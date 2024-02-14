13.02.2024, 10:35 70981
Повышения ставки налога на добавленную стоимость не будет - премьер РК Дополнено
Фото: Depositphotos
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Астана. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Повышения ставки НДС не будет. Об этом сообщил премьер-министр РК Олжас Бектенов в ходе заседания правительства.
Повышения ставки налога на добавленную стоимость не будет", - сказал Олжас Бектенов.
Он напомнил, что глава государства на расширенном заседании правительства отметил, что в прошлом году Министерством финансов не возвращен НДС бизнесу на сумму порядка 600 млрд тенге.
Одновременно с этим авансировали бюджет платежами 2024 года для финансирования неотложных расходов. Это результаты неправильного планирования. План по доходам на 2023 год был завышен. Такая практика не должна повториться", - подчеркнул премьер.
Он поручил министерствам нацэкономики и финансов обеспечить качественное планирование как расходной, так и доходной части республиканского бюджета.
Здесь важно принять действенные меры по совершенствованию налогового и таможенного администрирования, в первую очередь за счет цифровизации", - сказал Бектенов.
По его словам, наряду с этим важно усилить финансовую дисциплину, исключить непродуктивные расходы и повысить эффективность расходов госбюджета.
Дополнено, 13.02.2024, 13.48
Повышение также прокомментировал в кулуарах правительства министр национальной экономики Нурлан Байбазаров. По его словам, повышение НДС может негативно отразиться на бизнесе и на обществе, поэтому в настоящее время эта мера не требуется.
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14.02.2024, 11:44 14091
Казахстан стал единственной страной ЕАЭС, где выросло число безработных
Количество безработных в стране за год выросло на 36,6 тысячи человек
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Астана. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости населения государств Евразийского экономического союза, по состоянию на конец декабря 2023 года составила 709,8 тысячи человек, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.
По данным ЕЭК, количество безработных сократилось на 13,9% по сравнению с 2022 годом.
Количество безработных составляет 0,8% численности рабочей силы. В 2022 году этот показатель составлял 0,9%", - говорится в информации.
Единственной страной, в которой количество безработных выросло, стал Казахстан. По данным за декабрь 2023 года, в стране стало на 36,6 тысячи больше безработных. В 2022 году их было 132,3 тысячи человек, а через год уже 168,9 тысячи человек. Это 1,8% трудоспособного населения республики.
В других странах: Армении, России, Беларуси и Кыргызстане число безработных сократилось.
- В Армении - на 2,6 тысячи, в 2023 году - 46 тысяч человек;
- В России - на 140,1 тысячи, в 2023 году - 424 тысячи;
- В Кыргызстане - на 7,1 тысячи, в 2023 году - 67,6 тысячи;
- В Беларуси - на 1,3 тысячи, в 2023 году - 3,3 тысячи.
Таким образом Беларусь стала страной с наиболее низким уровнем безработицы в ЕАЭС.
Ранее в исследовании Finprom сообщалось, что больше всего безработных казахстанцев живет в Алматы - 52,6 тысячи человек. Также много людей без работы в Туркестанской (41,7 тысячи человек) и Алматинской (34,4 тысячи человек) областях.
Меньше всего безработных насчитывалось в Улытауской (4,5 тысячи человек), Северо-Казахстанской (13,5 тысячи человек) и Абайской (14,5 тысячи человек) областях.
При этом в информации подчеркивалось, что уровень безработицы сильно зависит от образования.
13.02.2024, 19:53 49011
89 агропроектов на 275 млрд тенге включены в пул для льготного финансирования
В числе потенциальных - еще 49 проектов на 88 млрд тенге
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Астана. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Промежуточные результаты отбора проектов для финансирования на льготных условиях обсудили в правительстве представители Halyk bank, Банка развития Казахстана, Аграрной кредитной корпорации, Министерства сельского хозяйства под руководством вице-премьера Серика Жумангарина, сообщает пресс-служба правительства.
На 10 февраля Halyk bank отобрал 89 проектов на 275 млрд тенге. На первом этапе оценивались деловая репутация владельцев компаний, их опыт в реализации подобных проектов, отраслевая специфика, обеспеченность регионов конкретными видами продукции. Пул проектов для льготного финансирования по линии Аграрной кредитной корпорации и Банка развития Казахстана будет сформирован с учетом вошедших в портфель БВУ. Механизмы финансирования отрабатываются. В числе потенциальных - еще 49 проектов на 88 млрд тенге.
Напомним, в конце 2023 года Министерство сельского хозяйства сформировало портфель из 500 проектов, которые потенциально могут получить финансирование в рамках сотрудничества с Halyk bank и финансовыми институтами АПК холдинга "Байтерек". Эти проекты в основном ориентированы на приоритетные направления развития АПК: строительство молочно-товарных ферм, овощехранилищ, развитие животноводства, проекты по орошению, переработке зерновых, мяса, плодов и овощей.
С учетом применения инструментов господдержки в виде субсидирования ставок вознаграждения конечная ставка для заемщика - субъекта АПК составит не более 6% годовых. Одно из основных условий - непрерывное финансирование проектов, отвечающих требованиям государственной политики развития сельского хозяйства.
13.02.2024, 14:03 62566
Механизм проверки мобильных переводов еще раз рассмотрят в правительстве
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Астана. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Вопрос контроля мобильных переводов казахстанцев снова планируют обсудить в правительстве Республики Казахстан, передает корреспондент агентства.
Вопрос чувствительный. Поэтому у меня есть поручение еще раз посмотреть на этот вопрос, мы еще раз внутри финансово-экономического блока этот вопрос рассмотрим. Еще раз обсудим механизм реализации, критерии. Мы еще вернемся к этому вопросу", - сообщил министр национальной экономики РК Нурлан Байбазаров.
Как отметил министр финансов Казахстана Мади Такиев, в любом случае контроль за мобильными переводами будет осуществляться.
Не может физическое лицо получать разные переводы от разных людей. Ну, может, 100, может, критерии еще посмотрим, 500-1000 и так далее", - сказал он.
Такиев пояснил, что такие данные свидетельствуют о том, что получатель занимается предпринимательской деятельностью.
У нас правовое государство, справедливое государство. Мы с вами должны следовать нашим законам. Кто-то платит, кто-то не платит. Должна быть справедливость. Значит, должны все платить. Но платить, понятно, от размеров своего (дохода. - Прим. ред.). Поэтому мы сейчас смотрим разные режимы. Продумываем, чтобы в этих режимах они работали, но в правовом поле", - заключил спикер.
Ранее в Минфине пояснили, что контроль мобильных переводов необходим, поскольку большая часть предпринимателей в сфере розничной торговли не отражают свои доходы.
Депутат мажилиса Аскар Садыков заявил, что в связи с введением тотального контроля за мобильными переводами финансовая нагрузка на бизнес вырастет почти на 9 процентов.
13.02.2024, 11:23 68696
Темпы замедления годовой инфляции снижаются - Нацбанк
Месячная инфляция за январь сложилась выше среднеисторических значений
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Астана. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Темпы замедления годовой инфляции в Казахстане снижаются. Месячная инфляция за январь сложилась выше среднеисторических значений, сообщил заместитель председателя Национального банка Акылжан Баймагамбетов, выступая в правительстве с докладом об итогах социально-экономического развития и исполнении республиканского бюджета за январь 2024 года.
Годовая инфляция в январе 2024 года замедлилась до 9,5%. Снижение инфляции по итогам 2023 года позволило нам продолжить снижение базовой ставки. В январе она была снижена на 50 б.п., до 15,25%", - напомнил спикер, подчеркнув, что сохраняемый инфляционный фон требует продолжения дезинфляционной политики.
Курс тенге в январе тоже укрепился на 1,4%, до 448,17 тенге за доллар США. Значительную поддержку нацвалюте оказывали повышенные продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет. Их сумма составила более 1 млрд долларов США.
Принято решение в интересах вкладчиков более активно покупать валюту для инвестирования пенсионных активов ЕНПФ. В этой связи на февраль увеличен объем покупки иностранной валюты в ЕНПФ с 200 млн долларов США до 400-500 млн долларов США", - сообщил Баймагамбетов.
Он также озвучил следующие цифры:
- валовые международные резервы на конец января составили 96,1 млрд долларов США;
- золотовалютные резервы Нацбанка увеличились с начала года на 1,9%, до 36,7 млрд долларов США, в том числе за счет увеличения остатков на валютных счетах БВУ в Национальном банке;
- активы Национального фонда снизились с начала года на 1%, составив 59,4 млрд долларов США за счет начисления обязательств по программе "Нацфонд - детям".
- инвестиционный доход Нацфонда в январе составил 18 базисных пунктов, или 0,11 млрд долларов США. Сумма поступлений в фонд за январь составила 472 млрд тенге, в том числе 31 млрд тенге в национальной валюте;
- объем трансфертов из Нацфонда в республиканский бюджет составил 600 млрд тенге;
- на счета всех детей начислено 696 млн долларов.
Замглавы Нацбанка также отметил, что положительную динамику демонстрируют пенсионные активы ЕНПФ. За январь они выросли на 1,5%, до 18,1 трлн тенге.
Объем инвестиционного дохода с начала года составил 112,6 млрд тенге. Пенсионные взносы составили 186,9 млрд тенге, а досрочные изъятия - 34,0 млрд тенге", - сообщил Баймагамбетов.
Напомним, по итогам января текущего года темпы роста экономики Казахстана составили 3,9%. Премьер-министр РК Олжас Бектенов в ходе заседания правительства заявил, что повышения ставки НДС не будет, и потребовал пересмотреть расходную и доходную части республиканского бюджета.
13.02.2024, 10:20 72366
В январе темпы роста экономики Казахстана составили 3,9%
Фото: Depositphotos
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Астана. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам января текущего года темпы роста экономики Казахстана составили 3,9%. Об этом сообщил заместитель премьер-министра - министр нацэкономики РК Нурлан Байбазаров в ходе заседания правительства.
В том числе, по его словам, рост в реальном секторе составил 3,8%, а в сфере услуг - 3,5%.
Среди отраслей наибольший рост демонстрируют строительство, транспорт и складирование, информация и связь, а также обрабатывающая промышленность", - сказал министр.
Темп роста инвестиций в основной капитал составил 0,6%. Приток инвестиций вырос в образовании в 3,6 раза, финансовой и страховой деятельности - в 3 раза, транспорте и складировании - в 2,1 раза, строительстве - в 2 раза, информации и связи - на 20,9%, а также в обрабатывающей промышленности - на 15,8%.
В региональном разрезе наилучшие показатели отмечаются в областях Жетысу, Улытау, а также Жамбылской и Алматинской областях.
По предварительным итогам, в 2023 году внешнеторговый товарооборот вырос на 3,2% и составил $140 млрд. Экспорт составил около $79 млрд, при этом экспорт обработанных товаров составил более $25 млрд. Импорт товаров превысил $61 млрд. В целом положительный торговый баланс составил около $18 млрд", - сказал Байбазаров.
Он сообщил, что обрабатывающая промышленность сохраняет положительные темпы роста. Объем производства вырос на 6,9%.
Объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 0,2%. При этом предоставление услуг в горнодобывающей промышленности выросло на 6,2%, добыча металлических руд - на 6,1%, газа - на 0,5%, прочих полезных ископаемых - на 3,3%.
Добыча угля снизилась на 4,7%, нефти - на 1,7%.
Министр отметил, что по всем семи экономическим показателям рост отмечается в трех регионах - Кызылординской и Павлодарской областях, а также в городе Астане.
Нами проанализирован потенциал по обеспечению роста экономики в этом году на уровне 6%. С учетом выявленных резервов в секторах экономики цель является достижимой. Основные резервы, которые могут обеспечить дополнительный вклад в рост ВВП, имеются в обрабатывающей промышленности, строительстве, транспорте и сельском хозяйстве", - сказал глава МНЭ.
Напомним, ранее президент РК поставил задачу по ежегодному росту ВВП страны на уровне минимум 6%.
Премьер-министр РК Олжас Бектенов отметил, что приоритетной задачей правительства на текущий год и среднесрочный период остается обеспечение стабильного экономического роста на уровне не менее 6%.
В этой связи он поручил пересмотреть параметры прогноза социально-экономического развития страны.
Поручаю Министерству нацэкономики совместно с отраслевыми госорганами в месячный срок разработать и утвердить план первоочередных действий по обеспечению экономического роста на уровне 6% в текущем году", - сказал он.
Кроме того, он поставил задачу удержать инфляцию в коридоре 6-8% в этом году.
12.02.2024, 12:42 102231
Kaspi Жұма пройдет 23, 24 и 25 февраля
Фото: Kaspi.kz
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Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 23, 24 и 25 февраля пройдет десятый всенародный праздник выгодных покупок Kaspi Жұма от Kaspi.kz.
Мы каждый раз получаем огромное количество благодарных отзывов о празднике выгодных покупок Kaspi Жұма. Наши любимые клиенты и партнеры постоянно просят нас проводить праздник чаще. В этом году мы проведем Kaspi Жұма три раза - зимой, летом и осенью. Зимняя Kaspi Жұма пройдет уже 23, 24 и 25 февраля. В празднике выгодных покупок примут участие лучшие казахстанские и международные бренды и популярные магазины по всей стране. Желаем всем нашим любимым клиентам выгодных покупок, а партнерам - отличных продаж!" - заявил глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе.
Ювелирные украшения, бижутерия, парфюмерия, косметика, одежда и обувь, бытовая техника, электроника, товары для дома и ремонта - все это и многое другое можно приобрести в самых популярных магазинах страны и в интернет-магазине на Kaspi.kz.
В празднике примут участие десятки тысяч компаний малого и среднего бизнеса, а также ведущие казахстанские и мировые бренды, такие как Adidas, ADILI, Alina Group, Alser, EuroMebel, EVRIKA, Intertop, Казахювелир, Kari, KIMEX, Комфорт, Мечта, Mon Amie, Leroy Merlin, Nike, Pandora, Qazaq Republic, RESPECT, Sabaq.online, Sman, Sulpak, Technodom, Zeta, 1Fit, 12 МЕСЯЦЕВ и многие другие.
Kaspi Жұма - большое событие для отечественного бизнеса, и особенно для небольших компаний. За три дня всенародного праздника выгодных покупок казахстанские предприниматели увеличивают свои продажи в несколько раз. Благодаря этому бизнес продолжает развиваться, укреплять экономику страны и создавать новые рабочие места.
12.02.2024, 12:32 100541
Инвестиции ЕАБР в экономику Казахстана ежегодно превышают $1 млрд
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления Евразийского банка развития Николай Подгузов сообщил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, что инвестиции банка в экономику страны ежегодно превышают $1 млрд, информирует пресс-служба главы государства.
Годовой объем инвестиций банка за 2022-2023 годы суммарно составил $4,2 млрд. При этом доля казахстанских проектов составила 59%", - заявили в пресс-службе.
Также отмечается, что сумма потенциальных проектов, рассматриваемых банком в Казахстане на 2024 год, превышает $3,5 млрд.
Инвестиции предполагается вкладывать прежде всего в такие стратегически важные отрасли, как транспортная инфраструктура, тепловая энергетика, возобновляемые источники энергии, промышленность, АПК и водные ресурсы", - отметили в пресс-службе главы государства.
В свою очередь президент подчеркнул важность поддерживаемых банком инфраструктурных проектов в Казахстане.
Напомним, на сегодня доля проектов Казахстана в портфеле ЕАБР составляет 57%. За период сотрудничества ЕАБР с Республикой Казахстан реализовано 104 проекта: строительство магистрального газопровода "Сарыарка", расширение и модернизация Международного аэропорта Алматы, Большая Алматинская кольцевая автодорога (БАКАД), строительство автомобильного пункта пропуска "Нур жолы", строительство солнечных и ветряных электростанций и другое. За 8 месяцев ЕАБР вложил $902 млн в проекты Казахстана.
12.02.2024, 11:11 93156
Поголовье лошадей в РК выросло на 5% за год
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Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Поголовье лошадей в Казахстане выросло на 5,4% за год и составило порядка 4 млн голов.
Больше всего лошадей насчитывалось в Туркестанской области: 425,4 тыс. голов, плюс 10,4% за год. В пятерку регионов-лидеров также вошли Карагандинская (352,2 тыс. голов, плюс 11,1%), Абайская (321,7 тыс. голов, минус 1,3%), Актюбинская (321,2 тыс. голов, плюс 18,1%) и Западно-Казахстанская (307,6 тыс. голов, плюс 9,7) области", - сообщает Energyprom.
Приплод жеребят вырос на 5,4%, до 1,1 млн. В то же время падеж лошадей сократился на 11,4%, до 4,4 тыс. голов.
По итогам января-декабря прошлого года в РК было забито в хозяйствах или реализовано на убой 323,9 тыс. тонн лошадей в живом и 167,6 тыс. тонн в убойном весе. Рост показателей в живом весе составил 6,7%, в убойном - 6,6%.
Лидером ожидаемо стала Туркестанская область: 40,3 тыс. тонн в живом и 20,8 тыс. тонн в убойном весе. Далее идут Абайская (37,9 тыс. тонн в живом и 19,9 тыс. тонн в убойном весе) и Павлодарская (27,9 тыс. тонн в живом и 14,5 тыс. тонн в убойном весе) области", - говорится в информации.
В розничных точках продаж в среднем по РК в декабре прошлого года килограмм конины стоил 3 тыс. тенге - на 4,3% больше, чем годом ранее, и на 36% больше, чем в декабре 2020-го.
Среди крупных городов страны дороже всего конина обходилась жителям Алматы (3,7 тыс. тенге за кг), Астаны (3,6 тыс. тенге) и Петропавловска (3,5 тыс. тенге). Дешевле всего килограмм конины стоил в Кызылорде (2,5 тыс. тенге), Уральске (2,5 тыс. тенге) и Туркестане (2,6 тыс. тенге)", - пишет агентство.
Потребление конины в третьем квартале 2023 года составляло 1,5 кг на душу населения - на 24,1% больше, чем годом ранее. При этом в городах в среднем потребляли 1,6 кг (плюс 24,8%), в селах - 1,3 кг конины на душу населения в квартал (плюс 22,3%).
Ранее сообщалось, что в одном из сел Карагандинской области зафиксировали массовую гибель лошадей. Местные жители подозревают, что лошади гибнут из-за опасной инфекции - лимфангита.
В ноябре прошлого года падеж лошадей произошел в селах Максимовка и Розовка Павлодарской области. Тогда ветеринары исключили тяжелые инфекции и назвали причиной гибели животных пищевое отравление.
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С 1 марта в Казахстане установят единый пятый часовой пояс. По мнению некоторых экспертов, переход на единый часовой пояс является наиболее правильным и оптимальным вариантом. Между тем, многие казахстанцы против данной инициативы. Как вы относитесь данному решению?