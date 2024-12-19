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Астана. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - По предварительной оценке, рост ВВП по итогам 11 месяцев составил 4,4%, который преимущественно обеспечен развитием ненефтяного сектора. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.





Более 70% роста экономики сложилось за счет обрабатывающей промышленности, торговли, сельского хозяйства и строительства. В разрезе отраслей наблюдается следующая динамика: в сельском хозяйстве отмечен рост валового выпуска продукции на 13,4%, что является наивысшим показателем с 2011 года; в строительстве - 10,3%; в торговле - 8,2%; услугах транспорта - 8,1%; связи - 5,3%; обрабатывающей промышленности - 5,3%. В целом за указанный период производство отечественных товаров выросло на 5%, оказанные услуги - на 4,5%. Объем инвестиций в основной капитал увеличился на 3,1% и достиг 15,8 трлн тенге.





Внешнеторговый товарооборот за 10 месяцев составил $116,9 млрд. На 5,1% вырос экспорт казахстанских товаров, в денежном эквиваленте показатель составил $68,5 млрд. При этом экспорт обработанных товаров увеличился на 10,2% и достиг $23,3 млрд. Устойчивый рост несырьевого экспорта во многом связан с увеличением объемов поставок казахстанских товаров в Китай и Турцию, а также с расширением присутствия на рынках Европы.





Объем экспорта в КНР увеличился на 5,3% и составил $12,3 млрд. Этому способствовала активная совместная работа государства и бизнеса. В целях повышения узнаваемости отечественной продукции среди китайских потребителей обеспечено участие казахстанских компаний на самых крупных и популярных выставках: CIFTIS, CIIE, Digital Expo и др. Активизирована работа по продвижению товаров на электронных площадках через национальные павильоны на jd.com, Doiyin, Alibaba, где были также организованы стриминги.





Наращивание экспортных потоков в страны ЕС, такие как Ирландия, Швейцария и Франция, указывает на их диверсификацию. Вместе с тем прирост несырьевого экспорта в соседние страны, такие как Кыргызстан и Таджикистан, свидетельствует о важности Центрально-Азиатского региона для торговли РК.





Экспорт услуг также увеличился на 10,5% и зафиксировался на уровне $8,4 млрд. Драйверами в данном секторе выступают сферы перевозок, IT, финансовые и другие деловые услуги.





В то же время импорт за отчетный период сократился на 3,3%. Результатом увеличения объемов экспорта, сопровождаемого снижением импорта, стал рост положительного торгового баланса экономики на 33,4%. Данный показатель сложился на уровне $20,1 млрд.





В результате принятых мер инфляция в т.г. снизилась, составив в ноябре 8,4% в годовом выражении. В соответствующем периоде 2023 года инфляция была на уровне 10,3%.