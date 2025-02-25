Строительство контейнерного хаба в порту Актау обсудили Казахстан и Китай

Более половины кандасов, прибывших в Казахстан, являются выходцами из КНР

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Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В 2025 году на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 1070 этнических казахов. Всего с 1991 года в республику вернулись более 1 млн 149 тыс. этнических казахов, рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения.





Более половины кандасов (51,9%), прибывших в Казахстан с начала года, являются выходцами из КНР, 37,5% - из Узбекистана, 7,1% - из Туркменистана, 1,8% - из России и 1,7% - из других стран.





По состоянию на 1 февраля 2025 года число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 60,2%, несовершеннолетние - 32,9% и пенсионеры - 6,8%. Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 16,7% имеют высшее образование, 32,9% - среднее специальное образование, 48,4% - общее среднее образование и 1,9% не имеют образования.





Для расселения кандасов определены следующие трудодефицитные регионы: Акмолинская, Абайская, Атырауская, Костанайская, Павлодарская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области. Квота приема кандасов в регионах расселения на 2025 год составляет 2309 человек. По состоянию на 1 февраля 2025 года в регионы расселения переселен 171 кандас.





Кандасам, расселяющимся в вышеуказанных регионах, предоставляются меры государственной поддержки в виде субсидии на переезд - единовременно в размере 70 МРП (275,2 тыс. тенге) на главу и на каждого члена семьи; на найм жилья и оплату коммунальных услуг - ежемесячно в течение одного года в размерах от 15 до 30 МРП (от 59 до 118 тыс. тенге).





Также в Минтруда рассказали, что этническим казахам - гражданам других стран выдано 65 карт "Ата жолы", дающих право жить и работать в Казахстане в течение 10 лет. 27 карт получили бизнес-иммигранты, готовые развивать свое дело в нашей республике, обладателями 38 карт стали востребованные специалисты.





Среди получивших карту "Ата жолы" имеются такие специалисты, как инженер-физик, инженер-математик, химические технологи, врачи челюстно-лицевой хирургии, педиатры и др., прибывшие из России, Германии, Монголии, Китая, США, Израиля, Франции, Великобритании, Нидерландов, Финляндии, Кыргызстана и Узбекистана.





Отмечается, что обладатели карты "Ата жолы" самостоятельно выбирают регион расселения для осуществления трудовой деятельности либо ведения бизнеса.





Лица, обладающие картой "Ата жолы", не имеют права избирать и быть избранными в парламент и маслихаты РК, участвовать в республиканском референдуме и не имеют доступа к государственной службе.





Карта "Ата жолы" признается недействительной в случае, если ее владелец получит гражданство Казахстана.