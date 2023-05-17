Президент Казахстана назвал основные проблемы экономики

Необходима более слаженная и эффективная работа правительства, Национального банка и других госорганов

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Астана. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Основными проблемами экономики остаются инфляция, макроэкономическая и энергетическая нестабильность. Об этом сообщил глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания в Акорде, на котором был заслушан отчет о деятельности Национального банка за 2022 год, - Основными проблемами экономики остаются инфляция, макроэкономическая и энергетическая нестабильность. Об этом сообщил глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания в Акорде, на котором был заслушан отчет о деятельности Национального банка за 2022 год, сообщила пресс-служба Акорды.





Международные организации прогнозируют значительное замедление глобального роста с 6,2% в 2021 году до 3,4%, по оценкам МВФ, и усиление ценового давления. Все это влияет на экономическое развитие нашей страны и указывает на необходимость еще более слаженной и эффективной работы правительства, Национального банка и других государственных органов, - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.





Президент заслушал доклады об итогах реализации денежно-кредитной политики за 2022 год, мерах по обеспечению финансовой стабильности и состоянии золотовалютных резервов Нацбанка, а также активах Национального фонда.





Президент был проинформирован о том, что по итогам 2022 года долларизация снизилась до 31,6%, объем кредитования банками второго уровня экономики увеличился на 23,3%, до 22,8 трлн тенге, в том числе кредиты бизнесу - на 13,9%, до 9,6 трлн тенге. Кредиты экономике в расширенном определении за 2022 год выросли на 21,7% и по состоянию на 1 января 2023 года составили 28,9 трлн тенге.





По данным Национального банка, валовые международные резервы за 2022 год увеличились на 1,2 млрд долларов и составили 90,8 млрд долларов, в том числе золотовалютные резервы - 35,1 млрд долларов, активы Национального фонда - 55,7 млрд долларов. Доходность пенсионных активов ЕНПФ с момента консолидации в 2014 году в годовом выражении составила 9,33%.





По информации Нацбанка, международные рейтинговые агентства Fitch Ratings и S&P Global Ratings подтвердили суверенный рейтинг Казахстана на уровне "ВВВ" с прогнозом "стабильный".





По итогам обсуждения президент одобрил годовой отчет Нацбанка.





В мероприятии приняли участие председатель Национального банка Галымжан Пирматов, первый заместитель руководителя администрации президента Тимур Сулейменов, заместитель премьер-министра - министр финансов Ерулан Жамаубаев, председатель Агентства по развитию и регулированию финансового рынка Мадина Абылкасымова, министр национальной экономики Алибек Куантыров.



