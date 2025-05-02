Сумма всех инвестиций России в Казахстан вдвое превышает официальные данные - посол РФ

От НДС освобождаются товары и услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, обязательного медстрахования, лечения орфанных и социально значимых заболеваний

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Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса на заседании палаты приняли во втором чтении новый Налоговый кодекс и сопутствующие ему поправки по вопросам налогообложения.





По результатам совместной работы депутатского корпуса и кабинета министров достигнут ряд решений, в том числе по реформе НДС. Первоначально предложенная правительством ставка 20% снижена до 16%. Повышен порог обязательной регистрации по НДС с 15 млн до 40 млн тенге. Вводятся пониженные ставки НДС на медикаменты и медицинские услуги: 5% с 2026 года и 10% с 2027 года, рассказали в пресс-службе палаты парламента.





Согласно проекту Налогового кодекса, от НДС освобождаются товары и услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, обязательного медстрахования, лечения орфанных и социально значимых заболеваний. Предусмотрено освобождение от НДС социально значимых продовольственных товаров и книг отечественного издания, услуг по изданию книг в печатном виде. В целях поддержки сельхозтоваропроизводителей увеличен размер НДС, дополнительно относимого в зачет, с 70% до 80%.





Кроме того, в рамках реформы упрощенной декларации введен запретительный перечень видов деятельности вместо разрешительного. Установлена единая ставка 4% с возможностью корректировки маслихатами до ±50% для учета региональной специфики. Расширено применение специального налогового режима на операции между бизнесом.





Ставка КПН для игорного бизнеса и банков повышена до 25%, при этом для банков по доходам от кредитования субъектов предпринимательства - ставка сохранена на уровне 20%. Вводится прогрессивная шкала ИПН:





- по заработной плате: 10% на доходы до 8500 МРП (до 33,5 млн тенге в год), 15% - свыше;





- по доходам в виде дивидендов: 5% до 230 000 МРП (почти до 1 млрд тенге), 15% - свыше;





- по доходам физических лиц-нерезидентов: до 600 000 МРП - 10%, свыше 600 000 МРП - 17%.





Такая структура позволяет не повышать налоговую нагрузку на граждан с низким и средним доходом, сохраняя при этом справедливость и пропорциональность налогообложения", - пояснили в пресс-службе.





В новом Налоговом кодексе установлены сниженные ставки КПН для организаций социальной сферы: 5% с 2026 года и 10% - с 2027 года. Увеличен социальный налоговый вычет для лиц с инвалидностью - до 5000 МРП. Предусмотрено освобождение ряда общественных объединений от отдельных налогов.





Также принято решение о поэтапном увеличении акцизов на алкоголь, табак, изделия с нагреваемым табаком, а также о введении акциза на энергетические напитки.





Вместе с тем, при неэффективном использовании земель сельхозназначения ставки платы увеличиваются до 100-кратного размера. Также пересматриваются ставки платы за использование недр в зависимости от срока лицензии и количества участков.





В целом реформа предусматривает ряд ключевых изменений, направленных на упрощение налоговой системы: сокращение налоговой отчетности на 30%, уменьшение количества налогов на 20%, оптимизацию налоговых льгот, введение дифференцированных ставок, стимулирование инвестиционной активности, повышение нагрузки на предметы роскоши и решение ряда других актуальных задач", - подытожили в мажилисе.