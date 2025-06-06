05.06.2025, 17:20 51911
Товарооборот Казахстана со странами СНГ достиг $37,3 млрд
Фото: depositphotos.com
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Душанбе. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В 2024 году товарооборот Казахстана со странами Содружества Независимых Государств увеличился на 1,2%, достигнув $37,3 млрд, сообщает пресс-служба премьер-министра.
Благодаря наработанным механизмам сотрудничества, политической воле лидеров наших стран и усилий правительств, на пространстве СНГ обеспечивается устойчивое развитие и последовательный экономический рост. Свидетельством этого является увеличение суммарного ВВП стран СНГ по итогам прошлого года на 4,5%. Взаимная торговля также последовательно растет - в прошлом году товарооборот Казахстана со странами СНГ увеличился на 1,2%, достигнув $37,3 млрд. Эти показатели отражают не только устойчивость экономических связей, но и высокий уровень взаимодополняемости наших экономик", - отметил премьер-министр РК Олжас Бектенов на заседании Совета глав правительств СНГ.
Также в целях дальнейшего укрепления сотрудничества премьер-министр Казахстана озвучил ряд инициатив в перспективных отраслях экономики.
Кроме того, внимание уделено взаимодействию в области электронной торговли.
В Казахстане объем e-commerce в прошлом году составил $6,2 млрд. Для полноценной реализации потенциала электронной торговли в СНГ отмечена необходимость комплексного подхода в виде мер по развитию инфраструктурной базы, поддержке бизнеса, совершенствованию механизмов защиты потребительских прав и др. Это укрепит экономическое сотрудничество с зарубежными партнерами и создаст новые возможности для бизнеса", - заявили в правительстве.
В рамках сотрудничества в области транзитно-транспортной инфраструктуры отмечены ключевые проекты, реализуемые на территории РК.
Это комплексная дорожная карта по развитию восточного маршрута Север - Юг, нацеленная на удвоение пропускной способности коридора к 2027 году, расширение Трансказахстанского железнодорожного коридора как ключевого звена ТМТМ, строительство автомагистрали Центр - Запад, которая соединит Астану с западными регионами страны и международными маршрутами", - заявили в пресс-службе.
Также подчеркивается, что стратегической отраслью, определяющей конкурентоспособность стран, является тяжелое машиностроение. Отмечены перспективы развития сотрудничества РК с партнерами из стран СНГ. В области легкой промышленности важным обозначено углубление кооперации, поддержка совместных производственных проектов и кластеров.
Помимо этого, акцентировано внимание на усилении сотрудничества по обмену передовыми решениями в цифровой сфере.
Создаваемый в Казахстане международный центр искусственного интеллекта Alem AI позволит обеспечить ускорение внедрения ИИ в различные сферы, включая здравоохранение, образование, государственное управление, промышленность и др. Отмечена необходимость активизации взаимодействия уполномоченных структур государств в области кибербезопасности и борьбы с мошенническими действиями транснационального характера", - проинформировали в правительстве.
По итогам заседания подписан ряд документов, среди которых соглашение о сотрудничестве государств СНГ в развитии отраслей тяжелого машиностроения, концепция развития сотрудничества в области легкой промышленности, концепция гармонизации национальных систем организации воздушного движения стран СНГ, концепция сотрудничества в области охраны здоровья населения и др.
Следующее заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств состоится в сентябре 2025 года в Минске", - добавили в пресс-службе.
Напомним, сегодня в Душанбе состоялось заседание Совета глав правительств СНГ.
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06.06.2025, 13:37 20681
Посевная кампания завершилась в Казахстане
Фото: Depositphortos
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Астана. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане полностью завершилась посевная кампания 2025 года, сообщает Министерство сельского хозяйства РК.
В ведомстве подчеркнули, что посевная прошла в оптимальные агротехнические сроки.
Впервые финансирование посевной началось за полгода до начала полевых работ, а его объем достиг 700 млрд тенге. Для расширения доступа аграриев к льготному финансированию реализован механизм гарантирования - до 85% от суммы займа. Объем льготного лизинга сельхозтехники составил 250 млрд тенге, что значительно повлияло на обновление машинотракторного парка и позволило провести весенние полевые работы в оптимальные агросроки с высокой технологической эффективностью", - подчеркнули в ведомстве.
По предварительным данным, сельхозкультуры размещены на площади 23,7 млн га.
Особое внимание было уделено диверсификации структуры посевных площадей с учетом научно обоснованных норм севооборота, устойчивости к климатическим рискам и рыночным трендам.
В результате были увеличены площади под высорентабельные и востребованные культуры: площадь масличных составила 3,4 млн га, что на 0,5 млн га больше по сравнению с прошлым годом, площадь кормовых культур достигла 3,3 млн га с увеличением на 114 тыс. га по сравнению с прошлым годом, кукурузы на зерно - 167,5 тыс. га, овощебахчевых культур - 222,3 тыс. га", - отметили в МСХ.
Это позволит обеспечить внутренние потребности страны и создать условия для наращивания экспортного потенциала АПК.
Напомним, ранее аграриям порекомендовали провести посевную кампанию раньше обычных сроков из-за грядущей засухи.
Между тем сельхозугодья в некоторых регионах Казахстана оказались под угрозой нашествия саранчи. По данным Минсельхоза, на 31 мая на территории Казахстана на наличие саранчи обследовано 5,6 млн га сельхозугодий. Обработано 844 тыс. га. В зоне риска - Костанайская, Актюбинская, Туркестанская и Западно-Казахстанская области.
05.06.2025, 18:40 47076
В Атырауской области начали строительство завода по переработке газа с Кашагана
Проект имеет стратегическое значение для энергетической безопасности страны
Фото: gov.kz
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Атырау. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области начали строительство завода по фракционированию сжиженного нефтяного газа с Кашаганского месторождения, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Республики Казахстан.
Реализация проекта направлена на обеспечение стабильных поставок СНГ на внутренний рынок и снижение дефицита газомоторного топлива", - заявили в ведомстве.
Уточняется, что на сегодняшний день ведутся работы нулевого цикла: закладка фундаментов под оборудование, строительство зданий и инфраструктуры. По данным Минэнерго, прием первой партии газа для дальнейшей реализации на внутреннем рынке запланирован на декабрь 2025 года.
Проект имеет стратегическое значение для энергетической безопасности страны и станет важным вкладом в развитие газоперерабатывающей отрасли", - добавили в пресс-службе.
05.06.2025, 14:40 61396
Какие меры примет Нацбанк для снижения инфляции до 5%
Фото: Depositphotos
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Астана. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов озвучил меры по снижению инфляции до 5%, передает корреспондент агентства.
По словам главы Нацбанка, ключевым драйвером давления на цен остается сфера услуг. В годовом выражении сервисная компонента выросла на 16%. При этом если в первом квартале основной вклад в рост сервисной инфляции вносили регулируемые ЖКХ, то с начла второго квартала на первый план выходят рыночные услуги. Рост тарифов на ЖКХ в годовом выражении составил 25,8%, нерегулируемые рыночные услуги подорожали на 14,7%. Рост цен на нерегулируемые услуги подчеркивает их внутренний спрос.
Для сдерживания инфляции с правительством ведется работа по ряду направлений. Сулейменов отметил, что прежде всего важен переход фискальной политики к более сбалансированному контрциклическому курсу.
Мы исходим из того, что по итогам налоговой реформы в последующие годы будет снижаться зависимость бюджета от нефтяных доходов, в частности, трансфертов из Национального фонда. Это позволит снизить проинфляционное давление со стороны совокупного спроса. Согласно прогнозу социально-экономического развития, в 2026-2027 годы правительством предполагается выделение трансфертов в объеме 2 трлн тенге ежегодно. Это существенно ниже, чем в текущем году. Соответственно, при реализации, эти меры будут работать на снижение инфляции, усиливая эффект от денежно-кредитной политики", - сказал глава Нацбанка.
Также важным, по его словам, является актуализация и усиление комплекса мер по контролю инфляции. В рамках его особенно актуальны темпы тарифной реформы.
В ряде направлений, включая водоснабжение, водоотведение, электроэнергию, долгосрочная динамика цен опережает как общую инфляцию, так и инфляцию услуг. В результате это формирует ценовое давление. Мы ведем активные консультации с правительством по возможной корректировке параметров тарифной политики, в том числе с акцентом на то, чтобы темпы роста тарифов соотносились с инфляционными целями и обеспечивали сохранение покупательной способности населения", - отметил Сулейменов.
Нацбанк остается приверженным своей цели и готов действовать решительно для обеспечения устойчивого возврата инфляции к уровню 5%. При необходимости предпринять меры по ужесточению политики. Достижение цели потребует не только жесткой монетарной позиции, но и действий всех органов экономической политики.
Напомним, в мае годовая инфляция в Казахстане ускорилась до 11,3%.
05.06.2025, 12:00 68581
Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,5%
Фото: instagram/national_bank_of_kazakhstan
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Астана. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 16,5% годовых с коридором +/- 1 п.п., сообщает пресс-служба банка.
Решение принято с учетом анализа фактических данных, обновленных прогнозов и оценки баланса рисков инфляции", - пояснили в пресс-службе.
По данным банка, годовая инфляция по итогам мая достигла 11,3%.
Ключевым драйвером роста цен в последние месяцы остается сервисная инфляция вследствие заметного удорожания как регулируемых тарифов, так и рыночных услуг. Ускорение темпов роста цен также наблюдается по продовольственным товарам. Месячная инфляция в мае составила 0,9%, заметно превысив историческую динамику. Показатели базовой и сезонно очищенной инфляции составили 10,1% и 11,4% соответственно в пересчете на год. Все это свидетельствует о сохранении давления на цены на фоне вновь возросшего потребительского спроса, роста издержек производства, а также продолжающегося фискального стимулирования", - проинформировали в Нацбанке.
При этом отмечается, что инфляционные ожидания населения в мае выросли до 14,1% против 12,2% в апреле, что указывает на сохраняющуюся волатильность и неопределенность в отношении будущей инфляции.
Давление на цены со стороны внешнего сектора усиливается. Это связано с сохраняющейся высокой инфляцией в России, продолжающимся ростом мировых цен на продовольствие на фоне высокого спроса и валютных колебаний, а также с высокой неопределенностью, вызванной эскалацией торговых конфликтов и волатильностью цен на сырьевые товары. Глобальный рост цен остается устойчивым. Торговые разногласия усиливают инфляционные риски и сдерживают деловую активность в промышленности и секторе услуг. В этих условиях риторика центральных банков остается сдержанной, несмотря на ожидания рынка по дальнейшему смягчению политики", - заявили в банке.
По информации пресс-службы, в рамках базового сценария цена на нефть марки Brent пересмотрена в сторону снижения до 60 долларов за баррель в среднем до конца прогнозного периода. Подчеркивается, что сценарные условия скорректированы с учетом фактической динамики цен и ожидаемого превышения предложения на рынке нефти над спросом.
Кроме того, прогноз инфляции на 2025 и 2026 годы пересмотрен.
В 2025 году она ожидается в пределах 10,5-12,5%, в 2026 году - 9,5-11,5%. По итогам 2027 года инфляция снизится до уровня 5,5-7,5% как результат сдерживающей денежно-кредитной политики и постепенного сворачивания мер бюджетной поддержки в рамках предстоящей налогово-бюджетной консолидации.Пересмотр прогноза инфляции в сторону повышения на горизонте 2025-2026 годов обусловлен ростом цен на продовольствие, более высоким проинфляционным давлением со стороны спроса и снижением цен на нефть. Среди ключевых рисков прогноза остаются усиление внутреннего спроса, ускорение внешней инфляции и незаякоренность инфляционных ожиданий", - пояснили в банке.
Отмечается, что сдерживающее влияние на инфляцию продолжат оказывать проводимая умеренно жесткая денежно-кредитная политика и запланированные меры фискальной консолидации.
При этом сохраняется неопределенность в отношении фактических темпов роста цен на ГСМ, жесткости фискальной дисциплины, а также вторичных эффектов от повышения регулируемых цен и ставок НДС. Прогноз роста экономики Казахстана на 2025 год был повышен до 5-6% вследствие усиленного внутреннего спроса и роста инвестиционной активности. Прогноз на 2026 год составляет 4-5% с учетом более ритмичного роста в 2025 году и более низкого роста экспорта из-за сценарного снижения цен на нефть по сравнению с прошлым прогнозом", - заявили в пресс-службе.
Как сообщили в банке, экономический рост в 2026 году продолжит поддерживаться внутренним спросом и увеличением добычи нефти.
В последующем рост будет зависеть от успешной реализации структурных реформ, запланированных правительством, включая меры по увеличению инвестиций в основной капитал, привлечению прямых иностранных инвестиций и либерализации экономики", - проинформировали в Нацбанке.
Также отмечается, что складывающаяся высокая инфляция требует поддержания умеренно жестких денежно-кредитных условий в течение более длительного времени, чем предполагалось ранее.
Баланс рисков сместился в проинфляционную сторону, что обуславливает высокую вероятность сохранения базовой ставки на текущем уровне до конца 2025 года. Поддержание текущих условий направлено на стабилизацию инфляционных ожиданий, предотвращение закрепления тренда на ускорение роста цен и возвращение инфляции к устойчивой траектории снижения в направлении среднесрочной цели в 5%. Национальный банк не исключает возможности повышения базовой ставки при необходимости", - добавили в пресс-службе.
Напомним, апреле Нацбанк также сохранил базовую ставку на уровне 16,5%.
04.06.2025, 17:10 116736
Товарооборот между Казахстаном и Беларусью достиг $900 млн
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В 2024 году товарооборот между Республикой Казахстан и Беларусью достиг $900 млн, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
По итогам первого квартала текущего года данный показатель увеличился на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и приблизился к $200 млн", - отметили в правительстве.
В ходе встречи премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова с премьер-министром Республики Беларусь Александром Турчиным были обсуждены вопросы развития казахстанско-белорусского сотрудничества, отмечена необходимость усиления межправительственного взаимодействия и координации практической реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне.
Также стороны пришли к договоренности активизировать сотрудничество, способствовать укреплению связей между деловыми кругами.
В завершение встречи также были обсуждены перспективы взаимодействия в рамках СНГ, включая совместные инициативы по обеспечению устойчивого экономического роста и повышению благосостояния населения обеих стран", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что товарооборот между Казахстаном и Афганистаном составил $545,2 млн.
04.06.2025, 16:41 118606
Казахстан вошел в двадцатку лидирующих по запасам золота стран
За последние 10 лет добыча золотосодержащих руд увеличилась в 2,2 раза
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Астана. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Астана. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - На Международном горно-металлургическом конгрессе в Астане вице-министр промышленности Иран Шархан сообщил, что Казахстан вошел в топ-20 стран по запасам золота.
По словам вице-министра, Казахстан входит в число ведущих мировых производителей по ряду видов металлов.
Сегодня мы гордостью можем сказать, что на протяжении многих лет являемся ключевыми игроками на мировом рынке по производству и поставке таких металлов, как титан, медь, алюминий, цинк и свинец, ферросплавы, а также по бериллию, танталу и ниобию. За последние 10 лет добыча золотосодержащих руд увеличилась в 2,2 раза, а производство аффинированного золота - в 2 раза. Это позволило Казахстану войти в топ-20 стран мира по объему золотых резервов", - цитирует вице-министра издание "Казинформ".
По словам министра, это помогло привлечь инвестиции на 420 млрд тенге ($818 млн), сообщает портал "Sputnik Казахстан".
Он также отметил, что к 2026 году планируется увеличить территорию геологоразведки с 1,9 млн квадратных метров до 2,2 млн квадратных метров.
По данным Всемирного золотого совета, в 2025 году в топ-3 стран по золотым запасам входят: США (8,13 тысячи тонн), Германия (3,35 тысячи тонн), Италия (2,45 тысячи тонн), отмечает издание.
Напомним, в Казахстане обнаружили 11 участков с редкоземельными металлами.
04.06.2025, 13:12 128746
Для месторождения Каражанбас опреснили более 19 млн кубометров пластовой воды
Фото: Kazakhstan Today
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Актау. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках пресс-тура по объектам высококачественного совместного строительства "Одного пояса, одного пути", организованного главным изданием Китая "Жэньминь жибао", журналисты Центральной Азии и Китая посетили опреснительный завод компании "Каражанбасмунай", передает корреспондент агентства.
Наш завод опресняет пластовые воды месторождения Каражанбас и отправляет их на повторное использование в технических, производственных целях. Вода используется в паровых котлах - в результате парообразования добывается нефть в скважинах. Такую воду пить нельзя. Задача завода - подготовить ее к выработке пара", - рассказал генеральный директор завода Дин Цзе.
Завод запустили в тестовом режиме в июле 2022 года и до сих пор, по словам руководства, эксплуатируется стабильно, в штатном режиме.
Магистральные трубы направляют воду, которая выходит из пласта вместе с нефтью, на завод и обратно к месторождению. Обводненность нефти на месторождении Каражанбас очень высокая - 90% воды и 10% нефти.
На сегодня мы произвели около 19 миллионов кубических метров воды и передали в Каражанбас. И как следствие - освобождение от волжской воды в объеме 15 миллионов кубических метров, то есть вода была отправлена на нужды населения", - сообщил Дин Цзе.
В цехе двойной мембраны, в который пригласили журналистов, применяется система ультрафильтрации и обратного осмоса. Мембраны обратного осмоса, мембраны ультрафильтрации и фильтр производятся компанией CITIC в Китае (CITIC - генеральный инвестор проекта. - Прим. ред.).
Нашу продукцию используют во всем мире уже около 63 государств. Ежедневно нашими продуктами очищается около 20 миллионов кубических метров воды во всем мире. Технология уже показала свои положительные результаты. Наш завод является единственным, который работает по этой технологии в Казахстане", - подчеркнул гендиректор завода.
Как объяснили на предприятии, это первая установка, которая занимается очисткой пластовой воды от нефтяных остатков, металлических примесей и солей. Так как на месторождении Каражанбас смолистая высоковязкая нефть, ее из земли откачать очень тяжело, отметило руководство завода.
Месторождение Каражанбас было открыто в 1974 году, разработка началась в 1980 году. Площадь месторождения составляет 160 квадратных километров. На месторождении для добычи нефти применяется технология паронагнетания. Ежедневно предприятие получает воду в объеме 42,5 тысячи кубических метров.
Во-первых, за счет нашего производства воды увеличивается добыча нефти на месторождении Каражанбас. Второе - уменьшается потребление электроэнергии. Третье - сокращаются расходы на бурение скважин законтурной закачки, то есть расходы на производство. Четвертое - снижаются объемы пластовой воды", - поделился Дин Цзе.
По его словам, технологический процесс делится на четыре линии: получение воды, очистка, удаление взвешенных веществ и ультрафильтрация, где применяются китайские мембраны. Последний этап минерализирует воду до 200-500 миллиграммов на литр. Такое качество воды обеспечивает производство месторождения Каражанбас.
04.06.2025, 11:43 114471
Казахстанский производитель дорожного битума планирует выход на рынки стран Европы и Центральной Азии
Фото: Kazakhstan Today
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Актау. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках пресс-тура по объектам высококачественного совместного строительства "Одного пояса, одного пути", организованного главным изданием Китая "Жэньминь жибао", журналисты Центральной Азии и Китая ознакомились с Актауским заводом по производству дорожного битума, передает корреспондент агентства.
Используемая в переработке особая по своим свойствам нефть с месторождения Каражанбас позволяет производить, по оценкам экспертов, один из лучших в странах СНГ дорожный битум высочайшего качества. Это единственный нефтеперерабатывающий завод в Казахстане, который ориентирован на производство окисленного дорожного битума и модифицированного - инновационного продукта, не имеющего аналогов в республике. Такое преимущество дает нам значительный импульс для дальнейшего планомерного развития", - выступил генеральный директор предприятия Сун Гуантао.
По его словам, битум актауского завода применялся при строительстве практически всех стратегических автодорог Республики Казахстан, включая трассу Западная Европа - Западный Китай. Охвачено уже порядка 45% всего битумного рынка в стране, при этом руководство завода высоко оценивает перспективы дальнейшего развития.
Мы продолжаем наращивать темпы производства фасованного битума, в частности в биг-бэгах, которые позволяют максимально сохранять исходное качество при транспортировке в любую точку мира", - дополнил глава компании.
Битумный завод в Актау перерабатывает 1,5 миллиона тонн нефти и производит порядка 750 тысяч тонн битума.
Битум является сезонным продуктом, он производится с весны до конца осени. Так как ранней весной производство не всегда в полном масштабе загружено, поэтому 100-процентной производственной мощности на сегодня завод пока не может достичь. Поэтому нужно развивать такие направления, как битумохранилище и фасованный битум", - сообщил первый заместитель генерального директора Талгат Муканов.
Он отметил, что сегодня завод не экспортирует битум, но предприятие "уже готово идти на экспорт". Первостепенной задачей является закрытие внутренней потребности Казахстана - обеспечить все инфраструктурные дорожные объекты отечественным битумом. Сейчас компания занимает около 50% рынка Казахстана по производству битума, в будущем планируется нарастить производство еще на 50%.
В будущем, я думаю, перспектива на экспорт у нас есть. Мы как раз-таки можем производить битум по стандарту ГОСТ, который используется в Узбекистане, Таджикистане, Кыргызстане и Туркменистане - на всем постсоветском пространстве. Также мы провели проверку на соответствие европейскому стандарту качества. Сейчас мы ведем переговоры с Румынией насчет поставки битума. Нужно просчитать цену с учетом логистики, насколько это будет выгодно", - проинформировал замдиректора.
Как сказал Талгат Муканов, у предприятия были периоды, когда битум малыми партиями направляли в Китай и Узбекистан.
Весь процесс переработки нефти, сжигания газов герметичен. В соответствии со стандартами все необходимые установки у нас имеются. Все вредные газы сжигаются в термической печи при температуре 800 градусов, после которой вредных веществ не образуется", - обратил внимание замглавы предприятия.
Он подчеркнул, что данный проект является хорошим примером сотрудничества Китая и Казахстана, ведь оно заключается не только в совместной торговле полезными ископаемыми, но и в развитии глубокой переработки, производстве продукта с добавленной стоимостью, соответственно, развитии экономики Казахстана - обеспечении национальной безопасности по своим продуктам. "Дружба Казахстан и Китая нацелена не только на какие-то выгоды, но и на развитие потенциала страны", - сказал Талгат Муканов.
ТОО "СП" CASPI BITUM" - крупнейший производитель дорожного битума в Республике Казахстан. Завод специализируется на переработке нефти с месторождения Каражанбас.
Совместное предприятие ТОО "СП "CASPIBITUM" было учреждено в 2009 году казахстанским АО "KazakhstanPetrochemicalIndustries" (50%) и китайским ТОО "CITICKazakhstan" (50%). Битумный завод запустили в 2013 году в рамках телемоста "Карта индустриализации Казахстана".
5 мая 2025 года, состоялась торжественная церемония запуска Актауского битумного завода ТОО "СП "Caspi Bitum" после завершения масштабной модернизации. Генеральным подрядчиком выступила компания CITIC Construction. Благодаря эффективной организации работы, включая круглосуточный режим и привлечение более 220 специалистов, строительно-монтажные работы, начатые в ноябре 2024 года, удалось завершить на месяц раньше графика.
В результате модернизации годовая мощность завода по переработке нефти увеличена с 1 до 1,5 миллиона тонн, а производство битума - с 500 до 750 тысяч тонн.
Проект был сфокусирован на обновлении основной установки первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ. Одной из ключевых и наиболее технически сложных операций проекта стала установка 140-тонной новой вакуумной колонны высотой почти 40 метров. Обновленный завод сможет стабильно снабжать рынок высококачественным битумом, удовлетворять внутренний спрос и снижать зависимость от импорта", - отметили на предприятии.
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В законодательстве Казахстана отсутствуют нормы, согласно которым артисты цирка, исполняющие трюки на высоте, "подлежат обязательной страховке". При этом во время представлений они нередко получают серьезные травмы. Считаете ли вы необходимым внести в законодательство изменения, предусматривающие обязательное наличие страховки при выполнении опасных элементов?