16.04.2025, 13:08 23011
Нестабильная экономическая ситуация: Токаев призвал готовиться к любым сценариям
Фото: Акорда
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Астана. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел рабочее совещание по экономическим вопросам, сообщает Акорда.
Участники заседания обсудили алгоритм действий по изменению ситуации на мировых рынках вследствие тарифных конфликтов.
Президент отметил, что текущая глобальная экономическая ситуация носит нестабильный характер и требует готовности к любым сценариям ее развития.
Задача правительства - не допустить снижения благосостояния населения, темпов экономического роста и объема привлекаемых инвестиций", - заявил глава государства.
По его словам, кризисные ситуации в мире всегда несут как вызовы, так и создают новые возможности для развития.
Президент обозначил конкретные стратегические направления работы, способные укрепить экономический, транспортно-логистический и человеческий потенциал страны.
В частности, планы по крупным инфраструктурным проектам и цифровизации должны оставаться одними из ключевых направлений экономической политики Казахстана.
Мы должны выполнить основные социальные обязательства перед населением и продолжить реализацию важных инфраструктурных проектов", - сказал президент.
Отдельное внимание было уделено совершенствованию подходов в реализации денежно-кредитной политики и обеспечению финансовой стабильности государства.
По итогам совещания Токаев дал госорганам ряд конкретных поручений.
Напомним, ранее, на встрече с общественностью Шымкента, президент заявил, что последствия глобальной торговой войны затронут все страны. По мнению главы государства, мир находится на пороге одного из самых тяжелых кризисов за последние десятилетия.
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16.04.2025, 19:46 8621
В Казахстане ускорилась инфляция
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Астана. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Инфляция по стране ускорилась. В марте годовая инфляция составила 10% (в феврале - 9,4%). Рост зафиксирован в 16 регионах, замедление - в 4, сообщает пресс-служба Нацбанка РК.
Лидер по инфляции - Астана. В столице годовая инфляция достигла 13,3% - это максимальное значение по стране.
Самый высокий рост цен на продукты - в Акмолинской, а самый низкий - в Жамбылской, Костанайской и Туркестанской областях.
Высокий рост на непродовольственные товары в Туркестанской, наименьший - в Алматинской области.
Самые высокие цены на платные услуги в Западно-Казахстанской области. Минимальный рост отмечен в Павлодарской области.
Ранее директор департамента монетарных операций Национального банка Казахстана Нуржан Турсунханов разъяснил, почему в первом квартале текущего года вкладчики пенсионного фонда наблюдали снижение инвестиционного дохода на своих счетах.
16.04.2025, 16:37 13841
В рамках ОПЕК+ Казахстан должен до июня 2026 года компенсировать 1,3 млн баррелей нефти в сутки
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - ОПЕК получила обновленные планы компенсации перепроизводства нефти от семи стран ОПЕК+, участвующих в добровольных сокращениях. Речь идет о России, Саудовской Аравии, Ираке, ОАЭ, Кувейте, Казахстане и Омане, сообщает ТАСС.
В целом эти страны должны будут с апреля 2025 года по июнь 2026 года компенсировать сверхдобычу нефти в объеме 4,572 млн б/с. По сравнению с предыдущим графиком суммарный объем компенсаций сверхдобычи с апреля 2025 года по июнь 2026 года увеличился на 568 тыс. б/с, сообщает издание.
Объем плана компенсации сверхдобычи для Казахстана на апрель составляет 63 тыс. б/с, на май - 116 тыс. б/с, а всего с апреля по июнь 2026 года - 1,299 млн б/с.
На Россию приходится 691 тыс. б/с компенсации, из них 6 тыс. б/с - в апреле и 85 тыс. б/с - в мае.
На Саудовскую Аравию придется 15 тыс. б/с компенсаций в апреле и в целом до июня 2026 года, следует из материалов ОПЕК. Общий объем компенсаций для Ирака составит 1,934 млн б/с, Кувейта - 150 тыс. б/с, ОАЭ - 386 тыс. б/с, Омана - 97 тыс. б/с.
Напомним, 3 апреля восемь стран ОПЕК+ приняли решение о корректировке ранее согласованного графика постепенного возвращения объемов на рынок с учетом складывающейся конъюнктуры и в интересах стабильности.
16.04.2025, 16:22 15181
Проект по обмену опытом между энергетиками из стран Центральной Азии запускают в Казахстане
Проект реализуется при финансовой поддержке ЭСКАТО ООН и фонда технического содействия ЕАБР
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Алматы. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития (ЕАБР) в партнерстве с Экономической и социальной комиссией ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО ООН) запускают проект по обмену опытом между энергетиками Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, сообщили в пресс-службе банка.
Проект "Поддержка устойчивого развития энергетики Центральной Азии путем расширения субрегионального и межстранового сотрудничества посредством обмена компетенциями и знаниями" реализуется при финансовой поддержке ЭСКАТО ООН и фонда технического содействия ЕАБР.
Как рассказали в пресс-службе ЕАБР, данный проект посвящен обмену опытом в области современных методов оперативно-диспетчерского управления энергосистемами. В нем примут участие 170 специалистов из Центральной Азии. Проект направлен на повышение квалификации диспетчерского персонала, эффективности управления энергосистемами и укрепление межстрановых связей в регионе.
При стабильном росте экономик Центральной Азии на 6% в год, странам региона нужны не только большие объемы электроэнергии, но и стабильность поставок. Энергетические системы, работающие в параллельном режиме, повышают свою эффективность на национальном уровне и справляются со скачками спроса, обеспечивая тем самым стабильное снабжение электроэнергией. Кроме того, сотрудничество в этой индустрии приводит к снижению выбросов углекислого газа как одного из основных побочных продуктов. Наш проект не только способствует профессиональному росту экспертов, но и закладывает основы для долгосрочного сотрудничества между странами региона", - рассказал заместитель председателя правления и главный экономист ЕАБР Евгений Винокуров
По словам директора субрегионального офиса ЭСКАТО ООН для Северной и Центральной Азии Николая Помощникова, совместный проект притворит в реальность обновленный меморандум о взаимопонимании между организациями.
Для ЭСКАТО ООН регион Центральной Азии является одним из приоритетных, объединяющим 5 развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. Мы будем продолжать реализацию проектов, нацеленных на укрепление сотрудничества и достижение устойчивого развития в этом регионе, с участием таких надежных партнеров, как ЕАБР", - подчеркнул Помощников.
Отмечается, что проект входит в состав ключевого инвестиционного мегапроекта ЕАБР "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", который направлен на развитие энергетического сотрудничества в регионе и содействует реализации цели устойчивого развития ООН № 7 ""Обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех".
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 18 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей, и всестороннему развитию стран-участниц. К 2025 году в накопленном портфеле ЕАБР 305 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 16,5 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
16.04.2025, 15:58 16956
О важности сохранения культурной идентичности в условиях развития ИИ заявил Токаев
Касым-Жомарт Токаев и гендиректор "Яндекс Global" обсудили направления деятельности компании в Казахстане
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Астана. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил с генеральным директором "Яндекс Global" Даниилом Шулейко ключевые направления деятельности и перспективные планы компании Yandex Qazaqstan.
В ходе встречи стороны уделили особое внимание инициативам в сфере платформенной занятости и развитию технологий искусственного интеллекта.
Касым-Жомарт Токаев отметил важный вклад Yandex Qazaqstan в цифровую трансформацию, поддержку малого и среднего бизнеса, а также в повышение качества жизни граждан.
Кроме того, были рассмотрены вопросы интеграции культурного наследия с передовыми технологиями. Президент подчеркнул, что в условиях стремительного развития искусственного интеллекта особое значение приобретает сохранение культурной идентичности, а также продвижение казахского языка и культуры в цифровом пространстве.
В свою очередь Даниил Шулейко сообщил, что благодаря пилотному проекту по платформенной занятости более 65 тысяч водителей-партнеров "Яндекс. Такси" получили социальную защиту. В 2024 году налоговые отчисления в экономику Казахстана составили 29,5 млрд тенге, а совокупные инвестиции компании с 2016 года превысили 225 млрд тенге. Глава "Яндекс Global" рассказал о планах по запуску пилотных инновационных проектов в Астане и подтвердил участие компании в программе AI-Sana.
16.04.2025, 15:48 16171
В Казахстане появится закон о фондах целевого капитала
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис парламента одобрили в первом чтении законопроект "О фондах целевого капитала (эндаумент-фондах)", передает корреспондент агентства.
Создается правовая основа для прозрачного формирования и функционирования фондов целевого капитала и эндаумент-фондов. Законопроект четко определяет сферы финансирования эндаумент-фондов: образование, наука и инновационная деятельность, массовый спорт, лекарственное обеспечение и оказание медицинских услуг, социальная защита населения", - сообщает пресс-служба мажилиса.
Отмечается, что в состав активов эндаумент-фонда могут входить денежные средства, ценные бумаги, недвижимость и интеллектуальная собственность. Передать имущество в эндаумент возможно на неограниченный срок, но не менее 10 лет. При этом стоимость переданного имущества должна быть сохранена, расходовать разрешается только инвестиционный доход от его управления.
При превышении активов установленного проектом закона порога они в обязательном порядке подлежат передаче в доверительное управление профессиональной управляющей компании. По предложению депутатов порог установлен в размере 10 тысяч МРП, а срок на передачу активов - 3 месяца. До тех пор они могут размещаться на депозитах банков второго уровня.
Как уточнили в мажилисе, закон не будет распространяться на деятельность эндаумент-фондов автономных организаций образования.
Для управления эндаумент-фондом предусматривается создание фонда целевого капитала, представляющего собой некоммерческую организацию. Он будет действовать на основании типового устава, утверждаемого уполномоченным органом в сфере благотворительности, и может создавать несколько эндаумент-фондов, если это предусмотрено договорами целевого вклада или пожертвования", - отметили в пресс-службе нижней палат парламента.
Лимиты на административно-управленческие расходы фонда целевого капитала определены в пределах 15% от инвестиционного дохода, а в случае его отсутствия - не более 0,5% от средней стоимости чистых активов эндаумент-фонда за отчетный год.
16.04.2025, 12:59 21886
Торговый оборот Казахстана за январь-февраль составил 19 млрд долларов
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Внешнеторговый оборот Казахстана в январе-феврале 2025 года составил 19 016,6 млн долларов, сообщает Бюро национальной статистики.
Из них:
- Экспорт -10 755,2 млн;
- Импорт - 8 261,4 млн.
Основными странами-партнерами по экспорту (доля в %) стали:
- Китай - 15%;
- Россия - 9,5%;
- Нидерланды - 5,2%;
- Турция - 5,1%.
По импорту (доля в %):
- Китай - 28,8%;
- Россия - 28,5%;
- Корея - 4,7%;
- Германия - 4,1%;
- США - 2,9%.
Основные экспортируемые товары: сырая нефть и нефтепродукты, медь рафинированная и необработанные медные сплавы, руды и медные концентраты, ферросплавы, пшеница и меслин. В числе основной импортируемой продукции: легковые автомобили, кузова для моторных транспортных средств, лекарственные средства, телефонные аппараты, нефтяные газы и прочие газообразные углеводороды", - отметили в БНС.
Ранее сообщалось, что в 2024 году товарооборот Казахстана с Россией увеличился на 2,7%, составив 27,8 млрд долларов.
15.04.2025, 12:47 53096
"Казатомпром" будет поставлять урановый концентрат в Чехию
Сделка является логическим продолжением стратегического партнерства, которое "Казатомпром" развивает по всему миру, стремясь к диверсификации каналов сбыта
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Прага. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" и чешская компания ČEZ a. s. подписали контракт на поставку казахстанского концентрата природного урана для атомных электростанций Чехии, сообщает пресс-служба компании.
С подписанием данного соглашения "Казатомпром" продолжает расширять свое присутствие в Европе и укреплять свою стратегию диверсификации портфеля продаж. Это еще одна важная веха на нашем пути к тому, чтобы стать предпочтительным партнером для мировой атомной энергетики. Партнерство с ČEZ a. s. будет способствовать обеспечению энергетической безопасности в регионе и достижению наших общих целей по декарбонизации и устойчивому развитию", - отметил главный директор по коммерции "Казатомпрома" Владислав Байгужин.
Сделка является логическим продолжением стратегического партнерства, которое "Казатомпром" развивает по всему миру, стремясь к диверсификации каналов сбыта.
В течение следующих семи лет поставки казахстанского урана смогут покрыть около трети потребностей в уране для изготовления тепловыделяющих сборок Westinghouse, используемых на АЭС Темелин. Это укрепит энергетическую безопасность Чешской Республики и усилит роль АЭС в обеспечении страны чистой и устойчивой электроэнергией", - говорится в релизе.
Для справки
ČEZ, a. s. - ведущая энергетическая компания Центральной Европы, играющая ключевую роль в сфере атомной энергетики. Компания эксплуатирует шесть ядерных реакторов на двух площадках - Дукованы и Темелин, которые обеспечивают около 36% потребностей Чешской Республики в электроэнергии. Вместе с неядерными источниками ČEZ поставляет значительную часть электроэнергии страны, обеспечивая стабильное и надежное энергоснабжение региона.
Напомним, в минувшем году "Казатомпром" произвел более 23 тысяч тонн урана.
С 2022 года Казахстан поставляет урановое топливо для АЭС Китая, также в декабре была осуществлена поставка урана через Транскаспийский международный транспортный маршрут в Канаду.
В феврале этого года Казахстан договорился о сотрудничестве в урановой отрасли с Иорданией и о поставках урана в Швейцарию.
15.04.2025, 12:01 49891
Энергетика, промышленность и цифровые технологии: ЕАБР намерен направить свыше $1 млрд инвестиций в Казахстан
В 2025 году ЕАБР продолжит оказывать содействие развитию финансового рынка Казахстана
Фото: Акорда
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Астана. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития намерен направить свыше $1 млрд инвестиций в Республику Казахстан, сообщает Акорда.
Как пояснил глава ЕАБР Николай Подгузов в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, инвестиции планируется направить на модернизацию инфраструктурных и энергетических объектов, развитие возобновляемых источников энергии, транспорта и логистики, включая реконструкцию дорог республиканского значения, а также в промышленность и цифровые технологии.
По словам Николая Подгузова, в 2025 году ЕАБР продолжит оказывать содействие развитию финансового рынка Казахстана и привлечению инвестиций, тесно взаимодействуя с партнерами и многосторонними организациями, в том числе посредством проведения собственных международных мероприятий.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о том, что с начала реализации страновой стратегии по Республике Казахстан на 2022-2026 годы ЕАБР досрочно выполнил инвестиционный план в объеме $3,8 млрд. В 2025 году на рассмотрении находятся проекты на сумму свыше $4,5 млрд.
Подчеркивается, что глава государства положительно оценил вклад Евразийского банка в развитие экономики Казахстана и подтвердил готовность к дальнейшему углублению сотрудничества.
Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
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