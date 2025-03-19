Сингапур инвестирует 690 млрд тенге в строительство центров обработки данных

Фото: Минторговли РК, gov.kz

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Астана. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В правительстве состоялось совещание по вопросам стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары. По итогам обсуждений заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин объявил выговор нескольким заместителям акимов областей за ненадлежащий контроль за запасами овощей в стабфондах.





По представленным Министерством торговли и интеграции данным, за прошлую неделю средний индекс цен на социально значимые продовольственные товары составил 0,2%, что является минимальным показателем с начала 2025 года. Первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова отметила, что с начала года средний индекс роста цен на социальные продукты составил 3,4%, при этом с начала марта динамика роста замедлилась на 0,4%. Наибольший рост цен с начала года зафиксирован на картофель (+19,3%), капусту (+23,2%) и говядину (+9%). В то же время отмечается снижение цен на рис (-3,4%), яйца (-2,1%) и муку (-0,3%).





Наибольший рост цен зафиксирован в Актюбинской области (+0,8%), Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях (+0,5%), в Жетысу (+0,4%). В то же время снижение индекса цен наблюдалось в Астане (-0,2%) и Западно-Казахстанской области (-0,1%)", - отметила Айжан Бижанова.





Вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков сообщил о ходе разбронирования запасов овощей в регионах. По данным местных исполнительных органов, на 12 марта остатки картофеля, законтрактованных СПК для стабфондов, составляют 41,3 тыс. тонн, однако ревизия в отдельных регионах выявила значительное несовпадение заявленных объемов с фактическими запасами картофеля.





В Мангистауской области из заявленных СПК Более 2,5 тыс. т фактически подтвердились только 25 т. В Восточно-Казахстанской области из заявленных СПК более 1,6 тыс. т реально подтверждены лишь 35 т. В Атырауской области: заявлено 394 т, подтверждены 110 т. В Абайской области: заявлено более 2,2 тыс. т, подтверждены 183 т. В Жамбылской области: заявлены более 2,6 тыс. т, по результатам ревизии подтверждено лишь 308 т. В области Ұлытау из более 1,8 тыс. т, заявленных СПК, фактически имеется 827 т. В Западно-Казахстанской области из заявленных СПК более 2,3 тыс. т подтвердились более 1,3 тыс. т.





На основании выявленных нарушений вице-премьер объявил выговор заместителям акимов областей, которые не смогли организовать надлежащий контроль за запасами картофеля. Серик Жумангарин подчеркнул, что правительство предприняло все необходимые меры для стабилизации цен: введен запрет на вывоз племенного скота, ограничен на шесть месяцев экспорт картофеля в третьи страны, вводится запрет на ввоз импортных куриных яиц. Но без должного контроля со стороны региональных властей результаты принятых мер не дают должного эффекта.





В настоящее время в Казахстан осуществляются активные поставки импортного картофеля по доступным ценам из Пакистана и Китая. При содействии Комитета торговли МТИ через уполномоченного экономического оператора AO "KTZ EХPRESS" в страну уже импортировано более 4 тыс. т, на подходе - еще 700 т.





Дополнительно Министерство сельского хозяйства совместно с АО "Продкорпорация" разработало схему взаимодействия для стабилизации цен на овощи. Она предусматривает взаимодействие между социально-предпринимательскими корпорациями (СПК) и Продкорпорацией для обеспечения поставок и финансовой поддержки производителей.