Страны ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти в июне

Требуется ремонт по котлоагрегатам, турбоагрегатам, а также комплексным и открытому распределительным устройствам, отвечающим за стабильное электроснабжение оборудования

Фото: Акимат ВКО

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Риддер. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Из резерва правительства выделено порядка 1,7 млрд тенге для проведения ремонтных работ на теплоэлектроцентрали города Риддера, сообщили в пресс-службе правительства Казахстана.





Согласно постановлению правительства, средства в виде целевых текущих трансфертов будут перечислены в бюджет Восточно-Казахстанской области для проведения ремонтных работ на теплоэлектроцентрали города Риддера.





В течение последних двух для ТЭЦ Риддера уже было выделено 15,5 млрд тенге из резерва правительства и бюджета области. На данные средства были проведены ремонтно-восстановительные работы на котлах и турбине, износ станции был снижен с 75 до 46%. На тепловых сетях выполнен ремонт протяженностью 21,3 км, благодаря чему износ теплосетей сократился с 82 до 67%





Вместе с тем необходим ремонт узлов и механизмов, не вошедших в ремонтную компанию 2023-2024 годов. Требуется ремонт по котлоагрегатам, турбоагрегатам, а также комплексным и открытому распределительным устройствам, отвечающим за стабильное электроснабжение оборудования.





Таким образом, выделенные средства позволят обеспечить своевременную и качественную подготовку теплоэлектроцентрали города Риддера к предстоящему отопительному сезону 2025-2026 годов", - пояснили в пресс-службе кабмина.





В ведомстве напомнили, что в 2024 году с целью эффективного управления ТЭЦ, обеспечения финансовой и кадровой устойчивостью имущественный комплекс станции был передан в коммунальную собственность.





Напомним, около 60% энергообъектов в Казахстане отработали ресурс и нуждаются в замене. Позапрошлый отопительный сезон прошел тяжело в ряде регионов Казахстана. Серия аварий, произошедших в Экибастузе, Рудном и Риддере, оставила горожан без тепла в холодное время года.