Проект республиканского бюджета на 2025-2027 годы представил Минфин
Астана. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министр финансов РК Мади Такиев на заседании правительства представил проект республиканского бюджета на 2025-2027 годы.
По его словам, законопроект разработан в соответствии с Бюджетным кодексом на основании прогноза социально-экономического развития страны до 2029 года.
Основные параметры бюджета:
- поступления на 2025 год прогнозируются на уровне 21,7 трлн тенге;
- привлечение гарантированного трансферта из Национального фонда на сумму 2 трлн тенге;
- дефицит бюджета в 2025 году прогнозируется на уровне 2,7% к ВВП со снижением к 2027 году до 1,9% к ВВП.
- расходы бюджета с учетом доходов и дефицита на 2025 год планируются с увеличением на 1,7 трлн тенге по отношению к 2024 году и составят 25,8 трлн тенге.
Глава Минфина подчеркнул, что бюджет остается социально ориентированным.
На социальную сферу в 2025 году будет направлено 9,8 трлн тенге с увеличением на 794 млрд тенге по отношению к 2024 году", - сообщил он.
Основные факторы роста расходов следующие:
- Индексация социальных выплат на средний уровень инфляции: базовой пенсии и пособии на 6,5%, солидарной пенсии на 8,5% с опережением среднего уровня инфляции на 2%. Дополнительно на индексацию и увеличение контингента получателей социальных выплат будет направлено 626 млрд тенге. В результате в 2025 году средний размер пенсии составит 96 562 тенге.
- Увеличение количества грантов дополнительно на 2500 мест по сравнению с текущим годом. В итоге с учетом дополнительных мест в 2025 году будет выделено порядка
- 78 тысяч образовательных грантов.
- Увеличение охвата населения медицинской помощью в рамках ГОБМП и ОСМС с учетом роста численности населения и увеличения количества больных.
Следующим приоритетным направлением является поддержка регионов. В 2025 году регионам за счет средств республиканского бюджета будет выделено 7,4 трлн тенге с увеличением на 348 млрд тенге. Доля от общих расходов бюджета составляет порядка 30%", - сообщил Такиев.
На эти деньги в 2025 году планируется:
- обеспечить доступ населения к услугам централизованного водоснабжения в городах до 99,6%, в сельских населенных пунктах до 98%;
- снизить уровень износа сетей теплоснабжения до 51%;
- обеспечить доступ к природному газу 51 515 человек и 3 сельских населенных пунктов. Уровень газификации населения в 2025 году составит 62%;
- в рамках проекта "Ауыл - ел бесігі" модернизовать 18 объектов транспортной инфраструктуры, 33 жилищно-коммунальных хозяйств и 91 социальных объектов.
На поддержку реального сектора экономики на 2025 год предусмотрено 2,1 трлн тенге.
Такиев перечислил приоритетные направления данной сферы:
- Развитие агропромышленного комплекса с расходами 635 млрд тенге. В том числе: льготное кредитование весенних полевых и уборочных работ, повышение доходов сельского населения в рамках проекта "Ауыл аманаты", кредитование крупных инвестиционных проектов по опыту СКО, а также субсидирование АПК.
- Развитие транспортной инфраструктуры на республиканском уровне на общую сумму 568 млрд тенге (содержание более 18 тысяч км дорог, реконструкция 10 проектов автомобильных дорог республиканского значения за счет займов под государственную гарантию и обновление парка подвижного состава железнодорожных вагонов в количестве 7 292 единиц).
- Поддержка предпринимательства, малого и среднего бизнеса с расходами 204 млрд тенге. Средства будут направлены на субсидирование ставки вознаграждения на погашение принятых обязательств по кредитам субъектов частного предпринимательства, оказание операторских услуг, а также оздоровление и усиление предпринимательского потенциала.
Законопроект готовят к внесению на рассмотрение в мажилис парламента.