13.04.2023, 18:20 12696
Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС увеличился на 5,9%
В январе-феврале 2023 года он составил 4 млрд 133,3 млн долларов США
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Астана. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В январе-феврале 2023 года товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС составил 4 млрд 133,3 млн долларов США, что в номинальном выражении больше на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Бюро национальной статистики.
В январе-феврале экспорт товаров составил 1650 млн долларов США (больше на 33,9%), импорт - 2483,3 млн долларов США (меньше на 7,1%).
В общем объеме внешнеторгового оборота Республики Казахстан со странами ЕАЭС Российская Федерация занимает 92,6%, Кыргызстан - 4,1%, Беларусь - 3,2% и Армения - 0,1%.
Наибольший прирост в экспорте со странами ЕАЭС наблюдается по химическим элементам (увеличение в 5,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). При этом снижение наблюдается по рудам и железным концентратам, включая обожженный пирит (меньше на 82,6%).
В импорте наибольшее увеличение отмечено по трубам и прочим трубкам (например, сварные, клепаные) из черных металлов - рост в 3,5 раза. При этом снижение наблюдается по легковым автомобилям и прочим моторным транспортным средствам (меньше на 99,6%).
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14.04.2023, 09:12 926
Правительство разработает комплексную программу поддержки среднего бизнеса
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Астана. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Новые подходы к развитию среднего предпринимательства рассмотрены на совещании с участием руководства центральных госорганов и НПП "Атамекен" под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова.
Первый вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков доложил, что по состоянию на 1 марта 2023 года в республике насчитывается 2910 действующих субъектов среднего предпринимательства (СП) с долей в ВВП на уровне 6,3%. Данные предприятия обеспечивают работой порядка 380 тысяч человек.
На открытии первой сессии парламента VIII созыва глава государства поставил задачу по повышению конкурентоспособности среднего бизнеса в ближайшие годы. В этой связи МНЭ РК предложены меры по упрощению регуляторных процедур в отношении СП, включая сферу госзакупок, налоговое стимулирование, повышение инвестиционной активности, снижение административной нагрузки и расширение поддержки среднего предпринимательства.
Премьер-министр одобрил данные подходы и обозначил важность активного вовлечения бизнес-сообщества в процесс разработки новых инициатив.
Нам нужно будет хорошо поработать с этими предложениями, и в первую очередь с предложениями самого бизнеса. Внимательно изучить их и внести необходимые изменения в законодательство, а также в отраслевые программы госорганов", - сказал Алихан Смаилов.
По данным министра индустрии и инфраструктурного развития Марата Карабаева, в обрабатывающей промышленности на сегодня представлено 501 предприятие, относящееся к среднему бизнесу. Стимулировать их развитие и создание новых проектов предлагается посредством запуска малых промышленных зон, обеспечения стажировок отечественных инженерно-технических работников на зарубежных заводах, активизации глубокой переработки базового сырья и т.д.
Было отмечено, что в Казахстане имеется потенциал локализации товаров, работ и услуг более чем на 10 трлн тенге, часть из которых могут производить и оказывать предприятия среднего предпринимательства. Чтобы дать толчок этому направлению, планируется расширять перечень заказчиков отечественной продукции, а также развивать механизмы заключения долгосрочных и оффтейк-контрактов с системообразующими и квазигосударственными компаниями.
Свои предложения на совещании озвучил и председатель президиума НПП "Атамекен" Раимбек Баталов. В частности, он презентовал возможности цифрового мониторинга инвестиционных проектов, высказался о преимуществах усиления мер господдержки приоритетных отраслей развития регионов, а также обозначил необходимость активнее привлекать отечественных предпринимателей к реализации масштабных проектов, финансируемых из бюджета.
Подводя итоги обсуждения, премьер-министр отметил, что в свете поручений главы государства настало время придать особое значение вопросу развития среднего предпринимательства.
Мы должны предусмотреть по всем направлениям налоговые, административные и прочие стимулы, чтобы средний бизнес укреплялся. Это будет способствовать увеличению занятости и социальной защищенности работников этих предприятий, повышению прозрачности и в целом развитию и диверсификации нашей экономики", - подчеркнул Алихан Смаилов.
Он также отметил необходимость до конца августа завершить разработку комплексной программы поддержки среднего бизнеса и предусмотреть возможность ее интеграции в действующую концепцию развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года.
Документ должен отвечать всем ожиданиям бизнеса. Нужно активно вовлечь к этой работе сам бизнес, экспертное сообщество, депутатов парламента, а также представителей местных исполнительных органов и администрации президента. Важно совместно выработать новые подходы, выстроить приоритеты, направленные на качественное развитие среднего предпринимательства", - заключил премьер-министр.
13.04.2023, 19:19 11691
ЕАБР: К 2035 году Евразийский регион сможет "прокормить" 600 млн человек
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Алматы. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Новый аналитический доклад ЕАБР "Продовольственная безопасность и раскрытие агропромышленного потенциала Евразийского региона" на цифрах доказывает, что сельское хозяйство выступает ключевым элементом долгосрочной экономической специализации Евразийского региона.
Евразийский регион (исследование охватывает 5 стран ЕАЭС, Таджикистан и Узбекистан) обладает уникальными возможностями по наращиванию производства и экспорта продовольствия как экстенсивным (расширение площади сельхозугодий), так и интенсивным (повышение урожайности) методами. Кроме того, в регионе уже сформирована экосистема производственных факторов и взаимосвязей. Регион находится в непосредственной близости от крупнейших перспективных рынков сбыта продовольствия с общим населением более 3 млрд человек. Команда ЕАБР пришла к выводу, что уровень самообеспеченности в Евразийском регионе по большинству продуктов уже сегодня превышает 80-95%. Регион в целом обеспечивает свою продовольственную безопасность. Наибольший уровень самообеспеченности наблюдается по зерновым (132%) и масличным культурам (151%), наименьший - по фруктам (65%). Однако внутри региона сохраняются существенные различия между странами в отношении как производства, так и потребления продовольствия.
Проведенные в рамках доклада сценарные расчеты указывают на то, что реализация агропромышленного потенциала Евразийского региона к 2035 году позволит полностью обеспечить продовольственные потребности 600 млн человек, включая 240 млн человек собственного населения и дополнительно до 360 млн в третьих странах. В перспективе на фоне усиливающегося значения продовольствия в мире и в целом достаточного уровня продовольственной обеспеченности экспорт продовольственной продукции Евразийского региона может повыситься почти в 2 раза - с 40 млрд долл. до 74 млрд долл. Китай, Ближний Восток, Северная Африка и Индия - наиболее перспективные экспортные направления", - отметил главный экономист ЕАБР Евгений Винокуров.
Для реализации уникального в мировых масштабах потенциала Евразийского региона необходимы форсированное развитие технологической базы АПК, совершенствование систем агрологистики и хранения, поддержка крупных производителей, стимулирование кооперации мелких хозяйств, устранение барьеров и ограничений для взаимной торговли в ЕАЭС.
Отметим, что в глобальных масштабах ситуация с продовольственной безопасностью ухудшается. Человечество не справляется с целями ООН по ликвидации голода: 828 млн человек - количество голодающих и недоедающих в мире в 2022 году. Аналитики ЕАБР ожидают продолжительный период высоких цен на продовольствие в результате роста населения и увеличения потребления в быстроразвивающихся странах, а также под давлением неблагоприятных последствий климатических изменений, высоких цен на энергоносители и их производные (включая удобрения), дефицита квалифицированных трудовых ресурсов и новых сельскохозяйственных земель. На этом фоне сокращение доступности продуктов питания повышает ценность продовольственных ресурсов.
13.04.2023, 15:52 15096
В КЭА озвучили график ремонта на электроэнергетических объектах Казахстана
Крупный инфраструктурный сбой в секторе - результат недофинансирования отрасли
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Астана. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - График планового ремонта на электроэнергетических объектах Казахстана озвучили в Электроэнергетической ассоциации республики.
Ожидается, что работы начнутся с 15 апреля, сообщает Zakon.kz.
Председатель КЭА Талгат Темирханов уточнил, что более четкая картина по модернизации производственного оборудования энергообъектов появится после согласования новых тарифов за электроэнергию.
По его словам, крупный инфраструктурный сбой в секторе - результат недофинансирования отрасли.
Техногенные аварии обнажили большой спектр проблемных вопросов: начиная от недофинансирования отрасли и заканчивая отсутствием кадров. Мы четко понимаем, что это является результатом ошибочных для развития отрасли решений, которые принимались с 2018 года, а именно - сокращение тарифов. Большую роль в образовании системных проблем также сыграла инфляция. По разным оценкам, в прошлом году энергетическое оборудование подорожало до 50%, что в свою очередь на порядок больше, чем официальный уровень инфляции", - заявил Темирханов.
Ранее сообщалось, что общий показатель износа основных средств в отрасли тепло- и электроэнергетики в Казахстане составляет 71,8%. Больше всего в апгрейде в энергосекторе нуждаются сооружения и машины, а также оборудование.
5 апреля министр энергетики Алмасадам Саткалиев в мажилисе рассказал, почему неизбежно поднятие тарифов на тепло- и электроэнергию.
11 апреля на заседании правительства премьер-министр Алихан Смаилов сообщил, что государство получит законодательное право изымать энергообъекты из собственности в случае их ненадлежащего содержания, которое несет угрозу деятельности систем жизнеобеспечения.
13.04.2023, 15:15 16161
Мощность Шымкентского НПЗ планируется увеличить до 12 млн тонн в год
Фото: Минэнерго РК
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Астана. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов подчеркнул, что Минэнерго нужно пересмотреть подходы к расширению Шымкентского нефтеперерабатывающего завода с увеличением его мощности с 6 млн тонн до 12 млн тонн в год, информирует пресс-служба главы правительства.
Отмечается, что при этом требуется синхронизировать эту работу со строительством новых перерабатывающих производств.
Нам не нужны полумеры. В этот проект будут вкладываться значительные средства, поэтому необходимо сразу делать увеличение мощности на 6 млн тонн в год. Спрос на ГСМ из года в год увеличивается. Экономика растет, население растет, предприятия наращивают свои обороты. Эти процессы нужно поддерживать, в том числе за счет увеличения производства ГСМ", - заявил в ходе совещания по актуальным вопросам развития Шымкента Алихан Смаилов.
Также на совещании рассмотрены меры по открытию новых объектов культуры и образования, реализации кредитного жилья, увеличению доли местного содержания в закупках, газоснабжению жилого массива Қайнарбұлақ, совершенствованию механизма предоставления земельных участков социально-предпринимательским корпорациям для инвестпроектов и ряд других.
Госорганам совместно с акиматом города нужно принять все необходимые меры для своевременного и качественного исполнения данных поручений", - отметил премьер-министр.
Кроме того, с участием руководителей центральных госорганов и акимата города рассмотрены меры по строительству жилья, автодорог, инженерной инфраструктуры индустриальных зон "Жұлдыз", "Бозарық" и "Тассай", реконструкции систем отопления и насосных станций, модернизации котельных, возведению объектов водоснабжения в населенном пункте Сайрам и магистрального канализационного коллектора "Тұран" вдоль Алматинской трассы.
Ранее сообщалось, что ремонт на Шымкентском НПЗ завершили раньше срока.
13.04.2023, 12:59 18306
"Караганды Жарык" оштрафовали за отказ в доступе к электроэнергии юрлицу
Постановление суда на сегодняшний день в законную силу не вступило
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Караганда. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - ТОО "Караганды Жарык" привлечено к административной ответственности с наложением административного взыскания в виде штрафа в размере 4,9 млн тенге, сообщает Комитет естественных монополий МНЭ РК.
В адрес департамента комитета по Карагандинской области поступило обращение юридического лица касательно необоснованного отказа ТОО "Караганды Жарык" в заключении договора на услугу по передаче электрической энергии, в связи с чем специалистами ДКРЕМ проведена внеплановая проверка в деятельности ТОО "Караганды Жарык", по результатам которой вынесено предписание об устранении нарушений.
Постановлением суда по административным правонарушениям города Караганды от 30 марта 2023 года ТОО "Караганды Жарык" привлечено к административной ответственности за допущенное ограничение доступа к регулируемым услугам с наложением административного взыскания в виде штрафа в размере 4 900 800 (четыре миллиона девятьсот тысяч восемьсот) тенге.
Постановление суда на сегодняшний день в законную силу не вступило и может быть обжаловано ТОО "Караганды Жарык" в течение 10 суток со дня вручения копии постановления суда.
13.04.2023, 11:36 19846
Аким ВКО обвинил новых собственников ТЭЦ Риддера в бездействии
Переговоры о передаче компании в госсобственность тоже зашли в тупик
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Риддер. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Риддерскую ТЭЦ можно отремонтировать за 6 миллиардов тенге, заявил аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов.
По словам главы региона, ситуация вокруг ТЭЦ Риддера остается сложной, новое руководство станции не вкладывает в нее средства. Даже зарплату за февраль работникам ТЭЦ пришлось закрывать за счет бюджетных средств - аванса за будущее потребление тепла от городских организаций.
Переговоры о передаче компании в госсобственность тоже зашли в тупик. Владелец предлагает забрать теплоэлектроцентраль вместе со всеми долгами, но это невозможно, уверяют власти. И если ситуация не изменится, вопрос придется решать через суд, сообщает телеканал "Хабар 24".
Мы не можем взять обязательства этой компании по кредитам банка. Мы можем взять только обязательства, которые возникли у этой компании с 6 ноября 2022 года. Да, мы прекрасно знаем, кто сколько задолжал, вот это мы готовы взять. Соответствующе, вложив миллиардов 6, отремонтировать станцию за очень короткий период времени. Поверьте, у нас очень мало времени!" - сказал Даниал Ахметов.
Напомним, государство будет изымать энергообъекты при их ненадлежащем содержании.
В ноябре прошлого года из-за аварии на ТЭЦ Риддера более 22 тысяч абонентов остались без тепла. Был введен режим ЧС.
В конце января текущего года аварийную станцию Риддера приобрели инвесторы, имеющие большой опыт в теплоэнергетике.
17 марта на ТЭЦ Риддера вышли из строя два котла. Жителям города пообещали сделать перерасчет за некачественное предоставление услуги. Спустя пять дней, 22 марта, на ТЭЦ вновь произошла авария.
После нее аким ВКО Даниал Ахметов заявил, что новые владельцы станции допустили технологические нарушения, не проводили инженерный контроль, что и привело к очередной критической ситуации.
23 марта на теплоэлектроцентрали произошел хлопок угольной пыли. Взрывной волной разрушило ограждающие конструкции площадью около 80 квадратных метров.
Генпрокуратура по результатам проверки установила на ТЭЦ свыше 240 нарушений законодательства.
13.04.2023, 11:09 20981
Арендованные городом автостоянки передадут в "Алматы паркинг" - Досаев
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Алматы. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На встрече с жителями Ауэзовского района Алматы аким Ерболат Досаев сообщил, что арендованные от имени города автостоянки передадут в "Алматы паркинг"
Обращаясь к акиму города, местная жительница сообщила, что в течение десяти лет остается неизвестным, кто является собственником автостоянки, расположенной в микрорайоне Жетысу-2.
Нет ни договоров, ни фискальных чеков, ничего не предоставляют, ответственность не несут, но деньги мы платим каждый месяц. Земля находится в частной собственности", - сказала женщина.
В ответ на вопрос Ерболат Досаев сообщил, что в планах властей города отдать земли, которые находились под автостоянками в аренде от имени города компании "Алматы паркинг".
От имени города мы будем оказывать такие услуги: деньги будут уходить в бюджет Алматы. В вашей ситуации мы разберемся. Выясним через управление земельных отношений статус земли, узнаем в управлении городской мобильности, что можно будет сделать. Далее сделаем так: я попрошу департамент государственных доходов, несмотря на мораторий на проверки бизнеса, с прокуратурой отработать вопросы уплаты налогов и так далее", - обещал градоначальник.
13.04.2023, 10:03 21811
На морском терминале КТК приостановлена перевалка нефти
В консорциуме сообщили, что была произведена плановая остановка
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Актау. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Каспийском трубопроводном консорциуме прокомментировали жалобы жителей Новороссийска о неблагоприятной экологической обстановке, связанной с появлением неприятных запахов (нефти, нефтепродуктов, газа, меркаптанов).
Жалобы населения появились в соцсетях и ряде новороссийских СМИ 10-12 апреля 2023 года.
Морской терминал КТК с 10 апреля по настоящее время не осуществляет перевалку нефти через ВПУ и не осуществляет прием нефти в резервуарный парк в связи с плановой остановкой. Соответственно, объекты КТК не могут являться источником летучих органических соединений, вызывающих неприятные запахи", - говорится в сообщении КТК.
Ранее сообщалось, что Казахстан намерен увеличить прокачку нефти по КТК.
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