Продлен беспошлинный ввоз в Казахстан отдельных видов сырья

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Астана. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На очередном заседании Совета ЕЭК казахстанская делегация во главе с вице-премьером Сериком Жумангариным отстояла продление беспошлинного ввоза в Казахстан отдельных видов сырья для обрабатывающей промышленности. Также с этого года в периметр тарифных льгот вошли товары, необходимые для электротехнической промышленности страны, сообщает пресс-служба - На очередном заседании Совета ЕЭК казахстанская делегация во главе с вице-премьером Сериком Жумангариным отстояла продление беспошлинного ввоза в Казахстан отдельных видов сырья для обрабатывающей промышленности. Также с этого года в периметр тарифных льгот вошли товары, необходимые для электротехнической промышленности страны, сообщает пресс-служба правительства





Нулевая временная пошлина вместо единого таможенного тарифа в размере 5% на ввоз в Казахстан диоксида титана продлена еще на 2 года. Это вещество применяется при производстве титановых слитков и сплавов. В Казахстане его единственным потребителем является Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат (УКТМК). В 2022 году комбинат вдвое увеличил использование сырья по сравнению с 2021 годом.





Еще одной мерой поддержки отечественного производителя является принятие Советом ЕЭК нулевой ставки пошлины на ввоз титанового лома. Его использование в качестве сырья существенно увеличивает и удешевляет выпуск готовой продукции.





Большим подспорьем для развития электротехнической промышленности страны станет освобождение от уплаты ввозных пошлин на 2 года четырех видов товаров для производства трансформаторов. На сегодня шесть казахстанских заводов выпускают свыше 300 видов электротехнической продукции.





Также на два года продлевается беспошлинный ввоз в страну сублимационных чернил. Их используют в легкой промышленности для создания принтов на различных поверхностях - посуде, одежде, сувенирной продукции и др.





Помимо этого на Совете ЕЭК принято решение установить нулевые ставки ввозных таможенных пошлин в отношении пряжи из джутовых или других текстильных лубяных волокон, а также прутков из оптического стекла.