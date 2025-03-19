18.03.2025, 15:58 12531
Сингапур инвестирует 690 млрд тенге в строительство центров обработки данных
Планируется строительство двух ЦОД в совокупной ИТ-мощностью 200 МВт в Акмолинской и Карагандинской областях
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Астана. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан запускает стратегически важный проект по строительству гипермасштабируемых центров обработки данных (ЦОД) с участием зарубежных инвесторов из Сингапура – GK Hyperscale Ltd. Соответствующее постановление о соглашении с инвестором подписано премьер-министром Олжасом Бектеновым, сообщили в пресс-службе правительства.
По информации пресс-службы кабмина, документ предусматривает инвестиционные вложения в сумме 690 млрд тенге для строительства и эксплуатации двух ЦОД с совокупной ИТ-мощностью 200 МВт в Акмолинской и Карагандинской областях.
Правительство в лице Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности активно участвует в реализации проекта, обеспечивая его интеграцию в государственную цифровую экосистему, а также формируя нормативные условия для развития облачных технологий и высокопроизводительных вычислений (HPC). Создание таких центров позволит Казахстану привлекать международных технологических гигантов, таких как Microsoft, Google и Amazon, а также компании, работающие с большими данными и машинным обучением", - рассказали в пресс-службе правительства.
Отмечается, что проект станет драйвером развития цифровой экономики, создавая высокооплачиваемые рабочие места и обеспечивая технологическую независимость. Ожидается, что Казахстан значительно увеличит экспорт IT-услуг, расширит присутствие локальных IT-компаний на международных рынках и усилит свою роль в глобальных цифровых экосистемах.
Запуск ЦОД укрепит позицию страны как цифрового хаба Центральной Азии и создаст условия для роста экспорта IT-услуг. Запуск первой очереди намечен на 2027 год, полное развертывание ЦОД – к 2030 году", - добавили в правительстве.
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18.03.2025, 09:48 21281
Жумангарин объявил выговор заместителям акимов ряда областей за ненадлежащий контроль за запасами овощей в стабфондах
Фото: Минторговли РК, gov.kz
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Астана. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В правительстве состоялось совещание по вопросам стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары. По итогам обсуждений заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин объявил выговор нескольким заместителям акимов областей за ненадлежащий контроль за запасами овощей в стабфондах.
По представленным Министерством торговли и интеграции данным, за прошлую неделю средний индекс цен на социально значимые продовольственные товары составил 0,2%, что является минимальным показателем с начала 2025 года. Первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова отметила, что с начала года средний индекс роста цен на социальные продукты составил 3,4%, при этом с начала марта динамика роста замедлилась на 0,4%. Наибольший рост цен с начала года зафиксирован на картофель (+19,3%), капусту (+23,2%) и говядину (+9%). В то же время отмечается снижение цен на рис (-3,4%), яйца (-2,1%) и муку (-0,3%).
Наибольший рост цен зафиксирован в Актюбинской области (+0,8%), Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях (+0,5%), в Жетысу (+0,4%). В то же время снижение индекса цен наблюдалось в Астане (-0,2%) и Западно-Казахстанской области (-0,1%)", - отметила Айжан Бижанова.
Вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков сообщил о ходе разбронирования запасов овощей в регионах. По данным местных исполнительных органов, на 12 марта остатки картофеля, законтрактованных СПК для стабфондов, составляют 41,3 тыс. тонн, однако ревизия в отдельных регионах выявила значительное несовпадение заявленных объемов с фактическими запасами картофеля.
В Мангистауской области из заявленных СПК Более 2,5 тыс. т фактически подтвердились только 25 т. В Восточно-Казахстанской области из заявленных СПК более 1,6 тыс. т реально подтверждены лишь 35 т. В Атырауской области: заявлено 394 т, подтверждены 110 т. В Абайской области: заявлено более 2,2 тыс. т, подтверждены 183 т. В Жамбылской области: заявлены более 2,6 тыс. т, по результатам ревизии подтверждено лишь 308 т. В области Ұлытау из более 1,8 тыс. т, заявленных СПК, фактически имеется 827 т. В Западно-Казахстанской области из заявленных СПК более 2,3 тыс. т подтвердились более 1,3 тыс. т.
На основании выявленных нарушений вице-премьер объявил выговор заместителям акимов областей, которые не смогли организовать надлежащий контроль за запасами картофеля. Серик Жумангарин подчеркнул, что правительство предприняло все необходимые меры для стабилизации цен: введен запрет на вывоз племенного скота, ограничен на шесть месяцев экспорт картофеля в третьи страны, вводится запрет на ввоз импортных куриных яиц. Но без должного контроля со стороны региональных властей результаты принятых мер не дают должного эффекта.
В настоящее время в Казахстан осуществляются активные поставки импортного картофеля по доступным ценам из Пакистана и Китая. При содействии Комитета торговли МТИ через уполномоченного экономического оператора AO "KTZ EХPRESS" в страну уже импортировано более 4 тыс. т, на подходе - еще 700 т.
Дополнительно Министерство сельского хозяйства совместно с АО "Продкорпорация" разработало схему взаимодействия для стабилизации цен на овощи. Она предусматривает взаимодействие между социально-предпринимательскими корпорациями (СПК) и Продкорпорацией для обеспечения поставок и финансовой поддержки производителей.
17.03.2025, 17:30 40686
Среднегодовой рост выручки "Самрук-Қазына" с 2021 по 2024 год составил 13%
Фото: telegram/Samruk-Kazyna official
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Астана. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления акционерного общества "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов доложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о том, что среднегодовой рост выручки "Самрук-Қазына" с 2021 по 2024 год составил 13%, сообщает Акорда.
Как сообщил Нурлан Жакупов, инвестпортфель группы насчитывает 130 проектов на более чем 100 млрд долларов.
В 2025 году предстоит завершить 7 крупных инвестиционных проектов, включая строительство вторых путей на участке Достык - Мойынты, железнодорожной линии в обход Алматы, контейнерного хаба на базе порта Актау", - заявили в пресс-службе.
Также Касым-Жомарту Токаеву также были представлены данные по поддержке отечественных товаропроизводителей в 2024 году. С ними заключены договоры на 1,1 трлн тенге. Офтейк-контрактов заключено в 10 раз больше, чем в 2023 году.
Глава государства подчеркнул важность продолжения работы над повышением эффективности и увеличением стоимости активов АО "Самрук-Қазына". Особое внимание, по его словам, следует уделить приоритетным инфраструктурным проектам, от качественной реализации которых напрямую зависит будущее национальной экономики.
Ранее депутаты раскритиковали бюрократию в "Самрук-Казыне".
17.03.2025, 15:55 43196
Еще одна важная веха в развитии проекта КГПЗ
Фото: КГПЗ
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Аксай. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Компания "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В." (КПО) и ее акционеры рады объявить о начале очередного этапа в подготовке проекта Карачаганакского газоперерабатывающего завода (КГПЗ) мощностью 4 млрд м3 в год: консорциум под руководством компании Hyundai Engineering Co. приступает к подготовительным инженерно-техническим работам.
Проект КГПЗ является стратегической инициативой, имеющей важное значение для энергообеспечения Казахстана и долгосрочной производственной деятельности компании KПO. Это подтверждает намерение акционеров компании КПО всемерно содействовать развитию энергетического сектора Казахстана, а также обеспечить экономический рост и долговременную пользу для всех заинтересованных сторон.
Компания KПO и ее акционеры настроены на тесное сотрудничество с Республикой Казахстан в плане дальнейшего изучения всех параметров, необходимых для экономической оценки проекта KГПЗ.
17.03.2025, 15:02 44456
Токаев и глава компании-флагмана атомной энергетики КНР обсудили перспективы сотрудничества
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Астана. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и генеральный директор Китайской национальной корпорации ядерной промышленности (СNNC) Шэнь Яньфэн обсудили перспективы сотрудничества в атомной энергетике, сообщает Акорда.
Касым-Жомарт Токаев сообщил Шэнь Яньфэну о планах Казахстана по развитию отрасли, подчеркнув важность принятого недавно решения о создании Агентства по ядерной энергетике для системной реализации стоящих перед национальной экономикой стратегических задач.
Глава государства отметил, что Казахстан заинтересован в значительном опыте корпорации СNNC, являющейся флагманом атомной энергетики КНР.
В свою очередь Шэнь Яньфэн проинформировал Касым-Жомарта Токаева о проектах компании на территории Китая и за рубежом.
В ходе беседы были рассмотрены вопросы сотрудничества в изучении передовых технологий мирного использования атомной энергии и обучении казахстанских специалистов.
Напомним, в ходе заседания Национального курултая Токаев анонсировал создание Агентства по ядерной энергетике при президенте. Также президент поделился мнением, что стране необходимы три АЭС.
17.03.2025, 12:32 48221
Нефтегазохимическое производство в Казахстане выросло более чем на 150%
В прошлом году принята дорожная карта до 2030 года, которая предусматривает запуск 6 масштабных инвестиционных проектов на 15 млрд долларов, с созданием 20 тыс. новых рабочих мест
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Астана. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В 2024 году нефтегазохимическое производство в Казахстане выросло на 150,5%, сообщает пресс-служба Ассоциации KazEnergy.
По ее данным, всего в 2024 году произведено 540 тыс. тонн продукции.
В частности, в 2024 году выросло производство:
- Полипропилена - на 38,8% (301,7 тыс. тонн);
- МТБЭ (Метил-трет-бутиловый эфир. - Прим.ред.) - на 11,2% (46,3 тыс. тонн);
- Бензола - на 30,9% (28,8 тыс. тонн);
- Параксилола - в 4 раза (109,5 тыс. тонн).
Принята дорожная карта до 2030 года, которая предусматривает запуск 6 масштабных инвестиционных проектов на 15 млрд долларов, с созданием 20 тыс. новых рабочих мест.
Также подписано первое инвестиционное соглашение о производстве метанола объемом 130 тыс. тонн.
14.03.2025, 17:18 261891
Агентство по ядерной энергетике при президенте появится в Казахстане
Токаев заявил о необходимости строительства трех АЭС в Казахстане
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Астана. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о решении создать Агентство по ядерной энергетике при президенте.
Для нас стратегически важно создать новую энергетическую отрасль, которая обеспечит прочную базу динамичного экономического развития на десятилетия вперед. Именно поэтому считаю необходимым возвести не одну, а три атомные электростанции и, в конечном счете, сформировать полноценный ядерный кластер. С учетом исключительной важности данной задачи мною принято решение создать Агентство по ядерной энергетике при президенте", - сообщил Токаев на заседании Национального курултая.
Президент отметил, что стране предстоит в полной мере реализовать свои возможности в газовой и угольной генерации, а также потенциал возобновляемых источников энергии.
Казахстан должен не только достичь полного самообеспечения электроэнергией, но и стать крупным экспортером на мировом энергетическом рынке. Это веление времени (...) Одобрив на референдуме решение о строительстве первой АЭС, граждане дали старт решению данной задачи. Это означает, что мы должны подойти к развитию энергетики вдумчиво, комплексно, с учетом дальней перспективы", - сказал глава государства.
Напомним, в Казахстане определили три перспективные площадки для строительства АЭС.
14.03.2025, 16:57 263726
Автодорогу от Астаны до Транскаспийского маршрута построят в Казахстане
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Астана. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На IV заседании Национального курултая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал реализацию важного инфраструктурного проекта - строительство автодороги от Астаны до Транскаспийского международного транспортного маршрута.
Правительству поручено приступить к строительству автомобильной дороги от Астаны через Аркалык, Тургай и Иргиз с прямым выходом к Транскаспийскому международному транспортному маршруту. Новая магистраль позволит сократить путь между центральными и западными регионами страны на 560 километров. Это масштабный проект, который придаст импульс развитию всего Тургайского региона", - рассказал президент.
Кроме того, продолжил он, в Аркалыке следует восстановить аэропорт и построить новый аэровокзальный комплекс.
Все это не только укрепит транспортную связанность страны, но и будет способствовать освоению сельскохозяйственных земель и развитию животноводства в Центральном Казахстане. И таких проектов у нас немало: в машиностроении, металлургии, нефтехимии, агропромышленной и транспортно-логистической сферах", - сказал Токаев.
Он проинформировал, что в текущем году финансирование реального сектора экономики планируется увеличить почти в два раза, до 8 триллионов тенге.
В последующие годы правительству предстоит довести объемы фондирования реального сектора до 10 триллионов тенге. Речь по-сути идет о беспрецедентных для нашей страны объемах поддержки бизнеса", - добавил глава государства.
14.03.2025, 15:54 257831
Противники повышения НДС не учитывают реальную ситуацию - президент
Фото: Depositphotos
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Астана. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе IV заседания Национального курултая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев представил свое видение по поводу налоговой реформы, вызвавшей оживленные дискуссии в обществе, сообщает Акорда.
Говоря о налоговых реформах, президент подчеркнул, что не все люди хорошо разбираются в экономике или финансах, поэтому надо доступным языком доносить каждому смысл проводимых реформ.
Глава государства считает, что предлагаемые правительством налоговые реформы в целом верны, они учитывают базовые экономические и социальные факторы.
В профессиональных кругах, да и в обществе уже сложилось понимание необходимости повышения ставки налога на добавленную стоимость. Хотя можно услышать и критические высказывания в адрес предлагаемых мер, в частности, по НДС, но такие мнения не учитывают реальную ситуацию", - отметил Токаев.
Говоря о социальном блоке, президент подчеркнул, что она занимает более половины бюджета.
Наше государство - социальное, поэтому мы продолжим инвестировать в образование, здравоохранение, это наша конституционная обязанность. Но помощь следует оказывать действительно нуждающимся гражданам, злоупотребления, аферы недопустимы. Поэтому неприоритетные расходы будут сокращаться, необходимость в этом очевидна. Правительство до конца года должно окончательно определиться, каким образом такие расходы следует оптимизировать", - сказал глава государства.
Также он остановился на вопросе налоговых льгот и преференций. По мнению главы государства, они сформировали в стране подобие налогового офшора.
Появились две основные группы предпринимателей - те, кто, пользуясь лазейками в законодательстве, смогли уменьшить для себя налогооблагаемую базу, и те, кто добросовестно выплачивают все налоги. И вторая группа предпринимателей, естественно, оказалась менее конкурентоспособной. Правительство обоснованно обратило внимание на такое явление, как дробление бизнеса с целью уклонения от уплаты налогов. К сожалению, такое происходит сплошь и рядом", - отметил Токаев.
Дробление бизнеса, по его словам, стало следствием упущений в законодательстве, данный вопрос был недостаточно проработан и правительством, и депутатами.
Опять погнались за красивыми показателями: дескать, в стране зарегистрировано более 2 миллионов налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Но не проанализировали, какие это предприятия, откуда они взялись, в каком объеме платят налоги и платят ли вообще. Но упреками делу не поможешь. Нужно в срочном порядке выправлять ситуацию. Это мое обращение к правительству и парламенту - следует срочно внести необходимые изменения в законодательство", - поручил президент.
В заключение он отметил, что только добропорядочные, ответственные и законопослушные предприниматели должны пользоваться поддержкой правительства и власти в целом.
Говоря о налоговой реформе, именно сейчас нужны решительные меры, в противном случае, мы столкнемся с трудностями совершенно другого порядка", - заключил Касым-Жомарт Токаев.
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