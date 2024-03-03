Свыше 568 млрд тенге инвестиций вложили в экономику области Абай в 2023 году  

Токаев был проинформирован о ходе разработки технико-экономического обоснования по строительству ТЭЦ-3

Фото: Акорда

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Астана. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Аким области Абай Нурлан Уранхаев в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявил, что в прошлом году в экономику региона вложено инвестиций на 568,9 млрд тенге с ростом на 132,7%, - Аким области Абай Нурлан Уранхаев в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявил, что в прошлом году в экономику региона вложено инвестиций на 568,9 млрд тенге с ростом на 132,7%, информирует Акорда.





Нурлан Уранхаев сообщил, что в 2023 году промышленное производство увеличилось на 105,1%, сельское хозяйство - на 103,5%, а объем строительных работ вырос на 119,1%.





Также глава государства был проинформирован о ходе разработки технико-экономического обоснования по строительству ТЭЦ-3. Согласно предварительному расчету, планируемая тепловая мощность составит 1200 гигакалорий в час и электрическая - 360 мегаватт.









Подчеркивается, что особое внимание уделяется развитию межрегионального приграничного сотрудничества.





Совместно с СУАР КНР достигнуты договоренности о совместных инвестиционных проектах и строительстве временного пункта перехода на границе. Ведется работа по открытию авиарейса Семей - Тачэн, который даст импульс развитию туризма. Также подписана дорожная карта по развитию сотрудничества с Республикой Татарстан", - проинформировали в пресс-службе.





По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по дальнейшему развитию области и повышению благосостояния жителей.



