03.05.2025, 18:36 28136
Страны ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти в июне
Стороны согласовали корректировку добычи на 411 тыс. баррелей в сутки, что соответствует трем ежемесячным повышениям
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Астана. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Восемь стран ОПЕК+ договорились об увеличении добычи в мае на 411 тысяч баррелей в сутки, сообщает пресс-служба правительства Российской Федерации.
Группа стран ОПЕК+, куда входят Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман, обсудили состояние и перспективы мирового рынка нефти и договорились произвести в июне 2025 года корректировку добычи на 411 тыс. баррелей в сутки, что соответствует трем ежемесячным повышениям, проинформировали в пресс-службе российского кабмина.
Постепенное увеличение может быть приостановлено или отменено в зависимости от рыночных условий, что позволит группе поддерживать стабильность нефтяного рынка. Восемь стран ОПЕК+ также отметили, что данная мера даст возможность странам-участницам ускорить компенсацию объемов", - говорится в информации ведомства.
Стороны также договорились проводить ежемесячные встречи для рассмотрения рыночных условий, соответствия и компенсации. Следующая встреча состоится 1 июня.
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04.05.2025, 11:56 1111
Более миллиона гектаров сельхозугодий отдадут под востребованные культуры
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Около 1 млн га сельхозугодий отдадут под высокорентабельные и востребованные культуры в Казахстане, сообщает Министерство сельского хозяйства РК.
Главная цель новой программы - снижение зависимости аграрного сектора от монокультур, в первую очередь зерновых, и переход к более устойчивой, сбалансированной системе сельхозпроизводства.
В 2025 году ожидается значительный рост посевов бобовых, масличных и кормовых культур. Площадь под масличными культурами увеличится на 378 тыс. га и составит более 3,3 млн га. Впервые площадь подсолнечника достигнет 1,4 млн га, что на 121 тыс. га больше, чем в прошлом году. Площади льна вырастут на 181 тыс. га, сафлора - на 52 тыс. га, рапса - на 28 тыс. га. На 127 тыс. га увеличатся посевы кормовых культур, что будет способствовать укреплению кормовой базы животноводства, улучшению севооборота и росту устойчивости сельхозпроизводства в целом", - рассказали в ведомстве.
Там добавили, что, с учетом рыночной ситуации и социальной значимости культур, планируется увеличить площади ячменя на 158 тыс. га и гречихи - на 41 тыс. га.
В то же время, учитывая прошлогоднюю ситуацию с урожаем сахарной свеклы, площадь под нее в текущем году сократят на 6,7 тыс. га, до 18,4 тыс. га. В то же время увеличат площади под картофель на 11,3 тыс. га для насыщения внутреннего рынка.
Для экономии водных ресурсов площадь хлопчатника составит 135 тыс. га, при этом доля современных технологий капельного орошения увеличится до 50 тыс. га, а площадь традиционного выращивания сократится на 21,4 тыс. га", - сообщили в Минсельхозе.
В целом, структура посевных площадей на 2025 год позволит не только обеспечить внутренние потребности страны в ключевых продуктах, но и укрепить продовольственную безопасность и устойчивость агропромышленного комплекса, отметили в министерстве.
Ранее Минсельхоз сообщал, что в Казахстане будут сокращать посевы водоемких культур.
03.05.2025, 11:27 38866
Узбекская авиакомпания запускает рейсы из Ташкента в Алматы
Авиаперевозчик планирует совершать до трех рейсов в неделю
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Астана. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Узбекская авиакомпания My Freighter (Сentrum Air) запускает рейсы в Казахстан, сообщили в Комитете гражданской авиации Казахстана.
В Комитете гражданской авиации рассказали, что с 5 мая текущего года на рынок авиаперевозок Казахстана выходит новая авиакомпания из Республики Узбекистан - My Freighter (Сentrum Air).
Авиакомпания начнет выполнение прямых регулярных пассажирских рейсов по маршруту Ташкент - Алматы с частотой два рейса в неделю (по понедельникам и четвергам). Далее, с 6 июня текущего года добавится еще 1 рейс в неделю (по пятницам), тем самым количество рейсов увеличится до трех в неделю", - поделились в пресс-службе ведомства.
Там отметили, что открытие авиасообщения между Казахстаном и Узбекистаном будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между странами.
Ранее сообщалось, что авиакомпании Гонконга планируют запустить рейсы в Астану и Алматы.
03.05.2025, 09:18 42916
Порядка 1,7 млрд тенге выделило правительство на ремонт ТЭЦ в Риддере
Фото: Акимат ВКО
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Риддер. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Из резерва правительства выделено порядка 1,7 млрд тенге для проведения ремонтных работ на теплоэлектроцентрали города Риддера, сообщили в пресс-службе правительства Казахстана.
Согласно постановлению правительства, средства в виде целевых текущих трансфертов будут перечислены в бюджет Восточно-Казахстанской области для проведения ремонтных работ на теплоэлектроцентрали города Риддера.
В течение последних двух для ТЭЦ Риддера уже было выделено 15,5 млрд тенге из резерва правительства и бюджета области. На данные средства были проведены ремонтно-восстановительные работы на котлах и турбине, износ станции был снижен с 75 до 46%. На тепловых сетях выполнен ремонт протяженностью 21,3 км, благодаря чему износ теплосетей сократился с 82 до 67%
Вместе с тем необходим ремонт узлов и механизмов, не вошедших в ремонтную компанию 2023-2024 годов. Требуется ремонт по котлоагрегатам, турбоагрегатам, а также комплексным и открытому распределительным устройствам, отвечающим за стабильное электроснабжение оборудования.
Таким образом, выделенные средства позволят обеспечить своевременную и качественную подготовку теплоэлектроцентрали города Риддера к предстоящему отопительному сезону 2025-2026 годов", - пояснили в пресс-службе кабмина.
В ведомстве напомнили, что в 2024 году с целью эффективного управления ТЭЦ, обеспечения финансовой и кадровой устойчивостью имущественный комплекс станции был передан в коммунальную собственность.
Напомним, около 60% энергообъектов в Казахстане отработали ресурс и нуждаются в замене. Позапрошлый отопительный сезон прошел тяжело в ряде регионов Казахстана. Серия аварий, произошедших в Экибастузе, Рудном и Риддере, оставила горожан без тепла в холодное время года.
02.05.2025, 17:40 61441
Китайские инвесторы выразили заинтересованность в реализации проектов в области Абай
Фото: gov.kz
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Семей. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе встречи делегации из китайской государственной индустриальной зоны высоких технологий Чанцзи с акимом области Абай Бериком Уали китайская сторона выразила заинтересованность в реализации совместных проектов в регионе, сообщает пресс-служба акимата области.
Также инвесторы озвучили предложения по открытию совместных предприятий, инвестированию в инфраструктурные и промышленные проекты.
В ходе встречи глава региона ознакомил гостей с потенциалом и возможностями области, отметив, что в регионе можно совместно реализовывать инвестиционные проекты в транспортно-логистической, машиностроительной, строительной, сельскохозяйственной сферах.
У области Абай большой логистический потенциал, так как регион является важным транспортным узлом. На территории городов Семея и Аягоза имеется возможность для открытия логистических хабов на железной дороге. Областному центру нужен мост. В Семее есть машиностроительный завод. В этом направлении также можно работать вместе. Актуален и вопрос строительства станций по выработке ветровой, гидроэнергии. В регионе есть производственная зона. Мы готовы работать с инвесторами, которые хотят реализовать социальные объекты и инфраструктурные проекты. В середине мая планируем посетить Китай и провести переговоры", - заявил аким области.
Ранее сообщалось, что российские инвесторы построят заводы по производству удобрений в СКО.
02.05.2025, 15:11 66911
В апреле годовая инфляция в Казахстане ускорилась до 10,7%
Фото: Depositphotos
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Астана. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Инфляция в апреле в годовом исчислении составила 10,7%, информирует Бюро национальной статистики Казахстана.
По информации ведомства, в апреле цены в годовом выражении на платные услуги повысились на 15,7%, непродовольственные товары - на 8,9%, продовольственные товары - на 8,5%.
Месячный индекс потребительских цен в апреле составил 1,2% (в марте - 1,3%). Цены на платные услуги повысились на 1,9%, продовольственные товары - на 1,1%, непродовольственные товары - на 0,6%.
В сфере жилищно-коммунальных услуг повысились тарифы на вывоз мусора на 4,5%. Услуги бань подорожали на 5%, парикмахерских и салонов красоты - на 2,6%, общественного питания - на 2%. Цены на услуги интернет-связи и кинотеатров повысились по 4%, санаториев - на 3,8%, медицинских лабораторий и рентгеновских кабинетов - на 2,5%, стоматологические услуги - на 2,1%", - уточнили экономисты.
По данным ведомства, из продуктов питания цены повысились на: капусту - на 20,2%, свеклу - на 11,7%, лук репчатый - на 11,5%, морковь - на 9,2%, картофель, лимоны - по 7,1%, масло оливковое - на 6,6%, виноград - на 6,5%, перец сладкий - на 5,9%, сельдь соленую - на 4%, баранину - на 3,3% говядину, сахар - по 2,2%. Снижение цен отмечено на огурцы на 14,3%, помидоры - на 5%, крупу овсяную - на 4,3%, апельсины - на 2%, рис - на 0,4%, яйца - на 0,3%.
Среди регионов самая высокая месячная инфляция зарегистрирована в Туркестанской области, городах Алматы и Шымкенте - по 1,5% (выше среднереспубликанского уровня на 0,3 п.п.), самая низкая - в Акмолинской области - 0,7%.
Напомним, в марте годовая инфляция в РК ускорилась до 10%, что стало самым высоким показателем годовой инфляции с ноября 2023 года.
Ранее сообщалось, что тенге в апреле ослаб на 1,6%.
02.05.2025, 14:23 67971
В Казахстане увеличился дисбаланс между производством и потреблением электроэнергии
При выработке всеми электростанциями 117,9 млрд кВт/ч реализация этого стратегического ресурса на внутреннем рынке приблизилась к 120,4 млрд кВт/ч
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Астана. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане наблюдается максимальный за последние несколько лет разрыв между потреблением и производством электроэнергии, сообщают аналитики energyprom.kz.
По данным обозревателей, за прошлый год разность между потреблением и производством электроэнергии составила 2,4 млрд кВт/ч: при выработке всеми электростанциями 117,9 млрд кВт/ч реализация этого стратегического ресурса на внутреннем рынке приблизилась к 120,4 млрд кВт/ч. Предыдущий антирекорд был отмечен в 2023 году, тогда дефицит составлял 2,2 млрд кВт/ч.
Недостающий объем электроэнергии Казахстан покрывает за счет импорта из России. Согласно данным таможенной статистики Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, наша страна также закупает энергию у Кыргызстана, но чаще всего это происходит в небольших объемах в рамках транзита из РФ в КР", - рассказали аналитики.
В целом объемы генерации в Казахстане за 2024 год выросли на 4,2%, за январь-февраль текущего года - на 3%. За первые два месяца 2025 года показатели производства и потребления не сильно отличались от значений января-февраля прошлого года. Зиму также завершили с дефицитом, а "энергетические дыры" закрывал все тот же северный сосед, сообщает energyprom.kz.
Ранее сообщалось, что в 2025 году дефицит электроэнергии в РК достигнет 5,7 млрд кВт/ч.
В обновленном документе на 2025-2031 годы специалисты Министерства энергетики РК пересмотрели свои взгляды на то, каким будет рынок электроэнергии в ближайшие годы. "Во-первых, урезаны ожидания от объемов генерации. Если еще год назад власти прогнозировали к концу 2025 года выработку 121,8 млрд кВт/ч, то теперь этот показатель пересмотрен в сторону уменьшения, до 117,1 млрд кВт/ч. Во-вторых, сокращены предполагаемые объемы выработки от новых мощностей генерации именно в 2025 году", - отметили обозреватели.
В целом прогнозный баланс предполагает, что уже в следующем году в Казахстане будет запущено несколько значимых крупных проектов в сфере энергетики. К концу 2026 года они, по задумке, должны помочь сократить дефицит до 2,6 млрд кВт/ч.
Если в последующие годы планы по введению дополнительных мощностей воплотят в жизнь, можно будет даже говорить о профиците электроэнергии", - подчеркнули эксперты.
В начале апреля Министерство энергетики РК опубликовало план развития электроэнергетической отрасли до 2035 года. К документу прилагается список всех новых энергообъектов, которые намерены построить в Казахстане в ближайшее десятилетие. Суммарная вводимая мощность новых проектов - 26,4 ГВт, что превышает мощности действующих сейчас объектов генерации.
Список состоит из 59 пунктов, все проекты условно можно разделить на две большие группы - строительство новых и модернизацию действующих. Самые большие мощности, предсказуемо, приходятся на новое поколение объектов генерации: 20,8 ГВт. Наиболее крупные из них - АЭС (2,4 ГВт) и новая ГРЭС-3 (2,6 ГВт). В 11 областных центрах планируется построить парогазовые установки, это даст дополнительные 4,5 ГВт. "Зеленой" энергетике в стратегических планах отведено особое место. Согласно данным Министерства энергетики РК, до конца 2029 года в Казахстане должны быть введены в эксплуатацию четыре крупных ветровых электростанции с системами накопления энергии общей мощностью 3,8 ГВт. Все они будут строиться за счет иностранных вложений в рамках межправительственных соглашений. Инвесторы - энергетические компании из ОАЭ, Франции и Китая", - добавили экономисты.
Напомним, что власти Казахстана и Таджикистана договорились о поставках электроэнергии в часы планового дефицита в зоне Север - Юг единой электроэнергетической системы Казахстана.
Ранее сообщалось, что ОАЭ планируют строительство ветроэлектростанций в Жамбылской области.
02.05.2025, 13:21 69906
Предельные оптовые цены на газ изменят с 1 июля в Казахстане
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Астана. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство энергетики подготовило проект приказа об утверждении предельных цен оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке Казахстана.
В проекте документа подчеркивается, что продолжающаяся газификация населения Казахстана, подключение энергетических и промышленных объектов повышает спрос на внутреннее потребление товарного газа.
Установленные предельные оптовые цены на товарный газ остаются ниже себестоимости, что делает его поставку внутри страны убыточной и создает риски дефицита. По прогнозам, при сохранении текущих цен риск дефицита газа станет критическим уже после 2026 года. Для избежания нехватки товарного газа и повышения инвестиционной привлекательности отрасли, вносятся изменения в нормативно-правовую базу, предусматривающую пересмотр предельных оптовых цен на внутреннем рынке", - говорится в документе.
По прогнозам ведомства, потребление газа к 2028 году увеличится с 21,2 до 32,4 млрд м³. В этой связи возрастает вероятность дефицита товарного газа, что создает риски для энергетической безопасности страны.
Согласно отраслевым экспертным расчетам, для достижения минимальной рентабельности требуется ежегодная корректировка уровня оптовых цен в среднем до 33% в течение ближайших 3 лет", - подчеркнули в Минэнерго.
Там считают, что выбранный поэтапный подход к формированию ценовой рентабельности, рассчитанный на три года, позволит реализовать необходимые изменения прозрачно, плавно, с учетом интересов потребителей, предприятий и экономики в целом.
Обоснованные предельные цены откроют возможности для строительства новых газоперерабатывающих заводов, модернизации действующих газопроводов и разработки новых месторождений", - полагают в Минэнерго.
Цены будут устанавливаться отдельно для каждого региона исходя из объективных региональных затрат на закупку, транспортировку и хранение товарного газа. Это поможет устранить значительные диспропорции в оптовых ценах между регионами, что особенно важно в условиях единого газового рынка.
Корректировка предельных цен планируется с 1 июля 2025 года.
Ранее сообщалось, что потребление газа на человека в Казахстане выросло на 70%.
При этом за год цены на газ, транспортируемый по распределительным сетям, увеличились на 13,3%.
01.05.2025, 17:44 95266
Сумма всех инвестиций России в Казахстан вдвое превышает официальные данные - посол РФ
Фото: Depositphotos
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Астана. 1 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сумма всех инвестиций из России в Казахстан вдвое превышает официальные данные, где не учитываются средства, полученные через офшоры. Об этом заявил ТАСС посол России в Казахстане Алексей Бородавкин, сообщили в Посольстве РФ в РК.
Он отметил, что инвестиционное сотрудничество между Россией и Казахстаном успешно развивается. В 2024 году Россия вышла на первое место по объему иностранных инвестиций в Казахстан - было вложено более $4 млрд.
По официальным данным, российские капиталовложения в экономику республики составляют около $27 млрд - имеются в виду накопленные инвестиции. Однако эти цифры не учитывают те средства, которые пришли из России в Казахстан через офшоры, а бизнес широко использует именно этот способ инвестиционной деятельности. Поэтому Посольство и Торговое представительство России в Казахстане попытались собрать информацию именно о таких перетоках российского капитала в казахстанскую экономику. По нашим подсчетам, эта цифра вдвое превысила официальные данные и составила $56 млрд", - сказал Алексей Бородавкин.
Посол обратил внимание, что сравнительное преимущество российских капиталовложений состоит в том, что они не фокусируются на добыче нефти. Инвестиции диверсифицированы - средства вкладываются в добычу полезных ископаемых, металлургию, машиностроение, космос, производство электроэнергии, транспорт, нефте- и газохимию, производство удобрений, сельское хозяйство, IT, ВИЭ, услуги и так далее.
Пожалуй, нет такой отрасли хозяйства Республики Казахстан, где не работали бы российский капитал и технологии. В свою очередь, казахстанский бизнес охотно заходит в Россию. То есть инвестиционный процесс - улица с двусторонним движением. Причем выгода очевидна для обеих сторон", - заключил Алексей Бородавкин.
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Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?