Токаеву доложили о реализации проекта по освоению месторождений "Каламкас-море" и "Хазар"

Рассказать друзьям

Астана. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Qazaq Air открывает прямые рейсы из Астаны в Кыргызстан и Узбекистан, - Qazaq Air открывает прямые рейсы из Астаны в Кыргызстан и Узбекистан, сообщает Комитет гражданской авиации.





Два новых международных маршрута свяжут Астану с Бишкеком и Самаркандом.





Прямые рейсы в Самарканд авиакомпания начнет выполнять с 7 ноября 2025 года, 2 раза в неделю: по пятницам и воскресеньям.





Прямые рейсы в Бишкек начнут выполняться с 10 ноября 2025 года, 2 раза в неделю: в понедельник и четверг.





Авиакомпания с хабом в аэропорту Астаны также предлагает пассажирам удобные стыковочные рейсы в Бишкек, Самарканд, Омск и Новосибирск с расширенной программой внутренних маршрутов из столицы Казахстана.





Новые авиа-направления будут способствовать развитию деловых, туристических и культурных связей нашего региона", - подчеркнули в компании.



