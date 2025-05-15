Скляр и глава китайской компании обсудили инвестпроект по строительству парка по переработке кукурузы в Казахстане

Фото: primeminister.kz

Рассказать друзьям

Астана. 14 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр и президент группы компаний Fufeng Group Ли Сюэчун обсудили реализацию масштабного инвестиционного проекта по строительству вертикально интегрированного промышленного парка по глубокой переработке кукурузы в Жамбылской области, - Первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр и президент группы компаний Fufeng Group Ли Сюэчун обсудили реализацию масштабного инвестиционного проекта по строительству вертикально интегрированного промышленного парка по глубокой переработке кукурузы в Жамбылской области, сообщает пресс-служба главы правительства.





Планируемый объем инвестиций составляет порядка $800 млн. Производственный комплекс проекта включает завод по производству крахмала, три биоферментационных завода, угольную теплоэлектростанцию и очистные сооружения", - заявили в пресс-службе.





Также мощность переработки кукурузы составит 1 млн тонн в год, в том числе за счет поставок от местных сельхозтоваропроизводителей, экспорт готовой продукции ориентирован на страны ЕС, Северной Африки и Ближнего Востока. Кроме того, реализация проекта позволит создать около 1,5 тысячи новых рабочих мест.





Стороны также обсудили условия предстоящего соглашения об инвестициях, включая вопросы предоставления экспортной поддержки и ключевые меры государственной поддержки развития отрасли глубокой переработки кукурузы.





Президент Fufeng Group господин Ли Сюэчунь заверил, что создание высокотехнологичного производственного комплекса позволит значительно увеличить добавленную стоимость сельхозпродукции, стимулировать развитие сопутствующих отраслей, создать устойчивый рынок сбыта для отечественных аграриев, а также укрепить экспортный потенциал страны.



