17.12.2023, 12:10 67306
Товарооборот Казахстана с Омской областью достиг почти $299 млн
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Москва. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - За восемь месяцев этого года товарооборот Казахстана с Омской областью достиг почти $299 млн, что на 4% больше, чем в прошлом году.
Как сообщает "Хабар 24", Казахстан обеспечивает около трети внешнеторгового оборота Омской области. В 2022 году он составил $488 млн.
На уровне субъектов Российской Федерации и регионов казахстанских у нас бизнес достаточно крупный, но в статусе среднего бизнеса, сегодня заинтересован не только поставлять продукцию, но и открывать производство на территории республики. И мне кажется, это наивысшее сотрудничество, когда готов бизнес вкладывать деньги, а это значит, что доверяет. Не только растущей экономике Казахстана, но в первую очередь людям", - проинформировал губернатор Омской области Виталий Хоценко.
Также он заявил о готовности Омска в 2026 году стать местом проведения Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России. Город уже принимал это мероприятие в 2003 и 2019 годах.
Ранее сообщалось, что товарооборот между Казахстаном и ЕС превысил $34 млрд.
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18.12.2023, 17:18 11086
Казахстан заинтересован в дальнейшей совместной работе на площадке СНГ - Смаилов
Фото: telegram/Ukimet
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Москва. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов принял участие в очередном заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, прошедшем в городе Москве, сообщает сайт главы кабмина.
В своем выступлении глава правительства отметил, что Казахстан заинтересован в дальнейшей совместной работе на площадке СНГ для углубления интеграционных связей и наполнения ее новым практическим содержанием.
Одними из ключевых направлений совместной работы в предстоящем году станут сотрудничество по расширению культурно-гуманитарных связей, а также взаимодействие в сферах здравоохранения, образования и спорта.
Премьер-министр отметил, что Казахстан приветствует объявление 2024 года в СНГ Годом волонтерского движения.
Сегодня благодаря своим бескорыстным делам волонтеры стран Содружества продолжают вносить значимый вклад в развитие толерантного общества, поддержание культуры милосердия и доброты. Призываю государства СНГ начать практическую работу по реализации казахстанской инициативы об учреждении ежегодного Форума волонтеров и приданию ему статуса постоянной площадки организации", - заявил он.
Говоря об углублении сотрудничества в сфере здравоохранения, Алихан Смаилов обозначил важность проводимой работы в области физической культуры и спорта.
Серьезным достижением в этом направлении является создание в текущем году организационно-правовой основы для проведения спартакиад стран СНГ среди детей с ограниченными возможностями и чемпионатов СНГ.
Казахстан поддерживает эту работу и планирует принимать активное участие в предстоящих состязаниях", - отметил он.
Сегодня премьер Казахстана также посетил международную выставку-форум "Россия", на которой были представлены новые казахстанско-российские проекты.
18.12.2023, 15:44 14286
Презентацию новых казахстанско-российских проектов посетил премьер Казахстана
Фото: telegram/Ukimet
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Москва. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в преддверии заседания Совета глав правительств стран СНГ в Москве премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов посетил международную выставку-форум "Россия", сообщает пресс-служба главы кабмина.
На выставке были представлены совместные казахстанско-российские проекты:
- на стенде Свердловской области представлен проект по производству грузоподъемного оборудования в свободной экономической зоне Северо-Казахстанской области. В настоящий момент проведены проектные работы, заложен фундамент, в ноябре 2024 года планируется выпуск опытной партии изделий, в 2025 году - ввод в эксплуатацию;
- на стенде Челябинской области презентованы проекты по локализации в Казахстане производства бульдозерной техники и сельскохозяйственных тракторов на гусеницах, а также строительству завода по производству водопроводных и газовых труб;
- на стенде Санкт-Петербурга представлены проекты по локализации в Казахстане производства лекарственных препаратов и технической модернизации обогатительных фабрик.
В ходе посещения выставки Алихан Смаилов и главы делегаций других стран также ознакомились со стендами республик Татарстан и Башкортостан, Московской области и других регионов.
Также глава казахстанского правительства сегодня выступил на заседании Совета глав правительств СНГ. Он призвал активизировать взаимодействие по обеспечению качественной и доступной медицинской помощью граждан СНГ.
Важным направлением нашего взаимодействия является обеспечение качественной и доступной медицинской помощью наших граждан. В этой связи призываем активизировать все имеющиеся в СНГ механизмы взаимодействия, включая Совет по сотрудничеству в области здравоохранения", - цитирует премьер-министра Sputnik.
Республика при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предложила создать коалицию стран по первичной медико-санитарной помощи. Это, по словам премьера, позволит продвигать принципы профилактики, охраны здоровья и вырабатывать совместные рекомендации.
Также Смаилов отметил проводимую в Содружестве работу в области физической культуры и спорта.
По его словам, "серьезным достижением в этом направлении является создание в этом году организационно-правовой основы для проведения спартакиад стран СНГ среди детей с ограниченными возможностями".
18.12.2023, 09:12 24876
Рост экономики и замедление инфляции - кабмин подвел итоги года
Фото: primeminister.kz
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Астана. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Инфляция в Казахстане в годовом выражении в ноябре замедлилась до 10,3%, снизившись с 20,3% в декабре 2022 года.
Сайт главы правительства анонсировал серию публикаций по итогам 2023 года.
В первой из них говорится о главных экономических показателях.
Экономика Казахстана успешно адаптировалась к новым внешним условиям и в текущем году вышла на траекторию устойчивого роста. По итогам января-ноября он составил 4,9%, тогда как за аналогичный период прошлого года данный показатель был на уровне 2,7%. В целом ВВП на душу населения вырос с $11,5 тыс. до $13,3 тыс. Этого удалось достичь благодаря реализации соответствующего комплекса мер, где предусмотрены 90 шагов оперативного и среднесрочного характера", - сообщается в информации.
Основные итоги года:
- по итогам 6 месяцев привлечены $13,3 млрд прямых иностранных инвестиций, что является весьма высоким показателем и гарантирует поддержку экономического роста на среднесрочную перспективу. По итогам года планируется выйти на отметку порядка $27 млрд;
- во всех отраслях экономики введены 210 новых инвестпроектов на 967,7 млрд тенге с созданием 19,5 тысячи рабочих мест. Всего по итогам года ожидается ввод в эксплуатацию 291 проекта на 1,6 трлн тенге;
- рекордными темпами растет производство в машиностроении - на 26,8%. При этом в автомобилестроении и выпуске электрооборудования цифры еще выше - порядка 41% и 32% соответственно;
- в текущем году Казахстан экспортировал товаров на $65 млрд. Вместе с тем экспорт обработанных товаров достиг $21 млрд.
- в рейтинге мировой конкурентоспособности IMD Казахстан поднялся на 6 пунктов по сравнению с прошлым годом и занял 37-е место из 64 стран мира. В процессе подготовки рейтинга проводится комплексное исследование по таким направлениям, как экономическая деятельность, эффективность правительства, эффективность бизнеса и инфраструктура;
- реализованы новые инициативы в части улучшения делового климата и условий ведения бизнеса. Так, внедрены дополнительные механизмы по инвестиционным договорам, позволяющие заключать соглашения на индивидуальных условиях с крупными инвесторами. Гарантируется стабильность налогового законодательства на 10 лет при заключении Соглашения об инвестиционных обязательствах;
- улучшены условия по государственной программе поддержки предпринимательства "Экономика простых вещей": включены дополнительные виды обрабатывающей промышленности; определен перечень из 20 ключевых секторов экономики, по которым срок субсидирования продлен до 7 лет; внедрены дополнительные меры поддержки для субъектов социального предпринимательства и т.д;
- отменены 10 тысяч излишних требований к бизнесу;
- завершена работа по автоматизации систем управления рисками. Это позволит с 2024 года сократить количество проверок бизнеса в 2 раза. При их назначении будет полностью исключен человеческий фактор;
- ежегодно увеличивается государственная поддержка субъектов предпринимательства (субсидирование и гарантирование). В частности, по линии холдинга "Байтерек" на эти цели направлены 2,3 трлн тенге. Поддержка малого и среднего предпринимательства выросла с 209 млрд тенге до 288 млрд тенге.
В целом принятые государством меры позволили нарастить выпуск продукции МСБ с 23 трлн тенге за 6 месяцев 2022 года до 29 трлн тенге за аналогичный период этого года. Количество занятых в МСБ граждан выросло на 500 тыс., до 4,3 млн человек. Доля МСБ в ВВП страны при этом достигла 36,4%. С начала работы комиссии по демонополизации экономики в республиканскую и коммунальную собственность приняты пакеты акций и доли участия в 15 компаниях, 7 зданий, свыше 160 ж/д путей и сооружений, и прочее имущество (более 2 тыс. ед.). Наряду с этим денежные средства на сумму 1 млрд тенге направлены в ОФ "Қазақстан халқына". В Фонд поддержки инфраструктуры образования направлено порядка 2 млрд тенге", - подчеркивается в статье.
В порядке превентивных мер по недопущению появления новых частных операторов из комплексного плана приватизации на 2021-2025 годы исключены 217 социально значимых, в том числе стратегически важных, объектов.
15.12.2023, 15:42 126086
В Минторговли рассказали, какие продукты подорожают перед праздниками в Казахстане
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Астана. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министр торговли и интеграции Казахстана Арман Шаккалиев рассказал, рост цен на какие продукты ожидается в Казахстане перед праздниками.
Есть определенные ожидания по новогодней корзине, по индексу цен на новогодний стол. Мы условно взяли порядка 37 позиций - изменения определенные есть в части позиций. Таких как: молоко в мягкой упаковке, мандарины, шампанское", - сказал он.
По его словам, Казахстан находится в коридоре годовой инфляции.
Если у нас порядка 10,3% - это годовая инфляция, то по новогодней корзине - порядка 10-10,7%", - уточнил Шаккалиев.
Министр отметил, что на Новый год всегда отмечается повышение цен на некоторые продукты. При этом оно в пределах годовых индексов.
Он напомнил, что за последнюю неделю индекс цен на социально значимые продовольственные товары остался без изменений. По данным Бюро национальной статистики, в годовом выражении индекс цен повысился на 3,9%.
В перечень социально значимых продовольственных товаров входит 19 наименований. Мониторинг цен проводится еженедельно. Сбор информации об изменении цен осуществляется во всех областных центрах, в городах республиканского значения и столице. Для этого выбираются объекты торговли различного типа (гипермаркеты, супермаркеты, магазины, коммунальные рынки, социальные магазины и павильоны) с широким ассортиментом товаров, расположенных в различных частях населенного пункта.
15.12.2023, 15:25 127061
Со следующего года Казахстан намерен запустить производство спутников зондирования Земли
Фото: Depositphotos
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Астана. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В 2024 году Казахстан планирует начать на сборочно-испытательном комплексе космических аппаратов производство спутников зондирования Земли среднего разрешения, об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин.
В июле 2023 года Аэрокосмический комитет МЦРИАП РК и казахстанско-французское ТОО "Ghalam" подписали договор на выполнение работ по созданию группировки спутников дистанционного зондирования Земли среднего разрешения KazEOSat-MR.
Мы 60% спутников зондирования Земли будем изготавливать на территории Казахстана, на базе этого завода. Сейчас ведутся проектировочные работы. На следующий год уже начнем практическую работу задействования этого комплекса в работе по изготовлению спутников", - цитирует главу МЦРИАП РК "Sputnik Казахстан".
Он добавил, что выпуск готовой продукции намечен на 2027 год.
В марте 2023 года в Астане в промышленную эксплуатацию был сдан сборочно-испытательный комплекс космических аппаратов, расположенный на территории Национального космического центра. СбИК предназначен для проектирования, изготовления, сборки и испытания спутников массой от 100 килограммов до 6 тонн.
15.12.2023, 12:12 133231
Население Астаны в ближайшие годы может достигнуть 1,5-2 млн человек - Токаев Дополнено
Фото: Акорда
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Астана. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства ознакомился с ведущими предприятиями индустриального парка Астаны, сообщает Акорда.
Рабочий объезд Касым-Жомарта Токаева по значимым объектам начался с посещения индустриального парка № 1. Здесь ему представили инвестиционный потенциал столицы.
Объем валового регионального продукта столицы за первое полугодие составил 4,7 трлн тенге с ростом на 4,1%. В структуру ВРП основной вклад вносит малый и средний бизнес, доля которого составляет более 73%, доля инвестиций в ВРП составляет 11,5%", - доложил главе государства заместитель акима города Евгений Глотов.
Индустриальный парк № 1 играет особую роль в работе по привлечению инвестиций. Здесь реализуется 100 проектов с общим объемом инвестиций 322 млрд тенге. Парк занимает первое место в республике по объему производства, который достиг 6,7 трлн тенге за весь период функционирования.
Президент подчеркнул, что для развития столицы очень нужны крупные производственные мощности.
Население Астаны растет. В ближайшие годы может достигнуть 1,5-2 млн человек. Поэтому мы должны обеспечить работой жителей и молодежь", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Главе государства продемонстрировали достижения ведущих предприятий парка "Тау-Кен Алтын", Stadler Kazakhstаn, DSS, "ЭНКО", DUYQAZ, "ВМП-Астана" и MFA International.
Аффинажный завод "Тау-Кен Алтын", занимающийся переработкой и аффинированием сырья с содержанием драгоценных металлов, является одним из успешных предприятий в управлении ФНБ "Самрук-Қазына". За 10 лет деятельности им произведено и поставлено в Национальный банк более 200 тонн аффинированного золота, также оказаны услуги толлинга на 80,5 тонны драгоценного металла.
Следующее предприятие, представленное президенту, - ТОО "Stadler Kazakhstаn", основанное в текущем году в результате инвестиционного соглашения со швейцарской холдинговой компании Stadler Rail AG. Мировой лидер по производству железнодорожного транспорта планирует наладить выпуск пассажирских вагонов в Казахстане. Продукция завода в первую очередь будет направлена на обновление отечественного подвижного состава. Для АО "Пассажирские перевозки" планируется произвести более 500 пассажирских вагонов.
По словам представителей предприятий Индустриального парка, их продукция востребована как на внутреннем рынке, так и за его пределами
Антикоррозионные и огнезащитные лакокрасочные покрытия, выпускаемые на заводе "ВМП "АСТАНА", широко применяются в различных секторах промышленности. Более 90% продукции идет на экспорт в Россию, поставки осуществляются также на рынки Узбекистана и Кыргызстана.
Такой же высокий спрос в строительной индустрии столицы позволил компании "ЭНКО" открыть производственно-сервисный комплекс по обслуживанию оборудования для тепло- и водоснабжения.
Востребованной продукцией в условиях эпидемических угроз стали респираторы классов FFP1, FFP2 и FFP3, производимые совместно с турецкой компанией MFA MASKE TİCARET SANAYİ A. Ş. На сегодняшний день резидент индустриального парка № 1 - компания MFA International увеличила количество технологических производственных линий до 5 и планирует ввести в строй 10 линий к 2027 году. Это позволит компании производить до 20 миллионов респираторов ежегодно.
Также президент ознакомился с образцами военной одежды производства ТОО "DUYQAZ", телекоммуникационным оборудованием ТОО "Cuman Digital System Servis" и продукцией других предприятий.
Также глава государства посетил завод по производству пластмассовых изделий ТОО "ЕКЦ".
Компания, основанная в 2018 году, специализируется на производстве резиновых и пластмассовых изделий. Предприятие ежегодно выпускает 72 млн единиц контрольно-индикаторных пломб и самоклеящихся лейблов, а также 24 млн единиц ушных бирок, которые применяются в сфере животноводства", - сообщает Акорда.
Единый консолидирующий центр входит в группу компаний ТОО "Универсал", которая управляет заводом по выпуску полипропиленовых мешков, крахмально-паточным заводом в других регионах Казахстана.
На данный момент в городе Шардаре Туркестанской области планируется к реализации проект по глубокой переработке зерна кукурузы. Мощность завода составит 150 тысяч тонн в год.
Группа компаний выпускает более 80 видов продукции. Здесь трудятся 3400 человек. Общий объем инвестиций составляет 60 млрд тенге.
Дополнено 15.12.2023, 13.46
В ходе объезда глава государства также посетил завод Metal Former, выпускающий кровельные и облицовочные материалы. Продукция завода будет поставляться на внутренний рынок и позволит заменить до 15% импортируемых алюминиевых профилей и до 40% импортируемых кровельных покрытий и фиброцементных панелей.
Главе государства показали производственные цеха и готовую продукцию завода.
Касым-Жомарт Токаев отметил важность поддержки таких предприятий и подчеркнул необходимость перехода с импортных строительных материалов на отечественную продукцию. Он пообщался с работниками завода и пожелал им успехов в работе.
Дополнено 15.12.2023, 14.30
Также президент посетил интегрированный производственный комплекс YDA Industrial Park, который состоит из пяти предприятий по производству медицинской и офисной мебели, медицинского оборудования, модульных сооружений и металлоконструкций, окон и витражей. Уникальность комплекса заключается в том, что все указанные предприятия образуют синергию между собой и участвуют в реализации проекта. При этом вся производимая продукция является импортозамещающей и не уступает зарубежным аналогам ни по стоимости, ни по качеству.
Как отметил инвестор проекта председатель совета директоров турецкой компании YDA Group Хуссейн Арслан, интегрированная производственная площадка была запущена в 2021-2022 годах за счет собственных инвестиций (30%) и заемных средств (70%). Проект общей стоимостью 22 млрд тенге обеспечивает 300 рабочих мест.
Главе государства также представили школу Harmony Steam School, которая была проинвестирована и полностью оснащена продукцией YDA Group
Дети обучаются здесь по технологии STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Math) с акцентом на точные науки. По завершении школы выпускники уже будут обладать инженерной профессией.
STEAM - интересная программа, тем более с упором на такие технические предметы, как физика, математика. Ко всему, что касается качественного образования, отношусь абсолютно положительно. Мы будем поддерживать вас", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства подчеркнул важность развития отечественного производства и наращивания объема местного содержания при реализации крупных проектов.
15.12.2023, 10:05 135036
Порядка $1,3 млрд направят на первый этап модернизации QARMET
Фото: ortcom.kz
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Астана. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане на первый этап модернизации QARMET направят порядка $1,3 млрд, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
На совещании в правительстве были рассмотрены вопросы реализации инвестиционной программы, которая предусматривает модернизацию оборудования комбината, внедрение современных производственных технологий и повышение стандартов промышленной безопасности. В частности, на первом этапе на эти цели будет направлено порядка $1,3 млрд.
Также премьер-министр обозначил необходимость своевременного выполнения всех обязательств перед работниками предприятия. При этом он указал на важность дальнейшего динамичного развития производства, увеличения объема выпускаемой продукции и поэтапного устранения выявленных экологических нарушений.
По итогам обсуждения Алихан Смаилов поручил центральным госорганам оказать необходимую поддержку предприятию в решении текущих вопросов и совместно с инвестором разработать конкретные планы действий по каждому направлению развития QARMET.
Как сообщалось ранее, правительство РК и корпорация ArcelorMittal заключили сделку о передаче АО "АрселорМиттал Темиртау" Казахстану. Общая сумма сделки составила $286 млн. Это стоимость двух полностью функционирующих предприятий: основное производству "АрселорМиттал Темиртау" и трубный завод в городе Актау. Позже "АрселорМиттал Темиртау" был переименован в QARMET.
Напомним, вопрос о выборе нового инвестора встал после очередной трагедии на шахте имени Костенко. Ночью 28 октября в шахте произошел пожар на глубине около 700 метров. Через некоторое время после возгорания произошел взрыв. На момент аварии в шахте находились 252 шахтера. Самостоятельно на поверхность поднялись 206 работников, погибли 46 человек. 29 октября было объявлено Днем общенационального траура по погибшим шахтерам.
После трагедии на шахте президент незамедлительно распорядился прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау". В это время с владельцами "АрселорМиттал Темиртау" правительство Казахстана уже вело переговоры о возможном выходе ArcelorMittal из состава металлургического комбината. Они начались после трагической аварии, которая произошла 3 ноября 2022 года на шахте имени Ленина, дочернем предприятии АМТ. 9 декабря 2022 года между правительством Казахстана и ArcelorMittal было подписано соглашение Standstill Agreement, позволяющее казахстанской стороне провести оценку предприятия и аудит.
В рамках данного соглашения для анализа и оценки деятельности АМТ были привлечены международные консультанты для юридического анализа, финансового аудита и технической экспертизы. Однако в ходе переговоров компания ArcelorMittal запросила $3,5 млрд, что не соответствовало расчетам международных консультантов.
14.12.2023, 20:21 142581
ЕАБР планирует выход на новые рынки, включая Китай и страны Персидского залива
Банк планирует разместить облигации в китайских юанях и выпустить облигации сукук
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Алматы. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития планирует в 2024 году выйти на новые рынки капитала, в том числе Китай и страны Персидского залива, сообщил на итоговой пресс-конференции ЕАБР в Алматы председатель правления банка Николай Подгузов.
Мы продолжаем диверсифицировать и расширять доступ на рынки капиталов. В 2023 году мы привлекли более 0,5 миллиарда долларов для финансирования проектов. В основном, рынки привлечения - это рубли, тенге и американские доллары. Дальше наши планы на 2024 год достаточно амбициозные. Помимо тех рынков, на которых мы традиционно присутствуем, мы надеемся разместить облигации в китайских юанях, сейчас активно работаем над размещением Panda облигаций (облигации иностранных эмитентов, номинированные в китайских юанях, Прим. Kazakhstan Today). Также начали активно взаимодействовать с финансовыми институтами, которые работают по правилам исламского финансирования. В планах есть выпуск облигаций сукук (исламские ценные бумаги, Прим. Kazakhstan Today). И здесь мы активно сотрудничаем с Исламским банком развития", - рассказал Подгузов.
Напомним, на сегодняшней итоговой конференции в Алматы эксперты ЕАБР представили подробный макроэкономический прогноз на 2024 год, рассказали о действующих и будущих проектах, и подвели итоги деятельности банка в 2023 году.
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