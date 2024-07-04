03.07.2024, 10:19 31726
Современные системы полива и капельного орошения предоставит Казахстану Иран
Фото: Depositphotos
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Астана. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов встретился с послом Ирана в Казахстане Али Акбаром Джоукаром. Стороны обсудили обмен опытом и технологиями для сокращения потерь воды при транспортировке и поливе посевных площадей. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
В частности, иранские компании готовы предоставить Казахстану современные системы полива, использующие подземные воды, а также автоматические установки капельного орошения, подающие влагу напрямую к корням растений. Благодаря этим технологиям в Иране удалось значительно сократить расходы воды на выращивание риса, увеличив при этом урожайность.
На сегодня мы начали масштабную работу по строительству и реконструкции водохранилищ и других водохозяйственных сооружений. Иранские компании обладают богатым опытом в этом направлении, разрабатывают эффективные технологии. Кто-то уже работает в Казахстане. Например, в Жамбылской и Туркестанской областях идет реконструкция ирригационных сетей. Поэтому хочу пригласить бизнесменов из Ирана в нашу страну для участия в конкурсах на строительство и ремонт водной инфраструктуры", - сказал министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
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04.07.2024, 09:39 5036
Товарооборот Казахстана с Китаем вырос на 10%
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Астана. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Товарооборот Казахстана с Китаем по итогам января-апреля текущего года вырос на 10,3%, до $9 млрд. Об этом сообщает finprom.kz.
Большую часть товарооборота составил экспорт: $4,6 млрд, плюс 26,3% за год. В то же время импорт составил $4,4 млрд, минус 2,5%.
Доля Поднебесной в общей структуре товарооборота РК составила 20,8%, в импорте - 25%, в экспорте - 18%.
Ключевая статья экспорта Казахстана в Китай - сырая нефть и нефтепродукты: $1 млрд, на 9,6% больше, чем годом ранее. Также среди основных экспортных категорий - медь и медные сплавы, ферросплавы, продукты неорганической химии, железные руды и концентраты.
Самый популярный импортный продукт - телефоны: $343,2, в 4,6% больше, чем годом ранее. Также в перечень товаров, которые Казахстан преимущественно закупал из КНР, входила трикотажная одежда, легковые автомобили, вычислительные машины, а кроме того - бульдозеры, грейдеры, экскаваторы и прочая подобная техника.
Что касается китайского предпринимательства в РК, на 1 июня текущего года в нашей республике работало 2,7 тыс. компании с китайским участием, что на 35,1% больше, чем годом ранее.
Чаще всего китайские компании работали в сферах торговли и авторемонта, строительства, обрабатывающей и горнодобывающей промышленности, а также транспорта и складирования.
А меньше всего таких предприятий числилось в водоснабжении, сфере искусства и досуга, а также образовании.
По итогам 2023 года обязательства резидентов Казахстана перед инвесторами из Китая составляли $14,3 млрд, плюс 8,5% за год.
Годом ранее обязательства перед китайскими инвесторами составляли $13,2 млрд, плюс 4% за год.
Основная сфера вложения средств для китайских инвесторов в РК - финансовая и страховая деятельность: $1,8 млрд. Среди популярных отраслей также были горнодобывающая промышленность ($1,3 млрд), торговля и авторемонт ($1,1 млрд), профессиональная, научная и техническая деятельность ($450,8 млн) и государственное управление и оборона, обязательное социальное обеспечение ($167,1 млн).
По итогам первого квартала текущего года в РК прибыло 750 человек из Китая против всего 98 человек годом ранее. Годовой рост численности мигрантов составил заметные 7,7 раза.
Самые популярные регионы прибытия - Алматы (216 человек), Алматинская (160 человек) и Акмолинская (157 человек) области. Далее идут Астана (104 человека) и Жетысуская область (66 человек). На эту пятерку регионов пришлось 93,7% всех прибывших мигрантов из Китая.
Что касается выбытия, за январь-март 2024 года в Китай переехали всего три человека против двух годом ранее. 1 человек выбыл из Алматинской области и 2 человека - из Алматы.
04.07.2024, 08:42 5886
Крупные гидротехнические сооружения планируют построить в Казахстане иранские компании
Фото: Минводных ресурсов РК
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Астана. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов встретился с министром энергетики Ирана Али Акбаром Мехрабианом. Стороны обсудили строительство новых гидротехнических сооружений и сокращение расходов поливной воды, сообщила пресс-служба Министерства водных ресурсов РК.
Али Акбар Мехрабиан сообщил, что иранские компании намерены реализовать в Центральной Азии, и в частности в Казахстане, масштабные проекты по строительству гидротехнических сооружений, аналогичных ГЭС "Бахтиари" - одной из крупнейших в мире плотин. Также министр заявил о готовности Ирана предоставить Казахстану современные технологии транспортировки поливной воды, позволяющие значительно сократить потери от ее испарения.
Нуржан Нуржигитов в свою очередь отметил, что такого рода проекты необходимы для южных регионов Казахстана - Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областей. Также министр водных ресурсов и ирригации пригласил иранские компании в Казахстан на переговоры.
Паводки показали, что страна нуждается в новых водохранилищах, чтобы эффективно пропускать паводковую воду и накапливать ее для дальнейшего использования. Иранские компании реализуют очень успешные проекты на родине. Видя эффективность проводимой работы, мы заинтересованы в тесном и долгосрочном сотрудничестве с нашими иранскими коллегами", - отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
02.07.2024, 21:16 50496
БРК привлекает инвестиции от финансовых институтов Китая
Соглашения расширяют деловое сотрудничество между Казахстаном и Китаем
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Астана. 2 июля. KAZAKHSTAN TODAY - АО "Банк развития Казахстана" подписало соглашения с ведущими китайскими финансовыми институтами по привлечению долгосрочных финансовых ресурсов для реализации инвестиционных проектов в области АПК, инфраструктуры, обрабатывающей промышленности и "зеленой" энергетики, сообщает пресс-служба банка.
Подписание документов состоялось на полях казахстанско-китайского делового совета в Астане, проводимого в преддверии саммита ШОС.
Соглашение о стратегическом сотрудничестве с филиалом Китайского строительного банка в Астане (China Construction Bank) предусматривает предоставление БРК льготных кредитных средств на сумму 500 млн долларов. Банк направит их на финансирование инвестиционных проектов.
Рамочное соглашение с Государственным банком развития Китая (China Development Bank) предусматривает предоставление БРК льготных кредитов на сумму 250 млн долларов и 2 млрд китайских юаней, которые будут направлены на финансирование ряда инвестиционных проектов. Один из них касается восстановления автодорог республиканского значения общей протяженностью более 5 тыс. километров. Проект будет реализован на всей территории Казахстана и позволит развить транспортно-логистический потенциал регионов. На эти цели БРК открыл кредитную линию АО "НК "КазАвтоЖол" в размере эквивалентном 450 млрд тенге.
Также между БРК, China Power International Holding и АО "Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы" было подписано соглашение о намерениях предоставить синдицированный заем по проекту строительства ветрового парка общей мощностью 220 МВт в Акмолинской области. Помимо вышеуказанных участников, также планируется участие в синдикате Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. Этот инвестиционный проект предусматривает строительство пяти ветроэлектростанций: ВЭС Борей (100 МВт), ВЭС Energo Trust (50 МВт), Софиевская ВЭС (39 МВт), Аркалыкская ВЭС (17 МВт) и ВЭС JasilJel Energy (14,95 МВт), которые позволят обеспечить регион экологически чистой электроэнергией и снизить количество вредных выбросов в атмосферу.
Еще одним важным документом стал меморандум о сотрудничестве между БРК, компанией Shijixianghe Asia Pte. Ltd. и ТОО "Зерновой консорциум Казахстана", который предусматривает реализацию инвестиционного проекта по глубокой комплексной переработке пшеницы мощностью 1 млн тонн в год. Проект ориентирован на производство продукции высокого передела с возможностью экспорта на международные рынки.
Соглашения расширяют деловое сотрудничество между Казахстаном и Китаем, создают возможности для реализации стратегически важных проектов в нашей стране, которые направлены в том числе на повышение инвестиционной привлекательности Казахстана. Мы уверены, что наше сотрудничество с партнерами из Китая принесет значительные выгоды для обеих стран. Для нас важно, что инвестиции будут направлены в такие важные отрасли, как обрабатывающая промышленность, инфраструктура и альтернативная энергетика", - отметил глава БРК Марат Елибаев.
02.07.2024, 17:52 55041
Дочерняя компания "КазТрансОйл" увеличила тарифы на подачу воды
Фото: Depositphotos
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Атырау. 2 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Дочерняя компания "КазТрансОйл" - ТОО "Магистральный Водовод" с 1 июля увеличила тарифы на подачу воды, сообщает пресс-служба "КазТрансОйл".
С 1 июля 2024 года до 30 июня 2029 года тариф для населения, бюджетных и некоммерческих организаций, а также других предприятий, оказывающих коммунальные услуги населению, бюджетным и некоммерческим организациям, составит 30 тенге за кубометр, увеличившись на 66,3%", - проинформировали в компании.
Также с 1 июля 2024 года до 30 июня 2029 года тариф для сельскохозяйственных товаропроизводителей составит 100 тенге за кубометр, увеличившись на 53,9%.
Ранее сообщалось, что в Казахстане вводят дифференцированный тариф на питьевую воду.
02.07.2024, 17:30 55336
В Казахстане снизились цены на социально значимые продукты питания
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Астана. 2 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане по итогам полугодия зафиксировано снижение цен на социально значимые продукты, сообщает пресс-служба премьер-министра страны.
По итогам полугодия отмечается устойчивая дефляция цен на СЗПТ: в июне средний индекс цен снизился на 0,3%, в целом с начала года - на 0,2%. Тенденция снижения цен продолжается", - проинформировали в пресс-службе.
Как сообщила первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова на совещании, за последнюю неделю цены в среднем снизились еще на 0,1%, в частности на 9 товаров: морковь, гречневую крупу, муку, молоко, мясо кур, рис, говядину, соль и сахар.
Снижение цен отмечается в 10 областях. Наиболее значительное - в Мангистауской и Павлодарской", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что инфляция в Казахстане за год снизилась более чем в 2 раза.
02.07.2024, 17:05 56536
Товарооборот между Казахстаном и Китаем достиг $31,5 млрд
Взаимодействие с Китаем является для Казахстана важным фактором устойчивого прогресса
Фото: Depositphotos
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Астана. 2 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В 2023 году товарооборот между Казахстаном и Китаем составил $31,5 млрд, сообщает пресс-служба Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.
В 2023 году товарооборот между нашими странами увеличился на 30% и составил $31,5 млрд. Экспорт из Казахстана в Китай вырос на 10%, достигнув $14,7 млрд", - проинформировали в ведомстве.
Как подчеркнул вице-министр торговли Казахстана Кайрат Торебаев в ходе торгово-экономической миссии в Урумчи, взаимодействие с Китаем, одним из крупнейших инвесторов и ведущих экономик мира, является для Казахстана важным фактором устойчивого прогресса.
Китайские компании проявили высокий интерес к казахстанским производителям, и были достигнуты предварительные договоренности по развитию дальнейших отношений и сотрудничества. По итогам торговой миссии были подписаны экспортные контракты на поставку масложировой продукции, кондитерских изделий и других пищевых продуктов на сумму $22,8 млн", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что Казахстан и Китай заключили соглашения о сотрудничестве на $629 млн.
02.07.2024, 11:59 64711
Поправки в Налоговый кодекс: какие нововведения предусмотрены
Фото: freepik.com
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Астана. 2 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса парламента Асхат Аймагамбетов разъяснил, какие нововведения предусмотрены в Налоговом кодексе Казахстана после внесения поправок.
Предложено открытие научных центров при исследовательских университетах и отнесение 100% затрат на выполнение опытно-конструкторских работ на налоговые вычеты. Таким образом, бизнес сможет внедрять исследования наших ученых в производство, открывать научные центры и новые рабочие места, что позволит ему платить еще больше налогов в бюджет", - сообщил он в своем телеграм-канале.
Также, по его словам, "предлагается снизить налогооблагаемую базу на 50% для частных компаний по расходам на опытно-конструкторские работы".
Когда предприниматели или научные организации либо университеты проводят научные исследования и выполняют опытно-конструкторские работы, 50% этих затрат будут уменьшать налогооблагаемую базу", - пояснил депутат.
Кроме того, поправками предусмотрено обеспечение эффективности и прозрачности налоговых преференций.
Действующее законодательство предусматривает некоторые льготы для компаний, финансирующих науку, однако они в настоящее время неэффективно реализуются. В данном законе предусмотрен специальный документ в виде уведомления Министерства науки, подтверждающий информацию о вложениях бизнеса в науку и созданные научные центры, а также отвечающий на вопрос, действительно ли эти средства были потрачены на науку, что позволит получать соответствующие льготы", - добавил Асхат Аймагамбетов.
Напомним, вчера Токаев подписал поправки в Налоговый кодекс.
02.07.2024, 11:44 63976
Совместные проекты в энергетике и модернизации дорожной инфраструктуры обсудили Казахстан и Китай Дополнено
Фото: primeminister.kz
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Астана. 2 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Олжас Бектенов обсудил совместные энергетические проекты Казахстана и КНР с председателем совета директоров China National Petroleum Corporation (CNPC) Дай Хоуляном, прибывшим в Казахстан в рамках государственного визита председателя Китайской Народной Республики, сообщает primeminister.kz.
Рассмотрены вопросы углубления инвестиционного сотрудничества в энергетической отрасли. Особое внимание уделено совместному проекту по увеличению производственной мощности Шымкентского нефтеперерабатывающего завода. Участники встречи обсудили текущую стадию проекта и подтвердили намерение ускорить темпы модернизации для своевременного ввода объекта в эксплуатацию. С учетом расширения Шымкентского НПЗ рассмотрены меры по обеспечению завода достаточным объемом сырья и расширению нефтепроводов Кенкияк - Атырау и Кенкияк - Кумколь. Казахстанскими и китайскими экспертами в настоящее время ведутся необходимые расчеты", - говорится на сайте главы правительства.
На встрече Бектенов отметил, что совместные предприятия являются успешными и экономически рентабельными, и подчеркнул важность поэтапного увеличения доли местного содержания за счет тесного взаимодействия с местными производителями товаров и поставщиками услуг.
Если необходимые товары или оборудование в стране не производятся, то предлагаем совместно проработать вопрос их локализации на территории Казахстана в ближайшее время", - отметил премьер.
Для справки
Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) входит в топ-3 крупнейших нефтяных компаний мира. В нефтегазовую промышленность Казахстана вложено более $45 млрд. На предприятиях CNPC по стране трудятся более 30 тыс. человек, 98,3% из них казахстанцы.
Дополнено 02.07.2024, 13.34
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов и председатель совета директоров CITIC Group Си Гохуа обсудили вопросы реализации совместных казахско-китайских проектов и укрепления сотрудничества в сферах энергетики и промышленности, сообщает пресс-служба главы правительства.
В настоящее время при участии китайской компании реализуются крупные инфраструктурные проекты по реконструкции автодорог республиканского значения. В частности, строительно-монтажные работы на 24 участках общей протяженностью 1 131 км ведутся на трассах Талдыкорган - Усть-Каменогорск и Караганда - Балхаш.
На трассе Талдыкорган - Усть-Каменогорск открыто движение по нижнему слою покрытия на 748 км из 768 км, остаток работ по верхнему слою покрытия составляет 48%; Караганда-Балхаш - открыто движение по нижнему слою покрытия на протяжении всех 363 км, остаток работ по верхнему слою покрытия составляет 49%", - сообщили в пресс-службе.
Стороны также рассмотрели проект по увеличению мощности завода ТОО "СП "CASPI BITUM" до объема 750 тыс. тонн в год. Реализация данного проекта покроет потребность в битуме в разгар строительного сезона.
Участники встречи подчеркнули готовность развивать сотрудничество в сфере сельского хозяйства, чистой энергетики, защиты окружающей среды и цифровых технологий.
Для справки
Корпорация "CITIC Group" была основана в 1979 году. CITIC Group в Казахстане реализует проекты в сферах энергетики, химической промышленности, финансов, инфраструктуры и других областях.
Ранее в ходе III межрегионального форума "Казахстан - Китай" в Урумчи подписано 17 документов о сотрудничестве на $629 млн.
Сегодня Казахстан и Китай также договорились создать в стране один из крупнейших распределительных центров электронной коммерции в Центральной Азии.
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