РК и корпорация ArcelorMittal заключили сделку о передаче АО "АрселорМиттал Темиртау" Казахстану. Компанию переименовали в Qarmet.
Депутат Никита Шаталов, побывавший на шахтах, принадлежавших АМТ, рассказал, что актив вернули в разрухе и без резервов. По словам мажилисмена, перед уходом группа Миттала не оставила ни запасов ферросплавов, ни денег на счетах. Руководство Qarmet тоже заявило о серьезных проблемах в техоснащении шахт. Компания намерена направить на первый этап модернизации порядка $1,3 млрд.
15.06.2024, 15:53 78266
Казахстан ежегодно транспортирует более 40 млрд кубометров газа в Китай
Фото: Kazakhstan Today
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Алматы. 15 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Магистральный газопровод Туркменистан - Узбекистан - Казахстан - Китай транспортирует порядка 44 миллиардов кубических метров туркменского, узбекского и казахстанского природного газа в Китай, передает корреспондент агентства.
Газопровод имеет огромный потенциал. Проектная мощность самого газопровода - 55 млрд кубических метров в год. Это столько, сколько мы можем транспортировать в полной мере. На сегодня производительность равна 44 млрд кубических метров", - проинформировал председатель правления ТОО "Азиатский газопровод" Ерсеит Кайыпов в ходе пресс-тура, организованного главным изданием Китая "Жэньминь Жибао".
По словам руководителя компании AGP, предприятие входит в топ-10 крупных налогоплательщиков Казахстана.
Наша компания является одним из эталонов среди газотранспортных компаний не только в Казахстане, но и в Центральной Азии. У нас все автоматизировано", - рассказал глава компании.
Руководитель ТОО "Азиатский газопровод" также прокомментировал возможность увеличения объемов транспортируемого газа.
В принципе, мы можем увеличить нашу мощность на 10 млрд кубических метров построением новых двух компрессорных станций, но для этого нужны ресурсы. Внутреннее потребление газа везде растет", - ответил Ерсеит Кайыпов.
Магистральный газопровод Туркменистан - Узбекистан - Казахстан - Китай имеет общую протяженность 7500 км, казахстанская часть составляет 1310 км. В Казахстане газопровод проходит по четырем областям - Алматинской, Жетысуской, Жамбылской и Туркестанской.
В этих регионах находятся так называемые перемычки - точки опоры для пользования на внутренний рынок Казахстана, в том числе на жилые районы. В Алматинской области очень много перемычек, на которых используют газ для промышленных целей", - рассказал заместитель директора Алматинского контрольного центра компании Адиль Алиаскаров.
Он отметил, что газопровод осуществляет транспортировку газа на внутренний рынок южных областей Казахстана, а также экспорт отечественного газа в Китай.
В компании рассказали, что ежедневный объем газа, транспортируемого через замерный узел "Хоргос" в Китай, составляет около 126 млн кубических метров. При этом в газопровод входит порядка 101-110 млн кубических метров газа.
Одна из наших основных целей - уменьшение выбросов в атмосферу. Мы идем к зеленой экономике. В этом плане в разных направлениях у нас идет сотрудничество с мировыми компаниями, в том числе с КНР", - сообщил Ерсеит Кайыпов.
Он пояснил, что на предприятии применяют все меры для сокращения стравливания газа без необходимости.
В ходе пресс-тура представители СМИ также ознакомились с работой компрессорной станции, расположенной в селе Шелек, на 1118-м км газопровода. Компрессорная станция предназначена для очистки, компримирования и охлаждения газа. На территории Казахстана вдоль газопровода работают 13 таких станций.
У нас применяются солнечные панели. Есть крановые узлы, большая часть этих узлов работает на солнечных батареях. В некоторых местах стоят газовые турбогенераторы, которые перерабатывают газ в электроэнергию, продукт сжигается с минимумом выбросов", - рассказали о поддержании принципа зеленой экономики на станции в Шелеке.
Проект газопровода был начат в 2008 году, строительство началось в 2009 году. Последний объект был введен в эксплуатацию в 2016 году.
Головной контрольный центр мониторинга всей протяженности газопровода находится в Пекине. На диспетчерском пункте в Алматы круглосуточно работают два диспетчера - с казахстанской и китайской стороны.
Общее количество сотрудников "Азиатского газопровода" - более 1300 человек, из них 90% казахстанских и 10% китайских сотрудников.
15.06.2024, 10:38 83201
Казахстан планирует поставить более 1 млн тонн нефти с Карачаганака в Германию до конца года
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Астана. 15 июня. KAZAKHSTAN TODAY - До конца года Казахстан намерен поставить более 1 млн тонн нефти в Германию с Карачаганака, сообщает пресс-служба АН "НК "КазМунайГаз".
Тема экспорта карачаганакской нефти в свете повышенного спроса на казахстанские углеводороды в Западной Европе была обсуждена в ходе встречи главы КМГ Асхата Хасенова с генеральным директором компании Karachaganak Petroleum Operating B.V. (КПО) Марко Марсили.
В прошлом году нефть с Карачаганака в объеме порядка 1 млн тонн впервые была поставлена в Германию по транспортным системам "КазТрансОйла" и "Транснефти". За 5 месяцев 2024 года фактический объем поставок составил порядка 500 тыс. тонн. Прогноз до конца 2024 года ожидается в объеме более 1 млн тонн", - сказано в сообщении нацкомпании.
Стороны также обсудили текущий статус проекта строительства газоперерабатывающего завода на Карачаганакском месторождении мощностью 4,5 млрд кубометров сырого газа в год.
Кроме того, на данный момент для удержания полки добычи на уровне 10-11 млн тонн в год оператором месторождения реализуется проект расширения Карачаганака - установка дополнительных 5-го и 6-го компрессоров обратной закачки газа в пласт с целью поддержания пластового давления и повышения нефтеотдачи пласта.
Напомним, Казахстан нарастит поставки нефти по Транскаспийскому маршруту до трех миллионов тонн.
14.06.2024, 12:37 87866
В Казахстане самый высокий тариф такси среди стран СНГ
Фото: Depositphotos
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Астана. 14 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане самый высокий тариф на услуги такси среди стран Содружества Независимых Государств.
Казахстан оказался на 24 месте из 95 в мире по дешевизне проезда в такси в расчете на один километр пути. В РК стоимость составила 0,67 долларов. Среди стран СНГ у Казахстана самый высокий тариф", - сообщает energyprom.kz.
По данным аналитиков, в РК услуги в такси подорожали в годовой динамике на 11,7% по итогам мая 2024 года.
Сильнее всего рост цен в секторе почувствовали жители Алматы, а также Актюбинской и Западно-Казахстанской областей. В пятерку регионов с наибольшим удорожанием услуг такси также попали Шымкент и Акмолинская область", - сообщили они.
При этом, наименьший годовой рост цен был зафиксирован в Северо-Казахстанской, Жамбылской и Мангистауской областях и Астане.
Напомним, годовая инфляция замедлилась в большинстве регионов Казахстана.
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