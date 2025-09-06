05.09.2025, 12:05 65136
Нефтяная промышленность в значительной степени определяет экономический рост Казахстана - Токаев
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстане Касым-Жомарт Токаев в ходе поздравления работников нефтегазовой отрасли отметил, что нефтяная отрасль сыграла особую роль в развитии страны, сообщает пресс-служба главы государства.
В годы независимости мы в полной мере ощутили всю ценность черного золота. И сегодня эта отрасль развивается динамичными темпами. Казахстан занимает лидирующие позиции на мировом нефтяном рынке, добыча нефти в стране выросла в четыре раза и в ближайшее время достигнет отметки в 100 млн тонн в год", - отметил глава государства.
Он подчеркнул, что наряду с производством сырья Казахстан уделяет большое внимание его глубокой переработке.
Модернизированы три крупных нефтеперерабатывающих завода в Атырау, Павлодаре и Шымкенте, что позволило полностью обеспечить внутренний рынок качественными горюче-смазочными материалами. Благодаря целенаправленной работе около 13 миллионов человек получили доступ к природному газу. Сегодня в этом направлении реализуются беспрецедентные масштабные проекты", - заявил глава государства.
По его словам, начинается освоение таких крупных морских месторождений, как Каламкас-море и Хазар с объемом инвестиций более шести миллиардов долларов.
Как рассказал Касым-Жомарт Токаев, в последние годы государство уделяет пристальное внимание выстраиванию системной работы по привлечению зарубежных инвестиций в различные сектора экономики.
С китайскими партнерами в нефтегазовой сфере у нас уже реализуется много проектов, запланированы новые проекты стратегического характера. Среди них особо отмечу соглашение о строительстве газохимического комплекса по производству карбамида в Актюбинской области с компанией CNPC на сумму более одного миллиарда долларов. Важной является достигнутая договоренность с Банком развития Китая о финансировании строительства магистральных трубопроводов для транспортировки этана и пропана в Атырауской области на сумму около 530 миллионов долларов. Мы традиционно уделяем особое внимание углублению сотрудничества со всеми международными инвесторами. Многолетнее партнерство в нефтегазовом секторе с американскими, российскими, европейскими, китайскими корпорациями - тому яркое свидетельство", - сообщил глава государства.
Президент считает, что мировая нефтегазовая отрасль находится в центре внимания многих государств и известных экспертов. Будущее отрасли обсуждается с точки зрения ее влияния на перспективы развития мировой экономики. Также он отметил, что перед отечественным нефтегазовым комплексом стоит актуальная задача технологической модернизации, в том числе путем внедрения искусственного интеллекта.
Дополнено 05.09.2025, 13.17
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вручил государственные награды группе граждан, внесших значительный вклад в развитие отечественной нефтегазовой отрасли, сообщает Акорда.
Ранее в Казахстане ввели в промышленную эксплуатацию три новых газовых месторождения.
новости по теме
06.09.2025, 17:22 8766
Изменения в Налоговом кодексе могут спровоцировать дефицит лекарств и подорвать отечественное производство - "Атамекен"
Рассказать друзьям
Астана. 6 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Планируемые изменения в Налоговом кодексе могут спровоцировать дефицит лекарств и подорвать отечественное производство, считают в НПП "Атамекен".
Основной причиной беспокойства является введение с 2026 года НДС на лекарственные средства и медицинские изделия. Бизнес настаивает на срочном дерегулировании цен лекарственных средств в опте и рознице.
Напомним, что с 1 января 2026 года вводится НДС на лекарственные средства и медицинские изделия по ставке 5%, с увеличением до 10% с 2027 года, а также по базовой ставке 16% на реализацию и импорт фармацевтических субстанций, оборудования, материалов и комплектующих для производства лекарств и медицинских изделий. Освобождение от НДС сохраняется только для лекарств, закупаемых в рамках ГОБМП и ОСМС, а также для лечения орфанных заболеваний.
Нацпалата совместно с бизнес-сообществом неоднократно выступали за сохранение налоговых льгот для сферы здравоохранения, однако данные предложения не были поддержаны. В результате, на сегодня у представителей фармацевтической отрасли возникают вопросы, связанные с отсутствием ясного механизма налогового администрирования", - отметил заместитель председателя правления НПП РК "Атамекен" Тимур Жаркенов.
По его словам, новый Налоговый кодекс создает "наслоение" льгот и стандартных ставок, что может привести к нежелательным последствиям. В новом налоговом законодательстве отсутствует проработанный порядок администрирования НДС.
Кроме того, по данным НПП "Атамекен", с 1 января 2026 года в автоматизированный порядок выписки электронных счетов-фактур вводится уплата НДС авансом. Для производителей и дистрибьюторов это означает риски кассовых разрывов и фактическую невозможность оборота продукции без внешних займов.
При этом в отрасли сохраняется регулирование цен на ЛС в коммерческом сегменте. В итоге в условиях ценового регулирования введение НДС приведет к дефициту ЛС на рынке и рискам спада отечественного производства ЛС и медицинских изделий.
По словам исполнительного директора Ассоциации "ФармМедИндустрия Казахстана" Гульдарии Манакпаевой, отечественные производители оказались в наиболее уязвимом положении. При импорте сырья, субстанций и комплектующих для производства они будут уплачивать НДС по ставке 16%, в то время как готовая продукция будет облагаться по льготной ставке 5-10% или не будет облагаться вовсе, если поставляется в рамках ГОБМП и ОСМС.
Это создает огромный перекос, так как производители не смогут поставить 16% НДС в зачет, что сделает производство нерентабельным.
Мы смотрим на другие отрасли, например автопром, производство сельхозтехники. Все, что необходимо для их производства, полностью освобождается от налога на добавленную стоимость. Но к нам - социальной отрасли - такое отношение непонятно", - подчеркнула Манакпаева.
Генеральный директор компании - производителя лекарственных средств и медицинских изделий "Нур-Май Фармация" Газиз Шаханов заявил о серьезных проблемах, связанных с несогласованностью налоговых льгот.
По его словам, текущая система приводит к удорожанию продукции для конечного потребителя. Главная проблема заключается в том, что производители вынуждены платить 16% НДС при импорте субстанций и материалов, но при этом продают большую часть готовой продукции с нулевой ставкой НДС.
Мы производим недорогие препараты, но доля импортных компонентов в их себестоимости достигает 70-80%. Уплаченный НДС не возмещается, что превращает его в прямой расход. В итоге мы вынуждены включать эти затраты в конечную цену, что делает нашу продукцию дороже и менее конкурентноспособной по цене", - пояснил Газиз Шаханов.
Еще один пример, который привел эксперт, касается поставки медизделий в частные диализные центры. Эти клиники оказывают услуги по обязательному социальному медицинскому страхованию (ОСМС), которые освобождены от НДС. Однако производители обязаны продавать им продукцию с налогом.
Клиники просят нас снизить цены на сумму НДС, так как у них нет механизма его возмещения. Но мы не можем пойти на такой шаг, потому что уже заплатили 16% НДС при ввозе сырья для производства лекарственных средств и медицинских изделий. Это приводит к дополнительным убыткам для нас, поскольку наша рентабельность и без того низкая", - добавил Шаханов.
Он подчеркнул, что текущая ситуация создает системный сбой.
По мнению эксперта, налоговая ставка должна быть одинаковой на всех этапах. В противном случае необоснованные потери несут и производители, и клиники, а это сказывается на стоимости лечения для пациентов.
Президент Ассоциации поддержки и развития фармацевтической деятельности Марина Дурманова заявила, что отрасль находится на грани выживания.
В условиях ценового регулирования, введенного приказами Минздрава, многие препараты уже стали нерентабельными, и их производители уходят с рынка. Введение НДС усугубит ситуацию и может привести к полному коллапсу", - отметила эксперт.
Она призвала отказаться от регулирования цен в коммерческом сегменте с 1 января 2026 года, как это планировалось ранее.
Население Казахстана останется без лекарственных препаратов. Этого допустить нельзя. Из-за ценового регулирования количество зарегистрированных препаратов в РК сократилось с 12 тысяч до 6900. НДС усугубит ситуацию. Создастся монополизация рынка аптек крупными поставщиками. Необходимо срочно дерегулирование цен лекарственных средств в опте и рознице и освободить от НДС ввоз сырья и оборудования для отечественных производителей, чтобы поддержать отрасль, обеспечивающую национальную лекарственную безопасность страны", - подчеркнула специалист.
В Министерстве здравоохранения заявили, что ведомство готово к диалогу с бизнесом, и поделились планами по переходу на более гибкий механизм регистрации цен.
В КГД РК отметили, что также открыты к диалогу с бизнесом, но на сегодня необходимо понять бизнес-схему фармацевтической отрасли и где действительно есть проблемы. Затем на основе совокупного анализа смотреть и делать выводы.
Население рискует остаться без лекарств после Нового года, возможен дефицит самых необходимых препаратов, если ситуация не изменится. Время разговоров уже прошло, и сейчас необходимо четко, предметно действовать", - подчеркнула депутат сената парламента РК Жанна Асанова.
По итогам совещания участники договорились о создании рабочей группы с участием всех заинтересованных сторон для разработки четких механизмов налогового администрирования фармацевтического сектора.
Напомним, на пленарном заседании мажилиса 3 сентября депутат Магеррам Магеррамов поднял вопрос о перебоях с обеспечением противоэпилептическими препаратами.
05.09.2025, 13:05 62201
Объем двусторонней торговли между США и Казахстаном достиг $4,2 млрд
Казахстан видит значительный потенциал для дальнейшего наращивания товарооборота с США
Фото: depositphotos.com
Рассказать друзьям
Астана. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам прошлого года объем двусторонней торговли между Соединенными Штатами Америки и Казахстаном достиг $4,2 млрд, сообщает пресс-служба правительства РК.
При этом мы видим значительный потенциал для дальнейшего наращивания товарооборота в рамках развития взаимной торговой среды", - отметил заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Республики Казахстан Серик Жумангарин в ходе встречи со старшим вице-президентом торговой палаты США по делам Ближнего Востока, Турции и Центральной Азии Хушем Чоксином и представителями ряда компаний.
Подчеркивается, что участники встречи обсудили широкий круг вопросов, связанных с дальнейшим углублением сотрудничества.
С американской стороны были подняты темы совершенствования законодательства, норм нового Налогового кодекса, развития туризма, сокращения торговых барьеров и других направлений. Все вопросы получили содержательные разъяснения", - добавили в правительстве.
Напомним, США ввели пошлины в 25% для Казахстана.
05.09.2025, 12:34 63706
В Казахстане реальный уровень зарплат остался неизменным за последние два года - Нацбанк
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Республики Казахстана опубликовал доклад о денежно-кредитной политике, передает корреспондент агентства.
Во втором квартале 2025 года рост рабочей силы составил 1,1% г/г за счет увеличения числа наемных работников и снижения безработного населения. Продолжилась тенденция снижения количества самостоятельно занятых. Увеличение наемных работников отмечается в сфере услуг, в частности в торговле, здравоохранении, проживании и питании, предоставлении прочих услуг. Темпы роста номинальной заработной платы ускорились во втором квартале 2025 года до 11,3% г/г. Между тем реальный уровень заработных плат остался неизменным впервые за последние два года", - отмечается в документе.
По данным Нацбанка, рост спроса на рабочую силу на фоне расширения деловой активности не отражается в увеличении реальных заработных плат работников в целом по экономике.
Таким образом, повышение предложения рабочей силы и рост занятости не приводит к росту реальных заработных плат, что ограничивает инфляционное давление на внутренние цены со стороны рынка труда", - сообщается в докладе.
Напомним, инфляция в Казахстане в августе ускорилась до 12,2%. Цены на платные услуги за год выросли на 15,3% (в июле 2025 года - 14,9%), продовольственные товары - на 11,7% (в июле 2025 года - 11,2%), непродовольственные товары - на 9,7% (в июле 2025 года - 9,5%).
05.09.2025, 11:31 66746
Период "охлаждения": в Казахстане вводят новые правила при выдаче онлайн-займов
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с 30 сентября 2025 года вводится период "охлаждения" при выдаче потребительских беззалоговых онлайн-займов, сообщает пресс-служба Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.
Основная цель периода "охлаждения" - дать заемщику время на обдуманное решение и тем самым снизить вероятность поспешного заключения договора займа либо вовлечения в мошеннические схемы", - пояснили в агентстве.
В частности, принят следующий порядок "охлаждения" по потребительским беззалоговым займам, выдаваемым онлайн:
- не менее 8 часов после заключения договора банковского займа при сумме от 150 МРП (589 800 тенге) до 255 МРП (1 002 660 тенге);
- не менее 24 часов при сумме банковского займам свыше 255 МРП (1 002 660 тенге), микрокредита свыше 75 МРП (294 900 тенге);
- перечисление денег заемщику допускается только после получения его согласия на выдачу кредита по истечении установленного периода "охлаждения".
Банки и МФО обязаны соблюдать период "охлаждения" в случае выдачи заемщику в течение 1 дня нескольких кредитов, общая сумма которых превышает указанные лимиты. При этом период "охлаждения" не распространяется на выдачу товарных кредитов, внутреннее рефинансирование и займы в рамках лимита по платежной карте. Если заемщик передумал в течение периода "охлаждения" брать кредит - договор займа аннулируется, и кредитные средства ему не перечисляются", - добавили в агентстве.
Ранее правила получения разрешения супруга на выдачу кредита уточнили в Казахстане.
05.09.2025, 11:13 67756
Поставки газа и расширение инфраструктурного взаимодействия: о чем говорили Скляр и глава "Газпрома"
По итогам встречи стороны договорились продолжить работу по развитию взаимовыгодных проектов и поддерживать регулярный диалог
Рассказать друзьям
Астана. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан Роман Скляр и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в газовой сфере, сообщает пресс-служба правительства страны.
Также стороны обсудили вопросы поставок, транзита и переработки газа и расширение инфраструктурного взаимодействия. Подчеркивается, что особое внимание было уделено вопросам повышения энергетической безопасности на базе долгосрочных взаимоотношений сторон.
Роман Скляр подчеркнул стратегический характер партнерства с ПАО "Газпром", отметив важность синхронизации усилий для устойчивого развития энергетических рынков Центральной Азии и евразийского пространства.
В свою очередь руководитель ПАО "Газпром" подтвердил заинтересованность российской стороны в дальнейшем укреплении сотрудничества.
По итогам встречи стороны договорились продолжить работу по развитию взаимовыгодных проектов и поддерживать регулярный диалог.
Напомним, в октябре 2023 года начались поставки российского природного газа потребителям Республики Узбекистан через территорию Республики Казахстан. Поставки организованы в реверсном режиме по специально выделенному маршруту на базе системы магистральных газопроводов Средняя Азия - Центр.
05.09.2025, 09:48 76746
Китайские инвесторы планируют запустить на юге Казахстана производство технологий автоматизации учета воды на каналах
Фото: Минводных ресурсов РК
Рассказать друзьям
Астана. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов встретился с делегацией из представителей крупных предприятий КНР во главе с главным экономическим менеджером компании Yellow River Engineering Consulting Инь Дэвэнем. Китайские инвесторы выразили готовность запустить в Казахстане производство технологий автоматизации учета воды на каналах, сообщили в пресс-службе ведомства.
Стороны обсудили потенциальное сотрудничество в вопросе строительства в Казахстане новых гидротехнических сооружений и автоматизации ирригационных каналов. Еще одной темой обсуждения стало привлечение китайских инвестиций в водную отрасль страны.
В частности, бизнесмены из КНР выразили готовность запустить на юге Казахстана производство технологий для автоматизации и цифровизации учета воды на ирригационных каналах. Кроме того, китайские компании предложили организовать курсы повышения квалификации для казахстанских специалистов сферы водного хозяйства.
Мы активно привлекаем иностранных партнеров к проектам в рамках Концепции развития системы управления водными ресурсами до 2030 года. Одним из важных индикаторов, представленных в документе, является модернизация и оцифровка не менее 3500 км каналов. Производство современного оборудования на территории нашей страны позволит ускорить темпы цифровизации водной отрасли республики", - отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
05.09.2025, 08:48 84896
Правительство Казахстана одобрило и внесло в парламент проект бюджета на 2026-2028 годы
Фото: правительство
Рассказать друзьям
Астана. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Правительством одобрен и уже внесен в парламент прогноз социально-экономического развития и проект республиканского бюджета на предстоящий трехлетний период. Об этом заявил премьер-министр Олжас Бектенов в ходе расширенного собрания фракции партии AMANAT, сообщает пресс-служба правительства.
При базовом сценарии реальный среднегодовой рост ВВП за 3 года составит 5,3%. Номинальный ВВП вырастет со 183,8 трлн тенге в 2026 году до 229,8 трлн тенге или $425,6 млрд в 2028 году. Дефицит бюджета в 2026 году определен на уровне 2,5% к ВВП со снижением в 2027-2028 годах до 1,7 и 0,9% к ВВП соответственно", - подчеркнул премьер-министр.
Он отметил, что в результате налоговой реформы расходы, стимулирующие рост экономики, увеличатся с 10,9% до 16,1%.
Благодаря этому мы сможем инфраструктурно и финансово поддерживать развитие бизнеса. С другой стороны, как и поручал глава государства, мы сохраним социальную ориентированность бюджета и обеспечим полное исполнение взятых на себя социальных обязательств", - сказал премьер.
Олжас Бектенов отметил, что правительство продолжает работу по сокращению неприоритетных расходов и оптимизации бюджета.
Что касается бюджетных расходов, действительно, мы понимаем необходимость их сокращения и работаем в этом направлении. К примеру, при формировании бюджета текущего 2025 года исключены заявки администраторов бюджетных программ по неприоритетным расходам. На сумму в 34 трлн тенге поступило заявок, мы удовлетворили только 25 трлн и 700 млрд", - подчеркнул премьер-министр.
Он сообщил, что правительством на постоянной основе ведется работа по оптимизации затрат.
Конечно, идет постоянная ревизия и текущих расходов государственных органов. Мы урезаем те расходы, которые не дают какого-то экономического эффекта", - сказал премьер-министр.
04.09.2025, 14:04 123696
Правила получения разрешения супруга на выдачу кредита уточнили в Казахстане
В документе уточнена сумма минимального займа
Рассказать друзьям
Астана. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка внесло поправки в правила получения разрешения супруга на предоставление банковского займа, передает корреспондент агентства.
Название документа изложено в новой редакции: "Правила получения согласия супруга (супруги) на предоставление потребительского банковского займа или микрокредита, не обеспеченного залогом имущества, подлежащим регистрации, физическому лицу".
Также постановлением предусмотрен минимальный размер займа, на получение которого требуется разрешение супруга.
Минимальный размер потребительского банковского займа или микрокредита (за исключением потребительских банковских займов и микрокредитов, подлежащих рефинансированию), не обеспеченного залогом имущества, подлежащим регистрации, по которому необходимо согласие супруга (супруги) на предоставление физическому лицу потребительского банковского займа или микрокредита, не обеспеченного залогом имущества, подлежащим регистрации, в размере тысячекратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете", - сказано в документе.
Напомним, закон, ужесточающий условия выдачи кредитов, был принят в Казахстане в 2024 году.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
06.09.2025, 10:29В Казахстане утвердили положение и состав конкурсной комиссии по выбору названия для АЭС 06.09.2025, 10:5225586Уголовное дело возбуждено по факту смерти школьника в Шымкенте 06.09.2025, 11:37В отношении экс-главы Агентства по борьбе с коррупционной преступностью начато расследование - Генпрокуратура23641В отношении экс-главы Агентства по борьбе с коррупционной преступностью начато расследование - Генпрокуратура 06.09.2025, 16:3411146АФМ выявило факты незаконного начисления пособий и адресной социальной помощи 06.09.2025, 18:00В Алматинской области двух женщин задержали по подозрению в жестоких издевательствах над одиннадцатиклассницей8406В Алматинской области двух женщин задержали по подозрению в жестоких издевательствах над одиннадцатиклассницей 03.09.2025, 19:42330671В Алматы проходит концерт, посвященный 120-летию Сянь Синхая 30.08.2025, 09:54278406С Днем Конституции Республики Казахстан! 30.08.2025, 09:34270216Казахстанцы отмечают День Конституции 30.08.2025, 15:08262761Авторский поэтический моноспектакль Игоря Пискунова пройдет в театре Лермонтова в Алматы 04.09.2025, 15:46261346Детей-сирот незаконно лишили права на получение жилья в Кызылординской области 13.08.2025, 18:37500376Опрос КТ: 55% респондентов не готовы платить больше за спутниковый интернет 14.08.2025, 09:22В Кызылорде вынесен приговор по делу о хищении 88 млн тенге у оказывающих услуги на платформе "Даму Бала" предпринимателей469061В Кызылорде вынесен приговор по делу о хищении 88 млн тенге у оказывающих услуги на платформе "Даму Бала" предпринимателей 13.08.2025, 18:18407701Двухэтажное здание сносят в центре Алматы 15.08.2025, 18:27401981В Алматы стартует "Неделя зеленой мобильности" 15.08.2025, 17:10390651Дожди ожидаются в Казахстане в выходные
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Рост тарифов на коммунальные услуги в Казахстане за последний год был значительным. При этом в 2026 году тарифы на услуги ЖКХ могут вырасти на 20–30% в стране. Считаете ли вы, что государство должно сдерживать рост тарифов?