Производство химической продукции в Казахстане достигло более 900 млрд тенге

За счет средств бюджета будет также профинансировано строительство малых промышленных зон, чтобы малый бизнес мог получить готовые производственные площадки и начинать работу

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Астана. 11 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов сегодня, на XI Форуме машиностроителей Казахстана, рассказал о мерах правительства по дальнейшему развитию обрабатывающей промышленности, сообщает - Премьер-министр РК Алихан Смаилов сегодня, на XI Форуме машиностроителей Казахстана, рассказал о мерах правительства по дальнейшему развитию обрабатывающей промышленности, сообщает пресс-служба главы правительства.









В этом году на льготное финансирование инвестиционных проектов в обрабатывающей промышленности, в том числе касающихся модернизации производства, по линии Банка развития Казахстана и Фонда развития промышленности мы предусмотрели 500 млрд тенге. На сегодня проекты более чем на 200 млрд тенге уже одобрены. Мы планируем в текущем году увеличить это финансирование до триллиона тенге, что станет значительной поддержкой в нынешних условиях", - сказал Смаилов.





По его словам, в рамках программ "Дорожная карта бизнеса" и "Экономика простых вещей" сегодня субсидируются процентные ставки и предоставляются гарантии по банковским кредитам, финансируется строительство недостающей инфраструктуры.





В текущем году мы планируем просубсидировать более чем 12 тыс. проектов малого и среднего бизнеса в обрабатывающей промышленности на сумму около 520 млрд тенге. Гарантии планируется предоставить еще порядка 12 тыс. проектов на сумму 400 млрд тенге", - отметил глава Кабмина.





Дополнительно рассматривается вопрос выделения в программе "Дорожная карта бизнеса" отдельной подпрограммы "Өндіріс" для малых машиностроительных компаний, чтобы они могли брать небольшие суммы на свои инвестиции и модернизацию производства.





За счет средств бюджета будет также профинансировано строительство малых промышленных зон, чтобы малый бизнес мог получить готовые производственные площадки и начинать работу. Эту программу мы будем проводить во всех регионах", - подчеркнул Смаилов.









Кроме того, в настоящее время в республике действует соглашение о промышленной сборке, в соответствии с которым производители сельхозтехники и автомобилей освобождаются от таможенных пошлин и НДС. Правительство прорабатывает вопрос расширения этой меры на производителей бытовой техники сроком на 5 лет.





Также в РК возмещается до 40% затрат на внедрение цифровых технологий, приобретение программного обеспечения и привлечение иностранных специалистов для модернизации производства.





В настоящее время закончена разработка нового Комплексного плана развития машиностроения, в рамках которого тоже предусмотрен ряд конкретных мер поддержки обрабатывающей промышленности, включая машиностроение. Например, планируется в 1,5 раза увеличить вычет затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Это будет стимулировать предприятия инвестировать средства в разработку и внедрение инноваций.





Смаилов также посетил выставку по машиностроению и металлообработке "Kazakhstan Machinery Fair 2023", на которой ему были представлены новейшие образцы сельскохозяйственной, грузовой и спецтехники, станки и устройства для металлообработки, сварочное оборудование и сопутствующие материалы, средства коммуникации, оптические приборы, а также элементы робототехники, промышленной 3D-печати, автоматизации производства, инжиниринга и т.д.





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В текущем году в выставке участвуют порядка 200 отечественных и зарубежных компаний.





В частности, главе правительства презентовали выпущенный в Казахстане автомобиль скорой медицинской помощи на базе модели Hyundai Staria. Он оснащен мощным двигателем и современным оборудованием ведущих мировых производителей. Несмотря на вместительный салон, автомобиль способен проезжать в оживленные жилые кварталы и узкие дворы.





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Также ему представили различные образцы сельхозтехники, среди которых трактор Кировец К-742 ТОО Костанайского тракторного завода, тракторы Lovol и Deutz Fahr, а также комбайны Essil АО "Агромашхолдинг KZ", трактор Jinma ТОО "СемАЗ" и другие.



