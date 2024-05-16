15.05.2024, 13:56 29436
Прямые немецкие инвестиции в Казахстан достигли рекордных 770 млн долларов - Токаев
Особое внимание было уделено вопросам сотрудничества в сельскохозяйственной отрасли
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Астана. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев обсудил перспективы дальнейшего углубления экономического сотрудничества с председателем правления Восточного комитета германской экономики Катриной Клаас-Мюльхойзер, сообщает Акорда.
Германия является стратегическим партнером Казахстана в Европейском союзе. Отмечены положительные тенденции в развитии торгово-экономических отношений, растет интерес немецкого бизнеса к расширению своего присутствия в Казахстане", - подчеркнул президент.
По его словам, в прошлом году прямые немецкие инвестиции в Казахстан выросли на 64%, достигнув рекордной отметки в 770 млн долларов.
На встрече особое внимание было уделено вопросам сотрудничества в сельскохозяйственной отрасли. Касым-Жомарт Токаев напомнил о своем предложении по созданию регионального центра устойчивого земледелия. По его мнению, данный центр будет способствовать более полному использованию сельскохозяйственного потенциала нашей страны, внедрению инновационных технологий и их коммерциализации.
Кроме того, президент высоко оценил вклад сборочного завода CLASS в развитие аграрного потенциала Казахстана.
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15.05.2024, 21:36 13806
Поправки в техрегламент и требования к отдельным видам товаров приняты на заседании совета ЕЭК
На совете ЕЭК поддержаны изменения в правила определения страны происхождения отдельных видов товаров для госзакупок
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Астана. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На очередном заседании совета Евразийской экономической комиссии 14 мая в режиме онлайн был принят ряд поправок в технические регламенты и документы, устанавливающие обязательные требования к отдельным видам товаров, сообщает пресс-служба правительства.
Согласно принятому решению, такие виды средств и изделий для гигиены полости рта, как фиксирующие порошки и пасты для зубных протезов, зубные щетки и нити, теперь будут проходить оценку соответствия единым санитарным требованиям путем государственной регистрации. Это позволит минимизировать обращение на рынках стран ЕАЭС средств и изделий для гигиены полости рта, не соответствующих установленным стандартам.
Приняты без возражений изменения в техрегламент "О безопасности игрушек". Теперь на лейблах маркировки появятся новые определения, такие как "ароматизированная игрушка", "мягконабивная игрушка", "погремушка", "набор для развития вкусовых навыков", "настольные игры для развития обоняния", "вкусовые наборы" и др.
Одобрен пакет изменений в правила определения происхождения товаров из развивающихся и наименее развитых стран. Эти правила применяются для предоставления тарифных преференций. Изменения будут способствовать упрощению процедуры подтверждения происхождения при таможенном оформлении товаров. В частности, на постоянной основе внедряется возможность использовать копию сертификата происхождения товара вместо оригинала или в электронном виде. Конкретизированы требования к условиям транспортировки товаров, положения об электронных базах данных третьих стран для проверки сертификата происхождения и другие.
Также на совете ЕЭК поддержаны изменения в правила определения страны происхождения отдельных видов товаров для госзакупок. Основное изменение коснулось определения страны происхождения товаров для предоставления национального режима при участии в госзакупках. Благодаря новой редакции не будет иметь значения, предлагаются товары поставщиками из страны, где проводится закупка, или других государств - членов ЕАЭС.
15.05.2024, 16:55 25591
Городские сети в Кокшетау изношены на 43%
Из резерва правительства выделено 816 млн тенге на ремонт двух теплоисточников
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Кокшетау. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Износ городских сетей Кокшетау в настоящее время составляет 43%, доложил аким города Бауржан Ғайса премьер-министру Казахстана Олжасу Бектенову в ходе его визита в Акмолинскую область.
По словам акима, в рамках подготовки к отопительному сезону запланирован ремонт 6 км коммуникаций, что позволит снизить показатель по итогам года до 41%.
Теплоснабжение города обеспечивает государственное коммунальное предприятие "Кокшетау Жылу". На балансе организации 4 котельных. В текущем году, согласно постановлению правительства, из резерва выделено 816 млн тенге на ремонт двух теплоисточников - районных котельных № 1 и № 2. В летний период на объектах запланированы работы по устранению неисправностей котлоагрегатов, пакетов конвективной части, поверхностей нагрева и бункеров сырого угля", - рассказали в пресс-службе правительства РК.
В настоящее время продолжается проработка проекта по строительству ТЭЦ в Кокшетау, что позволит обеспечить растущие потребности города в тепловой и электрической энергии. Планируется, что ее тепловая мощность будет составлять 520 Гкал/час, электрическая - 240 МВт.
15.05.2024, 15:22 26666
В нацкомпании "Казахстан инжиниринг" сменился руководитель
Им стал бывший гендиректор "Семей инжиниринг" Талгат Турлыбаев
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Астана. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Председателем правления АО "Национальная компания "Казахстан инжиниринг" стал Талгат Турлыбаев.
Решением совета директоров от 14 мая 2024 года на пост председателя правления АО "Национальная компания "Казахстан инжиниринг" назначен Турлыбаев Талгат, сообщили в Министерстве промышленности и строительства.
Известно, что с 2011 по 2013 год Талгат Турлыбаев работал первым секретарем в посольстве Казахстана в России.
В 2017 году был назначен на пост гендиректора АО "Семей инжиниринг".
Созданная в 2003 году национальная компания "Казахстан инжиниринг" занимается оборонно-промышленным комплексом Республики Казахстан.
15.05.2024, 12:10 31821
Хасенов назначен исполняющим обязанности главы "КазМунайГаза"
Ранее он занимал должность вице-министра энергетики Республики Казахстан
Фото: gov.kz
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Астана. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Асхат Хасенов назначен исполняющим обязанности председателя правления национальной нефтегазовой компании Республики Казахстан "КазМунайГаз", сообщает пресс-служба компании.
Хасенов окончил Казахский национальный технический университет имени Каныша Сатпаева по специальности "Бурение нефтяных и газовых скважин", Университет международного бизнеса по специальности "Менеджмент".
В разные годы занимал ответственные посты в государственных органах. С января 2022 по май 2024 года занимал должность вице-министра энергетики Республики Казахстан.
Ранее пост главы "КазМунайГаза" занимал Магзум Мирзагалиев.
15.05.2024, 11:16 35516
Дефицит республиканского бюджета Казахстана составил 3,1 трлн тенге
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Астана. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам 2023 года дефицит республиканского бюджета Казахстана сложился в сумме 3,1 трлн тенге, или 2,6% к ВВП, сообщила в ходе заседания нижней палаты депутат Татьяна Савельева.
По предварительной оценке, в 2023 году реальный рост ВВП составил 5,1%, что на 1,1 процентного пункта выше одобренного в рамках прогноза социально-экономического развития страны. Во всех базовых отраслях экономики достигнут положительный результат", - заявила Татьяна Савельева.
По ее словам, объем налоговых поступлений в республиканский бюджет составил 12,9 трлн тенге при плане 14,3, то есть меньше на 1,4 трлн тенге.
Исполнение по расходам составило 99,6% к плану на год, не исполнено 99,6 млрд тенге, в том числе по трансфертам регионам - 39,4 млрд тенге. Сумма неосвоения с учетом сложившейся экономии и нераспределенной суммы резерва правительства по республиканским бюджетным программам составила 73,3 млрд тенге", - добавила депутат.
Напомним, госдолг Казахстана составил 27 трлн тенге на начало года. В отношении ВВП он составляет 22,8%. При этом безопасный лимит госдолга равен 32% от ВВП, уточнили в Минфине.
14.05.2024, 09:50 72961
Гарвардская Бизнес Школа выпустила второй учебный материал о Kaspi.kz
Фото: Kaspi.kz
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Астана. 14 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Гарвардская Бизнес Школа (Harvard Business School) опубликовала второй учебный материал, посвященный Kaspi.kz, ведущей технологической компании, созданной в Казахстане.
Гарвардская Бизнес Школа известна своим методом обучения не на книгах, а на основе реальных кейсов о компаниях и реальных управленческих решениях. Классический гарвардский кейс - это рассказ на 20-25 страницах об управленческой задаче, которая стоит перед компанией. По гарвардским кейсам преподают не только в Гарварде, но и в других ведущих университетах по всему миру.
Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz:
Это уже второй гарвардский кейс про Kaspi.kz, что само по себе является уникальным достижением для любой компании. Первый кейс про Kaspi.kz был написан в 2019 году, по которому студенты обучаются уже 4 года. Новый кейс называется "Kaspi.kz: Построение доверия через инновации". Он посвящен уникальной корпоративной культуре в Kaspi.kz и нашей одержимости качеством сервисов, что помогает завоевать доверие наших любимых клиентов. Особенно приятно и важно для нас, что теперь еще больше студентов и профессоров по всему миру узнают о Казахстане и стремительном развитии инноваций в нашей стране".
Гарвардская Бизнес Школа располагается в Бостоне (США) и является одним из самых престижных учебных заведений мира. Михаил Ломтадзе получил степень магистра бизнес администрирования Гарвардской Бизнес Школы (Harvard Business School MBA) в 2002 году.
В 2019 году Михаил Ломтадзе вошел в состав Консультативного совета Гарвардской Бизнес Школы по региону Средней Азии, Турции, Ближнего Востока и Северной Африки. Основными задачами совета является помощь бизнес школе в создании образовательных программ, изучении регионального бизнеса и формировании глобальной стратегии.
13.05.2024, 15:18 109456
Более 5,8 млрд тенге выделило правительство на вакцинацию детей против опасных заболеваний
Средства будут направлены на иммунизацию детей, ранее пропустивших вакцинацию
Фото: Depositphotos
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Астана. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Из резерва правительства выделяется 5,83 млрд тенге на иммунизацию детей до 18 лет, ранее пропустивших вакцинацию в рамках Национального календаря прививок, сообщили в пресс-службе правительства Казахстана.
В результате проведенного Министерством здравоохранения анализа всего в Казахстане выявлено более 800 тыс. непривитых детей. Наверстывающая иммунизация будет проводиться против таких опасных инфекционных заболеваний, как коклюш, дифтерия, вирусные гепатиты А и В, корь, краснуха, столбняк, полиомиелит, паротит и гемофильная инфекция.
Средства будут направлены акиматам областей, городов республиканского значения и столицы в виде целевых текущих трансфертов на приобретение 747 720 доз вакцин и 542 592 единиц шприцев. При этом в Восточно-Казахстанской области проведение наверстывающей вакцинации детей планируется за счет имеющихся объемов препаратов.
По данным Минздрава, в Казахстане стабилизируется эпидемиологическая ситуация по кори. За последние 2 месяца уровень заболеваемости снизился на 32%. В рамках дополнительной массовой иммунизации привито порядка 1,3 млн человек, охват составил 91% от подлежащего вакцинации населения.
Вместе с тем наблюдается рост заболеваемости другими вакциноуправляемыми инфекциями. Так, в 2023 году была отмечена негативная динамика по коклюшу, при этом 91% заболевших - непривитые дети. Рост также произошел по краснухе, эпидемическому паротиту и вирусному гепатиту А.
Для недопущения роста заболеваемости опасными инфекциями среди населения премьер-министр Олжас Бектенов поручил Министерству здравоохранения и акиматам взять на особый контроль вопрос своевременного проведения иммунизации и эпидемиологическую ситуацию в каждом регионе.
13.05.2024, 14:07 101791
Расходы казахстанцев на образовательные услуги выросли почти на 30% за год
В структуре семейных расходов плата за высшее образование по своему удельному весу меньше детсадовских и школьных расходов
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Астана. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - За последний год казахстанцы увеличили свои расходы на образование сразу на 29,1%.
Годовые расходы одной казахстанской семьи на платные образовательные услуги и все, что с ними связано, в 2023 году составили 78,6 тыс. тенге. Это усредненная цифра, показатель отличается в городах и аулах на треть: 88,8 тыс. и 56,8 тыс. тенге соответственно, информирует ranking.kz со ссылкой на результаты выборочных обследований, проведенных Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК.
Согласно данным аналитиков, в структуре расходов в 2023 году большая доля приходится на затраты на детские сады (31,1%). Притом это касается платы не за питание ребенка в дошкольном учреждении, а именно за пребывание.
Эти данные в полной мере отражают проблему казахстанских родителей с устройством подросших малышей в детсады. Обобщенная информация Министерства просвещения РК за апрель 2024 года свидетельствуют о том, что охват детей в возрасте 2-6 лет дошкольным воспитанием составляет 91%. За счет неплохой обеспеченности местами в регионах эта средняя по стране цифра сглаживает тот острый дефицит, который наблюдается в мегаполисах. Например, в столице в прошлом году в очереди стояли 45 тыс. маленьких казахстанцев. Список этот сокращается очень медленно, даже несмотря на программу государственного финансирования частных детсадов", - отмечают эксперты.
По их словам, именно родители детей, посещающих частные детсады, составляют основу тех казахстанских семей, которые несут серьезные расходы на дошкольное воспитание. Благодаря субсидированию плата для родителей уменьшается на 20 тыс. тенге, однако они вынуждены оплачивать оставшуюся коммерческую часть.
Например, для Алматы эта сумма в зависимости от сада может составлять от 60 тыс. до 110 тыс. тенге. Впрочем, указанные суммы - не предел для дефицитных на детские сады мегаполисов. По открытым данным с сайтов частных дошкольных учреждений мы нашли сады и за 200 тыс., и за 300 тыс. тенге в месяц (3,6 млн тенге в год). За такую сумму (плюс регистрационный взнос в 200 тыс. тенге) с ребенком будут общаться на английском, проводить дополнительные занятия и развивать его исключительные таланты", - поделились обозреватели.
Отмечается, что немногим меньшую долю в структуре расходов на образование (22,9%) в прошлом году также занимали основные "школьные" статьи затрат. Недостаток педагогического внимания, неуспеваемость ребенка, неудовлетворенность качеством обучения в общеобразовательных школах приводят некоторых родителей к решениям о найме репетиторов или переводе ребенка в частную школу. Пребывание школьника в частной образовательной организации в группе продленного дня обходится жителям Алматы и Астаны в 65-100 тыс. тенге за месяц. Посещение частной школы выйдет дороже - от 200 тыс. тенге в месяц, или от 2,5 млн тенге в год. Верхний предел может быть достижим только для семей с достатком значительно выше среднего - тех, кто может отдавать за учебу ребенка в частной школе 11,5 млн тенге ежегодно.
В структуре семейных расходов плата за высшее образование по своему удельному весу меньше детсадовских и школьных расходов. Доля "студенческих" трат составляет всего 16,2%. В сравнении с расходами на некоторые частные детсады и школы среднего или элитного уровня платное обучение студента для родителей выходит дешевле. В национальных университетах годовая плата за обучение в текущем учебном году - от 1 млн тенге", - обратили внимание аналитики.
По мнению экспертов, тот факт, что казахстанцы начали более активно пользоваться платными образовательными услугами, которые государство обязуется предоставлять бесплатно, говорит и об их недостаточных доступности и качестве. Это подтверждают опросы, проведенные по заказу Счетного комитета по контролю за исполнением бюджета. В прошлом году уровень удовлетворенности граждан качеством дошкольного и среднего образования в РК составил 65,4%. За год этот индикатор изменился менее чем на 1 процентный пункт.
По данным БНС, отчеты за 2023 год говорят, что основная оценка качества, доступности дошкольного и среднего образования в Казахстане составляет 7,8-7,9 по десятибалльной шкале. При этом средний класс и малообеспеченные казахстанцы, не имеющие больших возможностей для платного образования, считают ситуацию более неудовлетворительной. Они оценивают доступность и качество на 5,9-7 баллов.
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Ваше мнение
Владельцы автомобилей в Казахстане платят транспортный налог, которой поступает в местный бюджет и затем расходуется из общего объема поступлений на различные приоритетные нужды, а не на содержание дорог. При этом граждане РК регулярно жалуются на качество дорожного покрытия. Считаете ли вы, что транспортный налог должен использоваться строго по назначению и должна предоставляться по нему отчетность в открытом доступе?