Товарооборот Казахстана с Омской областью достиг почти $299 млн   

Фото: Акорда

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Астана. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства ознакомился с ведущими предприятиями индустриального парка Астаны, сообщает - Глава государства ознакомился с ведущими предприятиями индустриального парка Астаны, сообщает Акорда





Рабочий объезд Касым-Жомарта Токаева по значимым объектам начался с посещения индустриального парка № 1. Здесь ему представили инвестиционный потенциал столицы.





Акорда





Объем валового регионального продукта столицы за первое полугодие составил 4,7 трлн тенге с ростом на 4,1%. В структуру ВРП основной вклад вносит малый и средний бизнес, доля которого составляет более 73%, доля инвестиций в ВРП составляет 11,5%", - доложил главе государства заместитель акима города Евгений Глотов.





Индустриальный парк № 1 играет особую роль в работе по привлечению инвестиций. Здесь реализуется 100 проектов с общим объемом инвестиций 322 млрд тенге. Парк занимает первое место в республике по объему производства, который достиг 6,7 трлн тенге за весь период функционирования.





Акорда





Президент подчеркнул, что для развития столицы очень нужны крупные производственные мощности.





Население Астаны растет. В ближайшие годы может достигнуть 1,5-2 млн человек. Поэтому мы должны обеспечить работой жителей и молодежь", - сказал Касым-Жомарт Токаев.





Главе государства продемонстрировали достижения ведущих предприятий парка "Тау-Кен Алтын", Stadler Kazakhstаn, DSS, "ЭНКО", DUYQAZ, "ВМП-Астана" и MFA International.





Аффинажный завод "Тау-Кен Алтын", занимающийся переработкой и аффинированием сырья с содержанием драгоценных металлов, является одним из успешных предприятий в управлении ФНБ "Самрук-Қазына". За 10 лет деятельности им произведено и поставлено в Национальный банк более 200 тонн аффинированного золота, также оказаны услуги толлинга на 80,5 тонны драгоценного металла.





Следующее предприятие, представленное президенту, - ТОО "Stadler Kazakhstаn", основанное в текущем году в результате инвестиционного соглашения со швейцарской холдинговой компании Stadler Rail AG. Мировой лидер по производству железнодорожного транспорта планирует наладить выпуск пассажирских вагонов в Казахстане. Продукция завода в первую очередь будет направлена на обновление отечественного подвижного состава. Для АО "Пассажирские перевозки" планируется произвести более 500 пассажирских вагонов.





По словам представителей предприятий Индустриального парка, их продукция востребована как на внутреннем рынке, так и за его пределами





Антикоррозионные и огнезащитные лакокрасочные покрытия, выпускаемые на заводе "ВМП "АСТАНА", широко применяются в различных секторах промышленности. Более 90% продукции идет на экспорт в Россию, поставки осуществляются также на рынки Узбекистана и Кыргызстана.





Акорда





Такой же высокий спрос в строительной индустрии столицы позволил компании "ЭНКО" открыть производственно-сервисный комплекс по обслуживанию оборудования для тепло- и водоснабжения.





Востребованной продукцией в условиях эпидемических угроз стали респираторы классов FFP1, FFP2 и FFP3, производимые совместно с турецкой компанией MFA MASKE TİCARET SANAYİ A. Ş. На сегодняшний день резидент индустриального парка № 1 - компания MFA International увеличила количество технологических производственных линий до 5 и планирует ввести в строй 10 линий к 2027 году. Это позволит компании производить до 20 миллионов респираторов ежегодно.





Акорда





Также президент ознакомился с образцами военной одежды производства ТОО "DUYQAZ", телекоммуникационным оборудованием ТОО "Cuman Digital System Servis" и продукцией других предприятий.





Акорда





Также глава государства посетил завод по производству пластмассовых изделий ТОО "ЕКЦ".





Компания, основанная в 2018 году, специализируется на производстве резиновых и пластмассовых изделий. Предприятие ежегодно выпускает 72 млн единиц контрольно-индикаторных пломб и самоклеящихся лейблов, а также 24 млн единиц ушных бирок, которые применяются в сфере животноводства", - сообщает Акорда.





Акорда





Единый консолидирующий центр входит в группу компаний ТОО "Универсал", которая управляет заводом по выпуску полипропиленовых мешков, крахмально-паточным заводом в других регионах Казахстана.





Акорда





На данный момент в городе Шардаре Туркестанской области планируется к реализации проект по глубокой переработке зерна кукурузы. Мощность завода составит 150 тысяч тонн в год.





Группа компаний выпускает более 80 видов продукции. Здесь трудятся 3400 человек. Общий объем инвестиций составляет 60 млрд тенге.





Акорда





Дополнено 15.12.2023, 13.46





В ходе объезда глава государства также посетил завод Metal Former, выпускающий кровельные и облицовочные материалы. Продукция завода будет поставляться на внутренний рынок и позволит заменить до 15% импортируемых алюминиевых профилей и до 40% импортируемых кровельных покрытий и фиброцементных панелей.





Акорда





Главе государства показали производственные цеха и готовую продукцию завода.





Акорда





Касым-Жомарт Токаев отметил важность поддержки таких предприятий и подчеркнул необходимость перехода с импортных строительных материалов на отечественную продукцию. Он пообщался с работниками завода и пожелал им успехов в работе.





Дополнено 15.12.2023, 14.30





Также президент посетил интегрированный производственный комплекс YDA Industrial Park, который состоит из пяти предприятий по производству медицинской и офисной мебели, медицинского оборудования, модульных сооружений и металлоконструкций, окон и витражей. Уникальность комплекса заключается в том, что все указанные предприятия образуют синергию между собой и участвуют в реализации проекта. При этом вся производимая продукция является импортозамещающей и не уступает зарубежным аналогам ни по стоимости, ни по качеству.





Как отметил инвестор проекта председатель совета директоров турецкой компании YDA Group Хуссейн Арслан, интегрированная производственная площадка была запущена в 2021-2022 годах за счет собственных инвестиций (30%) и заемных средств (70%). Проект общей стоимостью 22 млрд тенге обеспечивает 300 рабочих мест.

Акорда

Главе государства также представили школу Harmony Steam School, которая была проинвестирована и полностью оснащена продукцией YDA Group





Дети обучаются здесь по технологии STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Math) с акцентом на точные науки. По завершении школы выпускники уже будут обладать инженерной профессией.





STEAM - интересная программа, тем более с упором на такие технические предметы, как физика, математика. Ко всему, что касается качественного образования, отношусь абсолютно положительно. Мы будем поддерживать вас", - сказал Касым-Жомарт Токаев.





Глава государства подчеркнул важность развития отечественного производства и наращивания объема местного содержания при реализации крупных проектов.