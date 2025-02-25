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24.02.2025, 15:09 24526
Строительство контейнерного хаба в порту Актау обсудили Казахстан и Китай
Стороны также обсудили результаты работы сухого порта Хоргос и казахстанско-китайского терминала в порту Ляньюньган, которые играют важную роль в развитии транзитных перевозок между странами
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Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Руководство АО "НК "КТЖ" и ООО "ГК Порт Ляньюньган" провели рабочую встречу, на которой подвели итоги сотрудничества за 2024 год и обсудили перспективные направления взаимодействия.
В ходе встречи были рассмотрены результаты работы сухого порта Хоргос и казахстанско-китайского терминала в порту Ляньюньган, которые играют важную роль в развитии транзитных перевозок между странами", - сообщает пресс-служба КТЖ.
Стороны наметили приоритетные направления сотрудничества на 2025 год.
В центре внимания находится совместное строительство контейнерного хаба в порту Актау, который станет третьим ключевым проектом в рамках двустороннего сотрудничества. Проект сыграет важную роль в увеличении пропускной способности транспортных маршрутов и укреплении позиций Казахстана как ключевого логистического узла в регионе", - говорится в информации.
Ранее сообщалось, что Китай вложит 2,5 млрд юаней в развитие транзита через Казахстан.
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24.02.2025, 20:46 16546
В Казахстане страховой сектор показал значительный рост по всем ключевым показателям
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Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова провела встречу с руководителями страховых организаций, сообщает пресс-служба АРРФР.
Регулятором подведены итоги 2024 года, представлены основные приоритеты надзорной политики в страховом секторе на 2025 год, а также рассмотрены ключевые направления развития страховой отрасли.
По итогам года страховой сектор показал значительный рост по всем ключевым показателям. Активы увеличились на 25% (3,1 трлн тенге), премии - на 51% (1,5 трлн тенге), а выплаты - на 22% (334 млрд тенге). Количество заключенных договоров выросло на 36% - до 23 млн.
Основными драйверами роста страхового рынка по итогам 2024 года стали добровольное автострахование (КАСКО) и пенсионные аннуитеты. Рост обусловлен введением новых продуктов для отрасли страхования жизни - отложенный и совместный пенсионный аннуитет.
24.02.2025, 16:33 21306
Новый международный авиамаршрут появится в Казахстане
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Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Новый международный рейс из Шымкента в Каир откроется в конце мая в Казахстане, сообщает Министерство транспорта РК.
С 29 мая текущего года казахстанская авиакомпания SCAT планирует открытие нового маршрута в Египет по направлению Шымкент - Каир. Рейсы будут выполняться с частотой 2 раза в неделю (по понедельникам и средам) на воздушных судах типа Boeing 737-800 и Boeing MAX 8", - говорится в сообщении.
Открытие авиасообщения будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового и туристического сотрудничества между двумя странами.
Ранее сообщалось о новых рейсах из Алматы в Китай.
24.02.2025, 13:29 27141
Более тысячи этнических казахов получили статус кандаса с начала года
Более половины кандасов, прибывших в Казахстан, являются выходцами из КНР
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Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В 2025 году на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 1070 этнических казахов. Всего с 1991 года в республику вернулись более 1 млн 149 тыс. этнических казахов, рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения.
Более половины кандасов (51,9%), прибывших в Казахстан с начала года, являются выходцами из КНР, 37,5% - из Узбекистана, 7,1% - из Туркменистана, 1,8% - из России и 1,7% - из других стран.
По состоянию на 1 февраля 2025 года число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 60,2%, несовершеннолетние - 32,9% и пенсионеры - 6,8%. Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 16,7% имеют высшее образование, 32,9% - среднее специальное образование, 48,4% - общее среднее образование и 1,9% не имеют образования.
Для расселения кандасов определены следующие трудодефицитные регионы: Акмолинская, Абайская, Атырауская, Костанайская, Павлодарская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области. Квота приема кандасов в регионах расселения на 2025 год составляет 2309 человек. По состоянию на 1 февраля 2025 года в регионы расселения переселен 171 кандас.
Кандасам, расселяющимся в вышеуказанных регионах, предоставляются меры государственной поддержки в виде субсидии на переезд - единовременно в размере 70 МРП (275,2 тыс. тенге) на главу и на каждого члена семьи; на найм жилья и оплату коммунальных услуг - ежемесячно в течение одного года в размерах от 15 до 30 МРП (от 59 до 118 тыс. тенге).
Также в Минтруда рассказали, что этническим казахам - гражданам других стран выдано 65 карт "Ата жолы", дающих право жить и работать в Казахстане в течение 10 лет. 27 карт получили бизнес-иммигранты, готовые развивать свое дело в нашей республике, обладателями 38 карт стали востребованные специалисты.
Среди получивших карту "Ата жолы" имеются такие специалисты, как инженер-физик, инженер-математик, химические технологи, врачи челюстно-лицевой хирургии, педиатры и др., прибывшие из России, Германии, Монголии, Китая, США, Израиля, Франции, Великобритании, Нидерландов, Финляндии, Кыргызстана и Узбекистана.
Отмечается, что обладатели карты "Ата жолы" самостоятельно выбирают регион расселения для осуществления трудовой деятельности либо ведения бизнеса.
Лица, обладающие картой "Ата жолы", не имеют права избирать и быть избранными в парламент и маслихаты РК, участвовать в республиканском референдуме и не имеют доступа к государственной службе.
Карта "Ата жолы" признается недействительной в случае, если ее владелец получит гражданство Казахстана.
24.02.2025, 13:13 27921
Казахстан лидирует по объемам строительных работ среди стран ЕАЭС
Объем строительных работ в ЕАЭС увеличился на 3,3% в 2024 году
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Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан обогнал страны Евразийского экономического союза по объемам строительных работ, рассказали в отделе Евразийской экономической интеграции первого департамента стран СНГ МИД России.
Объем строительных работ в ЕАЭС увеличился на 3,3% в 2024 году по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, проинформировали в ведомстве.
Рост наблюдался во всех странах Союза. Наиболее высокий показатель - в Казахстане (13,1%) и Кыргызстане (13%). Далее следуют Армения с 8% и Беларусь с 7,7%. В России показатель составил 2,1%", - проинформировали в пресс-службе.
Напомним, в 2024 году рост экономики Республики Казахстан составил 4,8%. Высокая динамика достигнута в сельском хозяйстве - 13,7%, строительстве - 13,1%, торговле - 9,1%, транспорте - 8,5%.
24.02.2025, 11:50 30056
Внешнеторговый оборот Казахстана достиг рекордного уровня в $141,4 млрд
Основной драйвер - увеличение стоимостного объема экспорта
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Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Внешнеторговый оборот Казахстана достиг рекордного уровня в $141,4 млрд, увеличившись на 1,3% по итогам 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе ЕАБР.
Основной драйвер - увеличение стоимостного объема экспорта (3,1%). В 2024 году выросли доходы от экспорта металлов и изделий, обеспечив вклад в размере 1,6 п.п и продукции химической промышленности - 1,5 п.п.
Сдерживающее влияние оказало снижение поставок за рубеж продуктов животного происхождения и топливно-энергетических товаров с отрицательным вкладом в 0,4 п.п. и 0,2 п.п соответственно.
Снижение стоимостного объема импорта на 1% преимущественно связано с сокращением поставок машин и оборудования. Такая динамика объясняется завершением инвестиционного цикла на крупных нефтяных месторождениях", - отметили в банке.
22.02.2025, 16:10 121426
Китай вложит 2,5 млрд юаней в развитие транзита через Казахстан
Фото: Информационная компания Урумчи
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Астана. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Губернатор китайской провинции Шэньси Чжао Ган принял руководителя АО "НК "Казахстан темiр жолы" Нурлана Сауранбаева. В ходе встречи стороны договорились развивать новые совместные проекты, сообщили в пресс-службе компании.
Провинция Шэньси в 2025 году вложит 2,5 миллиарда юаней инвестиций в развитие контейнерных поездов Китай - Европа. В этом году запланирована отправка 3 тысяч контейнерных поездов транзитом через Казахстан", - рассказали в компании.
Как отметили в КТЖ, в поддержку Года туризма Китая в Казахстане будет запущен первый пассажирский туристический поезд сообщением Сиань - Алматы.
Ранее сообщалось о запланированном запуске логистического комплекса в Алматы (ГТС-2), открытии нового логистического центра CRK Terminal на станции Селятино в Московской области и запуске терминала в порту Алят в Азербайджане в 2025 году.
22.02.2025, 10:48 129661
S&P оценило суверенный кредитный рейтинг Казахстана как "стабильный"
Фото: МНЭ РК
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Астана. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB-/A-3", прогноз "стабильный", сообщили в пресс-службе Министерства национальной экономики РК.
Ключевыми факторами, поддерживающими рейтинг страны, остаются сильные фискальные и внешние балансы, обеспечивающие достаточные резервы для возможных внешних рисков. Аналитики агентства прогнозируют, что ликвидные внешние активы страны будут значительно превышать внешний долг", - проинформировали в МНЭ.
Как рассказали в S&P, планируемый рост добычи нефти и расширение мощностей на нефтяном месторождении Тенгиз будут оказывать положительное влияние на экономический рост.
Среднесрочная фискальная траектория Казахстана будет зависеть от соблюдения фискальных правил. Ожидается, что расширение налоговой базы и ограничение на дополнительные трансферты из Национального фонда РК позволят сократить дефицит бюджета", - говорится в публикации.
Также в S&P отметили устойчивость банковского сектора Казахстана к геополитическим и макроэкономическим рискам. По мнению аналитиков, банки второго уровня имеют достаточный запас капитала и устойчивую ликвидность.
Ранее рейтинговое агентство отмечало снижение рисков в банковском секторе Казахстана.
21.02.2025, 18:25 138781
Первые в 2025 году вагоны с пшеницей отправились в Казахстан из России
Снят введенный Казахстаном запрет на ввоз пшеницы из третьих стран и стран ЕАЭС
Фото: Depositphotos
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Москва. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Первые в 2025 году вагоны с пшеницей отправились в Казахстан из Новосибирской области, сообщает Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора.
14 железнодорожных вагонов общим объемом 980 тонн стали первыми с начала 2025 года, когда был снят запрет на ввоз пшеницы из третьих стран и стран ЕАЭС, введенный республикой на период с 21 августа по 31 декабря 2024 года", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что для подтверждения карантинного фитосанитарного благополучия продукции ведомством были отобраны пробы для проведения исследований.
Полученные результаты об отсутствии в зерне карантинных вредителей стали основанием для оформления фитосанитарных сертификатов", - добавили в управлении.
Напомним, в прошлом году был решен вопрос транзита казахстанского зерна через Россию.
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