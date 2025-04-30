29.04.2025, 15:09 20756
Тендер на 3 трлн тенге объявило Минэнерго на строительство ГРЭС в Экибастузе
Заявки на участие будут приниматься до 15.00 12 мая
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Экибастуз. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство энергетики Казахстана объявило тендер на строительство ГРЭС в Экибастузе мощностью 2,64 гигаватт.
Согласно тендерной документации, общая стоимость проекта составит 3 трлн тенге, срок возвращения инвестиций - 15 лет, срок строительства - 2023-2025 годы.
Заявки на участие будут приниматься до 15.00 12 мая.
При этом уточняется, что производственная мощность будущего объекта составит 2,64 гигаватт, а удельный расход угля - до 280 г/кВтч.
Победитель тендера обязуется спроектировать, построить объект, профинансировать, эксплуатировать, обслуживать угольную конденсационную электростанцию", - говорится в конкурсных условиях.
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29.04.2025, 15:28 19746
Активы холдинга "Байтерек" достигли 14,1 трлн тенге
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Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад председателя правления АО "НУХ "Байтерек" Рустама Карагойшина об итогах работы холдинга за 2024 год и планах на текущий год.
По словам Карагойшина, в 2024 году объем поддержки, оказанной холдингом, составил порядка 6 трлн тенге. Из них 4,1 трлн тенге было направлено на поддержку крупного, среднего и малого бизнеса, еще 1,9 трлн тенге - в жилищно-строительный сектор.
Президенту было доложено о том, что по итогам отчетного года активы холдинга достигли 14,1 трлн тенге. Инвестиционный и кредитный портфели увеличены до 10,3 трлн тенге, а чистая прибыль составила 416 млрд тенге. По словам Рустама Карагойшина, эти средства планируется направить на реализацию программ поддержки в рамках группы компаний холдинга.
Касым-Жомарту Токаеву также была представлена информация о запуске двух гарантийных фондов на базе АО "ФРП "Даму". Первый из них ориентирован на поддержку малого и среднего бизнеса. Второй - на финансирование крупных проектов стоимостью свыше 7 млрд тенге.
Кроме того, главе государства сообщили о запуске ряда инициатив по привлечению прямых иностранных инвестиций, включая совместные фонды с зарубежными партнерами в аграрной, обрабатывающей и горно-металлургической отраслях. Указанные фонды формируются в юрисдикции Международного финансового центра "Астана".
Президент отметил важность реализации представленных инициатив для устойчивого экономического роста страны. Касым-Жомарт Токаев поручил холдингу "Байтерек" совместно с банками второго уровня обеспечить финансирование реального сектора экономики, проработать вопрос по привлечению средств на реализацию национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов. Глава государства особо подчеркнул необходимость эффективного исполнения намеченных планов.
29.04.2025, 14:15 22621
Квоты на вывоз рогатого скота введут в Казахстане
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Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Квоты на вывоз бычков и баранчиков с территории Казахстана в третьи страны и страны ЕЭС вводят в Казахстане, сообщает Министерство сельского хозяйства РК.
Норма будет действовать с 30 апреля в течение 6 месяцев.
Количественный лимит для вывоза бычков старше 12 месяцев составит 60 тыс. голов, в том числе 40 тыс. голов для откормочных площадок, 20 тыс. голов - для товаропроизводителей. Количественный лимит для вывоза баранчиков старше 4 месяцев составит 120 тыс. голов, в том числе 60 тыс. голов для откормочных площадок, 60 тыс. голов - для товаропроизводителей", - говорится в сообщении ведомства.
Лимит на одну откормочную площадку для получения квоты на вывоз бычков старше 12 месяцев с территории Республики Казахстан составляет в разовом или совокупном количестве не более 30 процентов от мощности откормочной площадки, а на одного товаропроизводителя - не более 500 голов на весь период действия квоты.
Для откормочных площадок мощностью 13 000 голов и более лимит на вывоз бычков старше 12 месяцев не должен превышать 4000 голов на весь период действия квоты.
Лимит на одну откормочную площадку для получения квоты на вывоз баранчиков старше 4 месяцев с территории РК составляет в разовом и совокупном количестве не более 30 процентов от мощности откормочной площадки, а на одного товаропроизводителя - не более 500 голов на весь период действия квоты.
Для откормочных площадок мощностью 5000 голов и более лимит на вывоз баранчиков старше 4 месяцев не должен превышать 1500 голов на весь период действия квоты. При этом на момент распределения квоты фактическое количество поголовья, находящегося на откормочной площадке или у товаропроизводителя, должно составлять в два раза больше от запрашиваемого объема квоты, зарегистрированного при подаче заявки на карантинирование", - отметили в Минсельхозе.
Животные, планируемые к вывозу, должны быть зарегистрированы в базе данных по идентификации сельскохозяйственных животных за заявителем - откормочной площадкой или товаропроизводителем не ранее чем за 3 месяца до постановки на карантин.
Квота действительна в течение срока действия акта эпизоотического обследования, и, соответственно, вывоз животных осуществляется в данные сроки", - уточнили в министерстве.
Там добавили, что квоты распределяются на портале "Е-лицензирование" и выдаются автоматически при получении лицензии на экспорт отдельных видов товаров в соответствии с правилами оказания государственной услуги "Выдача лицензии на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров при введении количественных ограничений (квот)".
Владельцы лицензий в течение 15 календарных дней после истечения срока действия лицензии представляют уполномоченному органу справку об исполнении лицензии на экспорт товаров по форме согласно приложению № 3 к правилам выдачи лицензий и разрешений на экспорт и (или) импорт товаров, включенных в единый перечень товаров, к которым применяются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими странами, утвержденным Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 24 ноября 2023 года № 125", - сообщили в МСХ.
Подробнее с приказом можно ознакомиться по ссылке.
Подробнее с правилами оказания государственной услуги "Выдача лицензии на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров при введении количественных ограничений (квот)" также можно ознакомиться по ссылке.
28.04.2025, 12:49 53276
Сахарный гигант из ОАЭ планирует построить завод в Алматинской области
Фото: Pixabay.com
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Конаев. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области прошли переговоры по проекту строительства завода одним из мировых лидеров сахарной промышленности - компании Al Khaleej Sugar из Объединенных Арабских Эмиратов, сообщили в пресс-службе областного акимата.
На встрече обсуждали место строительства будущего завода, посевные площади под сахарную свеклу и вопросы водоснабжения. Земельный участок недалеко от города Конаева признан наиболее перспективным благодаря логистике. Однако вопрос о водоснабжении остается открытым: рассматриваются альтернативные источники для орошения полей, рассказали в акимате Алматинской области.
Для нас критически важно, чтобы посевные площади были надежно обеспечены водой. Проект требует серьезной подготовки, и мы привлечем лучших консультантов в области гидрологии", - отметил управляющий директор компании Al Khaleej Sugar Джамаль Аль Гурайр.
Инвесторы также рассматривают строительство ветряных электростанций для полного обеспечения предприятия собственной энергией.
Мы хотим создать полностью автономное предприятие, используя возобновляемые источники энергии. Это позволит минимизировать воздействие на окружающую среду", - добавил Аль Гурайр.
Стороны договорились привлечь профессиональных консультантов для детального анализа гидрологических ресурсов региона. Это поможет выработать оптимальные решения по водоснабжению и обеспечить успешную реализацию инвестиционного проекта.
Al Khaleej Sugar - крупнейший в мире автономный сахарный завод, контролирующий около 3% мирового рынка рафинированного сахара.
Ранее депутат сената Закиржан Кузиев сообщил, что имеющиеся производственные мощности сахарных заводов в стране не позволили переработать весь объем произведенного урожая. Из полученных в прошлом году 1,2 миллиона тонн урожая всего сдано на переработку только 700 тысяч тонн. Тонны выращенной сахарной свеклы остались на полях и открытых площадках, а часть отгружена соседям в Кыргызстан на переработку.
26.04.2025, 19:59 103296
В Казахстане продлили запрет на вывоз сжиженного газа
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане на заседании межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях продлили запрет на вывоз сжиженного газа с территории страны, сообщает пресс-служба премьер-министра.
Ранее запрет принимался с целью исключения перетока сжиженного нефтяного газа в приграничные страны и недопущения дефицита на внутреннем рынке", - заявили в правительстве.
Кроме того, продлен на 6 месяцев запрет на вывоз стальных заготовок и полуфабрикатов. Также в ходе заседания было поддержано предложение ввести запрет на 3 месяца на ввоз гипсокартона и каменной продукции из государств, не входящих в Евразийский экономический союз.
Решено продлить антидемпинговые меры в отношении горячедеформированных бесшовных труб из КНР и оцинкованного проката производства КНР и Украины. Одобрено автоматическое лицензирование экспорта фанеры из Республики Казахстан. Это позволит провести анализ экспортных потоков отечественной фанеры", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в Казахстане отменили госрегулирование цен на бензин и дизтопливо.
26.04.2025, 12:23 120411
Дифференцированные ставки ИПН и акцизы на энергетики: второй пакет поправок в проект Налогового кодекса внесли в мажилис
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство национальной экономики Казахстана внесло в мажилис парламента второй пакет поправок в проект нового и действующий Налоговый кодекс, сообщает пресс-служба ведомства.
Одно из ключевых положений поправок касается установления дифференцированных ставок индивидуального подоходного налога в зависимости от доходов работников. Граждане с меньшими доходами будут платить ИПН по ставке ниже, чем высокооплачиваемые работники", - заявили в министерстве.
Также предлагается оптимизация вычетов, которые граждане могут делать по расходам на медицину, образование, социальные отчисления и так далее. Помимо этого, вводится единый базовый вычет в размере 30 МРП в месяц вместо текущего в размере 14 МРП.
При этом исключаются все дополнительные вычеты, что упростит работу бухгалтеров, а физическим лицам не придется собирать лишние подтверждающие документы для налоговых служб. Кроме того, предлагается установление порядка налогообложения Экспортно-кредитного агентства и конкретизации ставки корпоративного подоходного налога для банковской деятельности, что устраняет неопределенность в этой сфере. Также планируется ввести налогообложение доходов от государственных и квазигосударственных ценных бумаг. Это дополнительный источник для государственного бюджета", - заявили в пресс-службе.
По данным ведомства, также устанавливаются акцизы на энергетические напитки для дополнительной заботы об общественном здоровье.
В рамках реформы налоговой системы в нефтяной отрасли предлагается провести так называемый налоговый маневр - перераспределить налоговую нагрузку с экспортных платежей, включая рентный налог, на налог, уплачиваемый при добыче нефти. Это должно упростить систему и стабилизировать налоговые поступления в бюджет. Отдельный блок поправок направлен на усиление налогового администрирования - предусматривается пересмотр контрольных функций налоговых органов, а также уточнение механизмов по сбору и мониторингу налоговых обязательств", - пояснили в Министерстве национальной экономики.
Кроме того, в рамках второго пакета предусмотрены изменения в ряд сопутствующих законов, включая вопросы жилищно-коммунального хозяйства, инвестиционной политики и порядка социальных платежей. Также предлагается усилить ответственность за нарушения в сфере обязательного социального и медицинского страхования и при применении специальных налоговых режимов.
В общей сложности в двух пакетах правительство предложило 71 поправку в проект нового кодекса и сопутствующие законопроекты, а также 67 поправок в действующий Налоговый кодекс", - добавили в пресс-службе.
Ранее мажилис принял в первом чтении проект нового Налогового кодекса РК.
25.04.2025, 18:06 150381
"Тенгизшевройл" подписал договоры с казахстанскими производителями на $10,5 млн
Фото: telegram/?азМ?найГаз / КазМунайГаз
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Астана. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках проходящего в Астане XII Форума машиностроителей Казахстана ТОО "Тенгизшевройл" подписало договоры с тремя отечественными компаниями на поставку оборудования на сумму более $10,5 млн, сообщает пресс-служба казахстанской национальной компании "КазМунайГаз".
Закупаемая продукция у ТОО "АтырауНефтеМаш", Sewon-Vertex HeavyIndustry и Honeywell Automation Controls System будет использоваться при капитальном ремонте завода второго поколения в 2026 году, а также в текущих работах на Тенгизском месторождении для обеспечения безопасного и надежного производства", - заявили в компании.
Подчеркивается, что подписание новых договоров будет способствовать дальнейшему увеличению внутристрановой ценности, особенно в части поставок товаров местных компаний.
Всего с 1993 года ТШО закупил товаров и услуг у казахстанских поставщиков на сумму около $50,5 млрд", - добавили в КМГ.
Ранее сообщалось, что с казахстанскими товаропроизводителями заключат договоры на 1,4 трлн тенге.
25.04.2025, 16:40 143536
Атырауский НПЗ с 1 мая снизит тариф на переработку нефти
Снижение тарифа достигнуто за счет оптимизации графика погашения кредитных обязательств АНПЗ
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Атырау. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" (ТОО "АНПЗ") сообщает о снижении тарифа на переработку нефти с 1 мая 2025 года.
Новый тариф составит 47 тыс. тенге за тонну (без учета НДС), что на 7 450 тенге ниже ранее действующего уровня в 54 450 тенге за тонну (без учета НДС)", - сообщили в Министерстве энергетики РК.
Решение о пересмотре тарифа принято для обеспечения равной доходности недропользователей, поставляющих нефть на переработку на отечественные нефтеперерабатывающие заводы. Такой подход способствует выравниванию экономических условий для всех участников нефтяного сектора и укреплению внутреннего рынка нефтепродуктов.
Снижение тарифа достигнуто за счет оптимизации графика погашения кредитных обязательств АНПЗ", - подчеркнули в ведомстве.
25.04.2025, 13:16 140466
Авиакомпания из ОАЭ запустит новые рейсы в Казахстан
Планируется запуск рейсов из Абу-Даби в Алматы с частотой 3 раза в неделю
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Астана. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Авиакомпания Air Arabia Abu Dhabi запускает рейсы в Казахстан, сообщает Комитет гражданской авиации Казахстана.
По информации комитета, с 1 июня текущего года на рынок авиаперевозок Казахстана входит новая авиакомпания из ОАЭ - Air Arabia Abu Dhabi.
Авиакомпания планирует начать выполнение прямых регулярных пассажирских рейсов по маршруту Абу-Даби - Алматы с частотой 3 рейса в неделю (вторник, пятница и воскресенье).
Открытие авиасообщения между Казахстаном и ОАЭ будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между странами", - рассказали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что FlyArystan запустит новый рейс из Алматы в китайский Инин.
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