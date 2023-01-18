QazaqGaz будет разрабатывать новые газовые месторождения совместно с компаниями из ОАЭ

К 2027 году ожидается доведение всех 3,5 тысячи сел с высоким потенциалом развития до параметров системы региональных стандартов

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Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - За прошедшие годы в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі" в сферах ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, культуры и спорта реализовано 3,6 тысячи проектов на сумму 326 млрд тенге из всех источников финансирования, сообщил на заседании правительства премьер-министр РК Алихан Смаилов.





По словам главы кабмина, хорошая динамика по освоению выделенных средств и сдаче в эксплуатацию проектов отмечается в Атырауской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областях.





В то же время некоторые регионы допустили низкое освоение средств и не реализовали запланированное количество проектов. Это Улытауская и Западно-Казахстанская области.





Акимам данных регионов необходимо обратить особое внимание на реализацию проекта "Ауыл - Ел бесігі". При этом важно не допустить отставания по срокам реализации", - подчеркнул Смаилов.





В целом к 2027 году ожидается доведение всех 3,5 тысячи сел с высоким потенциалом развития до параметров системы региональных стандартов, заверил премьер.





В них входят обязательное наличие качественных дорог, объектов культуры, спорта и здравоохранения, школ со всем необходимым оборудованием, в целом развитие инфраструктуры. Наша главная цель заключается в улучшении качества жизни на селе", - отметил он.





В этом году в целом запланировано 1,5 тысячи проектов на 143 млрд тенге.





В этой связи для эффективной реализации проекта премьер сделал ряд поручений:





- Министерству национальной экономики совместно с акиматами областей обеспечить качественную и своевременную реализацию инфраструктурных проектов "Ауыл - Ел бесігі";





- Министерству национальной экономики при разработке концепции развития сельских территорий на 2023-2027 годы учесть новые подходы по актуализации критериев определения сел с потенциалом развития, а также совершенствованию системы региональных стандартов;





- в связи с актуализацией перечня сельских населенных пунктов с высоким потенциалом развития министерствам финансов и национальной экономики, акиматам областей проработать вопрос финансирования проекта "Ауыл - Ел бесігі" при уточнении республиканского бюджета.





Дополнено 17.01.2023, 13.50





Доля сельского населения за 15 лет снизилась с 47 до 40%. Это объясняется естественный процессом урбанзации, заявил в кулуарах правительства министр национальной экономики Республики Казахстан Алибек Куантыров.









При этом в номинальном выражении количество человек, проживающих в сельских населенных пунктах, фактически не изменилось. То есть увеличилась доля городского населения за счет увеличения населения в целом", - пояснил министр национальной экономики.



