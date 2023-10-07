Премьер поручил ускорить передачу ТЭЦ Риддера в коммунальную собственность

Срок прохождения товаров из Китая в Европу и обратно сократится до 10-15 дней

Фото: primeminister.kz

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Астана. 5 октября. KAZAKHSTAN TODAY - К 2030 году объемы транзита через территорию Казахстана будут увеличены до 35 млн тонн. Такие показатели предусмотрены утвержденной концепцией развития транспортно-логистического потенциала страны.





Из-за глобального перераспределения грузопотока увеличилась нагрузка на инфраструктуру Транскаспийского международного транспортного маршрута и коридора Север - Юг (на маршруте Казахстан - Туркменистан - Иран), что в свою очередь позволило выявить "узкие" места. Поэтому сейчас ведется работа по развитию альтернативных транспортных коридоров", - сообщает пресс-служба правительства.





Там напомнили, что в ноябре 2022 года представители Казахстана, Азербайджана, Грузии и Турции подписали дорожную карту по синхронному устранению этих самых "узких" мест и развитию маршрута ТМТМ до 2027 года. А в августе 2023 года представили уже актуализированный вариант документов.





Совместное развитие транспортных коридоров и транзитного потенциала было обсуждено и в ходе официального визита премьер-министра РК в Грузию в июне 2023 года. Алихан Смаилов обозначил ключевую роль транзитно-транспортной сферы в сотрудничестве Казахстана и Грузии, так как через территории двух государств проходят крупные трансконтинентальные транспортные коридоры - кратчайшие пути из Европы в Китай и Юго-Восточную Азию. Он подчеркнул заинтересованность в повышении транспортной связанности региона и в последовательном улучшении условий транзита.





Помимо этого, в рамках послания главы государства от 1 сентября 2023 года ведется работа по разработке комплексного плана развития морской инфраструктуры, включающей и формирование порта Курык в качестве полноценного логистического кластера.





Также приняты меры по реализации ряда инфраструктурных проектов. В частности, в прошлом году начато строительство вторых путей на участке Достык - Мойынты. За счет этого увеличится пропускная способность участка до 5 раз и объем транзитных перевозок между КНР и Европой", - подчеркивается в информации.





На стадии корректировки ПСД по проекту строительства обводной ж/д линии станции Алматы. За счет его реализации Алматинский узел разгрузят на 40%, а время доставки грузов сократится до 24 часов.





Планируется также строительство новой железнодорожной линии Дарбазам - Мактаарал между Казахстаном и Узбекистаном. Таким образом можно разгрузить станцию Сарыагаш, соединить Мактааральский район с магистральной железнодорожной сетью, а также расширить транзитный потенциал и выход на Иран, Афганистан, Пакистан и Индию", - сообщили в пресс-службе.





Для разгрузки приграничных ж/д станций "Достык" и "Алтынколь", а также увеличения пропускной способности между КНР и РК планируется строительство железнодорожной линии Бахты - Аягоз.





primeminister.kz





В морском порту Актау создают контейнерный хаб на Каспии мощностью до 300 тысяч в двадцатифутовом эквиваленте. В порту Курык казахстанская компания Semurg Invest начала строительство многофункционального терминала "Саржа". Кроме того, для развития транскаспийских маршрутов запланировано создание отечественного судостроительного производства на Каспийском море. До 2030 года намерены расширить паромный флот и нарастить танкерный.





В рамках дорожных карт по развитию ТМТМ было создано совместное предприятие, которое занимается вопросами тарифной политики, обработкой грузов и упрощением транспортных процессов на маршруте. Срок прохождения товаров из Китая в Европу и обратно сократится до 10-15 дней.





На стадии подписания межправительственное соглашение с КНР по развитию ТМТМ, в том числе для контейнерных поездов сообщением Китай - Европа. Документ предусматривает прогнозирование ежегодных объемов перевозок грузов по ТМТМ, обмен данными по слежению за подвижным составом на территории обоих государств, содействие КНР в обеспечении пропускной способности магистральных трубопроводов и портовой инфраструктуры", - говорится в информации.





Кроме того, для обеспечения растущего объема грузопотока реализуются меры по созданию инфраструктуры. Запущены проекты строительства казахстанского логистического центра в сухом порту Сианя, мультимодального терминала в порту Поти (Грузия) и торгово-логистического хаба в Алматинской области.





Также продолжается работа по привлечению в ряды Ассоциации ТМТМ европейских транспортно-логистических компаний. С июня 2023 года ассоциированным членом Ассоциации ТМТМ стал болгарский порт Бургас, до конца года планируется завершение процедур вступления австрийского перевозчика Rail Cargo, а также других грузооператоров из Германии, Литвы и Сингапура.





Еще одним перспективным направлением можно назвать коридор Север - Юг, который соединяет Российскую Федерацию с Ираном, странами Персидского залива, Индией. При этом ж/д маршрут Казахстан - Туркменистан - Иран (восточная ветка Север - Юг) соединяет напрямую Китай с Ираном через территорию РК (маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи. Со стороны РК участок Илецк/Озинки, Бейнеу - Озень - Болашак). За 8 месяцев 2023 года по сухопутному маршруту Казахстан - Туркменистан - Иран в направлении Ирана перевезено 1,4 млн тонн, что больше на 25%, чем в 2022 году.





Для развития коридора Север - Юг стороны работают над улучшением инфраструктуры и терминальных мощностей, увеличению подвижного состава, снятию административных барьеров и созданию благоприятных условий для перевозчиков. Совместно с российской, туркменской, иранской и индийской сторонами разработан проект документа и находится на стадии согласования. Его реализация к 2027 году позволит увеличить пропускную способность коридора до 10 млн тонн в год. Общая протяженность 8 автомобильных транзитных коридоров составляет 13,2 тысячи км. По отдельным участкам ведется реконструкция, завершение которой намечено на 2030 год", - пояснили в правительстве.





Для снижения транспортных издержек и сокращения времени прохождения через границу необходимо модернизировать 6 основных пунктов пропуска. Этот момент отражен в плане совместных действий и дорожной карте по развитию пунктов пропуска на казахстанско-российской границе на 2023-2027 годы. В 3 раза повысится пропускная способность пунктов, а время прохождения транзитного груза сократится в 2 раза.





Для справки:





С начала 2023 года объем перевозок грузов в Казахстане всеми видами транспорта составил 640,8 млн тонн. Из них более 40% перевезены железнодорожным транспортом, а доход составил более 1 трлн тенге.





Практически треть общего объема перевозок приходится на автомобильный транспорт. Перевозка 184 млн тонн грузов принесла транспортным компаниям доход более 540 млрд тенге.





Кроме того, транзитом через Казахстан перевезены 20,7 млн тонн грузов. Это на 25% больше показателей аналогичного периода прошлого года и составляет 75% к годовому плану, который запланирован в объеме 27,7 млн тонн.





Объем перевалки через морские порты Актау и Курык по ТМТМ составил 1,74 млн тонн грузов, что на 85% выше показателя аналогичного периода 2022 года.