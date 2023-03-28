Производство благородных и цветных металлов увеличилось в Казахстане

Фото: пресс-службы премьер-министра РК

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Алматы. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Об укреплении двусторонних экономических взаимоотношений договорились участники второго Дружественного диалога приграничного сотрудничества Казахстана и Китая, который прошел в Алматы в рамках официального визита члена Политбюро ЦК КПК, секретаря парткома КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР Ма Синжуя в Казахстан, - Об укреплении двусторонних экономических взаимоотношений договорились участники второго Дружественного диалога приграничного сотрудничества Казахстана и Китая, который прошел в Алматы в рамках официального визита члена Политбюро ЦК КПК, секретаря парткома КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР Ма Синжуя в Казахстан, сообщает пресс-служба главы правительства.





Между Казахстаном и Китаем сложился особый характер взаимоотношений по всем направлениям деятельности. Об этом свидетельствует непрерывное взаимодействие стран в вопросах торговли, инвестиций и логистики.





Главы государств уделяют значительное внимание развитию всестороннего сотрудничества. В этом году инициативе "Один пояс - один путь" исполняется 10 лет. За этот период наше партнерство вышло на новый качественный уровень. По всем направлениям сотрудничества наблюдается положительная динамика. Сегодня в Казахстане работают 3300 совместных предприятий в таких стратегических отраслях, как горно-металлургический комплекс, обрабатывающая промышленность и другие", - отметил заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин, открывая форум.





Ключевым регионом, традиционно связывающим страны, выступает китайский Синьцзян, на долю которого приходится более 40% от всего товарооборота Казахстана и Китая. Между тем два государства обладают огромным потенциалом расширения торгово-экономического сотрудничества.





Как сообщил вице-премьер, Казахстан готов предложить китайскому покупателю широкий ассортимент промышленных и сельхозтоваров по 135 товарным позициям на сумму свыше 1 млрд долларов. В частности, казахстанские предприятия могут поставлять в Китай охлажденную мясную продукцию, рыбную продукцию, мясо птицы и субпродукты, свинину, яйца, конину и другие виды высокомаржинальных товаров.





Для этого очень важно устранить ограничения на экспорт казахстанской мясной продукции в Китай, связанные с болезнями животных. На днях Всемирная организация здоровья животных рекомендовала подтвердить статус пяти юго-восточных зон Казахстана свободных от ящура с вакцинацией", - обратился Серик Жумангарин к представителям китайской делегации.





В ходе своего выступления на форуме вице-премьер также отметил необходимость приезда специалистов главного таможенного управления КНР в Казахстан для проведения инспекции казахстанских производителей растениеводческой и животноводческой продукции. Это позволит ускорить процедуру подписания и согласования протоколов о требовании к некоторым видам отечественной сельхозпродукции.





Казахстан готов довести объемы ежегодных поставок пшеницы в КНР до 1 млн тонн и выше. Для этого, в том числе, есть и инфраструктурные возможности. Мною дано поручение о пилотном направлении одного железнодорожного состава зерна в бондовую зону КНР", - проинформировал участников мероприятия Серик Жумангарин и предложил создать подкомитет по сельскому хозяйству между РК и КНР для оперативного решения вопросов взаимной торговли.





На форуме приграничного сотрудничества стороны обсудили пути повышения эффективности работы пунктов пропуска, логистических центров и транспортной инфраструктуры вдоль границы.





В настоящее время принимаются меры по модернизации торговой инфраструктуры и системы пограничного контроля на МЦПС "Хоргос" и СЭЗ "Хоргос - Восточные ворота". Развиваются транзитные направления, в том числе в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута. За 2022 год объем перевозок грузов транзитом по железной дороге Казахстана увеличился на 1,1 млн тонн и составил 9,4 млн тонн. Транзитные перевозки автотранспортом из КНР возросли в два раза и составили 980,6 тыс. тонн.





По информации заместителя премьер-министра - министра торговли и интеграции РК, в порту Ляньюньган в совокупности с казахстанско-китайским логистическим терминалом сформирована необходимая база для беспрепятственного транзита грузов. Для создания благоприятных инфраструктурных условий планируется строительство торгового хаба в Урумчи и Алматы. Кроме того, будет открыт третий железнодорожный переход между Казахстаном и Китаем в районе автомобильного пункта пропуска Бахты (РК) - Чугучак (КНР).





В мероприятии приняли участие акимы Алматы, четырех приграничных областей Казахстана (Абай, Жетісу, Алматинская, Восточно-Казахстанская) и представители СУАР, а также бизнес-делегации двух стран. В частности, на форум прибыли более 150 казахстанских предпринимателей, 20 ведущих синьцзянских бизнесменов, 10 представителей крупных инвестиционных китайских предприятий, присутствующих в Казахстане.





На полях форума состоялись двусторонние переговоры в формате B2B между казахстанскими и китайскими предпринимателями в различных сферах экономики: строительство, энергетика, горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, пищевая промышленность, машиностроение, туризм, инвестиции и другие. Было подписано 16 двусторонних документов, из них 5 коммерческих на сумму $565,4 млн.