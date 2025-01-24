Резкое падение акций прокомментировали в "Казтелекоме"
Падение цен на привилегированные акции может быть связано с их зависимостью от ожидаемых дивидендов, низкой ликвидностью и спекулятивным поведением
Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - В АО "Казахтелеком" прокомментировали резкое падение стоимости привилегированных акций на фондовом рынке.
В настоящее время общее количество находящихся в обращении привилегированных акций компании составляет 298 785 штук.
Среднедневной объем торгов привилегированными акциями на KASE крайне незначителен - колеблется от 300 тыс. тенге до 3 млн. тенге в день за последние 6 месяцев. Максимальный объем торгов по данному типу акций на 15 января 2025 года составил около 38 млн тенге, рассказали в компании.
Таким образом, на низколиквидном рынке поведение одного или нескольких инвесторов может существенно повлиять на стоимость акций. Ситуация, которая возникла накануне (22.01.2025), объясняется отсутствием котировок на покупку ценных бумаг в разумном диапазоне в момент продажи инвестором/и ценных бумаг. Всего было продано 75 бумаг на 2,2 млн тенге, что повлекло снижение стоимости на 33%, до 27 500 тенге к моменту окончания торгов", - пояснили в компании.
Там рассказали, что исторически привилегированные акции торговались с дисконтом не более 20% к стоимости простых акций.
Учитывая, что корректировки стоимости по простым акциям не произошло, фундаментальных причин для снижения стоимости привилегированных акций не было. И прошедшее снижение стоимости привилегированных акций было вызвано поведением одного или нескольких непрофессиональных инвесторов, возможно, вызванных спекулятивными ожиданиями дальнейшего снижения цены акций либо желанием зафиксировать краткосрочную прибыль", - рассказали в "Казтелекоме".
Там перечислили и другие возможные причины резкого снижения цены:
Чувствительность привилегированных акций к дивидендам
Привилегированные акции часто привязаны к выплатам фиксированных дивидендов. Если на рынке распространились слухи о том, что компания направит средства от продажи актива не на дивиденды, а на другие цели (например, реинвестирование или погашение долга), инвесторы могут начать продавать такие акции, опасаясь снижения их привлекательности. Но в случае АО "Казахтелеком" по привилегированным акциям зафиксирован минимальный размер дивидендов для выплаты, но он не должен быть ниже, чем на обыкновенную акцию. То есть те кто продают сейчас, не знают об этом либо дезинформированы", - пояснили в компании.
Инсайдерская информация или слухи
В условиях неопределенности инсайдерская информация может иметь значительное влияние. Даже небольшой объем торгов может вызвать резкое падение цены привилегированных акций, если на рынок поступила информация, что дивиденды будут ниже ожиданий или что выплаты по привилегированным акциям будут отсрочены", - говорится в сообщении.
Обыкновенные акции менее зависят от дивидендов
Для владельцев обыкновенных акций важна не только текущая дивидендная политика, но и долгосрочные перспективы компании. Если рынок верит, что продажа актива улучшит общую финансовую стабильность или позволит компании инвестировать в новые проекты, цена обыкновенных акций может оставаться стабильной.
Проблемы с ликвидностью привилегированных акций
Привилегированные акции часто менее ликвидны, чем обыкновенные. Небольшой объем торгов мог привести к значительному изменению цены из-за отсутствия достаточного числа покупателей, готовых выкупить акции по прежней цене.
Спекулятивные действия
Инвесторы или спекулянты могли целенаправленно продавать привилегированные акции, чтобы создать панику и купить их позже по более низкой цене, особенно в условиях слухов и неопределенности.
Падение цен на привилегированные акции, вероятно, связано с их зависимостью от ожидаемых дивидендов, низкой ликвидностью и спекулятивным поведением. На дату выпуска релиза цена по привилегированным акциям восстановилась, что отражает спекулятивный характер значительного падения цены. Волатильность стоимости акции происходит на небольшом объеме торгов. В то же время стабильность обыкновенных акций объясняется меньшей зависимостью от дивидендных выплат и ожиданиями долгосрочного роста компании", - резюмировали в компании.
Напомним, вчера Казахстанская фондовая биржа приостановила торги привилегированными акциями АО "Казахтелеком" в связи со снижением их цены на 33,09%, однако сегодня стоимость акций вновь резко выросла.