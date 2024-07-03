Совместные проекты в энергетике и модернизации дорожной инфраструктуры обсудили Казахстан и Китай Дополнено
Фото: primeminister.kz
Астана. 2 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Олжас Бектенов обсудил совместные энергетические проекты Казахстана и КНР с председателем совета директоров China National Petroleum Corporation (CNPC) Дай Хоуляном, прибывшим в Казахстан в рамках государственного визита председателя Китайской Народной Республики, сообщает primeminister.kz.
Рассмотрены вопросы углубления инвестиционного сотрудничества в энергетической отрасли. Особое внимание уделено совместному проекту по увеличению производственной мощности Шымкентского нефтеперерабатывающего завода. Участники встречи обсудили текущую стадию проекта и подтвердили намерение ускорить темпы модернизации для своевременного ввода объекта в эксплуатацию. С учетом расширения Шымкентского НПЗ рассмотрены меры по обеспечению завода достаточным объемом сырья и расширению нефтепроводов Кенкияк - Атырау и Кенкияк - Кумколь. Казахстанскими и китайскими экспертами в настоящее время ведутся необходимые расчеты", - говорится на сайте главы правительства.
На встрече Бектенов отметил, что совместные предприятия являются успешными и экономически рентабельными, и подчеркнул важность поэтапного увеличения доли местного содержания за счет тесного взаимодействия с местными производителями товаров и поставщиками услуг.
Если необходимые товары или оборудование в стране не производятся, то предлагаем совместно проработать вопрос их локализации на территории Казахстана в ближайшее время", - отметил премьер.
Для справки
Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) входит в топ-3 крупнейших нефтяных компаний мира. В нефтегазовую промышленность Казахстана вложено более $45 млрд. На предприятиях CNPC по стране трудятся более 30 тыс. человек, 98,3% из них казахстанцы.
Дополнено 02.07.2024, 13.34
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов и председатель совета директоров CITIC Group Си Гохуа обсудили вопросы реализации совместных казахско-китайских проектов и укрепления сотрудничества в сферах энергетики и промышленности, сообщает пресс-служба главы правительства.
В настоящее время при участии китайской компании реализуются крупные инфраструктурные проекты по реконструкции автодорог республиканского значения. В частности, строительно-монтажные работы на 24 участках общей протяженностью 1 131 км ведутся на трассах Талдыкорган - Усть-Каменогорск и Караганда - Балхаш.
На трассе Талдыкорган - Усть-Каменогорск открыто движение по нижнему слою покрытия на 748 км из 768 км, остаток работ по верхнему слою покрытия составляет 48%; Караганда-Балхаш - открыто движение по нижнему слою покрытия на протяжении всех 363 км, остаток работ по верхнему слою покрытия составляет 49%", - сообщили в пресс-службе.
Стороны также рассмотрели проект по увеличению мощности завода ТОО "СП "CASPI BITUM" до объема 750 тыс. тонн в год. Реализация данного проекта покроет потребность в битуме в разгар строительного сезона.
Участники встречи подчеркнули готовность развивать сотрудничество в сфере сельского хозяйства, чистой энергетики, защиты окружающей среды и цифровых технологий.
Для справки
Корпорация "CITIC Group" была основана в 1979 году. CITIC Group в Казахстане реализует проекты в сферах энергетики, химической промышленности, финансов, инфраструктуры и других областях.
Ранее в ходе III межрегионального форума "Казахстан - Китай" в Урумчи подписано 17 документов о сотрудничестве на $629 млн.
Сегодня Казахстан и Китай также договорились создать в стране один из крупнейших распределительных центров электронной коммерции в Центральной Азии.