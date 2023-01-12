Строительство АЭС и другие проекты обсудили вице-премьеры Казахстана и России

Вице-премьеры также подписали протокол об итоговых показателях перевозок грузов железнодорожным транспортом между странами за 2022 год и планах на текущий год

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Москва. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-премьеры Казахстана и России Роман Скляр и Алексей Оверчук обсудили на встрече в Москве торгово-экономическое сотрудничество двух стран.





Подробно рассмотрены совместные шаги по развитию сотрудничества в области промышленности и торговли, транспорта и энергетики, гуманитарного сотрудничества и перспективы углубления интеграционных процессов в Евразийском экономическом союзе", - сообщает пресс-служба российского правительства.





В частности, Скляр и Оверчук говорили о перспективах строительства АЭС на территории Казахстана по российским технологиям.





Вице-премьеры также подписали протокол об итоговых показателях перевозок грузов железнодорожным транспортом между странами за 2022 год и планах на текущий год.





Также российская сторона подтвердила участие в международной промышленной выставке "Иннопром. Казахстан". Ее проведение планируется 23-25 сентября 2023 года в Астане.